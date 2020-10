live È il giorno di Midtjylland-Atalanta: out Malinovskyi, Muriel con Gomez e Zapata in attacco

La Champions League riapre i battenti, riparte l'inseguimento di chi sogna di alzare la coppa dalle grandi orecchie e di chi, come l'Atalanta, non vuol smettere di stupire dopo gli storici quarti di finale dello scorso anno. Il primo ostacolo dei nerazzurri, in questa nuova edizione, sono i danesi del Midtjylland, che alle ore 21:00 di questa sera faranno il loro esordio tra le mura della "MCH Arena". Segui l'avvicinamento alla gara grazie alla consueta diretta testuale di TMW!

13.05 - Stromberg avverte l'Atalanta: "Per il Midtjylland è questa la gara da vincere" - L'ex calciatore svedese Glenn Peter Stromberg, storico capitano dell'Atalanta negli anni '80 e '90, ha presentato a La Gazzetta dello Sport la sfida di Champions in programma stasera fra i nerazzurri e i danesi del Midtjylland: "Sono i nostri vicini... Calcisticamente si considerano più tecnici ed europei, noi saremmo più 'rustici', forse più forti fisicamente. Ma alla fine sono leggende: parlano i risultati. E il Midtjylland è una squadra molto tosta e con la testa libera: credo considerino questa la partita da vincere. Per l'Atalanta sarà vietato fidarsi dei suoi avversari".

12.12 - La probabile formazione del Midtjylland - Kaba e Pione Sisto a guidare l'attacco, Onyeka a centrocampo e Paulinho sull'out mancino: sono queste le principali ultime di formazione legate al Midtjylland, che stasera esordirà in Champions League contro l'Atalanta tra le mura della sua "MCH Arena" alle ore 21:00.

Ecco, nel dettaglio, le probabili scelte di mister Priske per affrontare i nerazzurri:

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba. All.: Priske.

11.24 - La probabile formazione della Dea - Niente trasferta in Danimarca per Ruslan Malinovskyi, fermato da un problema all'addome, e non convocato al pari dei "lungodegenti" Gollini, Caldara e Piccini. Per il resto, non ci saranno grosse novità nella formazione dell'Atalanta che stasera sfiderà il Midtjylland in Danimarca: spazio ai titolarissimi, col trio delle meraviglie Muriel-Gomez-Zapata in attacco, per iniziare nel modo migliore un nuovo cammino europeo dopo aver scritto la storia nella passata stagione.

Questo, dunque, il probabile allineamento della Dea:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Muriel, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

11.06 - L'Atalanta riscalda subito l'ambiente - "Matchday, è tempo di... The Champions! Forza Atalanta": così il profilo Twitter dei nerazzurri ha voluto caricare fin dal mattino squadra e tifosi nel grande giorno della sfida sul campo del Midtjylland, esordio nella Champions 2020-2021.