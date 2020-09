LIVE TMW - Ecco il calendario completo della A 2020/21. Terza, quarta e penultima da brividi

live Ecco il calendario completo della A 2020/21. Terza, quarta e penultima da brividi

Ecco il calendario della Serie A

1° giornata - 20 settembre, 31 gennaio

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

2° giornata - 27 settembre, 7 febbraio

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

3° giornata, 4 ottobre-14 febbraio

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Hellas Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

4° giornata - 18 ottobre, 21 febbraio

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

5° giornata - 25 ottobre, 28 febbraio

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

6° giornata - 1 novembre, 3 marzo

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

7° giornata - 8 novembre, 7 marzo

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

CagliariSampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

8° giornata - 22 novembre, 14 marzo

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

9° giornata - 29 novembre, 21 marzo

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

10° giornata - 6 dicembre, 3 aprile

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

11° giornata - 13 dicembre, 11 aprile

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12° giornata - 16 dicembre, 18 aprile

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

13° giornata - 20 dicembre, 21 aprile

Atalanta-Roma

Benevento-Roma

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14° giornata - 23 dicembre, 25 aprile

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

15° giornata - 3 gennaio, 2 marzo

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

16° giornata - 6 gennaio, 9 maggio

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

17° giornata - 10 gennaio, 12 maggio

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

18° giornata - 17 gennaio, 16 maggio

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19° giornata - 24 gennaio, 23 maggio

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli

CI SIAMO

11.35 - Tra meno di 30 minuti il via Alle 12 si parte. Grande attesa per il calendario della Serie A 2020-2021, che potrete seguire live su TMW.

11.16 - Consueto schema per la divisione televisiva - La Serie A 2020/2021 sarà trasmessa in tv su Sky e DAZN. Per il terzo e ultimo anno consecutivo (in attesa del bando per la vendita dei diritti televisivi del prossimo triennio) le partite della Serie A saranno trasmesse su Sky e DAZN secondo lo schema stabilito per i diritti tv del triennio 2018-2021, quello già seguito in occasione delle ultime due stagioni.

10.53 - Le date della nuova Serie A - La Lega Serie A, che domani a partire dalle ore 12.00 sorteggerà il nuovo calendario, ha reso note anche le date della stagione 2020/21 che inizierà sabato 19 settembre e si concluderà il 23 maggio. Tre le soste durante la stagione, tutte a causa degli impegni per le nazionali. Non ci sarà invece la sosta natalizia. Ecco le date dei turni infrasettimanali e delle pause per le nazionali.

Data d'inizio Serie A 2020/21: 19 settembre

⚽️ Turni infrasettimanali:

📌 16/12/20;

📌 23/12/20;

📌 06/01/21;

📌 03/02/21;

📌 21/04/21;

📌 12/05/21.

🛑 Soste:

📌 11/10/20;

📌 15/11/20;

📌 28/03/21.

Data conclusione Serie A 2020/21: 23 maggio 2021

10.30 - Sembra incredibile, ma a dieci giorni dalla fine della stagione 2019/20, la nuova annata fa già capolino: la stragrande maggioranza delle squadre italiane sono in ritiro e oggi verrà composto il nuovo calendario della Serie A, con modalità tutte nuove. Le 38 giornate del nuovo campionato saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A, ma anche su TUTTOmercatoWEB.com: grazie al nostro consueto LIVE, seguiremo in diretta la composizione del nuovo calendario.