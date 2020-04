live Emergenza Coronavirus, Gravina vuole ripartire. Mercoledì vertice con Spadafora

.Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11.46 - Speranza: "Il calcio è l'ultimo dei problemi" - "Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti sinceramente è l'ultimo problema di cui possiamo occuparci". Ospite di Radio Capital, il ministro della Salute, Roberto Speranza, parla anche della ripartenza del calcio: "Viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale”.

11.33 - Il piano per la Champions - L’ipotesi di ripartenza valutata dalla UEFA prevede la ripartenza con il ritorno degli ottavi di finale mancanti, tra cui anche Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, in data 7-8 agosto. I quarti previsti con andata l'11-12 agosto e il ritorno 14-15 agosto; le semifinali con andata il 18-19 e il ritorno 21-22 agosto e la finalissima a Istanbul il 29 con il chiaro intento di non superare il limite invalicabile di agosto. Chiaramente ciò comporterebbe uno slittamento dell'inizio anche della prossima competizione, che dovrebbe essere fissata al 20 ottobre, un mese dopo il consueto inizio della fase a gironi.

10.39 - Parla Ceferin - "Pronti a giocare negli stadi vuoti" afferma Aleksander Ceferin presidente dell'UEFA, al Corriere della sera: "All’inizio sarà calcio virtuale, ma nel tempo torneremo a vedere tribune piene. Meglio via a giugno, finire a settembre non si può".

10.22 - Le parole di Gravina - Ospite ieri sera di Che Tempo Che Fa, il presidente FIGC ha escluso l’idea di chiudere anticipatamente il campionato: "No, non posso. Una scelta di questo tipo comporterebbe responsabilità di una gravità inaudita: non posso essere il becchino del calcio italiano. Difendo il movimento calcistico, ma in generale quello sportivo. Non capisco la resistenza nell'avviarne una valorizzazione".

10.07 - La situazione - Ripresa degli allenamenti il 4 maggio, dopo i controlli medici che dovrebbero iniziare il 27 aprile, per poi far ripartire il campionato a inizio giugno: è questo, al momento, l’obiettivo della FIGC, che ha sottoposto al governo un protocollo medico da far seguire per assicurare che non vi sia rischio di contagio. Mercoledì 22 il ministro dello Sport, Spadafora, incontrerà le componenti federali per discutere proprio del protocollo, che però è considerato inapplicabile dalle serie minori. La Serie C è pronta a chiedere lo stop definitivo del campionato, una mossa che ha indispettito Serie B e D. Nella serata di ieri, si registrano infine le dichiarazioni del presidente federale Gravina, che considera possibile la ripartenza.