LIVE TMW - EL, Lazio avanti al 45'. Milan, gioca Caldara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

20.00 - Il Milan inizia la sua avventura europea contro il Dudelange. Queste le formazioni ufficiali del match:

Dudelange (4-4-2): Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Couturier, Stelvio, Kruska; Turpel, Sinani.

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bertolacci, Mauri, Bakayoko; Borini, Higuian, Castillejo.

19.45 - Al termine dei primi 45' di gioco, la Lazio è in vantaggio sull'Apollon Limassol. Decide una rete di Luis Alberto dopo 14'.

18.50 - Dopo essere stato eliminato al primo turno dei preliminari di Champions League dagli ungheresi del Vidi, il Dudelange, avversario questa sera del Milan, ha dovuto giocare tre turni preliminari per qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League. Ecco, nel dettaglio, il cammino della formazione lussemburghese:

Secondo turno:

Dudelange-Drita (Kosovo) 2-1

Drita-Dudelange 1-1

Terzo turno:

Legia Varsavia (Polonia)-Dudelange 1-2

Dudelange-Legia Varsavia 2-2

Playoff:

Dudelange-Cluj (Romania) 2-0

Cluj-Dudelange 2-3

18.23 - I tifosi del Milan, come riferisce MilanNews.it in Lussemburgo, si sono riversati nel centro della città, in attesa di recarsi allo stadio per assistere a Dudelange-Milan.

17.40 - Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Lazio e Apollon Limassol, con il fischio d'inizio fissato per le 18.55 allo stadio Olimpico di Roma:

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo.

Apollon Limassol (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Yuste, Roberge, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou; Schembri, Pereyra, Papoulis; Maglica.

17.33 - Tutto pronto nello spogliatoio della Lazio in vista della sfida contro l'Apollon Limassol, come testimoniato dal tweet del club biancoceleste:

Entriamo nello spogliatoio biancoceleste dove tutto è pronto per #LazioApollon!

17.09 - Tra le novità di formazioni di questa sera contro il Dudelange, c’è anche la presenza in mezzo al campo di Josè Mauri: il centrocampista rossonero non gioca titolare nel Milan dal 24 agosto 2017, quando scese in campo dal primo minuto sul campo dello Shkendija nella gara di ritorno dei playoff di Europa League.

15.13 - Il Milan rientrerà in Italia subito dopo il match contro il Dudelange: i rossoneri si trasferiranno in pullman da Lussemburgo a Metz dove il loro aereo decollerà per raggiungere l’aeroporto di Malpensa (arrivo previsto intorno alle 2.10 al Terminal 2).

14.55 - Patrick Cutrone non ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato con la Nazionale Under 21 e quindi questa sera contro il Dudelange, Rino Gattuso sarà “costretto” ad affidarsi nuovamente in attacco a Gonzalo Higuain: mentre tanti altri titolari partiranno dalla panchina o sono addirittura rimasti a Milanello ad allenarsi, il Pipita dovrà fare gli straordinari e guidare il tridente milanista anche in Lussemburgo nell’esordio del Diavolo nell’Europa League 2018-2019.

14.17 - Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha commentato la partenza della squadra, in grado di essere protagonista tanto in Serie A quanto nelle coppe: “Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre. Sia in campionato che in Europa le aspettative si sono alzate perché le competitor si sono rafforzate. Caicedo? È un ottimo professionista e un grande calciatore, lo scorso anno quando è stato chiamato in causa al posto di Immobile ha sempre risposto presente, mi ha soddisfatto in pieno”.

13.53 - Luis Alberto è pronto per la sfida di questa sera contro l'Apollon Limassol in Europa League. Questo il tweet del trequartista della Lazio:

Oggi cominciamo l'@EuropaLeague 💪🏼💪🏼 abbiamo un incontro allo Stadio Olimpico #avantiLazio

13.30 - Cambia molto Rino Gattuso, in vista della sfida di esordio in Europa League contro il Dudelange. Questa la probabile formazione:

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Bertolacci, Mauri; Borini, Higuain, Castillejo. A disposizione: Donnarumma A., Calabria, Zapata, Biglia, Kessie, Calhanoglu, Halilovic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

13.27 - Questa la probabile formazione della Lazio per la gara di questa sera all'Olimpico contro l'Apollon Limassol:

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Strakosha, Wallace, Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

13.15 - Dopo la due giorni di Champions, oggi tocca all'Europa League e le due italiane che scenderanno in campo saranno Lazio e Milan, rispettivamente alle 18.55 e alle 21 contro Apollon Limassol e Dudelange. Sia Simone Inzaghi che Rino Gattuso faranno molto turn over, puntando sui giocatori che fino a questo momento hanno avuto meno spazio.