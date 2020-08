live È il giorno di Siviglia-Inter: le ultime in vista della finale di Europa League

Il Siviglia insegue la Sexta, l'Inter vuole tornare ad alzare un trofeo a 9 anni dall'ultima volta. A 10 dal triplete, a 22 dalla Coppa Uefa di Gigi Simoni. In palio, nella finale di Colonia, c'è l'Europa League. Fischio d'inizio alle 21, grazie al live testuale di TuttoMercatoWeb.com potrete seguire, minuto per minuto, l'avvicinamento alla partita.

12.04 - Rifinitura con Alexis Sanchez - Il cileno partirà dalla panchina ma, a differenza della gara contro lo Shakhtar Donetsk, sarà a disposizione di Conte per un eventuale ingresso nella finale. Anche perché ieri ha svolto l'intera rifinitura con i compagni. Qui le immagini dell'ultimo allenamento dei nerazzurri.

11.50 - Lopetegui: "L'Inter è fortissima" - Il tecnico del Siviglia, alle prese con la grana Ocampos ("valutiamo, speriamo di averlo") esalta l'avversario in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League, in programma alle 21: "Dobbiamo cercare di fare quello che facciamo sempre, rimanere concentrati sulla difesa, sull'attacco ed essere capaci di leggere ogni momento del gioco". Quanto al confronto con Conte: "Sicuramente è italiano, ma è anche un grande allenatore. Ha un modo di giocare che è sempre riconoscibile, in tutte le squadre che ha giocato". Allena una squadra da Champions. Ma in fin dei conti, anche il Siviglia di Lopetegui non scherza. E sa come si vince l'Europa League

11.40 - "La storia la scrive chi vince". Le parole di Conte - Il tecnico salentino carica la sua Inter, che a Colonia si giocherà l'Europa League nella finale contro il Siviglia. "Da calciatore - ha spiegato in conferenza stampa - ho vinto ma ho anche perso tanto. La gente si ricurda solo di quando vinci". Il Siviglia nell'immediato, ma poi ci sarà da discutere il suo futuro. E la domanda è chiara: sarà l'ultima partita di Conte sulla panchina dell'Inter? Il salentino non ci pensa, assicura: "Voglio vivermi e godermi questa finale". Chi vuol esser lieto sia.

11.30 - Le probabili formazioni - Lopetegui dovrebbe avere Ocampos a disposizione, anche se l'argentino non è al meglio. In attacco preferito El-Nesyri a De Jong, ci sono gli ex "italiani" Suso e Banega. Nell'Inter, Conte viaggia verso la conferma dell'undici di partenza visto contro lo Shakhtar Donetsk, ma può fare maggiore affidamento su Alexis Sanchez, che pure inizierà dalla panchina. Qui le probabili formazioni.