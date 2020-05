live Emergenza Coronavirus, il bollettino odierno. Germania, 10 positivi dopo i test

vedi letture

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

18.07 - Il bollettino di oggi: 1225 contagiati in più - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 195 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore tra le persone contagiate dal COVID-19 per un totale di 29.879 morti dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 82.879, +1.225 rispetto a ieri. I nuovi contagi che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 1.221, per un decremento di positivi di 199 persone. Il numero totale di positivi scende così sotto quota 100mila: attualmente, sono 99.980. Qui tutti i numeri di oggi.

18.01 - FIGC, venerdì 8 maggio la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all'ordine del giorno - Si svolgerà venerdì 8 maggio la prossima riunione del Consiglio Federale. I lavori inizieranno alle ore 12.00 e si svolgeranno in conference call. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo 2020 e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti argomenti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali.

16.42 - Germania, trovati 10 positivi al coronavirus tra prima e seconda divisione. Effettuati 1.724 test - Una prima serie di test ha rivelato dieci casi di positività al coronavirus nei club tedeschi di prima e seconda divisione, che sperano di riprendere la competizione a maggio. Lo ha reso noto la Lega calcio tedesca (DFL). Dei 1.724 test già svolti nei 36 club interessati (18 in ciascuna divisione), dieci hanno dato un risultato positivo, afferma la Lega, che non rivela alcun dettaglio sulla posizione dei casi e ancor meno l'identità delle persone testate. Secondo le normative in vigore in Germania, chiunque sia stato in contatto con un caso positivo deve osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.

15.59 - Colonia, tamponi a tutti: nessun nuovo contagio - Dopo la positività al tampone per individuare il Coronavirus di 3 dipendenti del club, il Colonia nella giornata di ieri ha effettuato i test anche a tutte le altre persone (giocatori, staff, dirigenti) della società. E tramite un comunicato odierno la società tedesca ha confermato come non vi siano ulteriori contagi: per questo motivo gli allenamenti a gruppi proseguiranno “regolarmente” come da 3 settimane a questa parte.

15.24 - Coppa del Re a porte aperte? - Con un comunicato congiunto Real Sociedad e Athletic Club, società basche attese dalla finale di Copa del Rey, hanno reso noto la loro intenzione di disputare la partita a porte aperte. Considerata la situazione, la data in cui si dovrebbe giocare è ovviamente da determinare.

15.10 - Rientra anche Cristiano Ronaldo - A proposito di Juventus, è atteso in queste ore il rientro in Italia di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, come tutti i residenti nel nostro Paese che rientrano dall'estero, dovrà osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.

14.47 - Juve, al via le visite mediche - Giornata di visite anche al J Medical per i calciatori della Juventus in città che domani riprenderanno ad allenarsi singolarmente alla Continassa. Già da stamani, uno per uno, i giocatori si sono presentati presso la struttura sanitaria dell’Allianz Stadium per sottoporsi ai controlli di rito. Da Pjanic a Cuadrado, Pinsoglio, Bonucci e Bernardeschi. Via via tutti gli altri seguiranno la stessa prassi nei prossimi giorni prima di tornare in campo e correre in presenza di un medico e un preparatore.

13.38 - Tre calendari per la A - Sono tre le ipotesi di calendario per la Serie A. La più ottimistica prevede la ripresa il 13 giugno, o in alternativa il 20 giugno, col probabile sacrificio della Coppa Italia. Che diventerebbe praticamente certo nel caso della soluzione più pessimistica: ripartenza il 27 giugno, senza Coppa Italia e con partite ogni 72 ore (per le squadre). Di fatto, così, ci sarebbe almeno una gara al giorno.

12.48 - Il Sassuolo riparte - I neroverdi sono i primi in Serie A a far tornare i propri calciatori, a livello individuale e volontario, al Mapei Football Center. Qui l'articolo completo.

12.14 - Ecco le linee guida del governo - Attraverso il sito internet dell'Ufficio per lo Sport, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha divulgato le linee guida per la ripresa degli sport individuali, possibile da oggi. Consultale qui.

11.36 - Chi riparte? - Da oggi, come vi abbiamo raccontato, anche le 20 squadre di Serie A potranno dare il via agli allenamenti individuali dei propri tesserati. Ma chi ha deciso di ripartire già oggi? Ve lo spieghiamo in questo focus.

10.27 - Le prossime tappe - Oggi dovrebbe esservi l'atteso incontro tra il comitato tecnico scientifico del governo e la commissione medica della FIGC: era in programma ieri, ma è saltato e dovrebbe svolgersi nelle prossime ore. Mercoledì, poi, ci potrebbe essere una decisione del governo: è atteso infatti il decreto maggio, non è escluso che l'esecutivo decreti lo stop definitivo al campionato. Giovedì ci sarà l'assemblea di Serie C, che dovrebbe ratificare la proposta del proprio consiglio direttivo di chiedere lo stop del campionato. Venerdì, infine, sarà il turno del consiglio federale: ovviamente, molto dipenderà da cosa sarà successo da qui a fine settimana.

10.11 - Roma, al via le visite mediche: Pau Lopez primo - La Roma si prepara alla ripresa e nella giornata di oggi inizieranno le visite mediche a Trigoria che continueranno fino a mercoledì. Giovedì poi via agli allenamenti individuali. Il primo ad arrivare stamattina è stato il portiere spagnolo Pau Lopez.

9.53 - Cosa succede all'estero? - Capire cosa accade negli altri Paesi e negli altri campionati è decisivo anche per cercare di individuare quale sarà la strada seguita dall'Italia. Nei grandi campionati: la Francia è l'unica ferma e ha decretato il PSG campione. In Inghilterra è stata scelta la data del 9 giugno come quella del possibile restart, ma diversi club sono scettici. Anche la Spagna prova a ripartire ma non ha ancora preso decisioni chiare in tal senso. In Germania, infine, sarà mercoledì, come in Italia, la data chiave: la cancelliera Merkel, tra le altre cose, chiarirà a metà settimana se la Bundesliga può ripartire o meno. Uno snodo fondamentale anche per la Serie A.

9.47 - Campionato a rischio, è scontro sulla ripresa - Detto degli allenamenti, tutt’altro discorso riguarda la possibile ripartenza del campionato di Serie A. Nella serata di ieri, il ministro Spadafora lo ha detto chiaramente: “Per ora non se ne parla”. E mercoledì, infatti, può essere una giornata decisiva, ma in negativo: è quella la data in cui potrebbe infatti arrivare il decreto per sancire lo stop al campionato. La posizione del ministro dello Sport non è però l’unica all’interno dell’esecutivo: diverse frange della maggioranza spingono per una linea più attendista, con l’obiettivo di procedere per step e cercare di capire se si potrà ripartire in sicurezza.

9.40 - Oggi ripartono gli allenamenti individuali - La Fase 2 inizia, con qualche limitazione, anche per i calciatori professionisti. Inizialmente esclusi dal DPCM 26 aprile, gli allenamenti individuali sono stati invece concessi a livello regionale con ordinanze dei vari governatori. Il primo è stato Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, seguito a ruota da diversi suoi omologhi sul territorio nazionale. La situazione è stata definitivamente chiarita nella giornata di ieri da una circolare del Viminale che ha autorizzato questo tipo di allenamenti. Regole molto chiare: si può andare al centro sportivo del club, ma già vestiti per l'allenamento e senza poi fare la doccia lì. Inoltre, i calciatori potranno correre in piccoli gruppi, con il rispetto delle distanze di sicurezza. Varie le decisioni a livello dei singoli club, in molti casi la decisione sul ritorno agli allenamenti sarà comunque su base volontaria: oggi Parma e Sassuolo, domani dovrebbe toccare all'Inter, ma anche alla Juventus che ha richiamato i propri tesserati dall'estero. Nel fine settimana dovrebbero riprendere Roma, Lazio e Napoli, mentre il Milan (come altre società) ha scelto una linea più cauta e aspetta di conoscere la disponibilità dei tamponi.