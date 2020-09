LIVE TMW - E' il giorno di Tonali al Milan: il giocatore ha firmato, 5 anni di contratto

live E' il giorno di Tonali al Milan: il giocatore ha firmato, 5 anni di contratto

vedi letture

Un sogno che diventa realtà. Sandro Tonali, tifoso del Milan da sempre, vestirà la maglia rossonera. La numero 8 del suo idolo Gennaro Gattuso e lo farà a breve. Stanotte è arrivato in città, all'Hotel Sheraton, oggi tutto l'iter delle visite e poi la firma col suo nuovo club. Una giornata che Tuttomercatoweb.com seguirà in tempo reale, passo dopo passo.

20.30 - Tonali ha firmato - Sandro Tonali ha appena firmato il proprio contratto col Milan, all'interno della sede rossonera. Il centrocampista classe 2000 arriva dal Brescia e ha firmato con i rossoneri un contratto della durata di 5 anni.

19.45 - A Casa Milan anche Maldini, Massara e la famiglia del giocatore - A Casa Milan, dove è già presente Sandro Tonali, sono arrivati anche gli uomini mercato Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti, dopo aver assistito all'amichevole col Vicenza, presenzieranno alla firma del nuovo centrocampista rossonero. Oltre ai dirigenti, presente anche la famiglia del giocatore.

18.33 - L'arrivo a Casa Milan - Sandro Tonali è arrivato negli scorsi minuti presso Casa Milan dove a breve firmerà il contratto con i rossoneri.

17.48 - Firma in arrivo - Entro le 18.30 Sandro Tonali è atteso a Casa Milan per prendere contatto con la sede del club e per firmare il contratto quinquennale con i rossoneri.

15.29 - "Sono felice!" - Uscendo dal Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport dove ha ottenuto l'idoneità sportiva, Sandro Tonali ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del Milan: "Sono tanto felice, saluto tutti i tifosi". Adesso il calciatore tornerà brevemente in albergo prima di essere ricevuto a Casa Milan dove firmerà il contratto di cinque anni con i rossoneri.

🗣 'Sono tanto felice, saluto tutti i tifosi'

Le parole di #Tonali ai tifosi del #Milan pic.twitter.com/6BdBjTYECa — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) September 9, 2020

14.55 - Prima l'idoneità - Sandro Tonali è arrivato al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport per l'idoneità sportiva necessaria per terminare la giornata di visite in attesa della firma sul contratto che dovrebbe arrivare in serata.

14.38 - Visite finite, ora la firma - Sandro Tonali ha da poco terminato le visite mediche. Ora test d'idoneità sportiva e poi riposo in hotel. In serata la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni.

13.44 - Lunga attesa - Sandro Tonali, ancora in attesa di ricevere l'idoneità sportiva dopo la fine della seconda parte delle visite mediche, è atteso a Casa Milan nel tardo pomeriggio.

12.34 - Seconda parte - Sandro Tonali ha iniziato la seconda parte dei test medici. Al termine, dovrà ottenere l'idoneità sportiva prima di tornare in albergo in attesa del termine dell'amichevole dei suoi nuovi compagni contro il Vicenza.

12.28 - Primo contatto - Dopo aver svolto la prima parte delle visite e fatto colazione, Sandro Tonali ha parlato con Stefano Pioli che dai prossimi giorni avrà il piacere di inserirlo in rosa.

11.21 - La partita del cuore Ora è ufficiale: l’amichevole contro il Chievo è stata annullata a causa delle positività al Coronavirus riscontrate nella squadra veronese. Sabato 12 settembre il Milan scenderà comunque in campo a Milanello, ma contro il Brescia. Sarà l’ultimo test prima dell’impegno ufficiale contro lo Shamrock Rovers nel preliminare di Europa League.

10.16 - Il programma E' noto il programma odierno di Sandro Tonali con il Milan. Dopo le visite che sta eseguendo in queste ore alla Clinica la Madonnina, si sottoporrà anche all'idoneità sportiva. Successivamente rientrerà in hotel e in serata sarà a Casa Milan per firmare il quinquennale coi rossoneri. Le firme non arriveranno presto perché la dirigenza è a Milanello con la squadra per l'amichevole contro il Vicenza in programma alle 17.

10.00 - Corsa contro il tempo Dopo le visite mediche, Sandro Tonali si dirigerà a Casa Milan per firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Per inserirlo nella lista per la trasferta di Europa League a Dublino, però, c’è tempo fino alla mezzanotte domani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è una corsa contro il tempo per permettere a Pioli di affrontare l’esordio stagionale contro lo Shamrock Rovers con un Tonali in più nel motore.

08.55 - E' alla Madonnina Ci siamo: Sandro Tonali è appena arrivato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Milan. Oggi i test medici e poi la firma sul contratto coi rossoneri per il nuovo numero 8 di Stefano Pioli.

08.20 - Le cifre Il Milan investirà complessivamente 35 milioni di euro per il talentuoso centrocampista: si tratta del secondo acquisto più costoso della gestione Elliott dopo quello di Paquetà. La formula prevede 10 milioni per il prestito (la somma verrà spalmata in due anni), 15 per il diritto di riscatto e altri 10 sotto forma di bonus.

07.50 - Già tanti tifosi Nonostante l'ora, già una trentina di tifosi è fuori dalla Clinica La Madonnina in attesa di Sandro Tonali. C'è forte attesa per il nuovo colpo del Milan in casa rossonera.

07.30 - A breve le visite Poco dopo mezzanotte, Tonali è arrivato all'Hotel Sheraton a Milano. Alle 8 sono previste le visite, la prima parte, alla Clinica Madonnina. Intanto si è ritratto sui social con la maglia rossonera indossata da bambino e la citazione "Colpa delle Favole".