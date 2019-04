LIVE TMW - È il giorno di Manchester United-Barça, Valverde pensa a Vidal

© foto di J.M.Colomo

18.55 - Tentazione Vidal - A circa due ore dalla partita, formazione ancora da definire per il Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, Valverde potrebbe schierare Arturo Vidal e non Arthur per dare più muscoli al proprio centrocampo.

17.57 - Solskjaer non dimentica il '99 - Un modo curioso per caricare i giocatori. È quello che ha trovato il tecnico norvegese, come ha raccontato Smalling: "Ci racconta i retroscena di alcune situazioni, lo ha fatto prima del PSG. È quello che vogliamo sentire e lui è bravo a raccontarci cose che gli sono successe con Alex Ferguson. Ci ispira".

16.39 - Lingard suona la carica - Jesse Lingard ha parlato al sito ufficiale del Manchester United in vista della sfida di questa sera contro il Barcellona: "Tutto è possibile, dobbiamo crederci. Abbiamo l'autostima giusta per andare a giocarcela e vincere. Amo le grandi sfide, siamo il Manchester United".

16.25 - Bilancio pende per il Barcellona - Il bilancio complessivo fra le due squadre sorride leggermente in favore del Barcellona, che ha vinto 4 volte, contro le 3 del Manchester United. 3 i pareggi. 20 i gol a favore dei catalani, contro i 15 degli inglesi.

16.17 - Otto doppi ex - Sono otto i giocatori che hanno verstito entrambe le maglie: Mark Hughes, Laurent Blanc, Jordi Cruyff, Henrikh Larsson, Gerard Piqué, Victor Valdés, Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sanchez

15.30 - Fischietto italiano - Sarà Gianluca Rocchi l'arbitro della sfida di questa sera. Assistenti Filippo Meli e Matteo Passeri. Quarto uomo Daniele Orsato. Massimiliano Irrati al VAR. AVAR: Marco Guida.

15.08 - Piqué e il suo passato con i Red Devils - Gerard Piqué ricorda i tempi in cui ha vestito la maglia del Manchester United (2004-06 e 2007-08) e per questo scarta un eventuale futuro al Manchester City: "Il mio amore per il Manchester United è troppo grande per potermi far firmare per il City, nonostante Pep (Guardiola, ndr) sia un grande allenatore".

14.18 - Numeri a confronto - Un po' di statistiche, direttamente dall'account del Manchester United:

14.08 - Il teatro dei sogni - Il Barcellona scalda l'atmosfera mostrando Old Traffrord, teatro dei sogni che ospiterà questa sera la grande sfida:

13.30 - McTominay chiede l'aiuto del pubblico- Scott McTominay parla al sito ufficiale del Manchester United a poche ore dalla sfida contro il Barcellona. Il centrocampista non vede l'ora di affrontare Leo Messi: "È uno dei migliori di sempre ed è un dato di fatto. Noi siamo un gruppo pieno di qualità e forza atletica e pronto a sfidarlo. Abbiamo bisogno anche del nostro pubblico, sarà il nostro 12° uomo in campo ed è il migliore al mondo per distacco".

12.15 - Rashford da valutare - Marcus Rashford dovrebbe giocare dal primo minuto. L'attaccante si è allenato col gruppo ieri pomeriggio e in merito Solskjaer ha dichiarato: "Ha bisogno di un riscaldamento extra, sperando che non ne risenta. Speriamo di trovarlo pronto".

11.40 - Dembele ok con riserva - Rafinha unico giocatore indisponibile per Valverde. Dembélé ha ricevuto il nulla osta da parte dei medici ma non giocherà dall'inizio. Diffidato Semedo.

11.35 - Infermeria piena - Solskjaer dovrà fare a meno degli infortunati Bailly, Darmian, Sanchez e Valencia. In dubbio Herrera, Matic e Rashford. Diffidati Herrera, Matic, Shaw, Valencia e Young.

11.30 - Valverde con l'undici tipo - Barcellona pronto a vestire l'abito migliore: 4-3-3 così composto: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho.

11.25 - Tandem Rashford-Lukaku - 3-5-2 è il possibile modulo che schiererà Ole Gunnar Solskjaer: De Gea; Jones, Smalling, Lindelof; Young, McTominay, Matic, Pogba, Shaw; Rashford, Lukaku.

11.20 - Final eight dopo 5 anni - Il Manchester United è fra le migliori 8 d'Europa dopo 5 anni. In mezzo un'Europa League vinta e tante delusioni, l'ultima un anno fa quando i red devils caddero agli ottavi di finale, in casa contro il Siviglia di Vincenzo Montella. L'ultimo approdo alle semifinali risale al 2011, quando arrivarono fino all'atto conclusivo, ironia del destino proprio contro il Barcellona.

11.15 - Quarti maledetti - Il Barcellona, dopo la vittoria nel 2015 ha fallito clamorosamente nel massimo torneo continentale. Eliminati ai quarti di finale dall'Atlético Madrid nel 2016, dalla Juventus nel 2017, infine in modo clamoroso dalla Roma nel 2018.

11.10 - Tre finali - Le due squadre hanno dato vita a tre finali europee: nel 1991 i Red Devils inaugurarono il ritorno delle inglesi alle coppe dopo i 5 anni di squalifica per i fatti dell'Heysel, vincendo la Coppa delle Coppe contro i blaugrana: 2-1 con doppietta dell'ex Mark Hughes e inutile rete di Koeman per il Barça. Catalani che si rifaranno anni dopo e con gli interessi: due finali di Champions League, nel 2009 e nel 2011 vinte per 2-0 a Roma e 3-1 a Wembley.

11.05 - Rassegna stampa - Questa sera a "Old Trafford" il prestigioso quarto di finale di Champions League fra Manchester United e Barcellona. "Il Barça dei sogni" titola Mundo Deportivo mentre Sport scrive: "Un anno aspettando questo giorno" aggiungendo: "Il Barça vuole cancellare la fatidica notte di Roma e raggiungere le semifinali di Champions dopo 4 anni. Leo Messi guiderà l'undici di gala blaugrana e Dembélé parte dalla panchina dopo aver ricevuto l'ok dei medici contro uno United che confida nella sua forza fisica".

11.00 - Notte di gala - Questa sera a Old Trafford un quarto di finale di grande prestigio: Manchester United-Barcellona.