LIVE TMW - E’ il giorno di Spagna-Italia: serve la vittoria per evitare i playoff

13.15 - Il Bernabeu è il teatro perfetto per Spagna-Italia, una sorta di “Clasico” per Nazionali, un appuntamento epico. I numeri raccontano una storia inimitabile. La Roja non perde nelle qualificazioni da 59 partite, spiega il Corriere della Sera. Gli azzurri hanno portato l’imbattibilità sino a 56 gare, ma stasera contro i maestri del tiki-taka servirà un’impresa. Penalizzati dalla differenza reti, il pari non ci basta per andare in Russia senza dover ricorrere ai playoff, una specie di roulette in cui l’unico vantaggio (da non sottovalutare) sarebbe l’essere testa di serie.

13.10 - La Nazionale azzurra dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini. Problema al polpaccio per il centrale della Juventus che ha sentito una fitta ed è tornato a Torino. L'infortunio non sembra grave ma i tempi sono stretti in vista della sfida contro il Barcellona al Camp Nou che si giocherà tra 10 giorni. Probabile, a questo punto, anche il forfait in Champions League.

13.05 - Serve necessariamente la vittoria, dunque, alla selezione del Ct Giampiero Ventura. In modo tale da evitare i playoff di novembre e per conquistare il primato assoluto, distanziando così la Spagna a poche gare dalla fine del girone di qualificazione. Da ora fino al momento del fischio d’inizio, potrete vivere il live di avvicinamento alla gara su Tuttomercatoweb.com.

13.00 - E’ il giorno di Spagna-Italia, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale che mette in palio il primato nel gruppo G. Entrambe le nazionali sono al comando del raggruppamento con sedici punti, ma la differenza reti premia nettamente la Roja che ha realizzato ventuno gol e ne ha subiti tre. L’Italia, invece, ne ha fatti diciotto incassandone quattro.