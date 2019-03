LIVE TMW - Eintracht, Peintinger: "Giocheremo una gara piuttosto difensiva"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Siete orgogliosi ed emozionati di rappresentare la Germania a questi livelli? - "Lavoriamo in un ambiente che obbliga a controllare le emozioni. Domani dovremo essere bravi nel farlo. A maggior ragione in uno stadio così. Siamo orgogliosi di essere una delle poche squadre tedesche ancora in corsa in Europa. Spero certo che anche il Bayern possa proseguire in Champions, ma noi siamo orgogliosi del nostro percorso. Abbiamo mostrato le nostre qualità e il frutto del nostro lavoro. Proveremo ad andare avanti"

Senza Hutter temi di sbagliare qualcosa? - "Io ho lavorato per questa squadra per anni e so perfettamente cosa fare. Ho un compito da svolgere in questa partita, ma non è molto diverso dal solito. Conta sempre la squadra e non le individualità. Vale per i calciatori, ma anche per i tecnici"

Considerato lo 0-0 come affronterete il match? - "Non è il risultato che speravamo. Non siamo neppure riusciti a fare gol, ma abbiamo le nostre carte da giocare. Non conta chi non c'è, ma la partita che andremo ad affrontare"

L'Inter è priva di tanti calciatori: cosa cambia per l'Eintracht? - "Non ci sarà differenza per noi. Abbiamo studiato bene l'Inter e sappiamo cosa fare. Ripeto che non possiamo parlare con Adi, ma tutto quello che serve prima del match lo avremo certamente fatto"

Come giocherete questo match? - "Giocheremo in maniera piuttosto difensiva. Lavoreremo come sempre anche senza Hutter con noi. Non possiamo comunicare mezz'ora prima del match con lui, ma avremo tutti i nostri consulenti con noi per preparare al meglio la squadra"

17.45 - In sostituzione dello squalificato Adi Hütter, domani in panchina per il Francoforte andrà il suo vice Christian Peintinger che, come all'andata, dovrà fare a meno degli infortunati Rebic e Abraham, oltre che di Gelson Fernandes (anche lui fuori per squalifica). Tra poco il Ko-Trainer dei tedeschi presenterà la sfida contro l'Inter a San Siro. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com