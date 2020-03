live Emergenza Coronavirus. Malagò: "L'agenda per la ripresa la detta il Governo"

Lo sport ai tempi del Coronavirus. La scorsa settimana lo sport ha deciso in modo unanime di fermarsi, mentre questa settimana sarà quella delle riunione per capire se e come ripartire. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

9.59 - Malagò (CONI) sulla ripresa dei campionati - Il presidente del CONI Giovanni Malagò, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato anche della reazione del calcio italiano alla crisi per il Coronavirus: "Ho contatti frequenti con Gravina che ringrazio per gli aggiornamenti costanti. La Serie A è un mondo a parte, che ha situazioni economiche diverse da tutte le altre realtà. Giocherà la propria partita e io non posso far altro che rispettarla. Chiudere subito la stagione? Il calcio deve fare i conti con il virus. L'agenda la detta il Governo e al momento non ci sono certezze".

9.20 - Oggi riunione tra Leghe e sindacati - Si terrà in giornata una riunione tra Lega di A, sindacato calciatori, allenatori e le altre leghe del calcio italiano, per valutare il futuro del nostro pallone. Sul tavolo il documento presentato alla FIGC e recepito con soddisfazione da Gravina che sarà girato al Ministro Spadafora. Saranno discusse tematiche come il taglio agli stipendi, le ipotesi per la ripresa delle attività e le altre tematiche legate al futuro del movimento calcio.

GIOVEDI' 26 MARZO

22.30 - Torna a parlare il presidente della FIGC Gravina - Intervenuto a Radio Marte, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato sulla possibile data di recupero del campionato di Serie A: "Una data oltre la quale è impossibile portare a termine la stagione? Dipende. L'Italia ha maggiore difficoltà nel recupero perché abbiamo 13 gare da recuperare e probabilmente si dovrà inserire le partite delle competizioni internazionali. Parlare di date non ha alcun senso. Dobbiamo essere consapevoli e coscienti che per definire il nostro campionato ci servono 45-60 giorni. Se ci vengono concessi il mese di luglio e quello di agosto, così come si sta orientando la Uefa e tutte le federzioni, potrebbe quello il periodo di riferimento. Al di là di come andrà a finire, ne parliamo perché è giusto farlo, ma dobbiamo concentrarci innanzitutto sul fatto che a partire dal campionato 20/21, il calcio possa ricominciare con entusiasmo e una nuova filosofia".

22.00 - 3 miliardi di persone a casa - Secondo AFP, ammonterebbe a oltre 3 miliardi il numero di persone confinate nei propri domicili in quarantena per combattere la diffusione del COVID-19. Una cifra straordinaria che arriva dalla somma di nazioni che hanno imposto quarantene, coprifuoco o anche solo raccomandazioni a riguardo. India, gran parte dell'Europa, Argentina e tanti Stati americani quelli che hanno contribuito maggiormente al raggiungimento della cifra.

18.25 - Il bollettino della Protezione Civile - Consueto appuntamento con il bollettino odierno sull’emergenza Coronavirus, diramato in occasione della conferenza stampa da Agostino Miozzo, del Dipartimento della Protezione Civile. In giornata si registrano 1036 guariti in più, in totale i guariti salgono a 9362. Il numero dei nuovi casi è pari a 3.491, con un totale attuale 57.521 soggetti attualmente positivi. Di questi, 30.920 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e 3489 in terapia intensiva, pari al 6% delle persone positive. Sono 683 i nuovi deceduti, come sempre in attesa di validazione da parte dell’ISS circa le effettive cause del decesso.

16.06 - Il Girona ha una positività in squadra - Il Girona attraverso una nota ufficiale ha comunicato la positività al Coronavirus di un suo calciatore. Il giocatore nei giorni scorsi aveva manifestato dei sintomi compatibili al virus nei giorni scorsi e per questo era stato sottoposto al tampone.

15.34 - Parla lady Dybala - Nuove dichiarazioni da parte della fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, che nel corso del programma radiofonico El Club del Moroc ha fatto il punto sulla lotta al Coronavirus dell'argentino, uno degli ultimi calciatori di Serie A a risultare positivo: “Stiamo bene. Penso che due, tre giorni fa, mi sentivo abbastanza male. Come quando ti senti che ti stia per venire l’influenza. Perché tutto il corpo ti fa male, sei stanco. Non ho avuto la febbre perché l’ho sempre misurata e non l’avevo. Ci portano cibo dalla Juventus. Ma se devo cucinare lo faccio. Ho sentito che i miei polmoni emettevano un rumore che non era buono. Poi Paulo ha iniziato a sentirsi male. Come succede con i sintomi dell’influenza, almeno per noi è stato così. Siamo stati in quarantena per nove giorni. I medici ci hanno detto che il 31 marzo avrebbero fatto un altro tampone. Nel frattempo ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto alcune vitamine da prendere”.

13.16 - Gravi perdite per i club - I club di tutto il mondo subiranno perdite enormi a causa della sospensione dei campionati e questo minaccia non solo la sopravvivenza delle piccole società, ma anche gli affari tra le squadre più importanti. A tal proposito, secondo il Telegraph, la FIFA starebbe pensando di estendere la prossima finestra di mercato: una vera e propria maxi-sessione, che partirebbe come da tradizione a luglio ma si concluderebbe a gennaio, durando ben sette mesi. La proposta avrebbe già ricevuto molti consensi e potrebbe essere discussa presto nelle sedi ufficiali del massimo organo calcistico europeo.

09.10 - Messi dona 1 milione di euro - Campione dentro e fuori dal campo. E' Leo Messi che, in questo periodo di assoluta delicatezza in Europa e non solo, è sceso in campo in prima persona per dare una mano contro il COVID-19. Secondo quanto riporta AS.com, la Pulce ha donato un milione di euro, l'ammontare di tre giorni di stipendio, che saranno suddivisi fra l'ospedale Clinic de Barcelona e un'altra struttura in Argentina.

MERCOLEDI' 25 MARZO

22.30 - A caccia di soluzioni: giovedì nuova riunione - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, informa la federazione stessa, ha convocato per giovedì 26 marzo una nuova riunione con tutte le componenti federali (compresi calciatori, allenatori e arbitri), alla quale ne seguiranno altre, per stabilire il percorso comune da intraprendere per il bene del calcio italiano. Le iniziative per fronteggiare la crisi di liquidità nel breve periodo e il prolungamento della fine di questa stagione a dopo il 30 giugno saranno ancora una volta gli argomenti principali.

19.50 - Anche Sportiello contagiato - Marco Sportiello è il primo calciatore dell'Atalanta ad aver contratto il Coronavirus, il sedicesimo del massimo campionato italiano di calcio. Di seguito il comunicato del club orobico che certifica il risultato del tampone effettuato sul portiere, titolare nell'ultima gara di Champions League contro il Valencia: "Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020".

19.11 - Conte smentisce le voci di proroga fino al 31 luglio - "Sono orgoglioso della reazione degli italiani nel rispettare le indicazioni fornite. Le forze dell’ordine stanno controllando tutto, ma la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando alle regole introdotte. Si è creato un po’ di dibattito sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio: non è niente di vero, abbiamo deliberato lo stato di emergenza il 31 gennaio per uno spazio massimo di sei mesi. Questo non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a quella data". Queste le parole del premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

18.38 - La Bundesliga si ferma fino al 30 aprile - Il campionato tedesco si ferma. La Bundesliga, si legge su un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, ha deciso di sospendere i campionati di prima e seconda divisione fino al 30 aprile.

17.23 - Vicenza, positivo il calciatore Andrea Saraniti - Il Vicenza, club di Serie C girone A, ha reso noto che un suo tesserato è risultato positivo al test per il COVID-19. Si tratta del giocatore Andrea Saraniti.

15.44 - Terminata l'Assemblea della Lega Serie A - La Lega Serie A nell'Assemblea odierna tenuta in videoconferenza ha stilato un documento che nel tardo pomeriggio verrà girato a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che a sua volta ne discuterà prima col CONI e poi col Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Qualora non si dovesse ripartire, la perdita economica dai club di Serie A sarebbe di circa 720 milioni di euro, tra botteghino, diritti televisivi e merchandising e proprio da questo numero si partirà per capire come aiutare l'industria calcio a rialzarsi.

La Serie A, riporta 'Sky', ha chiesto aiuto attraverso sei punti: misure economiche per sostenere il costo del lavoro, un diverso piano di ammortamento ma anche nuove forme di finanziamento, come le scommesse sportive. Chiesta poi una diversa organizzazione della vendita dei diritti sportive e di misure utili per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture.

Alla FIGC, in contemporanea, arriveranno anche i documenti delle altre leghe: se non si riparte, la perdita per la Serie B sarebbe di circa 150-200 milioni di euro. Per la Lega Pro, invece, la forbice va da un minimo di 20 milioni di euro a un massimo di 84 milioni di euro di perdite. Dalla Serie A, è stato chiesto inoltre di valutare questo documento già questa settimana.

15.14 - Gravina su ripresa allenamenti: "Seguiamo indicazioni governo" - "Ne sento di tutti i colori e ai miei interlocutori ripeto un concetto molto semplice: noi abbiamo una stella polare, è il decreto del Governo che ha fissato al 3 aprile il primo, provvisorio traguardo. Quella data, per ora, fa fede. Il resto è solo chiacchiericcio". E' intransigente il presidente della FIGC Gabriele Gravina, nel corso di una intervista a 'Il Giornale', in merito alla ripresa degli allenamenti in Serie A.

14.18 - UFFICIALE: Olimpiadi rinviate al 2021 - Arriva anche l'ufficialità del rinvio dei Giochi Olimpici. Con un comunicato, il Comitato Olimpico Internazionale ha confermato che le Olimpiadi inizialmente previste per questa estate a Tokyo verranno disputate più avanti. "Ma non oltre - si legge - l'estate 2021". I Giochi Olimpici slittano quindi alla prossima estate, come dichiarato dal primo ministro giapponese Abe. La fiamma olimpica - si legge nel comunicato - resterà in Giappone, mentre la denominazione non cambierà: continueranno a chiamarsi Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

13.45 - Giochi Olimpici verso spostamento al 2021 - Ormai non ci sono più dubbi: i Giochi Olimpici programmati a Tokyo questa estate dal 24 luglio al 9 agosto verranno rinviati di un anno a causa della pandemia di COVID-19. L'ha dichiarato il primo ministro giapponese Shinzo Abe dopo il confronto telefonico col presidente del CIO Thomas Bach: "Ho proposto di rimandare i Giochi Olimpici di un anno e il presidente Bach ha risposto che è d'accordo al 100%", ha detto Abe.

13.18 - Coppola (AIC): “Taglio stipendi? Anche le leghe hanno capito che è prematuro” - Sulle nostre pagine, il consigliere dell’AIC, Danilo Coppola, ha commentato la possibilità di una decurtazione degli stipendi dei calciatori: "Il problema del taglio degli stipendi colpirebbe tutti, perché ci sono tanti calciatori che hanno attività parallele, come aziende o alberghi, che devono rispettare gli impegni presi. Presi per altro sulla base di quanto percepiscono. Anche le leghe che si sono sbilanciate per richiedere questa rinuncia si sono accorte che è prematura la richiesta, bisogna prima aver chiara la visione di cosa sarà del sistema calcio: è inutile ora proporre situazioni, solo alla ripresa si potrà capire quale è la strada da battere".

12.10 - In Serie C danno fino a 84 milioni - In una missiva consegnata al presidente della FIGC Gabriele Gravina, che coordina il lavoro con il Governo, lo studio PwC TLS, il presidente della Leg Pro Francesco Ghirelli, ha affrontato il tema delle gravi difficoltà per l’avvio della prossima stagione 2020/2021, l'impatto che il virus avrà sulla Serie C (stimato fino a 84 milioni di euro, a seconda del protrarsi della pandemia) e nel dettaglio sulle squadre appartenenti alla categori (fino al 30% di contrazione sul fatturato medio annuo).

10.47 - Si ferma anche il calcio australiano - Nella notte anche il calcio australiano è stato costretto a fermarsi a causa dell'aumento dei contagi in giro per il mondo dovuto al Covid-19. La possibile ripresa verrà presa in considerazione il prossimo 22 aprile.

9.54 - Oggi vertice Lega Serie A - Nuova giornata di confronto, ovviamente in videoconferenza, per la Lega Serie A. I 20 club del massimo campionato cercheranno di arrivare a richieste univoche per quanto riguarda il taglio o la sospensione degli stipendi dei calciatori, la ripresa degli allenamenti, gli aiuti che chiederanno al governo per uscire fuori dalla crisi economiche. Tra i temi caldi, a tal proposito, anche defiscalizzazione e abrogazione del decreto dignità nella parte in cui vietata la pubblicità delle agenzie di scommesse.

00.25 - Marotta ai direttori sportivi: "Siamo chiamati tutti a un alto senso di responsabilità" - ''In un momento così difficile, costretti (giustamente) all'isolamento che ci comporta la lontananza fisica dal lavoro e in molti casi anche dagli affetti più cari, siamo chiamati tutti a un alto senso di responsabilità per far sì che si possa riprendere quanto prima una vita normale'': lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta in una nota pubblicata sul sito di Adise di cui è presidente.

MARTEDÌ 24 MARZO

22.53 - Milan, Maldini: "Io mio figlio stiamo bene" - Con un video diffuso sul proprio profilo Instagram, il Resposabile dell'Area Tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato delle condizioni sue e del figlio Daniel dopo la positività al COVID-19: "Con questo video volevo ringraziare tutte quelle persone che, attraverso i social e i messaggi, hanno fatto arrivare il loro amore e la loro preoccupazione per la salute mia e di mio figlio. Noi stiamo bene, dovremo riuscire a debellare questo virus nel giro di una settimana"

22.18 - Troppi tamponi ai calciatori? Il Codacons presenta un esposto - Secondo il Codacons i tamponi a cui calciatori e vip a vario titolo si sono sottoposti sono troppi, soprattutto a dispetto di quanti ne sono stati effettuati ai cittadini e al personale sanitario in prima linea nel contrasto al Coronavirus. Per questo l'associazione dei consumatori, in seguito all’appello lanciato dal primario di Medicina dell’ospedale di Magenta, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano.

21.23 - Napoli, l'attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi - Dopo l'Atalanta, anche il Napoli quest'oggi ha reso nota la sospensione dell'attività sportiva per via dell'emergenza Coronavirus. "La SSC Napoli comunica che l'attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19".

21.02 - Olanda, si va verso la sospensione del campionato fino all'1 giugno - I vertici olandesi sono orientati a concedersi del tempo per verificare l’evolversi dell’emergenza sanitaria. E così slitterebbe anche l’inizio del calciomercato al mese di agosto.

20.40 - Fatih Terim positivo al Coronavirus - Attraverso i propri account social, Fatih Terim ha ammesso di essere positivo al Coronavirus: "Secondo i risultati dei test effettuati oggi, sono positivo al Coronavirus. Mi trovo in ospedale e sono in buone mani. Non vi preoccupate. Al più presto farò altre comunicazioni", ha scritto l'allenatore turco.

18.53 - UFFICIALE: Rinviate finali coppe europee - La UEFA ha annunciato ufficialmente il rinvio delle finali di Champions ed Europa League, nonché di Champions League femminile. La notizia era ovviamente già stata anticipata, ora è arrivata una comunicazione vera e propria in tal senso da Nyon. Il preludio, probabilmente, a nuove modifiche al format, nel vertice in programma domani.

18.38 - Atalanta, stop agli allenamenti - L'Atalanta prolunga lo stop agli allenamenti. Le sedute inizialmente sarebbero dovute riprendere domani ma la società nerazzurra ha deciso di sospendere ogni attività a tempo indeterminato.

17.42 - Serie A pensa a riduzione stipendi 25% - I club di Serie A valutano il da farsi per affrontare la crisi economica legata all’emergenza Coronavirus. In particolare, tra le idee vi è quella di ridurre gli stipendi dei calciatori del 25%. Da concordare con il singolo tesserato.

16.11 - L'Arsenal prolunga lo stop - L 'Arsenal, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto di non aver intenzione di confermare la ripresa degli allenamenti per la giornata di domani come inizialmente previsto dal club

13.29 - AIC, Tommasi sul taglio degli stipendi: "Non è una priorità" - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ai microfoni di 'Radio Rai': "Siamo in contatto anche con chi rappresenta i calciatori negli altri paesi, ma non abbiamo parlato del possibile taglio degli stipendi. Il Barcellona ha parlato con i suoi quattro capitani ma non so se la decisione è stata presa dalla società o dalla squadra. Ho parlato anche con il presidente della Lega A Dal Pino, parleremo di questo ma non in questo momento, dove ci sono altre priorità. Il calcio è meno in difficoltà di altri comparti produttivi del nostro Paese. Parleremo di questo tema, certo, ma lo faremo sottovoce".

12.21 - Liga rinviata a data da destinarsi - Come l'Italia, la Spagna è nel pieno dell'emergenza Coronavirus e oggi la federazione spagnola ha comunicato che il campionato è sospeso fino a data da destinarsi. Sarà il Governo a decidere la ripresa. "La Commissione speciale creata per affrontare l'emergenza Coronavirus ha determinato la sospensione di ogni competizione calcistica fino a quando le autorità competenti del Governo spagnolo non daranno il via libera per la ripresa in sicurezza delle attività", si legge.

11.15 - Parla Infantino - In una intervista concessa questa mattina alla 'Gazzetta dello Sport', il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto il punto sulla ripresa dei campionati: "Abbiamo preso decisioni importanti -dice-. Ripartire a maggio? Prima la salute, poi tutto il resto. Per i dirigenti significa sperare il meglio ma prepararsi anche al peggio. Ora pensiamo al calendario delle Nazionali".

11.10 - Giochi Olimpici a Tokyo: decisione entro 4 settimane - Nella giornata di ieri, il CIO ha diramato un comunicato in merito al rinvio dei Giochi Olimpici: "Il CIO, in pieno coordinamento col comitato organizzatore di Tokyo, le autorità giapponesi e la città, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e sul suo impatto sui Giochi Olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il CIO intende portare a conclusione le discussioni entro le prossime quattro settimane. La cancellazione dei giochi non risolverà alcun problema, perciò non è all'ordine del giorno".

11.05 - Coppa Italia? L'ipotesi più accreditata è agosto - La Coppa Italia, al momento, non sembra essere tra le priorità della Federazione e della Lega. L'ipotesi più accreditata è quella di riprendere la competizione ad agosto.

11.00 - Domani nuova riunione di Lega: possibile che si giochi anche a luglio - Domani i club di Serie A daranno vita a un nuovo confronto che sarà utile anche per quantificare le perdite economiche. Verrà redatto un documento, che poi verrà girato alla FIGC. Possibile - molto probabile - che per completare la stagione si debba giocare anche a luglio e allora le società, con Lega e Federazione, stanno valutando anche la questione contratti, cioè la possibilità di prorogare anche a luglio gli accordi in scadenza il 30 giugno.

10.45 - Taglio agli stipendi dei calciatori? Se ne discute - In questi giorni, argomento di discussione anche il taglio degli stipendi dei calciatori. Senza partite, possibile che i giocatori debbano rinunciare a parte degli emolumenti per aiutare un sistema che con lo stop forzato è in difficoltà economica.

10.30 - Quando si riparte? L'ipotesi più ottimistica è il 3 maggio - La scorsa settimana, il Ministro Spadafora e il presidente della FIGC Gravina hanno detto che tutte le parti sperano di ripartire il 3 maggio. E' l'ipotesi più ottimistica e la FIGC sta lavorando a calendari e ipotesi anche nel caso in cui si dovesse partire a fine maggio. Sullo sfondo, anche la possibilità di una non ripartenza.

10.15 - La UEFA ha rinviato l'Europeo, ora deve valutare come ripartire - Dopo aver rinviato l'Europeo la scorsa settimana (rinviata anche la Copa America dalla Conmebol), la UEFA questa settimana inizierà le prime riunioni per capire come e quando ripartire. Le Federazioni, dopo la riunione della scorsa settimana, hanno già chiesto alla UEFA di rinunciare alla finestra di giugno per le gare tra Nazionali per permettere ai campionati di avere più spazio nel calendario per giocare quando si ripartirà.

10.00 - In Europa tutti i campionati fermi, tranne la Bielorussia - In Europa, tutte le Federazioni tranne quella bielorussa hanno deciso di fermare il campionato. Clicca qui per la situazione in tutte le nazioni.

09.30 - DPCM, ecco le attività che proseguiranno - Se da domattina, più precisamente dal 25 marzo visti i due giorni concessi per organizzare la sospensione delle attività, molte aziende dovranno chiudere, ce ne saranno altre che però proseguiranno nella produzione. Leggi qui l'elenco completo fornito dal Governo.

LUNEDÌ 23 MARZO