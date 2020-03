LIVE TMW - Emergenza Coronavirus - Lazio, rinviati gli allenamenti. Fellaini positivo

live Emergenza Coronavirus - Lazio, rinviati gli allenamenti. Fellaini positivo

Sono giorni estremamente difficili per l'Italia. L'allarme Coronavirus si fa sempre più insistente, i contagi aumentano e anche lo sport è alle prese con decisioni necessarie sullo svolgimento delle competizioni e sui calendari in subordine alle decisioni del governo. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

15:48 - Morto a 37 anni l'ex presidente della Pergolettese - Una tragedia colpisce il mondo del calcio. A soli 37 anni, è infatti deceduto l’ex presidente della Pergolettese Andrea Micheli. L’ex presidente, come riportato da Cremaoggi.it, era risultato positivo al Covid-19 e da giorni era ricoverato in terapia intensiva a Milano. Ieri sera le sue condizioni si sono aggravate e non c'è stato nulla da fare. Aveva lasciato la carica da presidente della Pergolettese nel 2016 dopo aver trionfato nel campionato di Serie D. Il club lo ricorda così: “È un giorno triste per la Pergolettese, che piange la perdita di Andrea Micheli, ex Presidente della Società e da sempre sponsor e tifoso. A Cesare, Anna e a tutta la famiglia Micheli, le più sentite condoglianze”.

15.00 - la Lazio rimanda la ripresa dei lavori: era fissata per domani - Nuovamente rinviata causa emergenza Coronavirus la ripresa dell’attività sportiva della Lazio.

La ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata infatti posticipata a data da destinarsi. A riportarlo è il sito ufficiale del club biancoceleste.

14.30 - Fellaini: "Spero di tornare a giocare al più presto" - Tra i giocatori che nelle ultime ore sono risultati positivi al Coronavirus c’è Marouane Fellaini, centrocampista ora in forza allo Shandong Luneng. Il 32enne belga ha voluto pubblicare un tweet per rassicurare tutti i suoi follower circa le proprie condizioni fisiche: “Cari amici, mi sono sottoposto al test per il Coronavirus e il mio test è risultato positivo. Grazie ai tifosi, allo staff medico e al club per il loro interesse e attenzione. Seguirò le cure e spero di tornare a giocare il più presto possibile. Per favore, restate al sicuro”.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w — Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020

13.56 - Ecco l'Italia che non si ferma: tutti i servizi considerati essenziali - "Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione presa del Governo è quella di chiudere ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantirci beni e servizi essenziali" . Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato così, ieri sera, la nuova stretta per combattere l'emergenza Coronavirus in tutto il Paese.

Ma quali sono, nel dettaglio, le attività riconosciute come servizi essenziali? Ecco l'Italia che non si ferma, con i relativi codici ATECO:

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

03 PESCA E ACQUACOLTURA

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI

13.95 FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)

14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

17 Fabbricazione di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

22.1 Fabbricazione di articoli in gomma

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari

24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere

33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

43.21 Installazione di impianti elettrici

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

49.20.00 Trasporto ferroviario di merci

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 Trasporto con taxi

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.41.00 Trasporto di merci su strada

49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas

49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

51 TRASPORTO AEREO

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

j (DA 58 A 63) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

K (da 64 a 66) ATTIVITà FINANZIARIE E ASSICURATIVE

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

75 SERVIZI VETERINARI

80.1 Servizi di vigilanza privata

80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99 Altre attività di pulizia nca

82.20.00 Attività dei call center

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

85 ISTRUZIONE

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI

12.13 - Juventus, nessun altro giocatore positivo - Nessun altro giocatore della Juventus è positivo al Covid-19. Come riportato da Sky infatti, sono solo tre i giocatori contagiati dal Coronavirus: Rugani, Matuidi e Dybala. Tutti gli altri giocatori della rosa, compresi quelli all'estero come Cristiano Ronaldo, si sono sottoposti al tampone e l'esito è stato negativo.

11.55 - USA quarto paese per numero di contagi dopo Cina, Italia e Spagna - Con oltre 25mila casi positivi di coronavirus (25.493) gli Stati Uniti superano sono il quarto paese per numero di contagiati dopo Cina, Italia e Spagna. Nel giro di 24 ore sono stati registrati circa 8mila nuovi casi. Il numero di morti è di 307.

11.35 - Tokyo 2020, si studiano più opzioni: tagli, porte chiuse o rinvio - Il Comitato d'organizzazione dei Giochi Olimpici, previsti dal 24 luglio al 9 agosto ma minacciati dall'emergenza Coronavirus, ha cominciato a lavorare su diversi scenari se l'Olimpiade dovesse malauguratamente essere rimandata, anche se il governo giapponese resta fermo sull'idea di gareggiare nelle date previste. Le ipotesi al vaglio sarebbero tanti: alcuni tagli alle competizioni, la disputa delle stesse a porte chiuse e anche posticipare l'intera Olimpiade di due anni, portandola al 2022. A riportarlo è l'agenzia di stampa Reuters dopo aver interpellato fonti del Comitato organizzativo.

11.14 - l piano della Premier: ricominciare a giugno per finire a metà luglio - Per ora la Premier League punta ad una ripresa del campionato per il prossimo primo giugno, con l'obiettivo di concludere la stagione in sei settimane, dunque entro la metà di luglio. E' questo il piano della FA e svelato oggi dal Telegraph, specificando che si tratta dello scenario migliore, quindi se la situazione andasse a migliorare e non a peggiorare nelle prossime settimane. All'inizio si giocherebbe a porte chiuse. La prossima stagione, poi, comincerebbe così l'8 agosto, consentendo alla Premier League di rispettare gli impegni con le emittenti televisive, dal momento che la vendita dei diritti per il triennio è fruttata circa 3 miliardi di sterline.

10.30 - Primo caso nel campionato cinese: è Fellaini. Dalla Cina è nata, in Cina è tornata. L'emergenza Coronavirus arriva anche nel campionato cinese, dove si conta oggi il primo contagiato. Si tratta di Marouane Fellaini, centrocampista dello Shandong Luneng, trovato positivo a un tampone fatto lo scorso 20 marzo.

9.45 - La dura presa di posizione di Cellino - "Ma quale ripresa, ma quale stagione da concludere, io penso all’anno prossimo, solo a quello". Chiara, chiarissima la posizione di Massimo Cellino, presidente del Brescia, che dopo le varie riunioni di questa settimana per decidere il futuro del campionato di Serie A (e non solo) ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "La coppa, lo scudetto… Lotito lo vuole, se lo prenda. È convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea. Da Brescia ricevo continuamente notizie, e sono tutte pazzesche, eppure la città sta affrontando la tragedia con una dignità che imbarazza.

9.15 - Le parole del c.t. Mancini - "Probabilmente saremo un po’ arrugginiti, ma basterà oliare un po’ la catena e pedaleremo come prima". Non fa drammi Roberto Mancini quando riceve la notizia del rinvio dell'Europeo dal 2020 al 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus. Il commissario tecnico della Nazionale mantiene alta la fiducia, anche in vista del prossimo anno, raccontando come vive queste settimane: "Nelle settimane scorse ho chiamato qualche giocatore, specie quelli infortunati e in dubbio. Ho lavorato sulle amichevoli con Inghilterra e Germania e ho cominciato a impostare l’Europeo. E’ stato cancellato tutto. Confesso che la botta della delusione l’ho sentita. Mi sono fermato", le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

DOMENICA 22 MARZO

23:50 - Coronavirus, le parole del Premier Conte - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto nel corso di una diretta Facebook al termine della riunione straordinaria convocata oggi da Palazzo Chigi, in cui ha avuto modo di confrontarsi in videoconferenza con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil: “Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione presa del Governo è quella di chiudere ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantirci beni e servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati per stilare una lista delle filiere di pubblica utilità, quelle più necessarie per il funzionamento dello stato. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati e i negozi alimentari e di prima necessità. Non c’è nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati, non c’è bisogno di creare code. Resteranno aperte le farmacie, verranno assicurati i servizi postali, bancari, i trasporti, tutte le attività connesse e accessorie a quelle consentite. Consentiremo, al di fuori delle attività essenziali, solo attività svolte in smartworking. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo”. Qui le dichiarazioni integrali.

22:12 - Morto per Coronavirus Sanz, ex presidente del Real Madrid - A 78 anni si è spento Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid. Dopo essere stato ricoverato quattro giorni fa in terapia intensiva in gravi condizioni, Sanz è risultato positivo al Coronavirus e non è riuscito a farcela. È stato presidente del club spagnolo dal 1995 al 2000, conquistando due Champions League.

20.31 - Milan, positivi Paolo e Daniel Maldini - AC Milan comunica che il Direttore dell'Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra. Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica. (acmilan.com)

18.58 - Juventus, Dybala e la ragazza positivi al Coronavirus - Con un post su Twitter Paulo Dybala, attaccante della Juventus e della Nazionale argentina ha ufficializzato la sua positività (e quella della sua ragazza Oriana Sabatini) al Coronavirus: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia Oriana che io siamo risultati positivi. Per fortuna siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi e un saluto a tutti”

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

18.37 - Atalanta-Valencia come 'momento zero' - Nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile con Angelo Borrelli ha preso la parola anche Silvio Brusaferro, presidente dell’ISS, Istituto Superiore di Sanità al quale la stampa presente ha chiesto se è possibile identificare il match di Champions League Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso come ’Momento zero’ per il contagio nella zona di Bergamo. Questa la risposta: “E’ una delle ipotesi che si vagliano anche se attualmente è abbastanza difficile analizzarle”.

18.12 - Il bollettino della Protezione Civile - Consueto appuntamento con il bollettino odierno, diramato in occasione della conferenza stampa odierna da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nella giornata di oggi si registrano 943 guariti in più, per un totale di 6072. I nuovi casi di positività da Coronavirus sono 4821, per un totale complessivo di 42681: fra questi 22116 in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e 2857 in terapia intensiva (il 7% del totale). Sono 793 i deceduti della giornata di oggi: come ha ricordato Borrelli, si tratta di soggetti deceduti con il Coronavirus, non necessariamente per il Coronavirus, in attesa di validazione dell’ISS sulle effettive cause del decesso.

17.28 - - Schalke 04, Harit non rispetta il divieto - Amine Harit, trequartista dello Schalke 04, è stato sorpreso in un locale dopo le ore 18.00. Il giocatore, che ha poi confessato di non essere a conoscenza del divieto, era ad una festa di compleanno.

15.37 - L'appello di CR7 a tutti i suoi fan - "Se hai mai sognato di giocare per milioni di persone in giro per il mondo, adesso è la tua occasione. Gioca in casa, gioca per il mondo". Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha mandato l'ennesimo appello ai suoi fan attraverso il proprio profilo Instagram. Un invito a fare ognuno la sua piccola parte per apportare, restando a casa, un preziosissimo contributo nella lotta contro il Coronavirus.

14.35 - Gabbiadini: "Io positivo? Non ci credevo" - Parlando a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha rivissuto la sua esperienza da "contagiato" dal Coronavirus, partendo dal giorno in cui non si è sentito bene. "Ho sentito un po' di febbre la sera di martedì 10, ma non ho pensato al virus. Ho chiamato il dottor Baldari della Samp, ma anche in questo caso non ho pensato al virus. Martina, mia moglie, mi ha però suggerito di chiedere il tampone: a casa abbiamo due bimbi piccoli. Giovedì stavo benissimo, era passata la febbre. Alle 15 mi ha chiamato il dottore per dirmi che ero positivo, non ci credevo".

13.52 - Malagò: "Rinvio Tokyo 2020? Non escludo nulla" - Ospite di Deejay Football club, trasmissione in onda su Radio Deejay, il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha parlato della possibilità di rinviare le Olimpiadi di Tokyo: "Ho parlato con il presidente del Cio Thomas Bach e abbiamo tutti dato mandato a lui per dare questo tipo di risposte. Stanno vagliando tutte le ipotesi, con cognizioni di causa e tutti gli elementi oggi a disposizione. Mi sento di dire che ad oggi nulla è da escludere. Solo due soggetti devono prendere questa decisione: il Cio, quindi Bach, e il governo giapponese con il primo ministro Abe. Ovviamente le Olimpiadi senza atleti, giornalisti e pubblico non si possono fare. Ma non si possono fare neanche senza TV e multinazionali che hanno pagato tantissimo per i diritti con contratti pluriennali che scadono nel corso dell'anno".

13.25 - Due dirigenti del Gremio positivi: parte la quarantena - Nuovi casi di Coronavirus nel calcio brasiliano. Come riportano i canali ufficiali del Gremio, infatti, il vicepresidente del CdA Claudio Oderich e l'assessore aggiunto alla Presidenza Eduardo Fernandes sono risultati positivi al tampone. Entrambi si trovano in buone condizioni di salute e dovranno restare in quarantena presso il proprio domicilio, così come le persone a loro più vicine.

13.14 - Tre calciatori del Portsmouth contagiati: Bolton, Cannon e Raggett - James Bolton, Andy Cannon e Sean Raggett contagiati dal Coronavirus. Ad annunciarlo è il Portsmouth, che informa che i tre calciatori sono già in auto-isolamento e hanno avuto sintomi lievi o del tutto inesistenti. Il club di Football League One ha fatto eseguire il test a tutta la squadra ed è in attesa dei risultati di ancora metà rosa.

12.12 - Sassuolo, Sospensione attività al Mapei Football Center fino a nuova comunicazione - L'U.S. Sassuolo Calcio, preso atto delle ultime evoluzioni dell’emergenza Covid-19 su tutto il territorio nazionale, vista la sospensione dei campionati, considerate le ultime indicazioni della FMSI, comunica che sarà prorogata la sospensione di qualsiasi attività sportiva e non presso il Mapei Football Center con successiva comunicazione nell'imminenza della ripresa dell'attività.

11.56 -USA, positivo un membro dello staff del vice presidente Pence - Un membro dello staff del vicepresidente statunitense Mike Pence, che guida la task force USA contro il coronavirus, è risultato positivo al test del Covid-19. Lo ha reso noto un portavoce di Pence, precisando che né il presidente Donald Trump né il suo vice hanno avuto stretti contatti con il collaboratore.

11.21 - USA, nelle ultime 24 ore messe in lockdown 76 milioni di persone - Complessivamente negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono state messe in lockdown 76 milioni di persone, il 20% del totale. In California ci sono 40 milioni di residenti, nello Stato di New York 20 milioni, nell'Illinois 12,5 milioni e nel Connecticut 3,5 milioni.

10.17 - Positivo Wu Lei dell'Espanyol - Wu Lei, calciatore cinese che gioca in Spagna nell'Espanyol, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo fa sapere la federcalcio della Cina. Finora si sapeva soltanto che alcuni membri del club di Barcellona avevano contratto il Covid-19 ma i nomi non erano stati resi noti. Ora la notizia della positività di Wu Lei arriva dalla Cina. Il calciatore è già stato messo in isolamento nella propria abitazione di Barcellona. "Siamo in continuo contatto con Wu Lei e il suo club - è scritto nella nota della federcalcio cinese - e siamo pronti a fornirgli tutta l'assistenza di cui ha bisogno". (ANSA).

10.11 - Roma, ordinanza del sindaco Raggi: "Divieto di accesso alle spiagge" - Il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, ha firmato l'ordinanza che dispone l'interdizione "dell'accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano". Il divieto, valido fino al 3 aprile, ha come obiettivo il contenimento del coronavirus.

10.02 - Dybala: "Nei prossimi giorni saprò se avrò il virus" - Durante una diretta Instagram organizzata da Paulo Dybala, alla quale hanno preso parte compagni di squadra in bianconero come Douglas Costa, Cuadrdo e Demiral ed altri sportivi da tutto il mondo (da Paredes e Rodrigo De Paul al pilota di MotoGP Fabio Quartarato), l'argentino ha rassicurato tutti: "Nei prossimi giorni saprò come sto, se ho il virus. Speriamo di no".

00.54 - Marsiglia, dipendenti e giocatori sono stati posti in part-time -Tutti i dipendenti dell' Olympique Marsiglia, compresi i giocatori, sono stati posti in part-time e riceveranno l'84% del loro stipendio netto, secondo quanto prevede la normativa in Francia. I giocatori sono stati avvertiti del provvedimento nel corso di un incontro attraverso il social network aziendale e seguiranno un programma di allenamento personalizzato per rimanere in forma.

00.11 - Il Napoli va controcorrente: ripresa allenamenti fissata per il 25 marzo - Il Napoli con un comunicato fa sapere che "la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina". Una notizia che arriva un po' come un fulmine a ciel sereno, dopo che l'assemblea di Lega, su spinta dell'Associazione Italiana Calciatori, aveva sancito l'opportunità di tener fermi i giocatori almeno fino al 4 aprile.

SABATO 21 MARZO

22.23 - Milan allunga lo stop - AC Milan comunica che, in ottemperanza a quanto disposto da Governo e Istituzioni, Casa Milan e i propri Centri Sportivi di allenamento (Milanello e Vismara), resteranno chiusi almeno fino al 3 aprile.

20.05 - Club propongono sospensione emolumenti di marzo - Giornata interlocutoria, in videoconferenza, in Lega Serie A. Di allenamenti non si è parlato, anche se quasi tutti i club (a parte la Lazio di Lotito) sono dell’idea di aspettare il 4 aprile. Sul fronte degli stipendi, i club sono d’accordo nel proporre ai calciatori la sospensione dello stipendio per il mese di marzo. Su questo non c’è ancora intesa, raggiunta invece per quanto riguarda le ferie, almeno in linea di massima.

18.50 - Il Lipsia riprende ad allenarsi - Ad una settimana dall’ultima seduta di allenamento il Lipsia, formazione attualmente seconda in Bundesliga, ha ripreso ad allenarsi presso il proprio centro sportivo. A riportare la notizia L’Equipe nella sua versione online dove si legge anche del colloquio tenuto dal tecnico Julian Nagelsmann con la squadra in merito dai comportamenti da tenere per evitare il rischio di un contagio da Coronavirus.

16.45 - La Serie A chiede di non pagare stipendi di marzo - Nell’assemblea di Lega Serie A di questo pomeriggio emerge volontà unanime dei club di sospendere i salari di marzo dei giocatori. La questione, adesso, dovrà esser portata all’attenzione della FIGC e di Damiano Tommasi. Proprio con l'AIC c'è in corso in questo momento un tavolo tecnico per discutere della situazione. Inoltre si è parlato anche dell’eventualità di andare oltre il 30 giugno e infine dell’ipotesi peggiore, ovvero quella che non prevederebbe la ripresa della Serie A. In quest’ultimo caso la Lega vorrebbe chiedere un intervento del Governo per digerire le perdite di circa 700 milioni.

13.33 - Gravina fa il punto sulla ripartenza della stagione - "Playoff e playout sono una idea - spiega il presidente federale Gabriele Gravina a Kiss Kiss Napoli -. Non ci sono termini stabiliti. E' un'idea marginale rispetto a quella della definizione del campionato. Se si può giocare con playoff e playout vuol dire che qualche partita di campionato si può giocare. Stiamo lavorando. Le ipotesi sono diverse".

12.40 - FairPlay Finanziario bloccato per un anno? - L'UEFA pensa di bloccare per un anno il Fair Play Finanziario. A Nyon sono nate due commissioni proprio per esaminare i provvedimenti da prendere in questo delicato momento per tutto il calcio europeo e superare l'emergenza del flagello Coronavirus. Sono già partiti i lavori per il nuovo calendario, mentre la prossima settimana il presidente Ceferin ha convocato i rappresentanti degli stakeholder del calcio per un nuovo summit.

VENERDI' 20 MARZO

19.26 - Ripresa allenamenti il 4 aprile? - Un tavolo tecnico informale tra i club per programmare la ripresa degli allenamenti. Ad eccezione del Presidente Lotito che vorrebbe far riprendere la squadra già lunedì, tutte le società hanno siglato oggi un protocollo d’intesa in videoconferenza. C’è l’accordo sul 4 aprile, sarà la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla.

17.20 - Anche Pjanic e Khedira tornano in patria - Non solo Higuain: altri due giocatori si sono accordati con la Juventus per fare rientro in patria. Si tratta di Pjanic e Khedira.

16.30 - Higuain "scappa" in Argentina - L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha lasciato l'Italia la scorsa notte per sfuggire alla pandemia del Covid-19 e ritirarsi in Argentina. La sua scelta è arrivata d'intesa con la Juventus.

14.46 - Il Sion licenzia 9 giocatori - Il FC Sion Christian Constantin avrebbe licenziato con effetto immediato nove dei suoi giocatori, che non avevano accettato accordi di breve durata proposti dal club elvetico per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo riporta Blick.

14.27 - La Premier League ferma almeno fino al 30 aprile - Il calcio in Inghilterra non ripartirà prima del 30 aprile. È questa la decisione presa da FA, Premier League, EFL e Women's Super League, insieme alla Professional Footballers' Association e alla League Managers Association.

12.14 - Tampone negativo per Jorge Jesus -Terzo tampone per Jorge Jesus, che questa volta ha dato esito "negativo". Una buona notizia per il tecnico del Flamengo, che ne ha dato l'annuncio attraverso il suo account Twitter:

11.40 - Anche la Libertadores si ferma - La Copa Libertadores, la Champions del Sud America, è sospesa almeno fino al 5 maggio. Lo ha comunicato la Conmebol.

8.54 - Conte: "Il blocco sarà prorogato" - Il blocco totale del Paese e la chiusura delle scuole saranno inevitabilmente prorogati a dopo il 3 aprile. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte al Corriere della Sera. Non sono allo studio ulteriori provvedimenti restrittivi.

GIOVEDÌ 19 MARZO

18.19 - Misure speciali per calciomercato - La FIFA, in un comunicato odierno, ha parlato anche del futuro del calciomercato spiegando di aver messo in calendario una valutazione della necessità di emendamenti o dispense temporanee ai regolamenti FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori per proteggere i contratti sia per i giocatori che per i club e regolare i periodi di registrazione dei giocatori;

12.25 - Positivo il presidente del Ludogorets - A Kiril Domuschiev, proprietario del Ludogorets e presidente di KRIIB, è stato diagnosticato il Coronavirus. La notizia è stata data dallo stesso imprenditore.

12.03 - Positivo un attaccante brasiliano in Cina - Primo caso di positività al COVID-19 anche tra i calciatori che militano Cina. E' risultato positivo al test Dorielton, attaccante brasiliano classe '90 di proprietà del Meizhou Hakka, club di seconda divisione.

9.06 - Firmato il decreto legge Cura Italia - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge Cura Italia. Dopo la firma del capo dello Stato, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo contiene le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In arrivo un'indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi, le partite IVA e non solo.

MERCOLEDÌ 17 MARZO

22.25 - Altri sei casi nella Liga spagnola - Con un comunicato diramato dal proprio sito ufficiale, l'Espanyol ha annunciato la positività al coronavirus di sei tesserati fra giocatori e staff tecnico. Tutti sono affetti da sintomi lievi e stanno rispettando le indicazioni mediche.

21.33 - Zaccagni positivo, è il secondo caso di oggi in Serie A - Mattia Zaccagni è il primo calciatore dell'Hellas Verona a risultare positivo al Coronavirus. Seconda positività della giornata in Serie A dopo Matuidi della Juventus.

19.31 - Altro caso in Serie A: è Matuidi, della Juventus - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto di aver constatato oggi la positività di un secondo calciatore, dopo Daniele Rugani, al Coronavirus-Covid-19. Si tratta del francese Blaise Matuidi.

19.06 - Rinviati anche gli Europei U21 e la Nations League - Non c'è solo Euro2021 a essere stato rinviato per la questione Coronavirus. Nella giornata di oggi la UEFA ha deciso di rimandare anche le finali della prossima Nations League, l'Europeo Under21 e l'Europeo femminile, tutti programmati tra giugno e luglio 2021.

17.40 - Rinviato anche il Mondiale per Club - La FIFA ha disposto il rinvio del Mondiale per Club (FIFA Club World Cup). Nel comunicato ufficiale diramato dal massimo organismo calcistico mondiale si legge che la manifestazione verrà riprogrammata in un secondo momento, quando ci sarà maggiore chiarezza sulla situazione dello sport mondiale, nel 2021, nel 2022 o nel 2023.

15.05 - UFFICIALE: rinviata la Copa America - Adesso c'è il comunicato della CONMEBOL: a causa dell'evoluzione dell'emergenza Coronavirus, la 47^ edizione della Copa America è rinviata al 2021. Avvio l'11 giugno, finale l'11 luglio.

13.57 - Tampone negativo per Florenzi - Come comunicato nella giornata di ieri, Alessandro Florenzi è stato sottoposto al tampone per stabilire la sua positività o meno al Covid-19 e il risultato è stato negativo. L'ex capitano della Roma non rientra dunque nel 35% della rosa del Valencia che ha contratto il virus dopo la gara contro l'Atalanta della scorsa settimana.

13.45 - UFFICIALE: slitta l'Europeo al 2021 - Attraverso i suoi canali ufficiali, la Federazione norvegese ha anticipato l'UEFA e ha reso nota la decisione di far slittare l'Europeo al 2021. Si disputerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021.

11.33 - Hertha Berlino in quarantena: giocatore positivo - L'Hertha Berlino si ferma. Squadra, staff tecnico e dipendenti in quarantena per 14 giorni, dopo che un calciatore è stato trovato positivo al test per il Coronavirus. Secondo la 'Bild', si tratta di Maximilian Mittelstadt, difensore tedesco classe '97

00.11 - Emergenza Coronavirus, il calcio si ferma anche in Argentina - E' ufficiale: anche in Argentina il calcio si ferma a causa del Coronavirus. La decisione è stata presa di comune accordo da governo e federcalcio locale (Afa).

MARTEDÌ 16 MARZO

22.49 - Valencia, il 35% della rosa è contagiato - "Circa il 35% della rosa è stato contagiato". Pochi minuti fa, il Valencia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un nuovo comunicato in cui annuncia che ci sono altri giocatori positivi al COVID-19, oltre ai già segnalati Garay, Gayà e Mangala

19.32 - Stop in Brasile: si ferma campionato Carioca dopo quello Paulista - Dopo lo stop al campionato Paulista a tempo indeterminato, anche la Federcalcio dello Stato di Rio de Janeiro dopo una riunione col sindacato di allenatori e giocatori ha annunciato lo stop della competizione per 15 giorni a causa dell'emergenza Coronavirus.

17.50 - In Germania niente calcio per tutto marzo - Bundesliga e 2.Bundesliga rimarranno ferme almeno fino al prossimo 2 aprile. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della DFL. Un nuovo vertice tra i club, dopo quello di oggi, è previsto il 30 marzo.

17.20 - L'ADISE: "Chiusura calciomercato non cambia" - Nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni, il vicepresidente ADISE, Claudio Molinari, ha fatto il punto sulla possibile scadenza dei contratti il 15 luglio e sull'eventuale slittamento del calciomercato: “Oggi questo non rappresenta un grandissimo problema. Quindici giorni si recuperano... la chiusura non cambierebbe, il mercato chiuderebbe sempre il 31 agosto".

15.14 - Parla Rugani - Ospite dei canali della Juventus Daniele Rugani torna a parlare della sua positività al COVID-19. Queste sue parole: "Voglio tranquillizzare tutti dicendo che sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge. Mi ritengo fortunato anche se è stata una bella botta anche perché sono stato il primo nell'ambiente. Speso sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano capito la gravità del problema".

LUNEDÌ 16 MARZO

14:56 - Elche, è Jonathas il giocatore positivo al Covid-19 - È Jonathas de Jesus il giocatore dell'Elche risultato positivo al Coronavirus. Lo rivela lo stesso attaccante brasiliano nel corso di una diretta su Instagram.

14:06 - Valencia, cinque casi di positività - Il Valencia comunica che sono stati riscontrati cinque casi di positività al Covid-19 del club tra tecnici e giocatori della prima squadra.

12.04 - Emergenza Coronavirus, primo calciatore contagiato in Liga: è Garay del Valencia - Dopo i due casi in casa Alaves (ma non si tratta di calciatori), arriva anche la notizia del primo giocatore di Liga contagiato dal virus COVID-19. Si tratta di Ezequiel Garay, difensore del Valencia, alle prese tra l'altro con un brutto infortunio.

DOMENICA 15 MARZO -

18.40 - Positivo Bereszynski Anche Bartosz Bereszyński positivo al Coronavirus. Come nel caso di Depaoli è lo stesso giocatore ad annunciarlo sul suo profilo Instagram.

17.35 - Anche Depaoli positivo - Anche Fabio Depaoli, terzino della Sampdoria, è positivo al COVID-19. È lo stesso giocatore a comunicarlo sul proprio profilo Instagram.

15.40 - La denuncia dell'AIC - Con un comunicato diffuso agli organi di stampa, l'assocalciatori ha preso posizione in maniera piuttosto dura contro i club italiani che continuano a convocare i propri calciatori, per allenamenti in piccoli gruppi o per il controllo della temperatura corporea.

12.28 - Due casi nell'Alaves - Con un comunicato ufficiale l'Alaves ha reso noto che due elementi della struttura tecnico-sportiva, non è chiaro se giocatori o componenti lo staff, sono risultati positivi al test per il contagio da Coronavirus. La società spagnola specifica che i due sono asintomatici e in ottime condizioni.

10.07 - Fiorentina, altri tre casi - ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze.

SABATO 14 MARZO

23.33 - Primo caso in Bundes - Primo caso di Coronavirus anche in Bundesliga. A risultare positivo è stato il difensore classe 2000 del Paderborn, Luca Kilian.

22.31 - Udinese in quarantena - In seguito alla positività al Coronavirus di Dusan Vlahovic della Fiorentina, l'Udinese - ultima avversaria del club viola in campionato - ha reso noto di aver adottato tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

19.16 - Anche Dusan Vlahovic positivo al COVID-19 - ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus - COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

18.14 - Altri quattro contagiati in casa Sampdoria - L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-Covid-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova.

16.23 - Anche la Bundes si ferma - Anche la Bundesliga cede al Coronavirus. La federcalcio tedesco ha appena comunicato lo stop del campionato.

12.51 - Annullata Inghilterra-Italia - Niente amichevole per gli azzurri a fine marzo: la FA ha infatti comunicato l’annullamento della gara tra le due nazionali, in programma il prossimo 27 marzo a Wembley.

12.32 - Ufficiale: anche la Premier si ferma - È ufficiale, la Premier League si ferma. Dopo la riunione di oggi con i club, tutte le attività si fermano almeno fino al 3 aprile. La Premier League, si legge nel comunicato ufficiale, riprogrammerà le partite in calendario quando sarà in grado di farlo. Oltre al massimo campionato inglese sono sospesi i tornei della EFL, ossia Championship, League One e League Two.

11.20 - Comunicato UEFA: si fermano Champions ed Europa League - Rinviate Champions ed Europa League. Ad annunciarlo è stata la UEFA con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

11.00 - La Ligue1 si ferma - A seguito dell'annuncio del Presidente della Repubblica sulle precauzioni da utilizzare al fine di evitare la diffusione del COVID-19, la Ligue de Football Professionel ha deciso all'unanimità stamattina di sospendere immediatamente i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 fino a nuovo avviso.

07.53 - Hudson-Odoi del Chelsea positivo - Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Chelsea ha comunicato che Callum Hudson-Odoi è risultato positivo al Covid-19. Tutta la squadra maschile adesso andrà in isolamento seguendo le linee guida sanitarie del governo.

VENERDÌ 12 MARZO

23.30 - Arsenal, positivo il tecnico Arteta. La Premier si riunisce d'urgenza domani mattina - Mikel Arteta è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stato l'Arsenal inglese sul proprio sito ufficiale. Alla luce di questa positività, la Premier League ha deciso di riunirsi d'urgenza.

19.45 - Comunicato Juve - 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario. Lo rende noto la società bianconera.

17.18 - Rinviate Juve-Lione e City-Real - Adesso è ufficiale. La UEFA ha comunicato, attraverso Twitter, che le partite di Champions League tra Juventus e Lione e tra Manchester City e Real Madrid sono state rinviate a causa dei giocatori bianconeri e spagnoli che sono in isolamento.

16.05 - UFFICIALE: stop all'Eredivisie - Salta l'Eredivisie. Il primo ministro dei Parsi Bassi, Alexander Bakker, ha disposto la sospensione degli eventi sportivi almeno fino al 31 marzo. Questo per fronteggiare all'emergenza Coronavirus

15.20 - Gabbiadini positivo - L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

12.10 - UFFICIALE: sospesa la Liga - Si ferma anche il campionato spagnolo. Questa mattina, LaLiga ha comunicato che prima divisione e seconda divisione si fermano per le prossime due giornate.

11.10 - Cristiano Ronaldo resta in Portogallo - Dopo essere volato in patria per essere vicino alla madre, Cristiano Ronaldo vi resterà fino al termine dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus. Il campione portoghese, inoltre, sarebbe pronto a prendere posizione pubblicamente per la sospensione del calcio anche a livello europeo e internazionale, condividendo le azioni dell'Italia, e non l'inazione della UEFA, in materia.

08.18 - Il tweet di Rugani: "Sto bene!" - Daniele Rugani, primo calciatore di A positivo al coronavirus, in piena notte ha twittato: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".

GIOVEDÌ 12 MARZO

23.55 - Comunicato dell'Inter - FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione.

23.05 - Rugani positivo - Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.

17.44 - Coronavirus è pandemia globale - Il Coronavirus è classificato come una pandemia globale. L'annuncio, pochi istanti fa, è arrivato direttamente dall'OMS in una conferenza stampa che si sta tenendo a Ginevra.

16.30 - UFFICIALE: rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe - Con un comunicato la UEFA ha reso noto il rinvio delle due partite, a causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole.

MERCOLEDÌ 11 MARZO

12.25 - Si ferma anche l'Austria - Anche l'Austria attua il piano d'emergenza in seguito alla diffusione del Coronavirus COVID-19. Il Governo ha stabilito che saranno vietati tutti gli eventi con oltre 500 spettatori.

9.55 - UFFICIALE: Rinviate tutte le gare di C - Dopo il decreto del governo, si tratta soltanto di atti formali, che sono comunque necessari. In attesa che lo stesso annuncio arrivi da Lega Serie A e Lega B, la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020.