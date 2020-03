live Emergenza Coronavirus, Giochi Olimpici a rischio. Serie A, domani l'assemblea

vedi letture

.Lo sport ai tempi del Coronavirus. La scorsa settimana lo sport ha deciso in modo unanime di fermarsi, mentre questa settimana sarà quella delle riunione per capire se e come ripartire. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11.15 - Parla Infantino - In una intervista concessa questa mattina alla 'Gazzetta dello Sport', il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto il punto sulla ripresa dei campionati: "Abbiamo preso decisioni importanti -dice-. Ripartire a maggio? Prima la salute, poi tutto il resto. Per i dirigenti significa sperare il meglio ma prepararsi anche al peggio. Ora pensiamo al calendario delle Nazionali".

11.10 - Giochi Olimpici a Tokyo: decisione entro 4 settimane - Nella giornata di ieri, il CIO ha diramato un comunicato in merito al rinvio dei Giochi Olimpici: "Il CIO, in pieno coordinamento col comitato organizzatore di Tokyo, le autorità giapponesi e la città, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e sul suo impatto sui Giochi Olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il CIO intende portare a conclusione le discussioni entro le prossime quattro settimane. La cancellazione dei giochi non risolverà alcun problema, perciò non è all'ordine del giorno".

11.05 - Coppa Italia? L'ipotesi più accreditata è agosto - La Coppa Italia, al momento, non sembra essere tra le priorità della Federazione e della Lega. L'ipotesi più accreditata è quella di riprendere la competizione ad agosto.

11.00 - Domani nuova riunione di Lega: possibile che si giochi anche a luglio - Domani i club di Serie A daranno vita a un nuovo confronto che sarà utile anche per quantificare le perdite economiche. Verrà redatto un documento, che poi verrà girato alla FIGC. Possibile - molto probabile - che per completare la stagione si debba giocare anche a luglio e allora le società, con Lega e Federazione, stanno valutando anche la questione contratti, cioè la possibilità di prorogare anche a luglio gli accordi in scadenza il 30 giugno.

10.45 - Taglio agli stipendi dei calciatori? Se ne discute - In questi giorni, argomento di discussione anche il taglio degli stipendi dei calciatori. Senza partite, possibile che i giocatori debbano rinunciare a parte degli emolumenti per aiutare un sistema che con lo stop forzato è in difficoltà economica.

10.30 - Quando si riparte? L'ipotesi più ottimistica è il 3 maggio - La scorsa settimana, il Ministro Spadafora e il presidente della FIGC Gravina hanno detto che tutte le parti sperano di ripartire il 3 maggio. E' l'ipotesi più ottimistica e la FIGC sta lavorando a calendari e ipotesi anche nel caso in cui si dovesse partire a fine maggio. Sullo sfondo, anche la possibilità di una non ripartenza.

10.15 - La UEFA ha rinviato l'Europeo, ora deve valutare come ripartire - Dopo aver rinviato l'Europeo la scorsa settimana (rinviata anche la Copa America dalla Conmebol), la UEFA questa settimana inizierà le prime riunioni per capire come e quando ripartire. Le Federazioni, dopo la riunione della scorsa settimana, hanno già chiesto alla UEFA di rinunciare alla finestra di giugno per le gare tra Nazionali per permettere ai campionati di avere più spazio nel calendario per giocare quando si ripartirà.

10.00 - In Europa tutti i campionati fermi, tranne la Bielorussia - In Europa, tutte le Federazioni tranne quella bielorussa hanno deciso di fermare il campionato. Clicca qui per la situazione in tutte le nazioni.

09.30 - DPCM, ecco le attività che proseguiranno - Se da domattina, più precisamente dal 25 marzo visti i due giorni concessi per organizzare la sospensione delle attività, molte aziende dovranno chiudere, ce ne saranno altre che però proseguiranno nella produzione. Leggi qui l'elenco completo fornito dal Governo.

09.00 - Lo sport ai tempi del Coronavirus. La scorsa settimana lo sport ha deciso in modo unanime di fermarsi, mentre questa settimana sarà quella delle riunione per capire se e come ripartire. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LUNEDÌ 23 MARZO