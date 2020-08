live È il giorno di Siviglia-Inter: ecco le formazioni ufficiali. Tutte le ultime

Il Siviglia insegue la Sexta, l'Inter vuole tornare ad alzare un trofeo a 9 anni dall'ultima volta. A 10 dal triplete, a 22 dalla Coppa Uefa di Gigi Simoni. In palio, nella finale di Colonia, c'è l'Europa League. Fischio d'inizio alle 21, grazie al live testuale di TuttoMercatoWeb.com potrete seguire, minuto per minuto, l'avvicinamento alla partita.

20.10 - Termina qui il LIVE di avvicinamento alla gara tra Inter e Siviglia. Resta sulle pagine di TMW per tutti gli aggiornamenti e clicca qui per il live testuale della partita a cura della nostra redazione!

20.01 - Le formazioni sono ufficiali - Formazione confermata per l'Inter di Antonio Conte, che fa a meno di Skriniar - sacrificato sull'altare di Bastoni - mentre Young gioca sulla sinistra. Dall'altra parte una sola novità per il tecnico Lopetegui, con De Jong preferito nel tridente al posto di El-Nesyri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Brozovic, Barella, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Ruguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, De Jong, Ocampos.

19.32 - L'Inter arriva allo stadio - Il pullman dell'Inter è appena arrivato presso lo stadio di Colonia per la finale di Europa League contro il Siviglia in programma questa sera. Attese a breve le formazioni ufficiali del match.

18.50 - Folla di tifosi nerazzurri a Colonia - L'Inter viaggia verso la finale di Europa League. I nerazzurri si preparano a vivere una serata storica: la formazione di Antonio Conte ha lasciato l'hotel di Colonia in questi istanti per dirigersi allo stadio. Folla di tifosi all'esterno, separata da giocatori e staff da transenne e cordone di sicurezza, ad accoglierla prima di affrontare l'ultimo percorso che la divide dal fischio d'inizio della gara col Siviglia.

18.30 - Monchi: "L'Inter ha una grande allenatore e sbaglia poco" - Ai microfoni di Radio Sevilla a poche ore dal fischio d'inizio della finale di Europa League, il direttore sportivo del Siviglia Ramon Verdejo Monchi offre un'analisi tattica dell'Inter, avversaria di questa sera a Colonia: "L'Inter ha due virtù: ha un ottimo allenatore e sbaglia poco. È una squadra molto italiana. I punti deboli? Dobbiamo riuscire a muoverci e generare spazi tra i difensori e le fasce. Giocano con una difesa a cinque, c'è uno squilibrio di cui dobbiamo approfittare. Non è una squadra facile da superare perché sbaglia poco".

A proposito di come i suoi giocatori stanno vivendo questa vigilia, Monchi ha aggiunto: "Vivo con la squadra, vedo gli occhi dei giocatori e il modo in cui si esprimono e trasmettono fiducia e sicurezza . È vero che, se fossi all'Inter, mi direbbero la stessa cosa. Però io ho fiducia".

18.11 - Luis Fabiano: "Vinciamo la sesta!" - L'ex attaccante del Siviglia Luis Fabiano suona la carica in vista della finale di Europa League di questa sera: "Vinciamo la sesta!", ha scritto "O Fabuloso" sul suo profilo Twitter.

17.15 - Bacca tifa Siviglia: "Vamos!" - Carlos Bacca, ex giocatore del Siviglia e con un passato anche con la maglia del Milan, non ha dubbi: "Oggi è il grande giorno, vamos Siviglia!", ha scritto il colombiano sul suo profilo Twitter

Hoy es el día @SevillaFC VAMOS QUE VAMOS ❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍 🏆 pic.twitter.com/jLLjB0JVEX — Carlos Bacca (@carlos7bacca) August 21, 2020

15.52 - Rummenigge: "Sarebbe bello sfidare l'Inter a Budapest" - L'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato a Sportmediaset affrontando vari argomenti. Dalla finale di Champions contro il PSG fino a quella di Europa League che vedrà l'Inter impegnata contro il Siviglia: "Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le mie due squadre. Sarebbe bello ritrovarsi a Budapest per la finale di Supercoppa Europea".

15.32 - Bastoni, De Vrij ed Eriksen per presentare la sfida - I primi due scenderanno in campo da titolari, il danese verosimilmente no. Bastoni, De Vrij ed Eriksen sono i tre giocatori scelti dall'Inter per caricare il proprio popolo social in vista del fischio d'inizio.

14.50 - Unai Emery tifa Siviglia - Anche Unai Emery tifa Siviglia. Il tecnico basco, oggi alla guida del Villarreal, ma storica guida degli andalusi, ha twittato il proprio supporto in vista della finale di stasera: "Vamos Siviglia! Ancora una volta rappresenti al livello più alto la Liga, dimostrando che senti come nessun'altra competizione l'Europa League".

Vamos @SevillaFC! Una vez más representando desde lo más alto a la @LaLiga y demostrando que siente como nadie la @EuropaLeague. A por el último paso! https://t.co/CUfbs0GiBg — Unai Emery Echegoyen (@UnaiEmery_) August 21, 2020

14.25 - Ceferin consegnerà la coppa - Il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, premierà in campo i giocatori di Inter o Siviglia, al termine della finale di Europa League di questa sera. Il dirigente sloveno si è sottoposto al test per il COVID-19, come tutti i dirigenti coinvolti nella consegna del trofeo: per questo motivo, Ceferin e i suoi non avranno l'obbligo di indossare la mascherina al momento della premiazione.

13.50 - Il cammino di Inter e Siviglia - Cinque vittorie su cinque, dopo il fallimento nella fase a gironi in Champions League. Il cammino in Europa League dell'Inter, con 13 gol fatti e 2 subiti, è stato pressoché perfetto. Il Siviglia, viceversa, è partito direttamente dall'Europa League, qui il cammino degli andalusi.

12.50 - Quanto sono costate Siviglia e Inter? 190 milioni di euro a 177. In estate, gli investimenti di Inter e Siviglia per arrivare a questa finale sono molto simili. Gli andalusi ne hanno spesi, appunto, 177 per 17 giocatori. Viceversa, i nerazzurri, che hanno investito negli ultimi quattro anni ben 585 milioni di euro, mentre l'ultima campagna acquista si assesta a 190 milioni appunto.

12.20 - Verso la finale con l'incognita Conte - La testa va alla gara di questa sera. Ma, a partire da domani, ogni giorno sarà utile per il confronto tra il tecnico e Steven Zhang. Lo sfogo di Bergamo non è piaciuto alla società, e l'allenatore da parte sua farà richieste molto precise, sul mercato ma anche sull'organizzazione societaria. L'Europa League in tasca potrebbe aiutarlo ma, anche a poche ore da una finale europea, non è affatto scontato che le parti continuino sulla stessa strada.

12.04 - Rifinitura con Alexis Sanchez - Il cileno partirà dalla panchina ma, a differenza della gara contro lo Shakhtar Donetsk, sarà a disposizione di Conte per un eventuale ingresso nella finale. Anche perché ieri ha svolto l'intera rifinitura con i compagni. Qui le immagini dell'ultimo allenamento dei nerazzurri.

11.50 - Lopetegui: "L'Inter è fortissima" - Il tecnico del Siviglia, alle prese con la grana Ocampos ("valutiamo, speriamo di averlo") esalta l'avversario in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League, in programma alle 21: "Dobbiamo cercare di fare quello che facciamo sempre, rimanere concentrati sulla difesa, sull'attacco ed essere capaci di leggere ogni momento del gioco". Quanto al confronto con Conte: "Sicuramente è italiano, ma è anche un grande allenatore. Ha un modo di giocare che è sempre riconoscibile, in tutte le squadre che ha giocato". Allena una squadra da Champions. Ma in fin dei conti, anche il Siviglia di Lopetegui non scherza. E sa come si vince l'Europa League

11.40 - "La storia la scrive chi vince". Le parole di Conte - Il tecnico salentino carica la sua Inter, che a Colonia si giocherà l'Europa League nella finale contro il Siviglia. "Da calciatore - ha spiegato in conferenza stampa - ho vinto ma ho anche perso tanto. La gente si ricurda solo di quando vinci". Il Siviglia nell'immediato, ma poi ci sarà da discutere il suo futuro. E la domanda è chiara: sarà l'ultima partita di Conte sulla panchina dell'Inter? Il salentino non ci pensa, assicura: "Voglio vivermi e godermi questa finale". Chi vuol esser lieto sia.

11.30 - Le probabili formazioni - Lopetegui dovrebbe avere Ocampos a disposizione, anche se l'argentino non è al meglio. In attacco preferito En-Nesyri a De Jong, ci sono gli ex "italiani" Suso e Banega. Nell'Inter, Conte viaggia verso la conferma dell'undici di partenza visto contro lo Shakhtar Donetsk, ma può fare maggiore affidamento su Alexis Sanchez, che pure inizierà dalla panchina. Qui le probabili formazioni.