LIVE TMW - E.League: Inter-Rapid Vienna, Napoli-Zurigo, Lazio-Siviglia

Fonte: hanno collaborato da Nyon gli inviati, Lorenzo Di Benedetto e Ivan Cardia

Le sfide dei sedicesimi di finale di Europa League si giocheranno, salvo alcune eccezioni, il 14 febbraio ed il 21 febbraio. Andando nello specifico per quanto riguarda le italiane, l'Inter ed il Napoli giocheranno la gara di andata in trasferta, rispettivamente a Vienna e a Zurigo. La Lazio invece giocherà l'andata all'Olimpico ed il ritorno in trasferta al Sanchez-Pizjuan di Siviglia (non il giovedì come di consueto ma il mercoledì 20 alle 18).

Eccezioni e specifiche per il calendario di Europa League: Galatasaray e Fenerbahce sono inserite nella stessa fascia ma giocheranno la prima in casa in date diverse. Il Gala il giovedì perché vincitore della Super League come da programma. Per il Fenerbahce, andata il martedì 12 alle 18:55. Stesso discorso, ma per la gara di ritorno, per Betis e Siviglia (il Siviglia non giocherà il giovedì 21 ma il mercoledì 20 alle 18) e per Chelsea e Arsenal (l'Arsenal disputerà il ritorno il 20 febbraio alle 18 perché sotto in classifica nella scorsa Premier League).

Sedicesimi di finale Europa League

- Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

- Bruges-Salisburgo

- Rapid Vienna-Inter

- Slavia Praga-Genk

- Krasnodar-Bayer Leverkusen

- Zurigo-Napoli

- Malmoe-Chelsea

- Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

- Celtic Glasgow-Valencia

- Rennes-Betis Siviglia

- Olympiakos-Dinamo Kiev

- Lazio-Siviglia

- Fenerbahce-Zenit

- Sporting CP-Villarreal

- BATE Borisov-Arsenal

- Galatasaray-Benfica

13.00 Ci siamo: Inter, Napoli e Lazio attendono il proprio destino europeo. Parte adesso il sorteggio.

12.50 I delegati dei club di Europa League stanno entrando in questi istanti nella sala del sorteggio di Nyon.

12.25 Questo, ricapitolato da Uefa.com, il regolamento del sorteggio dei sedicesimi di Europa League che si terrà alle 13:00 nella sede della UEFA a Nyon, Svizzera. Quattro punti fondamentali in vista degli accoppiamenti che riguarderanno tre club italiani, Inter e Napoli (teste di serie) e Lazio (non testa di serie).

Teste di serie: Arsenal, Benfica*, Betis, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dynamo Kiev, Frankfurt, Genk, Inter*, Leverkusen, Napoli*, Salisburgo, Siviglia, Valencia*, Villarreal, Zenit

Non teste di serie: BATE Borisov, Celtic, Club Brugge*, Fenerbahçe, Galatasaray*, Krasnodar, Lazio, Malmö, Olympiacos, Rapid Wien, Rennes, Slavia Praha, Sporting CP, Shakhtar Donetsk*, Viktoria Plzeň*, Zürich

• Per il sorteggio dei sedicesimi di finale ci sono due fasce: le 12 vincitrici dei gironi e le quattro con la migliore classifica tra quelle arrivate dalla UEFA Champions League sono teste di serie.

• Queste 16 squadre vengono sorteggiate contro le 12 seconde dei gironi e le quattro altre squadre arrivate terze nei gironi di UEFA Champions League.

• Le teste di serie giocano il ritorno in casa.

• Non si possono affrontare squadre provenienti dallo stesso girone di UEFA Europa League e dalla stessa federazione. Ogni altra restrizione verrà comunicata prima del sorteggio.

12.00 Un'ora al via del sorteggio. Adesso a Nyon parte invece quello degli ottavi di Champions League.

11.50 Oggi alle 13, nella sede della UEFA a Nyon, Svizzera, il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Tre le italiane impegnate: Inter e Napoli in prima fascia dopo la retrocessione dai gironi di Champions League e il terzo posto. Poi la Lazio mentre non c'è il Milan, terzo nel girone di Europa League. Qui in calce tutte le date: dal sorteggio di oggi fino alla finale di Baku del 29 maggio in Azerbaijan.

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

29 maggio: finale – Stadio Olimpico, Baku

11.32 Che la Dinamo Kiev e pure il Genk non valgano una stella è chiaro e vero. E che la gara di Leverkusen non sia una passeggiata altrettanto. Però la Lazio, oggi alle 13, rischia pure di pescare Chelsea o Arsenal ed è dunque ovvio quale sia la volontà della formazione biancoceleste in vista dei sedicesimi di Europa League.

11.10 Di fatto, nessuna delle avversarie papabili di Napoli e Inter vale cinque stelle. Però, di fatto, per il gioco dei sorteggi, giusto per classificarle, ci sono squadre che entrambe dovrebbero evitare. Lo Shakhtar, soprattutto, perché una trasferta a Kharkiv è sempre insidiosa e lo stesso vale anche per Istanbul e per il catino infuocato del Gala. Per valore c'è anche lo Sporting, toste pure le sfide contro Olympiakos e Celtic. Nei fatti, però, partono sempre favorite, contro tutte. Ma pescare lo Zurigo o il Malmo sarebbe chiaramente più agevole.

11.05 Le teste di serie: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis, Villarreal, Eintracht Francoforte, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev, Chelsea. Le teste di serie provenienti dalla Champions: Napoli, Inter, Valencia, Benfica. Le altre squadre arrivate dalla Champions (non teste di serie): Viktoria Plzen, Club Brugge, Shakhtar, Galatasaray. Le altre formazioni non teste di serie: Zurigo, Celtic, Slavia Praga, Fenerbahçe, Sporting, Olympiacos, Rapid Vienna, Lazio, Malmoe, Krasnodar, Rennes, BATE Borisov.

#UEL #UELDraw 🏆

Una di queste 1️⃣3️⃣ squadre sarà la nostra prossima avversaria nei sedicesimi di finale di @EuropaLeague 🤔 Quale incontreremo? pic.twitter.com/MSikvBafBW — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 17 dicembre 2018

11.00 Tra due ore via al sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Tre le formazioni italiane coinvolte: si tratta di Napoli e Inter, retrocesse dopo il terzo posto nella fase a gironi di Champions League. Poi la Lazio, non c'è il Milan, terzo dietro a Betis e Olympiakos.