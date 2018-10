LIVE TMW - Eintracht-Lazio, il turnover ed i dubbi di Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.33 - I DUBBI DI INZAGHI, TURNOVER A METÀ PER I BIANCOCELESTI - La partita contro l’Eintracht è troppo importante, Simone Inzaghi pensa a schierare la miglior Lazio. L’idea di turnover potrebbe essere abbandonata. Dopo il derby, il mister biancoceleste ha l'idea di schierare ancora alcuni big. I dubbi partono dalla difesa: Luiz Felipe potrebbe giocare al posto di Bastos. A centrocampo Lucas Leiva ancora dal primo minuto con Badelj pronto ad entrare a partita in corso. Stesso discorso per Parolo, titolare ai danni di Murgia. Davanti tutto confermato con la coppia Correa-Caicedo. Luis Alberto, che rientrerà tra i convocati, siederà in panchina. Poche ore dal fischio d’inizio, quella in campo potrebbe essere la miglior Lazio. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it

12.01 - ANCHE PATRIC CON LA SQUADRA - Nonostante l'esclusione dalla lista UEFA, il terzino spagnolo Patric è partito per la Germania insieme ai suoi compagni di quadra.

11.44 - ARBITRA L'OLANESE GOZUBUYUK - Sarà l'oladese Serdar Gözübüyük l'arbitro di Eintracht-Lazio, match valido per la seconda giornata del Girone H di Europa League. Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED)

Assistenti arbitrali: Davie Goossens (NED) - Bas van Dongen (NED)

Assistenti addizionali: Dennis Higler (NED) - Allard Lindhout (NED)

Quarto uomo: Jan de Vries (NED)

11.21 - LUIZ ALBERTO SUONA LA CARICA - Ancora poche ore di attesa poi Eintracht e Lazio scenderanno in campo per contendersi la testa del girone H di Europa League. Tra i protagonisti della gara, anche se dovrebbe partire dalla panchina, potrebbe esserci anche Luiz Felipe. Proprio il difensore sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae durante il walking around alla Commerzbank Arena, in compagnia degli altri due brasiliani Leiva e Wallace. Il messaggio è chiaro: "Andiamo Lazio". Vincere sarà fondamentale, è il primo tassello per voltare pagina dopo il derby.

11.07 - LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE - Squalificato Willems per il rosso rimediato contro il Marsiglia, restano ai box gli acciaccati Salcedo e Chandler. Mister Hutter non pare intenzionato a varare accorgimenti sostanziali rispetto all'undici sceso in campo contro l'Hannover: avanti tutta con la retroguardia a tre presidiata da Russ, Hasebe e N'Dicka, che proveranno a schermare lo specchio dell'ex PSG Kevin Trapp. Da Costa e Kostic sui binari laterali, regia affidata da Torro, Fernandes favorito per il centro-sinistra. Dovrebbe essere De Guzman (che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Chievo e Carpi) a chiudere il quadro in mediana. Sarà con ogni probabilità Haller a far coppia con il croato Rebic.

EINTRACHT (3-5-2): Trapp; Russ, Hasebe, N'Dicka; Da Costa, De Guzman, Torro, Fernandes, Kostic; Haller, Rebic. A disposizione: Ronnow, Falette, Geraldes, Jovic, Gacinovic, Muller, Twatha. Allenatore: Adolf Hutter.

10.50 - IL TEMPO: "C'È UN DERBY DA DIMENTICARE - Spazio anche alla Lazio, impegnata questa sera a Francoforte in Europa League, nella pagine sportive de Il Tempo in edicola che titola: “C'è un derby da cancellare”. Da sottolineare le parole del tecnico Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro l'Eintracht: “Voglio la cattiveria che è mancata con la Roma".

10.41 - LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO - La rabbia per il ko nel derby dovrà essere catalizzata sul campo e trasformata in energia positiva. Questo vuole Simone Inzaghi dalla sua Lazio in vista della gara di questa sera contro l'Eintracht Francoforte. A maggior ragione adesso, la gara contro l'altra capolista del girone H di Europa League non si può sbagliare. Nonostante il turn-over, sarà vietato andare in black out di nuovo. Con Proto portiere di coppa, in difesa ci sarà spazio per Bastos e Wallace, con al centro Acerbi chiamato ancora una volta agli straordinari (Luiz Felipe, impiegato a Udine e nel derby dopo quasi 40 giorni di stop, potrebbe rifiatare). A centrocampo sarà invece ancora rivoluzione: torna in regia dal primo minuto Badelj (il croato conosce bene Rebic con cui ha giocato in Nazionale e alla Fiorentina), affiancato da Murgia e da Milinkovic-Savic, l'unico dei titolari che sembra destinato alla conferma. Ma se da una parte trovano conferme le indiscrezioni su una probabile coppia di attacco Correa-Caicedo( Luis Alberto e Immobile in panchina), è sulle fasce di centrocampo che potrebbe esserci la vera novità di formazione. A sinistra Durmisi è in vantaggio su Lulic (come contro l'Apollon Limassol nell'esordio stagione di EL), mentre a destra la sorpresa di Inzaghi potrebbe essere Caceres (favorito sia su Basta che su Marusic): un giocatore di corsa e abile nel gioco aereo. Uno degli aspetti, quest'ultimo, più temuti dal tecnico biancoceleste.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Wallace; Caceres, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Caicedo.

10.36 - IL MESSAGGERO: "ESAME EINTRACHT PER LA LAZIO" - Spazio all'Europa League sul taglio alto della prima pagina de Il Messaggero. "Lazio all'esame Eintracht" titola il quotidiano capitolino sul match che vedrà la formazione di Simone Inzaghi scendere sul campo di Francoforte per cercare punti preziosi in chiave qualificazione.

10.30 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Eintracht Francoforte-Lazio , sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League League. Nella prima giornata la Lazio ha battuto l'Apollon 2-1. Stesso punteggio per l'Eintracht, però in trasferta sul campo del Marsiglia. Questa la classifica del gruppo H dopo 90 minuti:

Eintracht Francoforte 3

Lazio 3

Marsiglia 0

Apollon 0