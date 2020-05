live Emergenza Coronavirus, oggi riprendono gli allenamenti. Campionato a rischio

vedi letture

.Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10.27 - Le prossime tappe - Oggi dovrebbe esservi l'atteso incontro tra il comitato tecnico scientifico del governo e la commissione medica della FIGC: era in programma ieri, ma è saltato e dovrebbe svolgersi nelle prossime ore. Mercoledì, poi, ci potrebbe essere una decisione del governo: è atteso infatti il decreto maggio, non è escluso che l'esecutivo decreti lo stop definitivo al campionato. Giovedì ci sarà l'assemblea di Serie C, che dovrebbe ratificare la proposta del proprio consiglio direttivo di chiedere lo stop del campionato. Venerdì, infine, sarà il turno del consiglio federale: ovviamente, molto dipenderà da cosa sarà successo da qui a fine settimana.

9.53 - Cosa succede all'estero? - Capire cosa accade negli altri Paesi e negli altri campionati è decisivo anche per cercare di individuare quale sarà la strada seguita dall'Italia. Nei grandi campionati: la Francia è l'unica ferma e ha decretato il PSG campione. In Inghilterra è stata scelta la data del 9 giugno come quella del possibile restare, ma diversi club sono scettici. Anche la Spagna prova a ripartire ma non ha ancora preso decisioni chiare in tal senso. Anche in Germania, infine, sarà mercoledì la data chiave: la cancelliera Merkel, tra le altre cose, chiarirà a metà settimana se la Bundesliga può ripartire o meno. Uno snodo fondamentale anche per la Serie A.

9.47 - Campionato a rischio, è scontro sulla ripresa - Detto degli allenamenti, tutt’altro discorso riguarda la possibile ripartenza del campionato di Serie A. Nella serata di ieri, il ministro Spadafora lo ha detto chiaramente: “Per ora non se ne parla”. E mercoledì, infatti, può essere una giornata decisiva, ma in negativo: è quella la data in cui potrebbe infatti arrivare il decreto per sancire lo stop al campionato. La posizione del ministro dello Sport non è però l’unica all’interno dell’esecutivo: diverse frange della maggioranza spingono per una linea più attendista, con l’obiettivo di procedere per step e cercare di capire se si potrà ripartire in sicurezza.

9.40 - Oggi ripartono gli allenamenti individuali - La Fase 2 inizia, con qualche limitazione, anche per i calciatori professionisti. Inizialmente esclusi dal DPCM 26 aprile, gli allenamenti individuali sono stati invece concessi a livello regionale con ordinanze dei vari governatori. Il primo è stato Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, seguito a ruota da diversi suoi omologhi sul territorio nazionale. La situazione è stata definitivamente chiarita nella giornata di ieri da una circolare del Viminale che ha autorizzato questo tipo di allenamenti. Regole molto chiare: si può andare al centro sportivo del club, ma già vestiti per l'allenamento e senza poi fare la doccia lì. Inoltre, i calciatori potranno correre in piccoli gruppi, con il rispetto delle distanze di sicurezza. Varie le decisioni a livello dei singoli club, in molti casi la decisione sul ritorno agli allenamenti sarà comunque su base volontaria: oggi Parma e Sassuolo, domani dovrebbe toccare all'Inter, ma anche alla Juventus che ha richiamato i propri tesserati dall'estero. Nel fine settimana dovrebbero riprendere Roma, Lazio e Napoli, mentre il Milan (come altre società) ha scelto una linea più cauta e aspetta di conoscere la disponibilità dei tamponi.