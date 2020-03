live Emergenza Coronavirus - Europeo e Copa America nel 2021. Firmato decreto Cura Italia

Sono giorni estremamente difficili per l'Italia. L'allarme Coronavirus si fa sempre più insistente, i contagi aumentano e anche lo sport è alle prese con decisioni necessarie sullo svolgimento delle competizioni e sui calendari in subordine alle decisioni del governo. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11.18 - Qualcosa si muove anche in Turchia - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan presiederà alle 14:00 (le 12:00 in Italia) oggi una riunione straordinaria sull'emergenza Coronavirus: attesa una decisione sulla gestione della crisi sul piano economico ma anche qualche restrizione nei confronti della popolazione. È stata invitata a restare a casa nei giorni scorsi, dato che finora ci sono stati 98 casi confermati e una vittima in Turchia.

10.40 - Rinviati Nations League, Europeo Under21 ed Europeo femminile - Oltre all'Europeo maschile, rinviato per la questione Coronavirus, nella giornata di ieri la UEFA ha deciso di rimandare anche le finali della prossima Nations League, l'Europeo Under21 e l'Europeo femminile, tutti programmati tra giugno e luglio 2021. Attraverso il proprio account ufficiale, l'organismo europeo ne ha dato un ulteriore formale annuncio:

ICYMI: UEFA announced on Tuesday that #EURO2020 would be postponed by one year. It is proposed the tournament will now run from 11 June - 11 July 2021. The 2021 UEFA #NationsLeague finals, the @UEFAUnder21 EURO and the @UEFAWomensEURO will be re-scheduled accordingly. pic.twitter.com/eFnO7zMoFA — UEFA (@UEFA) March 18, 2020

10.00 - Oggi nuovo incontro per il destino dell'Olimpiade - Rinviato l'Europeo, rimane in ballo l'Olimpiade per la prossima estate. Dopo l'incontro di ieri con le Federazioni, il CIO avrà oggi un faccia a faccia coi Comitati Olimpici nazionali, compreso quello italiano presieduto da Giovanni Malagò. Al centro delle discussioni Tokyo 2020, anche se il comunicato di ieri spiegava come al momento sia ancora troppo presto per prendere decisioni in merito alle Olimpiadi in programma la prossima estate

9.26 - Condizioni in netto miglioramento per Hudson-Odoi - Il sito ufficiale del Chelsea rende note le condizioni di Callum Hudson-Odoi: le condizioni del giocatore risultato positivo al test del coronavirus migliorano a vista d'occhio. Continua l'auto-isolamento per chi è stato in contatto con lui in ogni caso, coi Blues che non vogliono correre rischi.

9.06 - Firmato il decreto legge Cura Italia - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge Cura Italia. Dopo la firma del capo dello Stato, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo contiene le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In arrivo un'indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi, le partite IVA e non solo.

MERCOLEDÌ 17 MARZO

22.25 - Altri sei casi nella Liga spagnola - Con un comunicato diramato dal proprio sito ufficiale, l'Espanyol ha annunciato la positività al coronavirus di sei tesserati fra giocatori e staff tecnico. Tutti sono affetti da sintomi lievi e stanno rispettando le indicazioni mediche.

21.33 - Zaccagni positivo, è il secondo caso di oggi in Serie A - Mattia Zaccagni è il primo calciatore dell'Hellas Verona a risultare positivo al Coronavirus. Seconda positività della giornata in Serie A dopo Matuidi della Juventus, questo il comunicato del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, così come tutta la squadra, prolungherà il già attivato isolamento volontario domiciliare sino al prossimo 25 marzo, continuando ad essere monitorato. Zaccagni sta bene: nei giorni scorsi ha avuto solo qualche linea di febbre".

20.45 - Ratificata la chiusura frontiere europee - I capi dei 27 paesi dell'Unione Europea si sono riuniti in videoconferenza ed è stata praticamente ratificata la chiusura delle frontiere europee, una decisione senza precedenti. La durata sarà di 30 giorni, ora ogni paese dovrà farlo suo. Si moltiplicano le sospensioni del trattato di Schengen, si ripristinano i controlli all'interno dell'Unione Europea. "Tutto questo deve finire presto", dice Ursula von der Leyen. "Spera in un vaccino disponibile prima dell'inizio dell'autunno".

19.31 - Altro caso in Serie A: è Matuidi, della Juventus - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto di aver constatato oggi la positività di un secondo calciatore, dopo Daniele Rugani, al Coronavirus-Covid-19. Si tratta del francese Blaise Matuidi, di seguito il comunicato del club bianconero: "Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico".

19.06 - Rinviati anche gli Europei U21 e la Nations League - Non c'è solo Euro2021 a essere stato rinviato per la questione Coronavirus. Nella giornata di oggi la UEFA ha deciso di rimandare anche le finali della prossima Nations League, l'Europeo Under21 e l'Europeo femminile, tutti programmati tra giugno e luglio 2021.

18.34 - Il Brescia convoca gli staff di Corini e Grosso - Attraverso i propri canali ufficiali, l'assoallenatori ha diramato un durissimo comunicato nei confronti del Brescia, che secondo quanto riferito dall'AIAC avrebbe convocato per domani membri degli staff di Corini e Grosso, già esonerati in stagione, presso il Centro Sportivo di Torbole.

17.40 - Rinviato anche il Mondiale per Club - La FIFA ha disposto il rinvio del Mondiale per Club (FIFA Club World Cup). Nel comunicato ufficiale diramato dal massimo organismo calcistico mondiale si legge che la manifestazione verrà riprogrammata in un secondo momento, quando ci sarà maggiore chiarezza sulla situazione dello sport mondiale, nel 2021, nel 2022 o nel 2023.

17.09 - Maradona non è in auto-isolamento - "Maradona non è in autoisolamento. È vero, ha 60 anni e alcune patologie pregresse che lo rendono più a rischio rispetto ad altre persone. Ma smentisco però categoricamente che voglia lasciare la panchina della nostra squadra". Lo spiega il vicepresidente del Gimnasia y Esgrima La Plata, Jorge Reina, intervistato dall'emittente napoletana Radio Marte.

16.10 - Il CIO prosegue con l'organizzazione di Tokyo 2020 - Nel giorno in cui la UEFA ha annunciato il rinvio dell'Europeo, il CIO - attraverso un comunicato - ha reso noto che l'organizzazione dell'Olimpiade di Tokio sta andando avanti. Quest'oggi c'è stato un incontro con le Federazioni Olimpiche degli sport estivi e la decisione è stata quella di non prendere nessuna decisione drastica in questa occasione.

15.54 - Amichevoli internazionali e playoff a giugno - "Tutte le competizioni e le partite UEFA (comprese le amichevoli) per club e squadre nazionali per uomini e donne sono state sospese fino a nuovo avviso". Con questo comunicato la UEFA ha reso noto il rinvio delle gare tra le nazionali che erano in programma a fine marzo. "Le partite dei play-off di Euro 2020 e le amichevoli internazionali, in programma per la fine di marzo, saranno ora giocate nella finestra internazionale all'inizio di giugno, previa revisione della situazione".

15.16 - C'è anche il comunicato UEFA: Europei rinviati al 2021 - Dopo l'anticipazione della federcalcio norvegese, la UEFA ha diramato pochi istanti fa un comunicato nel quale annuncia il rinvio al 2021 degli Europei di calcio. Adesso è davvero ufficiale. Per conoscere le modalità di svolgimento, ovviamente, bisognerà attendere i prossimi mesi.

15.05 - Ufficiale: rinviata la Copa America - Adesso c'è il comunicato della CONMEBOL: a causa dell'evoluzione dell'emergenza Coronavirus, la 47^ edizione della Copa America è rinviata al 2021. Avvio l'11 giugno, finale l'11 luglio.

14.50 - Finale Champions il 27 giugno - È stata fissata per il 27 giugno la nuova data in cui si giocherà la finale di Champions League. Come riporta Marca, in attesa di capire come e quando riprenderanno anche le competizioni europee, la UEFA ha deciso di fissare una nuova data per l'atto conclusivo della competizione europea per club più importante che si terrà a Istanbul. Tre giorni prima, a Danzica, la finale di Europa League.

14.13 - Slitta anche la Copa America - Non solo l'Europeo, anche la Copa America verrà giocata nel 2021. Secondo quanto riportato da GloboEsporte la competizione sudamericana, inizialmente prevista per giugno/luglio di quest'anno, verrà infatti posticipata di un anno. Manca solo l'ufficialità, attesa per le prossime ore.

13.57 - Tampone negativo per Florenzi - Come comunicato nella giornata di ieri, Alessandro Florenzi è stato sottoposto al tampone per stabilire la sua positività o meno al Covid-19 e il risultato è stato negativo. L'ex capitano della Roma non rientra dunque nel 35% della rosa del Valencia che ha contratto il virus dopo la gara contro l'Atalanta della scorsa settimana.

13.45 - UFFICIALE: slitta l'Europeo al 2021 - Attraverso i suoi canali ufficiali, la Federazione norvegese ha anticipato l'UEFA e ha reso nota la decisione di far slittare l'Europeo al 2021. Si disputerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021.

11.33 - Hertha Berlino in quarantena: giocatore positivo - L'Hertha Berlino si ferma. Squadra, staff tecnico e dipendenti in quarantena per 14 giorni, dopo che un calciatore è stato trovato positivo al test per il Coronavirus. Secondo la 'Bild', si tratta di Maximilian Mittelstadt, difensore tedesco classe '97

10.55 - Juve in isolamento fino al 25 marzo - Durerà fino al 25 marzo l’isolamento di calciatori della Juventus a causa della pandemia di Coronavirus e la positività al test di uno di loro, il difensore Daniele Rugani. Sono stati effettuati anche di altri tamponi ai calciatori per verificare la presenza di possibili nuovi casi. In questo senso, però, la società bianconera darà comunicazione solo in caso di esiti positivi.

9.31 - Quando riparte il calcio? Oggi la verità - Giornata importante per il futuro della stagione europea e non solo. A partire dallo ore 10, a Nyon, inizierà infatti la riunione, in videoconferenza, tra il presidente della UEFA Ceferin, le 55 federazioni, leghe, club e calciatori per capire come fare a portare a termine la stagione, spostando l’Europeo e cercando di non far saltare il calendario internazionale e di salvare il salvabile.

00.11 - Emergenza Coronavirus, il calcio si ferma anche in Argentina - E' ufficiale: anche in Argentina il calcio si ferma a causa del Coronavirus. La decisione è stata presa di comune accordo da governo e federcalcio locale (Afa).

MARTEDÌ 16 MARZO

23.43 - Gravina: "Euro2020 sarà probabilmente rinviato" - A Sportitalia, il presidente FIGC ha giudicato "probabile" il rinvio degli Europei. Quanto alla Serie A, escluso un futuro da 22 squadre, la priorità in questo momento è provare a chiudere in maniera regolare la stagione. Possibile, ma da concordare con i calciatori, il congelamento degli stipendi. Da non escludere la proroga delle scadenze dei contratti al 15 luglio.

23.24 - UEFA chiederà 300 milioni per rinviare Euro2020 - La UEFA sarebbe pronta a chiedere a titolo di risarcimento 300 milioni di euro ai propri club e alle leghe europee per rinviare gli Europei di un anno. Secondo quanto riferito dal The Athletic, nella giornata di domani i vertici di Nyon chiederanno ai propri stakeholder di farsi carico di questa cifra, già quantificata come costo per il rinvio di Euro2020.

22.49 - Valencia, il 35% della rosa è contagiato - "Circa il 35% della rosa è stato contagiato". Pochi minuti fa, il Valencia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un nuovo comunicato in cui annuncia che ci sono altri giocatori positivi al COVID-19, oltre ai già segnalati Garay, Gayà e Mangala

22.40 - L'allenatore del Flamengo positivo al primo test - L'allenatore del Flamengo, Jorge Jesus, è risultato positivo al primo test per il coronavirus, anche se non c'è certezza assoluta. Come riporta il club, si attendono i risultati del secondo test.

20.09 - Sampdoria, dimesso il medico sociale. Colley negativo all'ultimo test - Il medico sociale della Sampdoria, Amedeo Baldari, sul suo profilo facebook ha rivelato di essere stato dimesso. Anche lui era stato contagiato dal coronavirus insieme ad altri calciatori blucerchiati. Buone notizie anche per il difensore Colley che su instagram ha fatto sapere di essere risultato negativo all'ultimo test.

19.32 - Stop in Brasile: si ferma campionato Carioca dopo quello Paulista - Dopo lo stop al campionato Paulista a tempo indeterminato, anche la Federcalcio dello Stato di Rio de Janeiro dopo una riunione col sindacato di allenatori e giocatori ha annunciato lo stop della competizione per 15 giorni a causa dell'emergenza Coronavirus. Stasera si disputeranno le ultime gare, lo stop entrerà in vigore dalla giornata di domani.

18.50 - Anche la Germania chiederà rinvio Euro 2020 - Dopo il calcio italiano, anche quello tedesco si schiera per il rinvio degli Europei. Lo ha dichiarato Christian Seifert, CEO della DFL.

18.28 - Lega Serie A lancia campagna #weareoneteam - Attraverso la campagna #weareoneteam, patrocinata dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Protezione Civile, la Lega Serie A sui propri social racconterà il contributo del mondo del calcio a supporto delle strutture ospedaliere, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale ospedaliero, ogni giorno in prima linea nella sfida impegnativa contro il coronavirus.

17.50 - In Germania niente calcio per tutto marzo - Bundesliga e 2.Bundesliga rimarranno ferme almeno fino al prossimo 2 aprile. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della DFL. Un nuovo vertice tra i club, dopo quello di oggi, è previsto il 30 marzo.

17.24 - Le società vogliono concludere il campionato - Le società di Lega Serie A, riunite in call conference oggi, hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il Campionato di Serie A TIM, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall’Uefa.

17.20 - L'ADISE: "Chiusura calciomercato non cambia" - Nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni, il vicepresidente ADISE, Claudio Molinari, ha fatto il punto sulla possibile scadenza dei contratti il 15 luglio e sull'eventuale slittamento del calciomercato: “Oggi questo non rappresenta un grandissimo problema. Quindici giorni si recuperano... la chiusura non cambierebbe, il mercato chiuderebbe sempre il 31 agosto".

16.22 - 9 maggio termine ultimo per ripresa - I club si sono riuniti e hanno stabilito come termine ultimo per riprendere il campionato la data del 9 maggio. Allo studio svariate ipotesi, tra queste anche quella di allungare tutti i contratti (calciatori, sponsorizzazioni e diritti televisivi) al 15 luglio tramite una deroga che coinvolga la norma delle regole Noif. Nei prossimi giorni le parti si aggiorneranno nuovamente per tracciare una linea anche in base ai dati della Protezione Civile e delle Istituzioni sulla pandemia Covid-19. Durante la conference call non è stato previsto lo stop definitivo al campionato. Mentre gli Europei dovrebbero slittare di un anno, così come chiederà la FIGC. Lavori in corso, la Serie A studia il futuro dinanzi ad un’emergenza di tutti i settori.

16.03 - Aggiornamento dalla riunione di Lega - I 20 club di A sono attualmente in conference call per decidere su come concludere il campionato e domani chiederanno lo spostamento dell'Europeo.

15.57 - La nota del Ministro Spadafora - “Il mondo dello sport ha davvero fatto squadra. Nelle ultime ore io e i miei uffici siamo stati in contatto costante con il Coni, il Comitato Paralimpico, Sport e Salute, le Federazioni sportive e gli Enti di Promozione per studiare insieme le misure urgenti e indifferibili per dare una prima, importante risposta alla crisi del settore a causa del Coronavirus. Ci siamo mossi in grande sintonia, e voglio ringraziare ciascuno per la disponibilità dimostrata e la collaborazione. Ho rinnovato a tutti i miei interlocutori, trovando immediata adesione, l’invito a convocare entro due settimane una giunta straordinaria del Coni e del Cip, naturalmente in teleconferenza, per iniziare subito a studiare le norme e le azioni da mettere in campo, speriamo al più presto, per rilanciare le attività sportive a tutti i livelli. I prossimi Decreti saranno dedicati al rilancio del Paese e dell’economia”, così il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al termine del Consiglio dei Ministri. Clicca qui per la notizia completa.

15.14 - Parla Rugani - Ospite dei canali della Juventus Daniele Rugani torna a parlare della sua positività al COVID-19. Queste sue parole: "Voglio tranquillizzare tutti dicendo che sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge. Mi ritengo fortunato anche se è stata una bella botta anche perché sono stato il primo nell'ambiente. Speso sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano capito la gravità del problema".

13.50 - Rinviato il Consiglio Federale - La FIGC, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo.

12.11 - Tampone per Florenzi - Alessandro Florenzi, giocatore del Valencia, sarà sottoposto al tampone per stabilire la sua positività o meno al Coronavirus. Dopo l'annuncio dei cinque giocatori del club spagnolo contagiati nelle scorse ore anche l'ex capitano della Roma farà dunque il test.

09.56 - Gravina sul possibile annullamento della Serie A - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato a Radio Rai affrontando anche l'argomento relativo al possibile annullamento della Serie A: "Non sono in grado di escludere nulla. Ora programmiamo con l'idea più ottimistica, ovvero definire i campionati, cercando di portarli a termine. Tra le diverse ipotesi però ho già preannunciato la non assegnazione del titolo, quella di assegnazione congelando le graduatorie, un mini torneo di play-off e play-out. Non escludo nulla, capisco la curiosità e l'attenzione nel voler definire ma nessuno, e dico nessuno, oggi è in grado di dire quale sarà il nostro futuro rispetto alle condizioni attuali. Se tutto questo dovesse portare con effetto trascinamento alla stagione 20-21, non escludo che il campionato possa concludersi in due stagioni diverse. E' anche imbarazzante parlare di questi temi ma abbiamo il dovere di farlo per dare una speranza".

LUNEDÌ 16 MARZO

00.15 - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, nel corso dell'intervista rilasciata in collegamento con Che Tempo Che Fa, ha parlato anche del destino che si attende per gli Europei previsti nella prossima estate: "In questo momento il compito dei calciatori è quello di ogni altro cittadini. Obbligarli a muoversi è stata una forzatura, e speriamo che anche la UEFA capisca di rinviare l'Europeo. La UEFA deve aiutare le leghe a finire i campionati, comportandosi da Comunità Europea. Siamo una catena, e i problemi di un campionato valgono per tutti".

16:28 - Gravina: "Campionati anche dopo il 30 giugno" - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare oggi in collegamento con Sportmediaset XXL: "La dead-line è il 30 giugno, eventualmente vediamo se sforare oltre il 30. Le squadre devono allenarsi? Se il campionato dovesse riprendere a inizio maggio io lascerei perdere la questione allenamenti, per il momento. Lasciamo stare ragazzi a casa, devono recuperare energie fisiche e mentali”, ha concluso.

15:16 - Superati i 6000 decessi in tutto il mondo - Sono più di 6000 i morti per Coronavirus in tutto il mondo, dopo l’annuncio da parte della Spagna di 105 nuovi decessi. È quanto emerge da un bilancio realizzato dall'Afp sulla base di fonti ufficiali. In totale i deceduti sono 6.036 con 159.844 i contagi in tutto il mondo. La Cina rimane il Paese con il più alto numero di morti (3.199), ma ora è in Europa che l'epidemia progredisce rapidamente, con 1.907 vittime di cui 1.441 in Italia e 288 in Spagna. Proprio Italia e Spagna sono i Paesi più colpiti nel continente.

14:56 - Elche, è Jonathas il giocatore positivo al Covid-19 - È Jonathas de Jesus il giocatore dell'Elche risultato positivo al Coronavirus. Lo rivela lo stesso attaccante brasiliano nel corso di una diretta su Instagram, poi ricondivisa sui canali social dal club spagnolo, che inizialmente non aveva rivelato il nome del proprio tesserato contagiato dal Covid-19. Jonathas ha giocato in Italia dal 2011 al 2014, vestendo le maglie di Brescia, Pescara, Torino e Latina.

14:06 - Valencia, cinque casi di positività - Il Valencia comunica che sono stati riscontrati cinque casi di positività al Covid-19 del club tra tecnici e giocatori della prima squadra. Il club non rende noti i nomi, ma fa sapere che tutti al momento sono nei propri domicili, in un buono stato di salute e in isolamento. Il Valencia ribadisce il suo supporto alle autorità sanitarie e alla campagna di sensibilizzazione dei social che chiede a tutta la popolazione di restare a casa e di proseguire con le misure di igiene e di prevenzione.

12.04 - Emergenza Coronavirus, primo calciatore contagiato in Liga: è Garay del Valencia - Dopo i due casi in casa Alaves (ma non si tratta di calciatori), arriva anche la notizia del primo giocatore di Liga contagiato dal virus COVID-19. Si tratta di Ezequiel Garay, difensore del Valencia, alle prese tra l'altro con un brutto infortunio. L'argentino ha comunque rassicurato tutti, facendo sapere di star bene, isolato nel suo domicilio, in attesa di indicazioni delle autorità sanitarie.

11.20 - Euro2020 verso lo slittamento: può svolgersi a dicembre - Ci sarà o no Euro2020? La sensazione è che sarà per causa di forza maggiore rinviato, in modo da terminare i vari campionati, fermatisi per l'emergenza Coronavirus. E, stando a quanto riferito dal Sunday Telegraph, l'UEFA starebbe considerando l'idea di spostarlo a dicembre. In quell'occasione si fermerebbero le leghe, i calciatori andrebbero in nazionale e per un mese giocherebbero il primo Europeo itinerante.

DOMENICA 15 MARZO -

18.40 - Positivo Bereszynski Anche Bartosz Bereszyński positivo al Coronavirus. Come nel caso di Depaoli è lo stesso giocatore ad annunciarlo sul suo profilo Instagram: "Sfortunatamente sono risultato positivo al COVID-19. Sto bene. Nonostante le appropriate precauzioni prese di recente, non sono riuscito a evitare il virus. Ecco perché ti chiedo di essere responsabile e di rimanere a casa ogni volta che è possibile", ha scritto il polacco.

17.35 - Anche Depaoli positivo - Anche Fabio Depaoli, giovanissimo terzino della Sampdoria, è positivo al COVID-19. È lo stesso giocatore a comunicarlo sul proprio profilo Instagram: "Ciao amici... Purtroppo sono risultato positivo al COVID-19. Ci tengo a rassicurarvi che sto bene! Questo mostro invisibile ci sta colpendo indistintamente, ma adottando le giuste misure e seguendo la direttiva sanitarie, possiamo vincere la nostra più grande partita e tornare più forti di prima. Un abbraccio a tutte le persone contagiate e un ringraziamento a tutti i medici che ci stanno aiutando"

17.18 - Lunedì Assemblea di A Si terrà lunedì alle ore 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda l'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, in videoconferenza.

16.15 - La Lega pensa di ripartire il 2/5 - Repubblica fa il punto sul piano della Serie A per riprendere le attività. Il campionato dovrebbe riprendere il 2 maggio forse a porte chiuse e concludersi il 30 giugno (si spera) a porte aperte. E' il piano della Lega Calcio. Ripartire ad aprile, subito dopo la fine del lockdown italiano, è impossibile ma resta da capire cosa farà ora la UEFA ufficialmente con gli Europei.

15.40 - La denuncia dell'AIC - Con un comunicato diffuso agli organi di stampa, l'assocalciatori ha preso posizione in maniera piuttosto dura contro i club italiani che continuano a convocare i propri calciatori, per allenamenti in piccoli gruppi o per il controllo della temperatura corporea.

14.11 - Medici Serie A: “No a ripresa allenamenti” - Dopo il battibecco tra Agnelli e Lotito, i medici dei club di Serie A prendono posizione in maniera netta e unanime. No alla ripresa degli allenamenti prima di un netto miglioramento dell’emergenza Coronavirus: lo scrivono in una nota ufficiale.

12.28 - Due casi nell'Alaves - Con un comunicato ufficiale l'Alaves ha reso noto che due elementi della struttura tecnico-sportiva, non è chiaro se giocatori o componenti lo staff, sono risultati positivi al test per il contagio da Coronavirus. La società spagnola specifica che i due sono asintomatici e in ottime condizioni.

12.05 - Anche l’arbitro Guida in isolamento - Non soltanto Juventus e Inter: dopo la notizia della positività al contagio di Rugani, anche l’arbitro della gara, Marco Guida, ha scelto di mettersi in isolamento. Lo riferisce Sportmediaset.

11.00 - Gravina: "Spostare gli Europei, finiamo i campionati" - “Gli Europei vanno rinviati, ma i campionati sono da concludere”. Parola di Gabriele Gravina. Intervistato da Il Messaggero, il presidente della FIGC dice la sua sulla situazione del calcio, fermo per combattere il Coronavirus.

10.07 - Fiorentina, altri tre casi - ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze.

9.56 - 9 maggio termine ultimo per ripresa campionati - Serie A e Serie B studiano il da farsi quando si potrà tornare a giocare. Secondo le ultime indiscrezioni, la deadline temporale per la ripresa dovrebbe essere la stessa: a meno di stravolgimenti da UEFA e FIGC, il 9 maggio è attualmente considerata la data ultima per riprendere il campionato.

SABATO 14 MARZO -

00.05 - La UEFA studia Champions ed Europa League a partita unica - La UEFA farà tutto il possibile per non variare le date delle finali di Champions ed Europa League, rispettivamente in programma il 30 e il 27 maggio. Si discuterà infatti sulla possibilità di organizzare le restanti fasi finali delle due competizioni a partita unica (una volta completate le doppie sfide già iniziate).

SABATO 14 MARZO

23.33 - Primo caso in Bundes - Primo caso di Coronavirus anche in Bundesliga. A risultare positivo è stato il difensore classe 2000 del Paderborn, Luca Kilian.

22.31 - Udinese in quarantena - In seguito alla positività al Coronavirus di Dusan Vlahovic della Fiorentina, l'Udinese - ultima avversaria del club viola in campionato - ha reso noto di aver adottato tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

22.08 - FIFA, a marzo e aprile i club non saranno obbligati a mandare i giocatori in Nazionale - Il Consiglio della FIFA ha deciso che le regole che obbligano normalmente i club a liberare i giocatori per le partite delle Nazionali non si applicheranno alle prossime finestre internazionali di marzo/aprile a causa dell'emergenza Coronavirus.

20.55 - European Leagues: "I campionati vanno conclusi" - "Per l'European Leagues è fondamentale che le competizioni nazionali possano essere completate in questa stagione, per limitare l'impatto negativo sull'intero ecosistema calcistico". E' quanto afferma in un comunicato l'associazione di 27 leghe calcistiche nazionali, dopo una riunione d'emergenza del Consiglio direttivo.

20.36 - La nota della Lega Serie A dopo l'assemblea odierna - La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell'impatto del COVID-19 sull'attività sportiva. La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee - riporta la nota ufficiale - resta quella di terminare l'attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. A tal fine la Lega Serie A, il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l'emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A.

19.16 - Anche Dusan Vlahovic positivo al COVID-19 - ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus - COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

18.57 - De Siervo: "Giocheremo quando lo diranno i medici" - “Quando torneremo a giocare? Quando lo decideranno i medici”. Abbastanza lapidario, ma non poteva essere altrimenti, Luigi De Siervo. L’amministratore delegato della Lega Serie A, raggiunto da repubblica.it, ha così replicato alla domanda sulla speranza di rivedere a un certo punto il calcio italiano tornare in campo.

18.14 - Altri quattro contagiati in casa Sampdoria - L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-Covid-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova.

16.23 - Anche la Bundes si ferma - Anche la Bundesliga cede al Coronavirus. La federcalcio tedesco ha appena comunicato lo stop del campionato.

12.51 - Annullata Inghilterra-Italia - Niente amichevole per gli azzurri a fine marzo: la FA ha infatti comunicato l’annullamento della gara tra le due nazionali, in programma il prossimo 27 marzo a Wembley.

12.32 - Ufficiale: anche la Premier si ferma - È ufficiale, la Premier League si ferma. Dopo la riunione di oggi con i club, tutte le attività si fermano almeno fino al 3 aprile. La Premier League, si legge nel comunicato ufficiale, riprogrammerà le partite in calendario quando sarà in grado di farlo. Oltre al massimo campionato inglese sono sospesi i tornei della EFL, ossia Championship, League One e League Two.

11.20 - Comunicato UEFA: si fermano Champions ed Europa League - Rinviate Champions ed Europa League. Ad annunciarlo è stata la UEFA con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi - si legge - tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate. Ciò include le rimanenti partite di UEFA Champions League degli ottavi, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di UEFA Europa League, sia di andata che di ritorno, in programma il 19 marzo 2020; tutte le partite della UEFA Youth League, i quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni su quando si svolgono queste partite saranno comunicate a tempo debito. A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati".

11.00 - La Ligue1 si ferma - A seguito dell'annuncio del Presidente della Repubblica sulle precauzioni da utilizzare al fine di evitare la diffusione del COVID-19, la Ligue de Football Professionel ha deciso all'unanimità stamattina di sospendere immediatamente i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 fino a nuovo avviso. "Come ha sottolineato ieri il Presidente della Repubblica, l'interesse collettivo deve essere posto al di sopra di tutto".

07.53 - Hudson-Odoi del Chelsea positivo - Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Chelsea ha comunicato che Callum Hudson-Odoi è risultato positivo al Covid-19. Tutta la squadra maschile adesso andrà in isolamento seguendo le linee guida sanitarie del governo.

VENERDÌ 12 MARZO

23.30 - Arsenal, positivo il tecnico Arteta. La Premier si riunisce d'urgenza domani mattina - Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stato il club inglese sul proprio sito ufficiale. Alla luce di questa positività, la Premier League ha deciso di riunirsi d'urgenza.

22.50 - Francia: sospesi i campionati - La Federcalcio francese ha annunciato l'immediata sospensione di tutti i campionati.

19.45 - Comunicato Juve - Altro comunicato da parte della Juventus, per l'emergenza Coronavirus. Questo il testo: "A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani, si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti".

19.07 - Roma, lettera alla UEFA - La UEFA non ha ancora deciso se stoppare o meno tutte le competizioni fino alla fine dell'emergenza Coronavirus, con la riunione fissata per martedì prossimo, 17 marzo, che ci dirà di più. Nel frattempo però la Roma ha inviato una lettera alla stessa UEFA, dopo il rinvio della gara contro il Siviglia inizialmente in programma per oggi, nella quale ha chiesto lo stop di tutte le competizioni.

17.18 - Rinviate Juve-Lione e City-Real - Adesso è ufficiale. La UEFA ha comunicato, attraverso Twitter, che le partite di Champions League tra Juventus e Lione e tra Manchester City e Real Madrid sono state rinviate a causa dei giocatori bianconeri e spagnoli che sono in isolamento.

16.05 - UFFICIALE: stop all'Eredivisie - Salta l'Eredivisie. Il primo ministro dei Parsi Bassi, Alexander Bakker, ha disposto la sospensione degli eventi sportivi almeno fino al 31 marzo. Questo per fronteggiare all'emergenza Coronavirus

15.55 - L'Equipe - l'UEFA martedì annuncerà lo slittamento dell'Europeo al 2021. E lo stop - Secondo il quotidiano francese L'Equipe, nella riunione di martedì la UEFA annuncerà lo slittamento al 2021 dell'Europeo. Sempre in quella data, dalla UEFA arriverà l'ok alla sospensione delle competizioni che riprenderanno una volta finita l'emergenza Coronavirus. A quel punto, non ci sarà più l'Europeo a bloccare il calendario e questo permetterà sia alla UEFA che alle varie Federazioni di portare a conclusione le competizioni anche nel mese di giugno.

15.20 - Gabbiadini positivo - L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

14.25 - Comunicato dell'UEFA: riunione con tutte le Federazioni il 17 marzo. Stasera si gioca - La UEFA ha diramato un comunicato per annunciare che martedì 17 marzo andrà in scena un summit con i rappresentanti delle 55 federazioni, dell'ECA, dell'European League e della FIFPro per discutere il da farsi in vista delle competizioni nazionali ed Europee, Euro 2020 incluso. Nessuna menzione invece sulle sei gare di Europa League di questa sera, che a questo punto dovrebbero andare regolarmente in scena.

12.10 - UFFICIALE: sospesa la Liga - Si ferma anche il campionato spagnolo. Questa mattina, LaLiga ha comunicato che prima divisione e seconda divisione si fermano per le prossime due giornate.

12.00 - Real Madrid in quarantena - Real Madrid in quarantena. La misura è scattata dopo che un cestista è risultato positivo al al Coronavirus-COVID-19. In quarantena anche la squadra di calcio, visto che le due squadre si allenano nello stesso centro sportivo.

11.20 - Juve, isolamento e tampone per tutti - Dopo il contagio riscontrato in Rugani, oltre alla quarantena di 14 giorni, nel giro di 4-5 giorni l'intera squadra della Juventus sarà sottoposta a tampone. In ogni caso, i bianconeri non potranno riprendere gli allenamenti prima del 25 marzo. Stesso discorso per l'Inter: quasi impossibile riprendere a giocare il 4-5 aprile.

11.10 - Cristiano Ronaldo resta in Portogallo - Dopo essere volato in patria per essere vicino alla madre, Cristiano Ronaldo vi resterà fino al termine dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus. Il campione portoghese, inoltre, sarebbe pronto a prendere posizione pubblicamente per la sospensione del calcio anche a livello europeo e internazionale, condividendo le azioni dell'Italia, e non l'inazione della UEFA, in materia.

08.18 - Il tweet di Rugani: "Sto bene!" - Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del difensore del primo calciatore contagiato in Serie A, dopo i casi in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace. A comunicarlo è stata la stessa Juventus, ieri sera. Intanto, il calciatore in piena notte ha twittato: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".

GIOVEDÌ 12 MARZO

23.55 - Comunicato dell'Inter - FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie.

23.05 - Rugani positivo - Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.

18.25 - La Lega invita i club di Serie A a non allenarsi - Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha invitato i club di Serie A a sospendere gli allenamenti per sette giorni.

17.44 - Coronavirus è pandemia globale - Il Coronavirus è classificato come una pandemia globale. L'annuncio, pochi istanti fa, è arrivato direttamente dall'OMS in una conferenza stampa che si sta tenendo a Ginevra.

16.30 - UFFICIALE: rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe - Con un comunicato la UEFA ha reso noto il rinvio delle due partite: "A causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le partite della UEFA Europa League Siviglia-Roma e Inter-Getafe non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020".

MERCOLEDÌ 11 MARZO

17.44 - Euro 2020 non si tocca: il comunicato - La UEFA non ha alcuna intenzione di posticipare l'Europeo al prossimo 2021. Secondo quanto riporta il portale spagnolo As, il massimo organismo del calcio europeo avrebbe confermato infatti le date del torneo in programma quest'estate, con cerimonia d'apertura proprio a Roma il 12 giugno. I contatti tra UEFA e OMS vanno avanti senza sosta, ma al momento è da scartare la possibilità che si possa annullare (o rimandare) Euro 2020 nonostante l'emergenza Coronavirus che sta affliggendo il continente.

16.55 - La FIGC chiede di slittare al 31 maggio - La FIGC, attraverso un comunicato ufficiale, conferma le parole di Ghirelli sulla possibilità che la Serie A non si concluda e propone di far slittare il termine dei campionato al 31 maggio: "Con riferimento al recupero delle gare della Serie A, tenuto conto che le altre Leghe non hanno scadenze internazionali e quindi una più ampia marginalità di programmazione, il presidente federale ha proposto alla Lega di Serie A, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio". Un nuovo Consiglio è stato fissato per il 23 marzo.

12.25 - Si ferma anche l'Austria - Anche l'Austria attua il piano d'emergenza in seguito alla diffusione del Coronavirus COVID-19. Il Governo ha stabilito che saranno vietati tutti gli eventi con oltre 500 spettatori.

12.09 - Liga e Segunda Division a porte chiuse - Non solo le gare europee a porte chiuse. Pochi minuti fa, la Liga ha reso noto che i prossimi due turni di campionato verranno giocati a porte chiuse. La decisione, che riguarda sia la prima che la seconda divisione spagnola, è stata presa dopo un confronto con il Ministero della Salute spagnolo e con i diversi Consigli Regionali.

9.55 - UFFICIALE: Rinviate tutte le gare di C - Dopo il decreto del governo, si tratta soltanto di atti formali, che sono comunque necessari. In attesa che lo stesso annuncio arrivi da Lega Serie A e Lega B, la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020.

MARTEDÌ 10 MARZO

21.48 - Conte: "Stop al campionato" - Nella conferenza con cui ha annunciato nuove restrizioni per tutta Italia, il premier Giuseppe Conte ha annunciato anche lo stop ai campionati: "A questo punto non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio: dispiace dirlo ma i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo che siano utilizzate le palestre per lo svolgimento di attività sportive".

17.53 - Ligue 1 a porte chiuse Decisione straordinaria delle autorità francesi. Ligue 1 a porte chiuse fino al 15 aprile.

17.52 - STOP AD OGNI ATTIVITA' SPORTIVA FINO AL 3 APRILE - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il CONI ha stabilito che:

- tutte le decisioni prese dalle singole FSN e DSA fino ad oggi sono da considerarsi corrette e nel pieno rispetto delle norme e delle leggi emanate e attualmente in vigore;

- sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020;

- per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità;

- di chiedere alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;

- viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.

Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne.