live Emergenza Coronavirus, Consiglio Federale rinviato. Protocollo: giorni decisivi

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20.54 - Giovedì o venerdì incontro Comitato tecnico-scientifico-FIGC - Il Consiglio Federale in programma per venerdì è stato rinviato, con tanto di comunicato da parte della FIGC e Sky Sport ha rivelato il perché di questa decisione. Nella giornata di oggi c'è infatti stato un contatto tra il Comitato tecnico-scientifico del Governo e la Federcalcio che si sono dati appuntamento a domani per fissare l'incontro tanto atteso tra giovedì o venerdì. Un incontro decisivo per capire se il protocollo andrà bene o meno e se si potrà riprendere il campionato.

20.08 - Comunicato della FiGC - La FIGC ha rinviato il Consiglio Federale in programma per venerdì e successivamente ha emesso il seguente comunicato: "Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media, la FIGC precisa che nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari, ma i lavori si sono interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie.

Al contempo, la riunione del Consiglio Federale programmata l’8 maggio è stata posticipata per la necessità di maggiori approfondimenti. Per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente, il Consiglio Federale sarà prossimamente riconvocato con all’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati".

18.56 - Rinviato il Consiglio Federale - Il Consiglio Federale in programma per venerdì, per discutere della ripresa del campionato, è stato rimandato. Secondo quanto riportato da Sky Sport la decisione è stata presa perché servono ulteriori approfondimenti sul tema dell'emergenza.

18.05 - Il bollettino della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 236 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore tra le persone contagiate dal COVID-19 per un totale di 29.315 morti dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 85,231 +2.352 rispetto a ieri.

I nuovi contagi che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 1.075, per un decremento di positivi di 1.513 persone. Il numero totale di positivi è di 98.467.

• Attualmente positivi: 98.467 (-1513)

• Deceduti: 29.315 (+236, +0,8%)

• Dimessi/Guariti: 85.231 (+2.352, +2,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.427 (-52, -3,5%)

• Tamponi: 2.246.666 (+55.263)

Totale casi: 213.013 (+1.075, +0,5%)

17.12 - Bundesliga: altro giocatore positivo - Nella giornata di ieri, la Federazione tedesca ha annunciato che tra gli oltre 1700 test effettuati per la ripresa degli allenamenti sono state riscontrate dieci positività. Tre riguardano il Colonia, che ha messo in quarantena i diretti interessati. Una la Dinamo Dresda e un'altra l'Erzgebirge Aue, che ha optato per la quarantena di tutta la squadra fino a giovedì. Adesso, dalla stampa tedesca, emergono altre due positività. Il 'Rheinische Post' fa infatti sapere che tra i dieci positivi ci sono anche un giocatore e un fisioterapista del Borussia Mönchengladbach. La società al momento non conferma, ma fa sapere che darà ulteriori informazioni dopo i risultati della seconda ondata di test svolti nella giornata di ieri.

*** Ripresa allenamenti individuali: la situazione delle 20 squadre di Serie A ***

16.05 - La Premier si prende altri tre giorni di tempo - La Premier ha rinviato la riunione prevista per venerdì a lunedì, in conseguenza ad un altro spostamento: il Primo Ministro Boris Johnson ha preferito attendere ancora per dare gli ultimi aggiornamenti sul lockdown, spostando il suo intervento da giovedì a domenica. E la Premier vuole riunirsi solo dopo gli aggiornamenti del governo.

15.53 - C'è un nuovo caso in Serie C - "Il Como 1907 comunica, in accordo col diretto interessato, che il calciatore Pierre Bolchini è risultato positivo al Covid-19. Il controllo si è reso necessario a seguito dalla riscontrata positività di un componente del suo nucleo familiare che opera in ambito sanitario. La società tiene a precisare che Pierre sta bene ed è completamente asintomatico. Il calciatore si trova in isolamento nella sua abitazione dal 10 marzo, dove continuerà il periodo previsto di quarantena".

15.25 - Dalla UEFA: c'è un piano B alla ripartenza ad agosto - Zoran Lakovic, National association director della UEFA, fa il punto sulla situazione delle coppe europee che ancora non hanno una precisa collocazione nella ripartenza: "La UEFA sta monitorando la situazione sanitaria in Europa. Abbiamo una serie di scenari su come far proseguire la Champions League e l'Europa League in estate. Lo scenario attuale, che abbiamo rivelato a tutte le Federazioni e i club, è che la competizione continui ad agosto, con le finali programmate alla fine del mese. Quindi, questo è uno scenario che è ancora valido e sul quale stiamo lavorando. Ci auguriamo che questa ipotesi non cambi, ma in tal caso abbiamo alcune alternative pronte. L'obiettivo era e rimane completare la stagione".

13.58 - A Roma striscioni contro la ripartenza del calcio- Striscioni dei tifosi della Roma contro la ripresa del campionato apparsi quest'oggi in città. "Il concetto è chiaro, per voi conta meno la salute del denaro! Finché l'emergenza non è finita, nessuna partita! Società e calciatori donate soldi e tamponi a famiglie e dottori!", si legge su uno striscione. Un altro invece recita: "Italia in emergenza sanitaria e sociale. Questo campionato si deve fermare!".

13.27 - Segretario ECA: "Tanti club rischiano di sparire" - Michele Centenaro, segretario generale dell’ECA (l’associazione dei club europei), analizza la possibile ripresa dei campionati in una intervista concessa a polesine24.it: “La situazione è molto delicata, per alcuni versi direi ‘esistenziale’. Credo che il calcio di alto livello saprà superare la crisi, non senza scossoni, ma più giù, nella piramide il rischio per il calcio di base è altissimo. Senza un adeguato supporto dalle federazioni regionali, dai comuni e dalle comunità stesse molti club rischiano di sparire. E' un problema sociale oltre che sportivo".

12.45 - La UEFA pensa ad un piano B: nuova stagione da dicembre - La UEFA sta prendendo in considerazione un piano per riallineare le stagioni fino al Mondiale 2022. L'azienda Hypercube, partner della UEFA, ha elaborato un nuovo calendario calcistico che andrebbe a terminare il suo percorso nell'agosto 2023, per poi ritornare alla classica stagione sportiva. Questo è il piano: la stagione 2020-21 partirebbe a fine dicembre e terminerebbe a novembre 2021. In mezzo una pausa di un mese per far spazio agli Europei. Stagione 2021/22 a partire da metà dicembre 2021 fino al 1° novembre 2022, 20 giorni prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar, torneo che terminerà il 18 dicembre. Stagione 2023 da gennaio a metà luglio. Stagione 2023-2024 a partire da metà agosto.

12.01 - Ipotesi Premier League gratis su YouTube - Il Times di oggi parla di uno scenario che potrebbe fare contenti molti appassionati della Premier League. Alcune partite del torneo, si legge, potrebbero essere diffuse attraverso i canali Youtube di Sky UK e BT Sport, i due principali broadcasters per la diffusione delle partite del campionato inglese nel Regno Unito. A detenere i diritti di alcuni match anche Amazon. Le discussioni relative al numero di partite che potranno essere diffuse senza costi averranno nei prossimi giorni, fra i broadcasters e il Governo.

11.39 - Bundesliga, domani è il giorno decisivo - Giorno decisivo, quello di domani, per il futuro del calcio tedesco con il cancelliere Angela Merkel che scioglierà le riserve. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, i rappresentanti dei governi federali hanno deciso di dare il via libera alla ripresa della Bundesliga, presumibilmente il 15 maggio. Già nella giornata di ieri il Membro del Bundesrat tedesco, Armin Laschet, aveva dato segnali incoraggianti alla ripresa, così come il Ministro degli Interni, Horst Seehofer, aveva definito "plausibile" la ripartenza del massimo campionato di calcio.

11.11 - L'AssoCalciatori inglese propone di ridurre i tempi di gioco - Ospite della BBC, Gordon Taylor, chief executive dell'Associazione calciatori professionisti, (l'equivalente inglese di Damiano Tommasi, ndr) propone di limitare il tempo in campo dei giocatori: "Accorciare i due tempi della partita quando si riprenderà a giocare dopo l'emergenza coronavirus, devono essere più corti dei tradizionali 45 minuti". Una novità che potrebbe rivoluzionare lo sport, almeno quello che si giocherà in tempo di emergenza sanitaria.

10.38 - Finale di campionato al Sud? Napoli è pronta - Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, nel corso di una intervista con la Gazzetta dello Sport commenta l'ipotesi di campionato al sud per ridurre i rischi: "Bisogna seguire la linea dei contagi e vedere queste due settimane. Chiaro che al Sud il contagio è meno diffuso e si può accelerare. Sport, cultura e bellezza sono asset importanti per la ripresa e l’immagine del paese. Penso ancora a quel Napoli-Barcellona che mi sono goduto al San Paolo a fine febbraio. Io ipotizzerei per il calcio una ripartenza con l’estate, il 21 giugno. Sarebbe un torneo, quasi un campionato a parte, ma si concluderebbe e Napoli è pronta. Sarei per la trasmissione delle partite in chiaro. Va creato un accesso popolare al calcio. Ricordiamoci che sarebbe un torneo ai tempi della pandemia a porte chiuse".

10.11 - La Juve riabbraccia CR7 e fa rientrare altri 9 giocatori - Nella serata di ieri, a bordo del suo lussuosissimo jet privato, Cristiano Ronaldo ha fatto rientro a Torino dopo settimane a Madeira. Il portoghese, come noto, dovrà ora restare 14 giorni in quarantena prima di poter nuovamente uscire di casa e quindi tornare alla Continassa. CR7 ad ogni modo è il primo rientrante dei giocatori che erano ancora all’estero. Oltre a lui nei prossimi giorni, entro la settimana, arriveranno anche Higuain (Argentina), Khedira (Germania), Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa (Brasile), Szczesny (Polonia), De Ligt (Olanda), Matuidi e Rabiot (Francia).

9.35 - I presidenti di A chiedono blocco retrocessioni, no di Gravina - Secondo Repubblica, i presidenti di Serie A chiedono sgravi fiscali e date certe perla ripresa, fosse anche settembre. Alcuni hanno anche proposto alla Federcalcio di chiedere al governo un decreto che permetta di bloccare promozioni e retrocessioni, sul modello del decreto "salva calcio" del 2003: l'effetto sarebbe una Serie A con 22 squadre e una B a 20 o a 21. Il presidente Gravina però non sembra neanche valutare la possibilità, piuttosto pensa di risolvere il campionato con playoff e playout: non porterà la proposta al Consiglio federale di venerdì, prima aspetterà di capire cosa vorrà decidere il governo.

09.05 - Ancora Spadafora: "A metà maggio previsione realistica sulla ripresa - Torna a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera per affrontare nuovamente il tema della ripresa del campionato: “Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di ripartire, ma lo deciderà il governo. Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici, oggi non disponibili. A metà maggio si potrà fare una previsione realistica”.

00.55 - Spadafora: "Ripresa campionato? Io me lo auguro" - Ospite stasera di Rai1, il ministro Vincenzo Spadafora ha confermato la sua idea sulla ripresa del campionato: "Oggi non abbiamo gli elementi per capire se a metà giugno potrà riprendere. Ripresa Serie A? Io me lo auguro vivamente e sarebbe surreale se così non fosse, essendo io il ministro dello Sport. I toni di questi giorni sono stati dovuti anche a una pressione eccessiva per una scelta immediata. Dipenderà anche da queste due settimane, dall'impatto che ha avuto la riapertura".

MARTEDI' 5 MAGGIO

23.10 - Rivoluzione format all'orizzonte - Calcio italiano che lavora ad una profonda ristrutturazione del sistema che dia una nuova sostenibilità a tutto il movimento dopo la crisi nata dalla pandemia di Coronavirus. Secondo quanto rivelato in anteprima da Sportitalia il primo step sarebbe quello della riduzione del numero complessivo delle formazioni professionistiche, con un passaggio dalle 100 attuali (20 in Serie A, 20 in Serie B e 60 in Serie C) a 60. La Serie A non dovrebbe essere toccata sul fronte dei format, che rimarrà dunque a 20 squadre.

22.30 - Tommasi: "Entro venerdì il protocollo per la ripresa" - "Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell'attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità". Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, nel corso di una diretta Facebook. "Sicuramente una delle criticità da affrontare è quella della gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus - spiega Tommasi - Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. L'8 maggio, venerdì, abbiamo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere non dico il protocollo approvato ma almeno capire perché eventualmente non è stato ancora validato".

21.22 - Malagò torna a chiedere un'alternativa alla ripartenza - Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni del TgSport su Rai Due della ripartenza dello sport italiano: "Mi sono permesso di dire che il calcio ha il diritto e il dovere di provare a finire il campionato ma che è indispensabile avere un'alternativa per evitare che tutto vada a carte quarantotto".

20.25 - Ronaldo torna in Italia - Il campione per eccellenza è pronto a ripartire: Cristiano Ronaldo sta tornando in Italia e già in serata dovrebbe essere a Torino, quasi due mesi dopo la sua partenza in direzione Madeira. Era partito subito dopo Juventus-Inter dell'8 marzo, per andare dalla madre che pochi giorni prima era stata colpita da un ictus. CR7 non ha mai smesso di allenarsi e adesso che iniziano gli allenamenti individuali (oggi è stato il turno di Lecce e Sassuolo, ndr), il lusitano non vuole mancare.

19.27 - Spadafora: "Al lavoro per protocollo sport di squadra" - Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, con un post su Facebook ha ufficializzato l'arrivo delle linee guida per lo sport individuale. "Si tratta di un lavoro molto approfondito e dettagliato, portato avanti con celerità e massima cura, pensando alla tutela degli atleti ma anche di tutti gli operatori dello sport. Abbiamo infatti tenuto presente le osservazioni pervenute nei giorni scorsi, a partire dal dossier redatto dal Coni e dal Cip, con le indicazioni giunte da tutte le Federazioni e la supervisione della Federazione dei Medici Sportivi. L’Ufficio per lo sport ne ha tratto un documento utile per tutte le discipline, perché ogni sport merita la massima attenzione. Ora siamo al lavoro per il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra e per le Linee guida per la riapertura delle strutture in cui si pratica lo sport di base

18.45 - In Spagna si riparte - Ripartono gli allenamenti in Spagna. Con un comunicato, la Liga ha reso noto che questa settimana i club di prima e seconda divisione torneranno in campo dopo aver ricevuto l'ok dal Ministero della Salute. Tutti i club dovranno seguire il protocollo denominato 'Return to Training', che prevede visite mediche, allenamenti individuali e poi, successivamente, quelli collettivi finalizzati alla ripresa delle gare. La Federazione intanto ha detto sì alla richiesta di Athletic Bilbao e Real Sociadad, che hanno chiesto di disputare la finale di Copa de Rey a porte aperte. La gara è dunque rinviata a dopo la fine dell'emergenza sanitaria.

18.07 - Il bollettino di oggi: 1225 contagiati in più - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 195 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore tra le persone contagiate dal COVID-19 per un totale di 29.879 morti dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 82.879, +1.225 rispetto a ieri. I nuovi contagi che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 1.221, per un decremento di positivi di 199 persone. Il numero totale di positivi scende così sotto quota 100mila: attualmente, sono 99.980. Qui tutti i numeri di oggi.

18.01 - FIGC, venerdì 8 maggio la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all'ordine del giorno - Si svolgerà venerdì 8 maggio la prossima riunione del Consiglio Federale. I lavori inizieranno alle ore 12.00 e si svolgeranno in conference call. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo 2020 e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti argomenti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali.

16.42 - Germania, trovati 10 positivi al coronavirus tra prima e seconda divisione. Effettuati 1.724 test - Una prima serie di test ha rivelato dieci casi di positività al coronavirus nei club tedeschi di prima e seconda divisione, che sperano di riprendere la competizione a maggio. Lo ha reso noto la Lega calcio tedesca (DFL). Dei 1.724 test già svolti nei 36 club interessati (18 in ciascuna divisione), dieci hanno dato un risultato positivo, afferma la Lega, che non rivela alcun dettaglio sulla posizione dei casi e ancor meno l'identità delle persone testate. Secondo le normative in vigore in Germania, chiunque sia stato in contatto con un caso positivo deve osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.

15.59 - Colonia, tamponi a tutti: nessun nuovo contagio - Dopo la positività al tampone per individuare il Coronavirus di 3 dipendenti del club, il Colonia nella giornata di ieri ha effettuato i test anche a tutte le altre persone (giocatori, staff, dirigenti) della società. E tramite un comunicato odierno la società tedesca ha confermato come non vi siano ulteriori contagi: per questo motivo gli allenamenti a gruppi proseguiranno “regolarmente” come da 3 settimane a questa parte.

15.24 - Coppa del Re a porte aperte? - Con un comunicato congiunto Real Sociedad e Athletic Club, società basche attese dalla finale di Copa del Rey, hanno reso noto la loro intenzione di disputare la partita a porte aperte. Considerata la situazione, la data in cui si dovrebbe giocare è ovviamente da determinare.

15.10 - Rientra anche Cristiano Ronaldo - A proposito di Juventus, è atteso in queste ore il rientro in Italia di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, come tutti i residenti nel nostro Paese che rientrano dall'estero, dovrà osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.

14.47 - Juve, al via le visite mediche - Giornata di visite anche al J Medical per i calciatori della Juventus in città che domani riprenderanno ad allenarsi singolarmente alla Continassa. Già da stamani, uno per uno, i giocatori si sono presentati presso la struttura sanitaria dell’Allianz Stadium per sottoporsi ai controlli di rito. Da Pjanic a Cuadrado, Pinsoglio, Bonucci e Bernardeschi. Via via tutti gli altri seguiranno la stessa prassi nei prossimi giorni prima di tornare in campo e correre in presenza di un medico e un preparatore.

13.38 - Tre calendari per la A - Sono tre le ipotesi di calendario per la Serie A. La più ottimistica prevede la ripresa il 13 giugno, o in alternativa il 20 giugno, col probabile sacrificio della Coppa Italia. Che diventerebbe praticamente certo nel caso della soluzione più pessimistica: ripartenza il 27 giugno, senza Coppa Italia e con partite ogni 72 ore (per le squadre). Di fatto, così, ci sarebbe almeno una gara al giorno.

12.48 - Il Sassuolo riparte - I neroverdi sono i primi in Serie A a far tornare i propri calciatori, a livello individuale e volontario, al Mapei Football Center. Qui l'articolo completo.

12.14 - Ecco le linee guida del governo - Attraverso il sito internet dell'Ufficio per lo Sport, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha divulgato le linee guida per la ripresa degli sport individuali, possibile da oggi. Consultale qui.

11.36 - Chi riparte? - Da oggi, come vi abbiamo raccontato, anche le 20 squadre di Serie A potranno dare il via agli allenamenti individuali dei propri tesserati. Ma chi ha deciso di ripartire già oggi? Ve lo spieghiamo in questo focus.

10.27 - Le prossime tappe - Oggi dovrebbe esservi l'atteso incontro tra il comitato tecnico scientifico del governo e la commissione medica della FIGC: era in programma ieri, ma è saltato e dovrebbe svolgersi nelle prossime ore. Mercoledì, poi, ci potrebbe essere una decisione del governo: è atteso infatti il decreto maggio, non è escluso che l'esecutivo decreti lo stop definitivo al campionato. Giovedì ci sarà l'assemblea di Serie C, che dovrebbe ratificare la proposta del proprio consiglio direttivo di chiedere lo stop del campionato. Venerdì, infine, sarà il turno del consiglio federale: ovviamente, molto dipenderà da cosa sarà successo da qui a fine settimana.

10.11 - Roma, al via le visite mediche: Pau Lopez primo - La Roma si prepara alla ripresa e nella giornata di oggi inizieranno le visite mediche a Trigoria che continueranno fino a mercoledì. Giovedì poi via agli allenamenti individuali. Il primo ad arrivare stamattina è stato il portiere spagnolo Pau Lopez.

9.53 - Cosa succede all'estero? - Capire cosa accade negli altri Paesi e negli altri campionati è decisivo anche per cercare di individuare quale sarà la strada seguita dall'Italia. Nei grandi campionati: la Francia è l'unica ferma e ha decretato il PSG campione. In Inghilterra è stata scelta la data del 9 giugno come quella del possibile restart, ma diversi club sono scettici. Anche la Spagna prova a ripartire ma non ha ancora preso decisioni chiare in tal senso. In Germania, infine, sarà mercoledì, come in Italia, la data chiave: la cancelliera Merkel, tra le altre cose, chiarirà a metà settimana se la Bundesliga può ripartire o meno. Uno snodo fondamentale anche per la Serie A.

9.47 - Campionato a rischio, è scontro sulla ripresa - Detto degli allenamenti, tutt’altro discorso riguarda la possibile ripartenza del campionato di Serie A. Nella serata di ieri, il ministro Spadafora lo ha detto chiaramente: “Per ora non se ne parla”. E mercoledì, infatti, può essere una giornata decisiva, ma in negativo: è quella la data in cui potrebbe infatti arrivare il decreto per sancire lo stop al campionato. La posizione del ministro dello Sport non è però l’unica all’interno dell’esecutivo: diverse frange della maggioranza spingono per una linea più attendista, con l’obiettivo di procedere per step e cercare di capire se si potrà ripartire in sicurezza.

9.40 - Oggi ripartono gli allenamenti individuali - La Fase 2 inizia, con qualche limitazione, anche per i calciatori professionisti. Inizialmente esclusi dal DPCM 26 aprile, gli allenamenti individuali sono stati invece concessi a livello regionale con ordinanze dei vari governatori. Il primo è stato Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, seguito a ruota da diversi suoi omologhi sul territorio nazionale. La situazione è stata definitivamente chiarita nella giornata di ieri da una circolare del Viminale che ha autorizzato questo tipo di allenamenti. Regole molto chiare: si può andare al centro sportivo del club, ma già vestiti per l'allenamento e senza poi fare la doccia lì. Inoltre, i calciatori potranno correre in piccoli gruppi, con il rispetto delle distanze di sicurezza. Varie le decisioni a livello dei singoli club, in molti casi la decisione sul ritorno agli allenamenti sarà comunque su base volontaria: oggi Parma e Sassuolo, domani dovrebbe toccare all'Inter, ma anche alla Juventus che ha richiamato i propri tesserati dall'estero. Nel fine settimana dovrebbero riprendere Roma, Lazio e Napoli, mentre il Milan (come altre società) ha scelto una linea più cauta e aspetta di conoscere la disponibilità dei tamponi.