Emergenza Coronavirus. Lotito: "Sono per la ripresa, contro i miei interessi"

09.50 - I calciatori dopo la Pellegrini Il calcio resta sospeso con gli allenamenti che potranno prendere il via dal 18 maggio. Prima Federico Pellegrini di Cristiano Ronaldo, prima Filippo Tortu di Romelu Lukaku, spiega Il Corriere della Sera: da lunedì prossimo, infatti, sono consentite le sedute di lavoro solo agli atleti delle discipline sportive individuali. I calciatori potrebbero correre in un parco cittadino ma è impensabile che succeda e non solo per motivi di sicurezza.

09.20 - Dal 4 maggio via alla fase 2 Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha annunciato l'inizio dell'attesa Fase 2 dal 4 maggio. Riaperture, limitazioni e provvedimenti, nel link di seguito tutte le tempistiche e le modalità delle misure per la Fase 2 .

09.00 - Lotito: "Sfido la Juve in una gara secca per il titolo" Lunga intervista a Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulle colonne di Repubblica. Tanti concetti sulla discussa ripresa del campionato da parte del numero uno biancoceleste. "Il calcio riprenda, lo dico contro i miei interessi. Noi siamo già in Champions e risparmierei quattro mesi di stipendi. Io ragiono per il sistema". E ancora. "Sfido la Juventus, decidiamo lo Scudetto in una partita unica". E poi. "Non tutti lavorano nell'interesse del sistema, rischiamo di mandarlo a gambe. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi effettivi che corrono".

LUNEDI 27 APRILE