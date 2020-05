live Emergenza Coronavirus: la Serie A vuole riprendere e l'Emilia riapre centri sportivi

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13.31 - Assemblea Serie A: club compatti sulla ripresa - Dall'assemblea di Lega Serie A attualmente in corso, in videoconferenza naturalmente, filtra l'unanimità per concludere il campionato attuale. Un fronte comune che, rivela il Corriere dello Sport, fa ben sperare per la prosecuzione del'attuale stagione. Se il governo ieri ha aperto alla possibilità di imporre lo stop al campionato, la Lega non si ferma e oggi nel corso della sua assemblea ha presentato un protocollo sulla ripresa del torneo e un paio di bozze del nuovo calendario. L'idea rimane ripartire il 9-10 giugno, dedicandoli alle semifinali di Coppa Italia, avendo così 16 slot utilizzabili per 12 giornate di campionato, i quattro recuperi, semifinali e finale di coppa. Difficile invece andare oltre il 2 agosto, quando la UEFA vorrebbe giocare le coppe europee.

13.02 - Iniziata l'Assemblea di Lega Serie A - Gazzetta.it aggiorna circa l'inizio dell'assemblea di Lega Serie A di oggi: nessun assente: sarà un primo maggio di lavoro per i presidenti della Serie A. L’ordine del giorno prioritario è sull’“aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021”. In avvio il presidente Dal Pino ha fatto appello a unità e compattezza. Oggi si capirà cosa intendono fare le televisioni: se pagare l’ultima rata, la sesta della stagione che devono ai club, oppure no. Il saldo sarebbe da completare entro i primi giorni del mese. Le società sanno che difficilmente la volontà dei broadcaster si discosterà da quella espressa nella precedente assemblea, appena dieci giorni fa. Allora Sky, Dazn e Img avevano chiesto ai club sconti o dilazioni e videro il tentativo respinto.

12.15 - Regioni aprono i centri sportivi di SPAL, Sassuolo, Bologna, Parma e Napoli - Importante ordinanza regionale nell'ambito della ripartenza del calcio da parte dell'Emilia Romagna. "È consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali". Anche la Campania sulla stessa linea, qui l'articolo completo.

11.29 - Presidente Calabria: "Diffida? Non ritiro l'ordinanza" - Dopo la richiesta del ministro Boccia di ritirare l'ordinanza della riapertura di bar e ristoranti all'aperto, la presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha risposto con un'intervista a La Stampa: "La diffida è un atto che il governo legittimamente può fare. Anche se io lo sconsiglierei fortemente. Io non ho riaperto la ristorazione all’interno dei locali, ho solo consentito di mettere qualche tavolo all’aperto. Tutto questo pasticcio per qualche tavolo mi pare eccessivo. Non ritirerò l'ordinanza. Penso sia una norma giusta e penso che entro dieci giorni il governo farà lo stesso con un nuovo Dpcm".

10.35 - Ghirelli: "La C non può riprendere in tempi ragionevoli - Attraverso il proprio account Facebook, il presidente di Serie C Francesco Ghirelli analizza così la possibile ripartenza del calcio. Asserendo che sarà impossibile per la Serie C ripartire in tempi ragionevoli. Clicca qui per l'articolo completo.

9.43 - Gravina al Governo: "Diteci come ripartire" - Nei prossimi giorni, rivela Tuttosport, la FIGC incontrerà il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), chiamato ad esprimersi finalmente sul protocollo sanitario presentato da Gravina e dai suoi consulenti, un passaggio decisivo per capire che cosa farà il governo. Al quale il calcio chiede di decidere una volta per tutte. Anche se una spiegazione di questa melina, fra i club di A si fa strada. Come anche le burrascose cronache parlamentari di ieri hanno confermato, il Conte Bis si regge sui fragili equilibri dettati dall’Emergenza Virus. Il calcio che riparte, pur fra mille limitazioni, darebbe un vistoso, plateale segnale di ritorno verso la normalità. Gravina è pronto a mettere il Governo di fronte a un aut aut: basta coi rinvii, ora serve sapere cosa fare per ripartire.

08.32 - Sì alle retrocessioni, no allo Scudetto - Arrivano altre indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le decisioni della FIGC nel caso in cui la Serie A non dovesse riprendere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci saranno infatti promozioni e retrocessioni ma lo Scudetto potrebbe non essere assegnato. L'idea di Gravina è quelli di confermare promozioni e retrocessioni ma passando da 3 a 2 e lasciando il numero delle squadre in Serie A a 20. Difficile evitare ricorsi se si deciderà di percorrere questa strada ma il presidente della FIGC vuole comunque procedere in questo senso. Il titolo con ogni probabilità non verrebbe assegnato. La Juventus, secondo il quotidiano, ha fatto capire di non essere interessata a un tricolore a tavolino e il messaggio è stato recapitato in FIGC. Da capire se le scelte degli altri campionati possano influenzare la decisione.

08.20 - Scetticismo sulla ripresa e sul protocollo - Il confronto fra il Comitato tecnico-scientifico del governo, la commissione medica della Figc e la Federazione Medico-Sportiva ci sarà tra domenica e lunedì. Verranno tracciate le linee guida da seguire ma la decisione definitiva potrebbe anche non arrivare. Tanti i nodi da sciogliere, come spiega La Gazzetta dello Sport di questa mattina:

Viaggi complicati - C'è molto scetticismo. La prima questione guarda già alle partite e riguarda la possibilità che gruppi di 50-60 persone si possano spostare per l’Italia, da una regione all’altra, in corridoi protetti e negativizzati è stata considerata velleitaria.

Quarantena - Il tema principale riguarda sempre l’eventualità di una positività di un giocatore in corsa. Il protocollo bis dovrà comunque prendere atto della necessità di una quarantena di due settimane per il calciatore, o membro dello staff, contagiato. Fermarsi due settimane significherebbe azzerare il progetto ripartenza. Perché uno stop del genere stroncherebbe un calendario che dovrebbe procedere a tutta velocità per arrivare al traguardo del 2 agosto.

VENERDÌ 1 MAGGIO

22.56 - Merkel: "Il 6 maggio sapremo il futuro dello sport" - La Bundesliga attende di sapere quando riprenderà a giocare e la questione verrà discussa il 6 maggio, quando il governo e i Land si riuniranno di nuovo. La cancelliera Angela Merkel ha infatti affermato: "Il 6 maggio si saprà il futuro dello sport". Salta dunque la possibilità che si possa tornare in campo il 9 maggio.

21.20 - Le decisioni della FIGC - Arrivano novità dalla riunione della FIGC. La Federazione, riporta 'Sky', ha iniziato a valutate il piano B qualora non fosse possibile proseguire la stagione. Cinque i punti principali, dalle retrocessioni alle promozioni fino alla possibilità di andare anche oltre il 2 agosto nel caso in cui si dovesse riprendere.

Retrocessioni - Se il Governo dovesse decidere di stoppare la Serie A la FIGC avrebbe deciso che ci saranno squadre retrocesse. SPAL, Brescia, Genoa e Lecce non possono dormire sonni tranquilli.

Promozioni - Sorride invece il Benevento e con i campani anche il Crotone che sarebbero in Serie A insieme a una terza squadra proveniente sempre dalla B.

Serie A 2020/21 a 20 squadre - La decisione della FIGC è chiara: la prossima Serie A sarà a 20 squadre e non a 22 come si era ipotizzato nei giorni scorsi.

Andare oltre il 2 agosto - La Federcalcio sarebbe pronta anche a portare oltre il 2 agosto il limite temporale per finire la stagione 2019/2020. Da capire in questo caso come si comporterebbe la UEFA con le coppe.

Volontà di ripartire - La FIGC sta lavorando dando per scontato il fatto che la Serie A possa riprendere. L'intenzione è quella di concludere il campionato, come in Inghilterra o Germania, non come in Spagna.

20.10 - Il Ministro Boccia alla Presidente della Calabria: "Ritiri l'ordinanza" - Dopo l'ordinanza per la fase 2 firmata dalla governatrice della Calabria, Jole Santelli, che permette l'apertura di bar e ristoranti con tavoli all'aperto è arrivata la risposta ufficiale del ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, che ha affermato: "Se il presidente della Calabria non ritirerà l'ordinanza entro stasera il governo procederà con la diffida. Il 95% delle ordinanze regionali è compatibile con il Dpcm mentre il restante 5% necessita di modiche che verranno fatte entro domenica in base ad un confronto costante con il governo e ai chiarimenti previsti nelle Faq di Palazzo Chigi".

19.35 - Il virologo Fauci: "Vaccino entro settembre" - Anthony Fauci, l’autorevole virologo della task force Usa contro il Coronavirus, non esclude che gli USA possano arrivare al vaccino entro il prossimo gennaio: "Vogliamo procedere velocemente ma vogliamo assicurarci che sia sicuro ed efficace. Penso che sia fattibile se le cose andranno nel verso giusto", riporta Corriere.it. La strada, ha spiegato, è assumersi il rischio di cominciare la produzione con le società coinvolte presumendo che funzioni e, in tal caso, aumentarla.

19.02 - Portogallo verso la ripresa del campionato - Pedro Siza Vieira, Ministro dell'Economia del Portogallo, ha annunciato che il campionato di calcio portoghese ripartirà alla fine di maggio. Da lunedì - si legge su Record - sarà consentito fare attività sportiva all'aperto. Entro la fine del mese sarà quindi possibile riprendere il massimo campionato portoghese.

18.10 - Il bollettino del 30 aprile - Di seguito i dati diffusi quest'oggi dalla Protezione Civile

Attualmente positivi: 101.551 (-3.106 positivi)

Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%)

Dimessi/Guariti: 75.945 (+4.693, +6,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.694 (-101, -5,6%)

Tamponi: 1.979.217 (+68.456)

Totale casi: 205.463 (+1.872, +0,9%)

17.22 - UFFICIALE: PSG campione di Francia - Il Paris Saint-Germain è stato incoronato campione di Francia. Nathalie Boy de la Tour, Presidente della LFP, ha aperto la conferenza stampa dopo il CDA annunciando: "Abbiamo deciso per terminare la stagione 2019-2020 e abbiamo attribuito il titolo di campione di Ligue 1 al PSG e di Ligue 2 al Lorient". Clicca qui per la classifica definitiva della Ligue 1 2019/20.

16.10 - Juve, Dybala e l'esito dell'ultimo test tampone. La fidanzata: "Siamo in attesa" - La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, rompe il silenzio e fa chiarezza sulle condizioni di salute del calciatore, positivo al Coronavirus dallo scorso 21 marzo. “Dobbiamo aspettare – ha spiegato su Canale 9 -. Deve fare gli ultimi test e vedere qual è l’esito, non so da dove siano uscite queste ultime notizie ma sicuramente non provengono da noi. Proprio come abbiamo parlato nel momento in cui abbiamo saputo di essere positivi, con calma saremo noi a dire quando non lo avremo più”. La Juve per motivi di privacy non ha mai dato informazioni sui test intermedi. Tuttavia Oriana confessa: “A me è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la cosa appena avranno notizie certe. Siamo in attesa come gli altri”.

14.35 - Svizzera, Super League e Challenge League restano sospese. Annullate tutte le altre serie - Il comitato centrale dell'ASF ha deciso oggi, nell’ambito di una conferenza telefonica, di annullare tutti i campionati e le coppe della stagione 2019/20 attualmente sospesi, ad eccezione della Raiffeisen Super League, della Brack.ch Challenge League e dell’Helvetia Coppa Svizzera, e di considerare nulla la stagione 2019/20. ( Clicca qui per leggere la news completa! )

14.01 - La Serie A scrive a Spadafora: "Vogliamo tornare a giocare. Ma rispetteremo le decisioni" - "Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello”. Inizia così il messaggio inviato dal Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino al governo e nello specifico al ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili: “Da parte della Lega Serie A c’è stata e sempre ci sarà disponibilità a un dialogo costruttivo, nella certezza che il lavoro del Ministro dello sport e il nostro non possano che mirare a un bene comune nella sua accezione più ampia. È un momento tremendo per il Paese e per il mondo, solo uniti e compatti se ne uscirà insieme". ( Clicca qui per leggere la news completa! )

13.23 - Centenaro (segretario ECA): "Club in condizioni critiche. Importante ripresa delle competizioni" - Dalle colonne del quotidiano La Repubblica arrivano alcune dichiarazioni di Michele Centenaro, segretario generale dell’ECA (l’associazione dei club europei) in merito alla situazione del calcio mondiale: “Molti club sono in situazioni critiche, c’è grande richiesta di liquidità - ha spiegato in una videoconferenza organizzata da Soccerex -. Nell’associazione abbiamo 236 membri provenienti da 55 Paesi europei e abbiamo ricevuto molti messaggi e richieste da club con situazioni davvero critiche. E questa incertezza rende tutto più difficile".

12.52 - Ligue 1, i verdetti in attesa del comunicato ufficiale: PSG campione, che beffa per il Lione - Arrivano ulteriori dettagli, in attesa dell'ufficialità da parte della LFP, di come termina il campionato francese. Non c'è ancora un comunicato ufficiale ma gli organi di stampa transalpini e internazionali hanno iniziato a battere la notizia del PSG decretato campione di Francia. E le altre? Lo schema dovrebbe essere il seguente, con le posizioni cristallizzate.

Champions League, fase a gironi: PSG, Marseille

Champions League, qualificazioni: Stade Rennes

Europa League, fase a gironi: Lille, Reims

Europa League, qualificazioni: Nice

Retrocesse: Toulouse, Amiens

Promosse: Lorient, Lens

12.08 - Tommasi: "Serve un protocollo ad hoc per gli allenamenti, come quello per gli sport individuali" - "Sugli allenamenti siamo tutti dalla stessa parte: vogliamo che avvengano in sicurezza". Così a Il Manifesto il presidente dell'AIC, Damiano Tommasi, che ribadisce il pensiero del sindacato sulla ripresa del calcio: "La nostra richiesta è renderli possibili in forma individuale anche per gli sport di squadra. Serve un protocollo ad hoc, come quello che seguono gli atleti di sport individuali, da applicare almeno per le prossime settimane".

11.50 - Emergenza Coronavirus, Conte: "Dal 4 maggio attività sportiva possibile senza assembramenti" - Giuseppe Conte, nella propria informativa alla Camera, ha parlato delle misure nella fase due. “Dal 4 maggio si potrà fare attività sportiva non più solo nei pressi della propria abitazione, mantenendo la distanza di sicurezza. Ci si potrà spostare nella propria regione anche per trovare famigliari. Se nei prossimi giorni la curva non dovesse crescere apriremo le altre attività, pure con le misure di distanziamento sociale che dovranno essere mantenute per un certo periodo”.

11.10 - Spadafora: "Se si trova accordo sul protocollo ok a ripresa. Altrimenti decreteremo stop al calcio" - Ospite di Mi Manda Raitre, il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato di calcio: “A quello in cui bisogna lanciare un appello alla Lega Serie A per finire polemiche e scontri. Io penso che il calcio debba essere un veicolo di gioco, leggerezza, passione, e non dividerci. In questi giorni il comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo dello sport, FIGC e non solo, per degli approfondimenti sul protocollo proposto. Se si troverà un accordo tra il comitato tecnico scientifico, gli allenamenti ripartiranno e questo potrà avere i suoi effetti sulla ripresa del campionato. Viceversa, sarà il governo a decretare per motivi di evidente emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato, anche creando quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibili, alla pari di tutte le filiere produttive del Paese. Ci prenderemo le nostre responsabilità e faremo in modo che anche il calcio abbia meno danni possibili, non dimentichiamo che è una grande impresa del Paese”.

GIOVEDÌ 30 APRILE

23:00 - Castellacci: "Governo troppo prudente sulla ripresa" - Il presidente dell'associazione medici di calcio Enrico Castellacci ha parlato della possibile ripresa degli allenamenti giudicando eccessivamente prudenti le decisioni del Governo in merito: “Secondo me la prudenza del Governo è stata un po' eccessiva, non capisco come non si possano fare degli allenamento individuali su un campo che venga ben frazionato. Se uno lo divide per bene ogni giocatore, magari con tempi diversi, assieme a un membro dello staff può allenarsi senza problemi come se fosse in un giardino o in un parco.

21:40 - Gravina: "Non firmerò lo stop. Sarebbe la morte del calcio" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato durante il meeting online dell’Ascoli Calcio "Crescere Insieme" ribadendo l'intenzione di voler trovare una soluzione per finire i campionati in corso: "Mi auguro che il mondo del calcio, che ha un impatto altamente sociale nel nostro Paese, possa ripartire con minori individualismi. Il piano B in caso di stop definitivo del calcio? Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C, D. Ma se esso deve far rima con “è finita” dico che, finché sarò Presidente della FIGC, non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano. Io sto tutelando gli interessi di tutti, quindi, ripeto, mi rifiuto di mettere la firma ad un blocco totale, salvo condizioni oggettive, relative alla salute dei tesserati, allenatori, staff tecnici e addetti ai lavori, ma qualcuno me lo deve dire in modo chiaro e mi deve impedire di andare avanti. Il tempo lavora a nostro favore, il danno economico è diviso per categorie: con la chiusura totale il sistema perderebbe 700-800 milioni di euro, se si dovesse giocare a porte chiuse la perdita sarebbe di 300 milioni, se si ripartisse a porte aperte la perdita ammonterebbe a 100-150 milioni, anche se quest'ultima ipotesi non è percorribile.

21:05 - Ancora nessun accordo fra i 20 club di Serie A - Secondo quanto riferito da Sky Sport slitta la pubblicazione del comunicato della Lega Calcio sulla ripresa dell'attività agonistica nel corso del consiglio informale di questo pomeriggio. Non c'è infatti accordo o unità d'intenti fra i venti presidenti della massima serie. Domani intanti si terrà l'assemblea della FIGC alla quale parteciperanno tutte le componenti federali per fare il punto della situazione dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Sempre l'emittente satellitare parla di una possibile convocazione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico del Presidente della FIGC Gabriele Gravina nei prossimi giorni.

20:22 -Salta il Consiglio dei Ministri previsto per domani - È saltato il Consiglio dei ministri previsto nella giornata di giovedì che avrebbe dovuto dare il via libera al "decreto aprile". Il provvedimento, contenente le misure economiche per superare l’emergenza, è ancora in fase di completamento e potrebbe essere varato dall’esecutivo a inizio maggio. Atteso nei prossimi giorni l’ok al decreto Semplificazioni, altra misura con cui il governo punta alla ripartenza economica dopo la Fase 1. A riportarlo è Corriere.it.

18.38 - Il bollettino della Protezione civile - Come di consueto la Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore in merito all'emergenza Coronavirus. Sono 2.086 i nuovi contagi che si sono registrati nell'ultimo giorno. I casi registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 203.591, mentre gli attualmente positivi sono 104.657, con un decremento di 548 pazienti rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono decedute 323 persone affette da COVID-19 per un totale di 27.682 dall'inizio dell'epidemia. Sono 2.311 i nuovi guariti, 71.252 in totale.

Attualmente positivi: 104.657

Deceduti: 27.682 (+323, +1,2%)

Dimessi/Guariti: 71.252 (+2.311, +3,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.795 (-68, -3,7%)

Tamponi: 1.910.761 (+63.827)

Totale casi: 203.591 (+2.086, +1%)

16.44 - In Svizzera consentiti gli allenamenti negli sport di squadra - Il Consiglio Federale svizzero ha deciso di allentare le misure contro la diffusione del Coronavirus anche nello sport. Così dall'11 maggio del 2020 gli allenamenti corali saranno di nuovo possibili, con la condizione di mettere a punto un protocollo chiaro per lo sport. È questa la decisione nella riunione di oggi. Nello sport di massa gli allenamenti possono riprendere in tutte le discipline. Clicca qui per leggere la news completa.

16.05 - Viceministro Sileri, altra bordata al calcio: "Tornare a giocare? Mi sembra inverosimile" Dopo le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, a minare le certezze di un calcio che fatica a ripartire arrivano anche le considerazioni di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute: "Se ha senso che riprenda il calcio in Italia? Mi sembra inverosimile al momento, nel rispetto dei calciatori vedo la partita di calcio inverosimile. Non si tratta di una partita di tennis o del campionato di F1 - continua Sileri ai microfoni di Rai Radio 1 -, nel calcio c'è il contatto fisico tra i giocatori, lì potrebbe esserci fonte di contagio. Mi preoccupo per la salute degli atleti".

15.31 - Ripresa Serie A, nel pomeriggio comunicato su posizione Lega dopo consiglio informale di oggi - Nella mattinata di oggi, spiega Sky Sport, è andato in scena un consiglio di lega informale fra i massimi dirigenti della Serie A. Nell’occasione è stato deciso di diramare nelle prossime ore, probabilmente nel pomeriggio, un nuovo comunicato stampa per spiegare una volta di più la posizione della Lega calcio in merito all’eventuale ripartenza degli allenamenti (18 maggio) e, più avanti, del campionato.

14.54 - Lazio, Immobile dalla parte di Lotito: "Pazzesco poter andare a Villa Borghese e non a Formello" - "Sono d'accordo con il presidente Lotito". Parla così a Lazio Style Radio, Ciro Immobile, tornando sulle parole rilasciate dal presidente biancoceleste in merito alla ripresa degli allenamenti: "E' pazzesco - prosegue l'attaccante spiegando il suo punto di vista - che io e Dzeko possiamo andare a Villa Borghese e non a Formello, dove ci sono sei campi e posso correre da solo".

14.45 - Tommasi: "Anche i calciatori vogliono allenarsi dal 4 maggio: basterebbe un protocollo" - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha parlato a Radio24 nel corso della trasmissione "Tutti Convocati": "Non è una situazione semplice. Il primo problema è la responsabilità. Su Formello qualcuno ha la responsabilità per esempio, mentre se un calciatore va a correre nel parco non si tratta di un allenamento per professionisti. Tutti ci rivolgiamo ai comitati scientifici, ma pensiamo che i giocatori possano allenarsi individualmente all'interno dei rispettivi centri sportivi. ( Clicca qui per leggere la news completa! )

13.35 - Lega Pro, medici sociali contrari alla ripresa: "Protocollo FIGC lascia troppe domande aperte" - Arriva una nota ufficiale della Lega Pro in merito al parare dei medici sociali delle 60 squadre di Serie C: "Il protocollo sanitario redatto dalla commissione medico-scientifica della FIGC è di difficile applicazione per i Club di Serie C e lascia ancora troppe domande aperte. È quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto ieri in videoconferenza tra i vertici di Lega Pro, il rappresentante dei medici della Serie C Francesco Braconaro, e l’avvocato di PwC Tls Gianluigi Baroni, con i 60 medici sociali dei club di Lega Pro". ( Clicca qui per leggere la news completa! )

12.10 - Tommasi: "Vogliamo riprendere la stagione ma è come scalare lo Zoncolan" - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato alla Gazzetta dello Sport: "Non troviamo un senso alla decisione del governo riguardo agli allenamenti. Non sto parlando della ripresa ma del poter permettere agli atleti di allenarsi in strutture dove possono essere seguiti in sicurezza".

10.50 - Spadafora: "Strada per ripresa Serie A sempre più stretta. Nuovi colloqui fra oggi e domani" Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto questa mattina in diretta su La7 durante Omnibus, soffrmandosi inevitabilmente sulla possibile ripresa del campionato: “Ad oggi sono in corso contatti fra il comitato tecnico scientifico e la FIGC che nei giorni scorsi aveva presentato un protocollo per la ripresa. Il Comitato ha detto che il protocollo non era sufficiente, fra oggi e domattina ci saranno delle audizioni e si capirà qualcosa in più". ( Clicca qui per leggere la news completa! )

MERCOLEDÌ 29 APRILE

23.09 - Gravina: "Ascoltando gli scienziati, dovremmo aspettare la primavera del 2021" - Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, stasera ha parlato ancora una volta della ripresa dei campionasti professionistici italiani, prospettando una attesa che potrebbe durare fino addirittura fino al 2021: “Non ho l’esigenza di difendere un principio se non è radicato ed ispirato alla tutela della salute dei nostri atleti e degli addetti ai lavori. Abbiamo posto in primo piano questo come principio. Il calcio muove degli interessi economici straordinari, ma è anche un fenomeno sociale di grande rilevanza. Il nostro mondo, per non correre rischi, dovrebbe aspettare il vaccino. Ma, ascoltando gli scienziati, dovremmo aspettare la primavera del 2021. Poi forse, per essere acquistabile nelle farmacie, ci vorrà un altro anno. Quindi dovremmo sospendere un’impresa sociale ed economica del nostro paese per tutto questo tempo?", ha detto il presidente a Canale Europa.

22.33 - Spadafora e Tommasi si chiariscono dopo il comunicato AIC - Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha telefonato al presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, col quale ha avuto una lunga conversazione, dopo il duro comunicato dell'assocalciatori che parla di 'discriminazione' del Governo nei confronti dei giocatori. Lo apprende l'ANSA da fonti governative. Spadafora ha spiegato a Tommasi che "non c'era altra scelta rispetto alla differenziazione nella ripresa degli allenamenti tra sport individuali e sport di squadra". La scelta del Governo, ha aggiunto Spadafora, è dovuta alle indicazioni stringenti del comitato tecnico scientico, secondo il quale gli sport di squadra prevedono lo spostamento di un maggior numero di persone (ANSA).

22.08 - Liga: allenamenti dal 4 maggio, sedute di gruppo dall'11 - Nelle quattro fasi previste per la ripartenza, la Liga ottiene un primo via libera da parte del Governo. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez ha annunciato oggi, in conferenza stampa, l'autorizzazione il ritorno agli allenamenti individuali di atleti professionisti, anche quelli degli sport di squadra, al via dal 4 maggio, e di quelli in gruppo dall’11 maggio. I club di Liga dunque avranno la prossima settimana per attuare un primo protocollo di sedute individuali, per poi tornare ad allenamenti collettivi già dall'11: una decisione in totale contrapposizione rispetto a quanto sta accadendo in Francia e in Olanda, dove le Federazioni hanno dovuto accettare le scelte politiche e dichiarare finiti i rispettivi campionati.

21.35 - Venerdì assemblea di Lega Serie A - L'Assemblea della Lega Serie A è convocata per via d'urgenza per venerdì 1° maggio 2020 in videoconferenza alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione: i club si riuniranno nel tentativo di fare passi in avanti nella ricerca della soluzione all'emergenza Coronavirus, con la ripresa che tuttavia si allontana giorno dopo giorno.

20.28 - FFF chiude ufficialmente il campionato francese - Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese, ha confermato a Telegramme lo stop dei campionati di Ligue 1, Ligue 2, National e D1 femminile. "Abbiamo informato il Comex (comitato esecutivo della FFF, n.d.r.), che queste quattro competizioni sono definitivamente interrotte per la stagione 2020-2021. Era impossibile, secondo le direttive della UEFA, considerare una ripresa in autunno. Ora dovremo applicare i regolamenti: ci dovrebbero essere quindi due promozioni e due retrocessioni per la Ligue 2, mentre in Ligue 1 avremo due retrocessioni. Per determinare la classifica, conteranno i risultati maturati alla 27esima giornata. A meno che la Coppa di Francia, che è una nostra priorità, non possa essere giocata".

19.39 - Spadafora: "O usiamo prudenza, o chiudiamo come ha fatto la Francia" - C'è uno spiraglio per la riapertura del calcio in Italia. Lo dice su Facebook il Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora: "La prudenza che noi stiamo avendo sul mondo del calcio è l'unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L'alternativa è fare come la Francia o altri paesi e sospendere i tornei. Noi lasciamo aperto uno spiraglio per la ripartenza, ma tutto dipenderà dallo sviluppo del virus".

19.17 - Il Milan fa arrivare ai giocatori attrezzi per allenarsi - I giocatori del Milan in questi giorni particolari si stanno allenando nelle loro abitazioni, in attesa della ripresa delle esercitazioni collettive a Milanello dal 18 maggio. I rossoneri si allenano 6 giorni su 7 e tre sedute settimanali sono aerobiche. Si lavora un’ora al giorno in modo individuale in base alle possibilità logistiche di ogni singolo atleta. La società ha fatto arrivare attrezzi per allenarsi come panche, pesi, tapis roulant ed elastici nelle singole abitazioni dei giocatori. All’allenamento partecipano sia mister Stefano Pioli che fisioterapisti e staff tecnico. Tra una settimana e l’altra cambiano tipologia e gruppi di lavoro, in attesa del 18 maggio.

18.46 - Anche la Roma "contro" le ultime decisioni governative - La Roma prende posizione dopo la diffusione del nuovo decreto del presidente del Consiglio contenente il via libera dal prossimo 4 maggio agli allenamenti esclusivamente per gli atleti di discipline sportive individuali riconosciuti di interesse nazionale. "È incomprensibile non considerare il calcio nel momento in cui si dice che l'obiettivo è consentire la graduale ripresa delle attività sportive - spiega all'ANSA Andrea Causarano, responsabile sanitario della prima squadra giallorossa -. Potevamo ripartire anche noi nei centri sportivi a porte chiuse e seguendo tutte le direttive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento".

18.25 - Protezione Civile: il bollettino odierno - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 2.091 i nuovi contagi che si sono registrati nell'ultimo giorno. I casi registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 201.505, mentre gli attualmente positivi sono 105.205, con un decremento di 608 pazienti rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono decedute 382 persone affette da COVID-19 per un totale di 27.359 dall'inizio dell'epidemia. Sono 2.317 i nuovi guariti, 68.941 in totale. Qui tutti i numeri di oggi.

18.00 - Comitato medico FIFA per la ripresa solo a settembre - “Le partite di calcio non dovrebbero tornare prima di fine agosto o inizio settembre”. È questo il pensiero molto forte espresso da Michel D’Hooghe, medico belga presidente del comitato medico della FIFA. Una voce autorevole in direzione dello stop del calcio fino a settembre come è avvenuto in Francia, arrivata attraverso una intervista al Daily Telegraph.

17.35 - In Bundesliga si va verso la ripartenza - Mentre la stagione 2019-2020 è ufficialmente finita in Francia, la Bundesliga continua a credere in una possibile ripresa. I ministri dello Sport dei 16 Länder tedeschi ritengono "giustificabile che il campionato riprenda a porte chiuse da metà maggio o alla fine di maggio. La Federcalcio (DFL) deve mettere in atto e imporre le più severe misure mediche e igieniche". Giovedì è previsto un incontro con la cancelliera, Angela Merkel. Lo riporta L'Equipe.

16.50 - Possibile ripresa in tardo 2020 per l'Argentina - Come è noto, l'Argentina ha scelto di fermare i propri campionati calcistici, anche se resta aperta una porta per la possibile disputa nel secondo semestre del 2020 di un nuovo torneo (che determinerà un posto in Copa Libertadores) e, a sua volta, per il possibile proseguimento della Copa Argentina (con un altro posto per la Libertadores). In caso negativo, c'è comunque un Piano B per completare le qualificazioni alle competizioni internazionali, visto che il ritorno in campo dipenderà ovviamente dalle decisioni del Governo e delle autorità sanitarie.

16.00 - Stop alla Ligue 1, il Primo Ministro Philippe: "La stagione 2019/20 non potrà riprendere" - Il Primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato le misure che verranno prese per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus. Per quel che riguarda il calcio brutte notizie: "Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio non potrà riprendere".

15.15 - RMC Sport: "Oggi il Governo francese fermerà il calcio fino ad agosto" - Brutte notizie riguardanti lo sport in Francia. Secondo quanto riportato da RMC il primo ministro Edouard Philippe non dovrebbe autorizzare la ripresa del calcio professionistico prima del mese di agosto. Una situazione che complicherebbe non poco la situazione. Nel pomeriggio parlerà lo stesso Philippe e se lo scenario venisse confermato il rischio che la Ligue 1 e la Ligue 2 vengano sospese definitivamente diventerebbe realtà.

14.15 - UFFICIALE: l'Argentina dice stop ai campionati - L’Argentina calcistica si ferma. Con il bollettino ufficiale n. 5768, il Comité Ejecutivo dell’AFA ha messo la parola fine alla stagione 2019/2020 dalla Primera Division (l’equivalente della nostra Serie A) in giù: si fermano anche Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D e Federal A. Annullate tutte le retrocessioni, il prossimo campionato ripartirà nel 2021.

13.55 - Ceferin: "Il Coronavirus non è l'Apocalisse" - Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus durante il centenario della Federcalcio del suo Paese d'origine, quella slovena: "Il Coronavirus ha blindato la società e fermato tutto, calcio compreso. Ci saranno ovviamente delle conseguenze, ma il calcio è energia positiva e scuola di vita, alla gente piace seguirlo e adesso che non c'è mi manca molto. Non ho paura per il futuro di questo sport e non sono d'accordo con le previsioni apocalittiche di chi dice che non ci saranno più eventi di massa. Ci vorrà chiaramente del tempo affinché le cose tornino normali, ma ne usciremo".

13.35 - Tamponi 48 ore prima delle gare - Tra le prime indicazioni presenti nel report stilato dal Politecnico di Torino per la ripresa in sicurezza dello sport c'è la proposta, per gli sport di squadra, di fare tamponi 48 ore prima di ogni gara e obbligo di mascherine per i giocatori in panchina.

13.30 - Il CONI ha consegnato al Ministro dello Sport il report per la ripartenza in sicurezza degli sport - Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha informato i membri di aver inviato al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, il report del Politecnico di Torino, titolato: “Lo Sport riparte in sicurezza”. Come accade per l’Inail con l’elenco Ateco (attività economiche), questo studio serve per certificare i diversi fattori di rischio delle 387 discipline sportive facenti capo al CONI e al Comitato Italiano Paralimpico, fornendo indicazioni e azioni di mitigazione che possano accompagnare la ripresa dell’attività agonistica, quando sarà finito il lockdown, in virtù delle specificità proprie di ciascuna disciplina, con carattere temporaneo e strettamente legate alla fase di emergenza, sebbene alcune potranno essere utili anche ad emergenza superata.

12.33 - Il piano della Bundes per tornare in campo - L'apertura di Marca di oggi è dedicata al calcio tedesco e al suo piano per tornare in campo: "Se c'è un positivo si isola il giocatore e si potrà continuare". Il nuovo protocollo, si legge, non impedirà che si giochi anche se un giocatore contrarrà il virus. Il Governo ritarda il ripristino della stagione ala metà o alla fine di maggio. E la FIFA studia che tutte le squadre possano avere cinque cambi.

10.32 - Olimpiadi a rischio anche nel 2021 - Le Olimpiadi sono a rischio anche nel 2021. Ad affermarlo, Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo, già rinviati per l’emergenza Coronavirus dall’estate 2020 a quella dell’anno prossimo. Intervistato da Nikkan Sports, Mori ha spiegato che, se non sarà possibile tenere le Olimpiadi dal 23 luglio all’8 agosto 2021 non vi sarà nessun altro rinvio, con il conseguente annullamento della manifestazione. Nei giorni scorsi diversi esperti, tra cui l’infettivologo Kentaro Iwata, avevano definito “poco probabile” la disputa delle Olimpiadi nel 2021. Per poterle tenere, infatti, è necessario che la pandemia non sia sotto controllo solo in Giappone, ma in tutto il mondo.

09.53 - I punti critici del Protogollo FIGC - “Il protocollo della FIGC è insufficiente”. Lo ha dichiarato domenica sera il ministro Spadafora, prima che lo scontro istituzionale raggiungesse le vette di ieri sera. Ma quali sono i punti critici del protocollo contestati dal comitato tecnico scientifico? Li evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Il nodo cruciale è il primo contagiato. Per gli scienziati, al primo nuovo caso di positività nel calcio sarebbe necessario un fermi tutti, perché andrebbero messi in quarantena tutti i contatti stretti (quindi tutta la squadra, lo staff, se si dovesse ricominciare a giocare anche gli avversari). Una posizione che, ovviamente, preclude la ripartenza e che per ora non è stata superata o aggirata dai rigidi controlli previsti dal protocollo FIGC.

Gli altri punti. Le criticità, però, riguardano anche altre situazioni. Il gruppo squadra (calciatori + staff), composto da 50-70 persone, viene ritenuto comunque troppo alto per garantire la sicurezza di tutti. A maggior ragione in viaggio: il percorso da fare per tornare a giocare è esposto a troppe fragilità. Infine, i test: in questo momento i tamponi sono disponibili, ma i sierologici non ancora. Da un lato non si vuole far passare il messaggio che il calcio abbia un canale preferenziale, dall’altro l’operazione avrebbe un costo spropositato, sopportabile solo dalla Serie A.

09.30 - Il Piano B del calcio - Mentre monta lo scontro istituzionale con il governo sulla ripresa del campionato, la Serie A inizia a pensare a un piano B. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. I temi focali sono tre.

Niente scudetto, ma le retrocessioni? Congelando la classifica, la FIGC potrebbe comunicare alla UEFA le sei squadre qualificate alle coppe europee, mentre lo scudetto, anche per scelta della Juventus, non verrebbe assegnato. Lo scoglio è quello delle retrocessioni, le ipotesi sono due: bloccarle, con il prossimo campionato a 22 squadre, o consentirne due (con altrettante promozioni dalla B) per mantenere il format.

Sconto alle pay tv. Senza campionato, la A avrebbe maggiori difficoltà a rintuzzare le richieste di Sky e DAZN, nonché dei vari licenziatari, che da tempo chiedono il non pagamento dell’ultima rata. Così da via Rossellini si imbarcherebbero in una trattativa lunga e complicata, che potrebbe anche rivedere gli accordi triennali. In ballo ci sono 440 milioni di euro.

Tagli netti ai calciatori. Dallo stallo con l’AIC si dovrebbe passare a un dialogo. Il monte ingaggi della Serie A sfiora gli 1,3 miliardi di euro: senza calcio giocato, almeno fino a dopo l’estate, anche i calciatori si dovrebbero adeguare e consentire a un taglio consistente dei propri stipendi.

MARTEDÌ 28 APRILE

23.50 - Ministero dello sport a Lega Serie A: "Nessun accordo su data riavvio" - "La data della ripartenza del campionato è stata espressamente esclusa dalla discussione intercorsa nella riunione con FIGC, Leghe e tutte le componenti del mondo calcistico tenuta la settimana scorsa. Su questo il Ministro si aspetta il chiarimento del presidente della Figc Gravina". Fonti del ministero dello sport puntualizzano all'Ansa che ''nessun accordo sul riavvio della Serie A è stato raggiunto nei giorni scorsi". "Il protocollo presentato e oggetto di approfondimento in questi giorni infatti riguarda esclusivamente la ripresa degli allenamenti. Nessun impegno è stato assunto dal Governo per un arco temporale così lungo, non potendo fare previsioni su decisioni che possono essere valutate - conclude la fonte del ministero dello sport - solo osservando l'andamento della curva dei contagi e sulle indicazioni che il comitato tecnico scientifico potrà dare". (ANSA).

23.11 - Stupore e rabbia dalla Lega Serie A per le date della ripresa - La Lega Serie A considera il 14 giugno l'ultima data utile per far ripartire il campionato e i club vogliono 4 settimane per rimettere in condizione i calciatori. Lo spiegano all'ANSA fonti della Lega, dopo il consiglio informale in cui è emersa delusione per il DPCM in cui non sono previste le date di ripartenza del calcio. Le stesse fonti sottolineano che al governo erano state chieste due date, quella per la ripartenza degli allenamenti e quella per il campionato, e che è stato disatteso un accordo politico raggiunto nei giorni scorsi. Fra i dirigenti dei club circola stupore anche per l'intervento odierno del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. E c'è il forte timore che non arrivi l'ultima rata dei pagamenti delle pay-tv, prevista per il primo maggio. In quel caso, dicono fonti della Lega, verrà dato mandato ai legali di recuperare le somme.

22.13 - Brescia al fianco del ministro Spadafora - Attraverso il proprio sito ufficiale, il Brescia annuncia il proprio sostegno totale al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo le dichiarazioni di questa sera: "La società Brescia Calcio esprime pieno sostegno nei confronti del Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, per le decisioni serie e responsabili adottate. In una situazione tanto delicata quale sta attraversando il nostro Paese, siamo certi che il Ministro, seguendo la linea fin qui tenuta, saprà indirizzare la pratica del calcio e della Serie A nelle modalità più corrette e appropriate".

21.30 - Spadafora: "Calcio importantissimo per il paese, ma i sondaggi dicono di chiudere" - Il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, oggi intervenuto in diretta su Facebook, ha parlato così della Serie A: "La riapertura deve essere graduale. "La riapertura deve essere graduale. Possiamo provare a fare un ragionamento sul calcio senza pregiudizi? I sondaggi dicono che la maggior parte degli italiani vorrebbero chiudere qui il campionato, ma io non voglio farmi condizionare dai sondaggi. Questo solo per dirvi che sarebbe molto più facile chiudere qui il campionato, come auspica la comunità scientifica. Io però sono consapevole che il calcio è importante sia come elemento sociale sia dal punto di vista economico. Il miliardo e mezzo che il calcio paga al Fisco contribuisce al fondo dello Stato per tutte le altre discipline. Portare avanti il mondo del calcio è perciò importantissimo per il nostro Paese, ma lo dobbiamo fare in sicurezza. Ricordate quando la Lega Serie A non si è fermata? Quante squadre sono andate in quarantena? La FIGC ha presentato un protocollo ed è stato preso in considerazione". Il ministro ha parlato anche delle polemiche piovute oggi, in seguito alle sue dichiarazioni di ieri.

20.22 - Pres. Federcalcio Argentina: "Tutti i campionati sono finiti" - Dopo Belgio (manca però l'annuncio ufficiale) e Olanda, anche l'Argentina dichiara definitivamente sospeso, a causa del Coronavirus, il proprio campionato: presidente della Federcalcio (AFA) Claudio 'Chiqui' Tapia lo ha annunciato oggi: "Tutti i campionati sono finiti, e domani questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza. Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto".

19.28 - Superata quota 3 milioni di persone affette dal virus - Più di 3 milioni di persone al mondo affette da CoViD-19 dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dall'aggregatore di dati della John Hopkins University: di questi, circa un terzo solo negli Stati Uniti. Spagna, Italia e Francia i paesi europei più colpiti.

18.15 - Protezione Civile, il bollettino - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 1.739 i nuovi contagi che si sono registrati nell'ultimo giorno. I casi registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 199.414, mentre gli attualmente positivi sono 105.813, con un decremento di 290 pazienti rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono decedute 333 persone affette da COVID-19 per un totale di 26.977 dall'inizio dell'epidemia. Sono .696 i nuovi guariti, 66.624 in totale. Qui tutti i numeri di oggi.

17.37 - Dalla UEFA 265 milioni per le federazioni - Dopo la FIFA, anche la UEFA corre in soccorso delle federazioni con aiuti economici che possano aiutarle nel superare l'emergenza Coronavirus: La "UEFA ha erogato 236,5 milioni di euro per aiutare le sue 55 federazioni affiliate ad affrontare le sfide del COVID-19 nei rispettivi paesi", si legge come incipit del comunicato ufficiale.

16.50 - Assemblea di Lega in settimana, si torna a parlare di contratti- In settimana potrebbe esserci una nuova Assemblea della Lega Serie A. Sul tavolo, tra le tante questioni, anche il futuro dei contratti: occorrerà trovare una posizione condivisa sul modo di affrontare il prolungamento degli accordi dei calciatori oltre il 30 giugno per poi sedersi a un tavolo con l'Assocalciatori.

15.20 - La FIFA ha proposto all'IFAB i 5 cambi - La FIFA ha chiesto all'IFAB di aumentare il numero di sostituzioni, portandole a cinque. Un provvedimento necessario per aiutare i giocatori a tornare a pieno regime dopo la sosta forzata causata dall'emergenza sanitaria globale. Un portavoce della FIFA ha dichiarato a 'Sky Sports Uk': "Quando riprenderanno le competizioni, è probabile che si debba affrontare un calendario congestionato, con una frequenza di partite più alta del normale. La sicurezza dei giocatori è una delle principali priorità della FIFA. La nostra preoccupazione, in questo senso, è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di potenziali infortuni per gli sforzi profusi. Alla luce di ciò, e alla luce della sfida affrontata a livello globale, la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione delle Federazioni".

14:40 - Gravina: "Condizioni poste dal Governo ci consentiranno di ripartire" - "La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del CONI e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio. - ha spiegato il presidente della FIGC Gabriele Gravina in un comunicato - Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni".

11.40 - Rezza (ISS): "Senza il lockdown sarebbe stato un disastro" Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato a Radio 24: "Se non ci fosse stato il lockdown sarebbe stato un disastro. Quando qualcuno pensa che il nemico siano le misure di contenimento, non è così. Il nemico è il virus. Se noi mollassimo del tutto le misure di contenimento, l’economia e la società italiana ne risentirebbero comunque in maniera gravissima perché avremmo un virus che scorrazza per l’Italia. Abbiamo una pandemia in corso. Sono sempre decisioni dolorose e che non si prendono mai a cuor leggero.

10.45 - Bocciato il protocollo medico FIGC Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla ripresa dello sport e spiega che il protocollo della FIGC è stato bocciato e che ne servirà uno nuovo, adesso. Oggi la FMSI, a Federazione dei medici sportivi, presenterà un documento al ministro Speranza con le proprie raccomandazioni. Gli allenamenti di gruppo, dal 18 maggio, dovrebbero postulare test sierologici, tamponi e visite approfondite simili all'idoneità sportiva. Il rischio sono anche gli infortuni, per gli staff servirebbero tre settimane ma più i tempi si allungano, più c'è il rischio playoff.

09.50 - I calciatori dopo la Pellegrini Il calcio resta sospeso con gli allenamenti che potranno prendere il via dal 18 maggio. Prima Federico Pellegrini di Cristiano Ronaldo, prima Filippo Tortu di Romelu Lukaku, spiega Il Corriere della Sera: da lunedì prossimo, infatti, sono consentite le sedute di lavoro solo agli atleti delle discipline sportive individuali. I calciatori potrebbero correre in un parco cittadino ma è impensabile che succeda e non solo per motivi di sicurezza.

09.20 - Dal 4 maggio via alla fase 2 Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha annunciato l'inizio dell'attesa Fase 2 dal 4 maggio. Riaperture, limitazioni e provvedimenti, nel link di seguito tutte le tempistiche e le modalità delle misure per la Fase 2 .

09.00 - Lotito: "Sfido la Juve in una gara secca per il titolo" Lunga intervista a Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulle colonne di Repubblica. Tanti concetti sulla discussa ripresa del campionato da parte del numero uno biancoceleste. "Il calcio riprenda, lo dico contro i miei interessi. Noi siamo già in Champions e risparmierei quattro mesi di stipendi. Io ragiono per il sistema". E ancora. "Sfido la Juventus, decidiamo lo Scudetto in una partita unica". E poi. "Non tutti lavorano nell'interesse del sistema, rischiamo di mandarlo a gambe. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi effettivi che corrono".

LUNEDÌ 27 APRILE