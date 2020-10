live È il giorno di Midtjylland-Atalanta: Ilicic sorpassa Muriel per una maglia da titolare

vedi letture

La Champions League riapre i battenti, riparte l'inseguimento di chi sogna di alzare la coppa dalle grandi orecchie e di chi, come l'Atalanta, non vuol smettere di stupire dopo gli storici quarti di finale dello scorso anno. Il primo ostacolo dei nerazzurri, in questa nuova edizione, sono i danesi del Midtjylland, che alle ore 21:00 di questa sera faranno il loro esordio tra le mura della "MCH Arena". Segui l'avvicinamento alla gara grazie alla consueta diretta testuale di TMW!

15.16 - Ilicic sorpassa Muriel - Possibile novità di formazione in casa Atalanta a poche ore dal match di Champions col Midtjylland. Come riporta Sky Sport, infatti, Josip Ilicic sarebbe stato provato insieme al 'Papu' Gomez alle spalle di Zapata nell'allenamento di rifinitura scavalcando così Muriel nelle gerarchie di Gasperini. Lo sloveno ora è in pole nel ballottaggio col colombiano e con Pasalic per completare l'attacco nerazzurro in Danimarca. Se confermato ufficialmente, si tratterebbe della sua seconda gara da titolare consecutiva dopo la lunga assenza dai campi da gioco.

14.30 - Ultima sgambata per i nerazzurri in Danimarca - Atalanta in campo, questa mattina, per l'ultima sgambata in vista della sfida di Champions League di stasera contro il Midtjylland. Queste le immagini di Gomez e compagni alle prese con una seduta atletica postate dal club nerazzurro su Twitter:

13.42 - Atalanta tredicesima favorita per la Champions - "L'Atalanta oggi è la tredicesima favorita per la vittoria della Champions League". Scrive così La Gazzetta dello Sport, che questa mattina analizza le migliori quote dei nerazzurri rispetto alla scorsa stagione, nonostante la rosa sia pressoché la stessa. Come riporta la rosea, oggi la vittoria della tanto ambita coppa europea da parte della Dea è pagata infatti 33, mentre un anno fa era pagata 60: per questo, almeno attualmente, la truppa di Gasperini è la tredicesima favorita du 32. Dietro di lei c'è il Siviglia, come se fosse immediatamente alle sue spalle lo spartiacque fra le migliori e le inseguitrici.

13.05 - Stromberg avverte l'Atalanta: "Per il Midtjylland è questa la gara da vincere" - L'ex calciatore svedese Glenn Peter Stromberg, storico capitano dell'Atalanta negli anni '80 e '90, ha presentato a La Gazzetta dello Sport la sfida di Champions in programma stasera fra i nerazzurri e i danesi del Midtjylland: "Sono i nostri vicini... Calcisticamente si considerano più tecnici ed europei, noi saremmo più 'rustici', forse più forti fisicamente. Ma alla fine sono leggende: parlano i risultati. E il Midtjylland è una squadra molto tosta e con la testa libera: credo considerino questa la partita da vincere. Per l'Atalanta sarà vietato fidarsi dei suoi avversari".

12.12 - La probabile formazione del Midtjylland - Kaba e Pione Sisto a guidare l'attacco, Onyeka a centrocampo e Paulinho sull'out mancino: sono queste le principali ultime di formazione legate al Midtjylland, che stasera esordirà in Champions League contro l'Atalanta tra le mura della sua "MCH Arena" alle ore 21:00.

Ecco, nel dettaglio, le probabili scelte di mister Priske per affrontare i nerazzurri:

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba. All.: Priske.

11.24 - La probabile formazione della Dea - Niente trasferta in Danimarca per Ruslan Malinovskyi, fermato da un problema all'addome, e non convocato al pari dei "lungodegenti" Gollini, Caldara e Piccini. Per il resto, non ci saranno grosse novità nella formazione dell'Atalanta che stasera sfiderà il Midtjylland in Danimarca: spazio ai titolarissimi, col trio delle meraviglie Muriel-Gomez-Zapata in attacco, per iniziare nel modo migliore un nuovo cammino europeo dopo aver scritto la storia nella passata stagione.

Questo, dunque, il probabile allineamento della Dea:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Muriel, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

11.06 - L'Atalanta riscalda subito l'ambiente - "Matchday, è tempo di... The Champions! Forza Atalanta": così il profilo Twitter dei nerazzurri ha voluto caricare fin dal mattino squadra e tifosi nel grande giorno della sfida sul campo del Midtjylland, esordio nella Champions 2020-2021.