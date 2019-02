LIVE TMW - È il giorno di Zurigo-Napoli: esordio per Ancelotti in Europa League

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

13.40 - Nessun precedente tra le due

Nessun precedente tra Zurigo e Napoli. In totale, il club svizzero ha giocato 10 volte contro una squadra italiana: 2 vittorie, 3 sconfitte e 5 sconfitte. Sono invece quattro le gare disputate dal Napoli contro una svizzera: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

13.10 - Hamsik ceduto, sole a Zurigo

"Hamsik è andato via". Con queste parole, Aurelio De Laurentiis ha salutato il centrocampista slovacco, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Dalian Yifang. Situazione meteo a Zurigo: sole e freddo. Al momento il termometro segna 8 gradi, questa sera però la temperatura è prevista sotto lo zero.

12.20 - L'ammirazione di Magnin

Ludovic Magnin, tecnico dello Zurigo, è un grande ammiratore di Ancelotti e non ne ha fatto mistero ieri in conferenza stampa: "È giusto che, quando sei un tecnico giovane, guardi un tecnico come lui. È normale. Lo conosco, ha allenato il mio amico Khedira al Real Madrid. L'ho visto allenare, è un qualcosa di speciale. È spettacolare, uno dei migliori tecnici in Europa. Per me è bello sfidare la sua squadra".

11.40 - Attivazione muscolare in corso

Ospite dell'Hotel Renaissance, il Napoli sta svolgendo in questi minuti l'attivazione muscolare in vista della gara di stasera. L'hotel dove alloggia lo stadio è situato a circa 1 km dallo stadio.

11.24 - Le probabili formazioni

Un volto noto nello Zurigo, con gli svizzeri che come terzino destro dovrebbero schierare l'ex Juve ed Empoli Untersee nel 4-2-3-1 di mister Magnin: Brecher; Untersee, Nef, Bangura, Maxso; Domgjoni, Kryeziu; Winter, Marchesano, Kololli; Odey.

Per quanto riguarda il Napoli, ormai collaudato il modulo di Ancelotti. Con qualche novità: Ospina in porta, come terzino destro si rivede Malcuit. Ecco il 4-4-2 degli azzurri: Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik.

11.05 - Napoli di scena a Zurigo

Il Napoli di Carlo Ancelotti torna in Europa. Smaltita la delusione Champions League, gli azzurri sono di diritto tra i favoriti per la vittoria dell'Europa League: si parte questa sera, alle 21, in casa dello Zurigo. Curiosità legata al tecnico: si tratta dell'esordio assoluto per Ancelotti nella competizione. Recordman di vittorie in Champions, con tre successi nella competizione, l'allenatore di Reggiolo non ha mai allenato in Europa League. Le ultime panchine nella seconda competizione UEFA risalgono infatti ai tempi della Juventus, quando però si chiamava ancora Coppa UEFA.