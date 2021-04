live È nata la Superlega! UEFA conferma nuova Champions a 36. Ceferin attacca Agnelli

vedi letture

12 club hanno annunciato la nascita della SuperLega. Ora si attende la reazione della UEFA, che ha minacciato la loro esclusione.

Terremoto nel calcio mondiale, anzi nel Soccer. Nella notte di ieri, 12 grandi club europei (nello specifico AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur) hanno annunciato la nascita della Super League: nei programmi, a questi si dovrebbero aggiungere altri tre club fondatori, per poi allargare la competizione a un totale di venti grandi squadre (qui il format completo). Contro questa vera e propria rivoluzione sono attese ora le decisioni della UEFA. In un comunicato congiunto con FA, RFEF e FIGC, la confederazione guidata da Ceferin ha già condannato l'operazione e minacciato l'esclusione degli "scissionisti".

15.50 - Ceferin: "Saranno i legali a dire se i club della Superlega giocheranno ancora in Champions" - “Saranno i legali a dire se i club della Superlega parteciperanno ancora alla Champions”. Aleksander Ceferin, presidente UEFA, conferma che la confederazione europea sta studiando la possibilità di escludere City, Chelsea e Real dalla Champions League in corsa: “Stiamo ancora valutando la situazione con la squadra legale. È ancora presto, l'annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che saranno possibili”.

15.36 - Gravina: "Ribadisco il nostro no. Tentativo di fuga dannoso per il calcio" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato da Montreaux, dove domani si celebrerà il Congresso elettivo della UEFA, in merito alla Superlega: "Ribadisco il nostro no. L’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta UEFA sulla Champions League, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo. L'adesione a questo progetto pone gli stessi Club al di fuori dal contesto riconosciuto dalla FIFA". Clicca qui per la news completa.

15.20 - Attacco durissimo di Ceferin ad Agnelli: "Mai visto nessuno mentire così tanto come lui!" - Attacco durissimo del presidente dell'UEFA Aleksandar Ceferin al presidente della Juventus, e ormai ex presidente dell'ECA, Andrea Agnelli. "Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e così insistentemente come lui. L'ho sentito sabato pomeriggio e mi aveva rassicurato sul fatto che fossero tutte bugie. Evidentemente, l'avidità consente a tutti i valori umani di evaporare...". Clicca qui per la news completa.

15.09 - City, Chelsea e Real fuori subito dalla Champions? - La UEFA sta valutando ufficialmente la possibilità di espellere i 12 club partecipanti alla Superlega il prima possibile. È quanto filtra al termine del Comitato Esecutivo odierno, tenutosi a Montreux in Svizzera. La confederazione europea avrebbe chiesto consulenze legali sulla possibilità di escludere Real Madrid, Chelsea e Manchester City dall’attuale Champions League, nonché ovviamente il Manchester United (prossimo avversario della Roma) dall’Europa League.

14.50 - Parla il presidente UEFA Ceferin - A margine del Comitato Esecutivo di oggi, il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha confermato provvedimenti durissimi nei confronti dei club e dei calciatori che parteciperanno alla Superlega: “Il mondo del calcio è unito, i governi sono uniti, siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso. I calciatori che parteciperanno alla Superlega non disputeranno né il Mondiale né l’Europeo. Non potranno rappresentare le squadre nazionali”.

Qui tutte le parole di Ceferin.

13.28 - La UEFA conferma la nuova Champions - Ultime da Montreux, dove il Comitato Esecutivo UEFA è in riunione e non sembra temere la nascita della SuperLega. L'organo confederale ha infatti validato la nascita della nuova Champions, a 36 squadre, che partirà nel 2024.

12.50 - Anche il Porto resta al fianco della UEFA - Il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, smentisce che il club lusitano sia pronto a entrare nella neonata SuperLega: “Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa. Siamo dall’altro lato, come il Bayern, l’Ajax o il PSG. Se siamo dentro alla UEFA, non possiamo seguire chi vuole andare via”.

12.30 - Il PSG non partecipa. Ma dall'organizzazione assicurano: la Francia ci sarà - Il Paris-Saint Germain di Nasser Al-Khelaifi non parteciperà alla Super Lega. Il numero uno ha votato in questo senso nell'ambito della riunione del Comitato Esecutivo UEFA di oggi e ha inoltre diversi interessi economici (da quelli radiotelevisivi di beIN Media Group alla Champions League a quelli nazionali del Qatar sui buoni rapporti con la FIFA in vista del mondiale 2022). Dall'organizzazione della competizione assicurano però che due club francesi parteciperanno al campionato d'élite.

12.19 - Pronta causa da 50-60 miliardi - Oltre ad aver minacciato l'esclusione dei 12 club dalle proprie competizioni, la UEFA ha anche pronta una causa da circa 50-60 miliardi per i danni che la "fuga" comporterà alle casse del calcio europeo. Viceversa, le società partecipanti alla SuperLeague avrebbero già pronti i documenti legali per evitare la ventilata esclusione.

11.50 - BVB e Bayern si tirano fuori - Il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco non parteciperanno alla SuperLega. Lo ha fatto sapere il club giallonero con un comunicato ufficiale: "Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ECA, FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund, hanno un punto di vista al 100% congruente in tutte le discussioni".

11.32 - Il comitato UEFA in corso: approvata all'unanimità la nuova Champions - È in corso di svolgimento a Montreux, in Svizzera, il Comitato Esecutivo della UEFA. Secondo le prime indiscrezioni i membri (di cui fa parte il presidente del PSG, non più Agnelli) hanno votato all'unanimità la nascita della nuova Champions, in programma dal 2024 e che dovrebbe coinvolgere 36 squadre.