LIVE TMW - Eintracht, Trapp: "Nessuna preoccupazione. Convinto di passare"

Fonte: Inviato a San Siro

18.22 - Terminata la conferenza stampa di Kevin Trapp

Hai lasciato Parigi per assenza di spazio: come stai vivendo l'esperienza a Francoforte? In futuro di rivedi con la maglia del PSG? "Per me la cosa importante è giocare e qui ho l'opportunità di farlo ad alti livelli. Non abbiamo ancora parlato di ciò che sarà in estate, ma vedremo con il mio agente qual'è la migliore soluzione. Prima bisogna arrivare alla fine della stagione, poi parleremo del futuro. Io comunque a Francoforte sto bene, gioco in una squadra che ha grandi ambizioni. Voglio aiutarli a raggiungere questi obiettivi, poi si vedrà"

Senza Lautaro l'Inter fa meno paura? - "Non c'è solo lui. I nerazzurri possono contare su tanti altri giocatori che rispettiamo"

Hai giocato tante gare importanti, personalmente dove collochi quella di domani? - "Conta come una gara di Champions. Siamo contenti di avere un'occasione del genere. Saranno con noi oltre tredici mila tifosi, penso sia un record e siamo davvero contenti di poter contare su un pubblico così presente. E' fantastico"

Come vi motiverete? - "Siamo a San Siro e affrontiamo l'Inter. Non servono ulteriori motivazioni. Giocheremo una delle partite più importanti degli ultimi 25 anni dell'Eintracht. Soffriremo, ma possiamo sfruttare ogni possibilità contro una delle favorite. Ma anche lo Shakhtar lo era..."

Credete di poter andare avanti in Coppa- "Domani per noi sarà una gara speciale. Serve sicurezza, portare la partita dalla nostra parte. Abbiamo dimostrato di poter affrontare match di grande livello, con forza e intensità. Non lottiamo per il pari, vogliamo vincere"

Credete di andare avanti in Coppa? - "Possiamo passare, affrontiamo una squadra di grande esperienza, ma siamo convinti di poter andare ai quarti di Europa League"

Senza Hutter cambia qualcosa? - "Non ci era ancora capitato, ma non cambierà molto. Dobbiamo fare una grande partita contro una squadra molto forte, con coraggio nel gestire la gara. Non siamo preoccupati"

18.00 - Iniziata la conferenza stampa di Kevin Trapp

17.50 - Scorsa estate Kevin Trapp, terza scelta tra i pali nel PSG alle spalle di Buffon e Areola, ha deciso di partire in prestito per tornare in patria. Con la maglia dell'Eintracht ha saltato solo due gare in stagione: una per problemi muscolari, l'altra per rifiatare. Tra poco il portiere tedesco, in vista del match contro l'Inter, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa di San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com