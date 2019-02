LIVE TMW - È il giorno di Rapid Vienna-Inter: i precedenti tra le due

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

13.36 - I precedenti della gara

Un solo precedente, le due gare del primo turno di Coppa UEFA del 1990/91, tra Rapid e Inter. Passarono i nerazzurri: sconfitti per 2-1 nella gara di andata a Vienna, ribaltarono il risultato dopo i tempi supplementari con un 3-1 definitivo in quella di ritorno, giocata a Verona. In totale, il Rapid Vienna ha giocato 21 volte contro una squadra italiana: 2 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte. 14 invece i confronti tra l'Inter e una squadra austriaca: 8 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

12.29 - Fisioterapia per Icardi

Mauro Icardi approfitta del "giorno di riposo" per un po' di fisioterapia. In silenzio social da ieri, dopo la decisione dell'Inter di togliergli la fascia da capitano e quella sua di non volare a Vienna col resto della squadra, il centravanti è rimasto ad Appiano Gentile con Keita. E via Instagram ha pubblicato pochi minuti fa una stories in cui si sottopone a una sessione di terapia per il ginocchio.

11.43 - Sole e vento a Vienna

Giornata soleggiata e ventosa nella capitale austriaca: stasera ci si aspettano temperature attorno ai 4-5 gradi. Saranno 2000 i tifosi interisti al seguito della squadra, sugli oltre 25mila complessivi dell'Allianz Stadion. Clima di grande attesa: per il Rapid è senza dubbio la partita dell'anno.

11.17 - Le probabili formazioni

Gli austriaci andranno in campo con il 4-2-3-1: Strebinger; Potzmann, Dibon, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Schwab; Ivan, Knasmullner, Murg; Berisha.

Per quanto riguarda l'Inter, formazione praticamente già decisa viste le tante assenze. In campo col 4-2-3-1 anche i nerazzurri: Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Borja, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.