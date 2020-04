live Emergenza Coronavirus, Malagò: "Il calcio valuti un'alternativa". Nota AIC sul protocollo

.Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20.20 - AIC, nota sul protocollo di ripresa della FIGC: "Vogliamo ripartire, ma senza apparire privilegiati" - Il Consiglio Direttivo dell'Assocalciatori, alla presenza del dottor Della Frera (medico componente della Commissione Medico-Scientifica FIGC), ha analizzato e riflettuto sul protocollo predisposto per la ripresa degli allenamenti dei calciatori professionisti. Sono stati chiariti alcuni dubbi e richiesto ulteriori approfondimenti da sottoporre alla Commissione. Come già espresso in passate situazioni - si legge nella nota ufficiale - l'AIC sottolinea l’importanza che a trattare la materia siano gli specialisti medici a garanzia delle misure precauzionali da mettere in atto per la ripresa. (Clicca qui per leggere la news completa!)

18.23 - Protezione Civile, il bollettino: 2.256 nuovi contagi (-20 positivi rispetto a ieri). 454 decessi in 24h - La Protezione Civile ha reso noto il nuovo bollettino relativo all'epidemia di COVID-19 che ha colpito l'Italia. Sale a 24.114 (+454 nelle ultime 24 ore) il numero di decessi. Nell'ultimo giorno, sono guariti 1.822 pazienti per un totale di 48.877 persone dall'inizio dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore, 2.256 persone hanno contratto il coronavirus per un numero totale di casi che sale a 181.222. Gli attualmente positivi sono 108.237, 20 in meno rispetto a ieri. Sono 41.483 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 1.398.024 dall'inizio dell'epidemia

18.10 - Il calcio riparte? Malagò: "Si valuti anche un'alternativa. E se si fermerà, niente Scudetto" - "Il calcio ha diritto e dovere di fare ciò che ritiene fare più giusto, per la Serie A è un diritto/dovere completare la stagione se lo ritiene opportuno. Poi, però, penso che sia altrettanto importante se non indispensabile una strategia diversa qualora questo non fosse possibile. Ma lo dico senza nessun tipo di polemica". Giovanni Malagò, presidente del CONI, nel corso di una intervista rilasciata all'agenzia 'Alanews' è tornato a dire la sua sulla decisione della Lega Serie A e della FIGC di provare in ogni modo a far riprendere i campionati. "Non interpreto le parole di Gravina, ho visto la sua intervista da Fazio. Quando ci siamo parlati gli ho detto che è al centro di una situazione non facile e lui conosce il mio pensiero. Penso di esser stato molto corretto nei suoi riguardi e per questo non ho altro da aggiungere". (Clicca qui per leggere la news completa!)

17.35 - Il vicepresidente della FIFA: "Non vedo nel 2020 partite con il pubblico" - Nel corso di una intervista rilasciata a 'GR Parlamento' nel corso della quale ha annunciato che la FIFA ha messo definitivamente in un cassetto la possibilità di istituire un'unica massima sessione di calciomercato, il vicepresidente della FIFA Victor Montagliani s'è così espresso anche sulla ripresa dei campionati: "Quando i tifosi potranno tornare allo stadio? Personalmente non vedo nel 2020 partite con pubblico. La ripresa degli allenamenti sarebbe un messaggio importante, piano piano dobbiamo tornare alla vita normale ma se il calcio ha sempre fatto quello che ha voluto, stavolta deve attenersi a quello che diranno le autorità sanitarie e governative", ha detto. (Clicca qui per leggere la news completa!)

17.25 - Emergenza Coronavirus, la FIFPRO: in questo periodo impennata di giocatori depressi" - Il numero di calciatori professionisti che segnalano sintomi di ansia e depressione è aumentato nettamente da quando le misure per ridurre la diffusione del coronavirus Covid-19 hanno causato la sospensione delle attività calcistiche professionali". La FIFPro, sindacato mondiale dei calciatori, in questi giorni ha condotto uno studio insieme all'Università di Amsterdam e quest'oggi ha reso noti i risultati. (Clicca qui per leggere la news completa!)

15.58 - In Francia si pensa a ripartenza il 17 giugno - Comunicato ufficiale della Ligue de Football Professionel che fa il punto della situazione. Per quel che riguarda la ripresa dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2 una delle ipotesi è quella di riprendere i campionati il 17 giugno e portarli a termine il 25 luglio. Per la stagione 2020/21 si valuta di ripartire il 22-23 agosto. Si attendono le novità dal governo a fine mese, in particolar modo relative alle condizioni in cui le attività sportive potranno riprendere. Si attendono anche le indicazioni della UEFA relative al calendario delle coppe europee. La LFP ha inoltre chiesto alla commissione medica della Federazione di sviluppare un protocollo sanitario e medico per riprendere l'attività.

15.28 - In Spagna patto per far ripartire il calcio - Il Consiglio dello Sport, la Federcalcio spagnola e la Liga sono scesi a patti per permettere al calcio spagnolo di ripartire, iniziando con gli allenamenti, ad ogni modo soggetti all'evoluzione della pandemia di COVID-19 e alle decisioni del Ministero della Salute. Le parti hanno inoltre concordato che parte delle risorse generate dai diritti audiovisivi verranno utilizzate per salvare il resto degli sport federali, olimpici e paralimpici. Inoltre è stato firmato un accordo per la creazione di un fondo di emergenza di 10 milioni di euro a cui sono invitati a partecipare anche enti come l'Assocalciatori, per aiutare i calciatori più in difficoltà.

14.47 - Sileri: “Serviranno più di 1.400 tamponi” - Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, si è soffermato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli anche sulla ripresa del campionato di Serie A: “Il protocollo è stato stilato in maniera appropriata, ma aspetterei ancora per valutare l'andamento dell'epidemia. Il numero di tamponi potrebbe essere superiore rispetto ai 1400 previsti. Giocare solo al sud? Se si fa una partita a porte chiuse è indifferente il luogo in cui si disputa. Il problema dello stadio è relativo solo alla presenza dei tifosi, a porte chiuse non ci sono rischi, dove la giochi la giochi è uguale”.

14.34 - Come funziona il protocollo FIGC - Dallo screening alle stanze singole, passando per gli allenamenti da iniziare in maniera graduale e a piccoli gruppi. Abbiamo provato a riassumer qui come funziona il protocollo varato dalla FIGC e sottoposto al governo.

13.24 - Coppe e campionati in parallelo? Il calendario - "Le coppe europee possono andare anche in parallelo al campionato”. Parola di Ceferin, presidente UEFA, al Corriere della Sera. E proprio il quotidiano milanese propone il calendario che andrebbe in vigore in questa ipotesi. Champions ed Europa League ripartirebbero il 22 giugno con gli ottavi rimanenti, magari alternando domenica e mercoledì le gare di coppa e campionato. In questo modo la prima competizione a terminare sarebbe la Coppa Italia con la finale il 29 luglio, poi Serie A il 2 agosto, Europa League il 5 e Champions l’8. In alternativa, l’ipotesi sarebbe quella di far giocare le coppe dopo i campionati, quasi tutto nel mese di agosto.

12.31 - La Serie A divisa sulla ripresa - Quattordici società di Serie A sono per la ripresa del campionato, con due indecise (Sampdoria e SPAL) e quattro orientate verso il no, ovvero Genoa, Torino, Udinese e Brescia. Anche il Milan e l'Inter si sono schierati dunque tra i club favorevoli a riprendere l'attività: FIGC e Lega chiederanno mercoledì al Ministro Spadafora l'ok per gli allenamenti dal 4 maggio.

12.20 - CR7 verso il ritorno in Italia - Cristiano Ronaldo sta pensando al possibile rientro anticipato in Italia dopo che a Madeira, a 20 km da dove si trova attualmente il campione bianconero con la famiglia, è stato scoperto un focolaio di casi di Covid-19 che potenzialmente ricorda quanto accaduto in Italia a Codogno a inizio emergenza. L'attaccante, che fino a pochi giorni fa si sentiva sicurissimo nella propria isola natale e che aveva anche la possibilità di allenarsi con il Nacional, primo club ad annunciare il ritorno agli allenamenti, adesso invece sta meditando di tornare a Torino perché la situazione non pare più così sicura.

11.46 - Speranza: "Il calcio è l'ultimo dei problemi" - "Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti sinceramente è l'ultimo problema di cui possiamo occuparci". Ospite di Radio Capital, il ministro della Salute, Roberto Speranza, parla anche della ripartenza del calcio: "Viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale”.

11.33 - Il piano per la Champions - L’ipotesi di ripartenza valutata dalla UEFA prevede la ripartenza con il ritorno degli ottavi di finale mancanti, tra cui anche Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, in data 7-8 agosto. I quarti previsti con andata l'11-12 agosto e il ritorno 14-15 agosto; le semifinali con andata il 18-19 e il ritorno 21-22 agosto e la finalissima a Istanbul il 29 con il chiaro intento di non superare il limite invalicabile di agosto. Chiaramente ciò comporterebbe uno slittamento dell'inizio anche della prossima competizione, che dovrebbe essere fissata al 20 ottobre, un mese dopo il consueto inizio della fase a gironi.

10.39 - Parla Ceferin - "Pronti a giocare negli stadi vuoti" afferma Aleksander Ceferin presidente dell'UEFA, al Corriere della sera: "All’inizio sarà calcio virtuale, ma nel tempo torneremo a vedere tribune piene. Meglio via a giugno, finire a settembre non si può".

10.22 - Le parole di Gravina - Ospite ieri sera di Che Tempo Che Fa, il presidente FIGC ha escluso l’idea di chiudere anticipatamente il campionato: "No, non posso. Una scelta di questo tipo comporterebbe responsabilità di una gravità inaudita: non posso essere il becchino del calcio italiano. Difendo il movimento calcistico, ma in generale quello sportivo. Non capisco la resistenza nell'avviarne una valorizzazione".

10.07 - La situazione - Ripresa degli allenamenti il 4 maggio, dopo i controlli medici che dovrebbero iniziare il 27 aprile, per poi far ripartire il campionato a inizio giugno: è questo, al momento, l’obiettivo della FIGC, che ha sottoposto al governo un protocollo medico da far seguire per assicurare che non vi sia rischio di contagio. Mercoledì 22 il ministro dello Sport, Spadafora, incontrerà le componenti federali per discutere proprio del protocollo, che però è considerato inapplicabile dalle serie minori. La Serie C è pronta a chiedere lo stop definitivo del campionato, una mossa che ha indispettito Serie B e D. Nella serata di ieri, si registrano infine le dichiarazioni del presidente federale Gravina, che considera possibile la ripartenza.