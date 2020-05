LIVE TMW - Emergenza Coronavirus, oggi via libera CTS per sedute in gruppo. Dietro-front Cellino

live Emergenza Coronavirus, oggi via libera CTS per sedute in gruppo. Dietro-front Cellino

vedi letture

Coronavirus e calcio: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su come il virus sta condizionando il nostro mondo

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

18.07 - Il bollettino nazionale -La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 51.678 tamponi e individuati 802 nuovi positivi. Attualmente, i positivi al COVID-19 in Italia sono 83.324, con un decremento di 1.518 persone rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 165 persone affette da Coronavirus per un totale di 30.560 decessi dall'inizio dell'epidemia. Il numero di guariti sale a 105.186, +2.155 rispetto a ieri.

Tutti i numeri di oggi:

Attualmente positivi: 83.324

Deceduti: 30.560 (+165, +0,5%)

Dimessi/Guariti: 105.186 (+2.155, +2,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.027 (-7, -0,7%)

Tamponi: 2.565.912 (+51.678)

Totale casi: 219.070 (+802, +0,4%)

18.01 - Il bollettino della Lombardia - La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 62 decessi nell'ultimo giorno per un totale di 14.986 morti da quando è iniziata l'epidemia di COVID-19. Le persone contagiate sono 282 in più per un totale di 81.507. I ricoverati in terapia intensiva sono 348, +18 rispetto a ieri.

17.29 - Carnevali: "Spadafora vive un momento di confusione, ma dal Governo nuove consapevolezze - Nel corso dell’intervista rilasciata a Ceramicanda, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha analizzato anche il complicato percorso verso la ripartenza: “Ripartire con gli allenamenti è stata una decisione di buon senso anche se è più un percorso di riadattamento fisico che un allenamento. L’interruzione alla Serie A costa più di 200 milioni, al Sassuolo tra i 10 e 12. Non si ricominciasse il danno sale a 800 milioni e diverse società porterebbero i libri in tribunale: la A traina anche la B, le giovanili, il calcio femminile. Spadafora? Mi sembra viva un momento di confusione, ma nel Governo vedo emergere nuove consapevolezze e la massima disponibilità dei club a soddisfare le condizioni di sicurezza richieste".

17.05 - Dietro-front Cellino: "Ho cambiato idea: giochiamo" - Dalle resistenze alla volontà di ripartire. "Ho cambiato idea, mi adeguo alla maggioranza”, spiega Massimo Cellino, presidente del Brescia. Raggiunto da repubblica.it, il numero uno delle Rondinelle, che in passato si è più volte detto contrario alla ripresa, sembra aver mutato il proprio orientamento: “Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici ma se si gioca io resto al Rigamonti, nessun campo neutro".

15.20 - Juventus-Lione il 7 agosto? La UEFA smentisce Aulas: "Nulla è stato ancora deciso" - Nella giornata di ieri il presidente del Lione Jean-Michel Aulas aveva confermato che la gara contro la Juventus, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si sarebbe giocata il 7 agosto. Oggi arriva la smentita da parte della UEFA per bocca di un portavoce ai microfoni della DPA: "Nulla è stato deciso, niente di niente”, ha assicurato.

13:13 - AIC, Tommasi perplesso: "Distanziamento sociale e mascherine, sarà un calcio depotenziato" - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha trattato il tema del distanziamento sociale nel mondo del calcio, che sta provando a tenere tutte le misure del caso anche negli allenamenti individuale, in una chiacchierata con La Gazzetta dello Sport: "Speriamo che tutto ciò basti. A me, più delle mascherine, suscita perplessità il distanziamento sociale, questo metro di distacco che oggi come oggi bisogna rispettare anche sul campo. È strano, è una misura che allenta l’energia tipica dello sport. Il calcio depotenziato. Poi ho letto che il pallone può essere elemento di contagio e sono stranito. Il pallone è l’oggetto che sul campo lega tutti e crea attrazione perché tutti lo tengono d’occhio e puntano a toccarlo. Lo spogliatoio venuto meno, in questa fase, è una cosa che mi lascia abbastanza indifferente, non ho mai creduto nella sua sacralità, penso che le squadre diventino tali per altre vie. Mascherine? Non mi risulta -che si pensi a un accorgimento simile in campo. Anzi, non penso che sia possibile".

12:10 - Guerra fredda tra tv e Lega per i diritti televisivi - Tra i club di Serie A e i broadcaster (Sky, Dazn e Img) prosegue la guerra fredda per la sesta rata dei diritti tv da 233 milioni che non è ancora stata versata alla Lega nel quadro del contratto che scade alla fine della prossima stagione. Le tv si sono rifutate di pagarla, per cui adesso è davvero un muro contro muro, in attesa dell'assemblea di Lega di mercoledì prossimo. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

11:01 - Almeno 6 club di A non pagano gli stipendi da gennaio - Come si legge su Repubblica molti hanno colto l'occasione della riduzione degli ingaggi per esagerare: almeno 6 club di serie A non pagano gli stipendi da gennaio. Questo è possibile grazie alle regole che impongono i controlli sul trimestre gennaio-febbraio-marzo solo alla fine di giugno.

10:21 - Altri tre casi in Liga - Tre giocatori del Betis sono risultati positivi al COVID-19, secondo quanto riportato da "El Larguero". Non sono stati resi noti i nomi ma è possibile che vengano rivelati nelle prossime ore. Salgono a sei i giocatori positivi nel massimo campionato spagnolo. Gli altri, giò noti, sono Remiro (Real Sociedad), Yangel Herrera (Granada) e Renan Lodi (Atlético Madrid).

9:29 - Oggi il via libera del Cts per gli allenamenti collettivi - E' prevista per oggi la riunione del Comitato Tecnico Scientifico per l'eventuale ripresa degli allenamenti in gruppo. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dal CTS dovrebbe arrivare il via libera e così dal 18 maggio i club di Serie A potranno tornare ad allenarsi in maniera collettiva. Un passo verso la ripartenza della Serie A, ma ci sono ancora tanti step. Dopo il parere del Comitato, il Ministro alla Salute Speranza si relazionerà con la task force. In settimana, poi, vertice con Conte, assemblea di Lega e consiglio federale.

9:05 - Conte: "Valutiamo anticipazione per bar, ristoranti e parrucchieri" - Per quanto riguarda la 'Fase 2' e le riaperture delle attività come bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, il premier Giuseppe Conte si esprime così e conferma una possibile ripartenza per queste attività già dal 18 maggio e non dal 1° giugno com'era stato varato in un primo momento: "Stiamo raccogliendo i dati dell’ultimo monitoraggio e con gli esperti stiamo definendo regole chiare sulla sicurezza per lavoratori e clienti. Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni. L’importante è procedere sulla base di monitoraggi puntuali, perché per le imprudenze pagheremmo costi enormi".

DOMENICA 10 MAGGIO

23:23 - Zweite Liga, rinviata la sfida tra Hannover e Dynamo Dresda - Dopo aver trovato due giocatori positivi al Covid-19, tutta la Dinamo Dresda è stata posta in quarantena e non potrà giocare per i prossimi 14 giorni. E' stata rinviata dunque la prossima gara contro l'Hannover, che doveva andare in scena nel prossimo fine settimana. "È chiaro che la nostra partita contro la Dynamo Dresda non si giocherà domenica prossima. Ma la cosa più importante ora è: auguriamo ai giocatori interessati buoni progressi e una pronta ripresa", ha scritto l'Hannover 96 su Twitter.

22:30 - Governatore Lombardia: "Complesso ripartire ora" - Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, è pessimista circa la possibilità di riprendere i campionati già il mese prossimo. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente locale Telenova, Fontana ha espresso tutte le sue perplessità: "Sono un grande tifoso di calcio, ma in questo momento mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta. Hanno appena ricominciato gli allenamenti e hanno già trovato dei giocatori contagiati. Penso che varrebbe la pena anche per il calcio fare una sospensione e poi ricominciare più avanti, magari ad agosto, per finire il campionato. Quando ci saranno le condizioni per farlo".

21.41 - Cozzoli: "Sport di base pronto a ripartire - Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha annunciato ai microfoni di Rai Radio 2 che sono pronte le linee guida per riprendere l'attività sportiva a tutti i livelli: "Siamo pronti a ripartire: i circoli, le palestre, società dilettantistiche... Il 18 maggio sarà il giorno giusto anche per lo sport di base. Abbiamo inviato, con il Governo, le linee guida al Comitato Tecnico Scientifico e aspettiamo un via libera nei prossimi giorni", le sue dichiarazioni.

20.47 - Il CONI convoca giunta straordinaria col ministro Spadafora per giovedì prossimo - Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha convocato per giovedì 14 maggio alle ore 15 la riunione straordinaria della Giunta Nazionale chiesta dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Alla seddutta prenderanno parte anche il presidente della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), Maurizio Casasco, e quello del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Luca Pancalli.

19.28 - Pres. Lione annuncia: "Con la Juve giocheremo il 7 agosto" - Dopo le competizioni nazionali, tornerà in scena anche la Champions League. La Juventus dovrà disputare il ritorno degli ottavi di finale contro l'Olympique Lione e la partita sarà giocata il prossimo 7 agosto, a Torino. Ad annunciarlo è Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione, ai microfoni di RTL France: "La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo".

18.27 - Ancora Spadafora: "A breve parere sul protocollo FIGC" - Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto in un video postato sul suo profilo Facebook. Tante le novità, tra cui quella del parere sul protocollo: "Nelle prossime ore arriverà anche il parere che abbiamo chiesto al CTS sul protocollo della FIGC". Sarà importantissimo capire quale sarà la valutazione, proprio per poter prendere decisioni sulla ripresa del campionato. Spadafora ha evidenziato anche le richieste effettuate al CONI e al CIP: "Ho chiesto ai Presidenti Giovanni Malagò e Luca Pancalli di convocare due Giunte straordinarie del Coni e del Cip. Alla luce dell’approvazione della Legge sulle Olimpiadi e le Finali ATP di Torino, ma soprattutto a seguito delle numerose norme di sostegno e rilancio del mondo dello Sport, ritengo utile un ulteriore confronto per condividere le misure intraprese e restituire a un mondo di atleti, amatori, dilettanti e lavoratori la possibilità di tornare pienamente in attività, in condizioni di sicurezza".

Leggi qui tutte le parole del ministro Spadafora!

18.06 - Il bollettino nazionale della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 69.171 tamponi e individuati 1.083 nuovi positivi. Attualmente, i positivi al COVID-19 in Italia sono 84.842, con un decremento di 3.119 persone rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 194 persone affette da Coronavirus per un totale di 30.395 decessi dall'inizio dell'epidemia. Il numero di guariti sale a 103.031, +4.008 rispetto a ieri.

Attualmente positivi: 84.842

Deceduti: 30.395 (+194, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 103.031 (+4.008, +4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.034 (-134, -11,5%)

Tamponi: 2.514.234 (+69.171)

Totale casi: 218.268 (+1.083, +0,5%)

18.01 - Il bollettino della Lombardia - La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 85 decessi nell'ultimo giorno per un totale di 14.924 morti da quando è iniziata l'epidemia di COVID-19. Le persone contagiate sono 502 in più per un totale di 81.225. I ricoverati in terapia intensiva sono 330, -70 rispetto a ieri. Dimesse/guarite 167 nuove persone per un totale di 5.535 fino ad oggi.

17.33 - Comunicato del Milan: "Nessun positivo finora - AC Milan comunica sul proprio sito ufficiale, che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19. La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell'allenatore e del suo staff nei prossimi giorni.

16.20 - TMW - Anche Buffon al J Medical: visite mediche per il portiere della Juventus - Giornata intensa per la Juventus, tra la Continassa e il J Medical. Oltre a Paulo Dybala, infatti, nel primo pomeriggio anche Gianluigi Buffon ha sostenuto le visite mediche di rito con i bianconeri.

15.40 - TMW - Inter, Conte oggi ad Appiano Gentile. Ma ancora non è stato sottoposto al tampone - Antonio Conte è ad Appiano Gentile. Il tecnico dell'Inter, però, non è ancora stato sottoposto a tampone (i pochi disponibili sono stati riservati ai calciatori, ai preparatori e ai medici da cui non si può prescindere per queste prime sedute di allenamento alla Pinetina). Conte però ci teneva a fare un salto per osservare a distanza i suoi giocatori che, anche oggi, si presenteranno tutti per una seduta di corsa, slalom, esercizi con elastico e qualche tocco con la palla. Prossima settimana l'Inter dovrà nuovamente ricorrere ai tamponi per tutti coloro i quali necessitano di lavorare all'interno del centro sportivo nerazzurro.

15.16 - TMW - Sampdoria, aperti i cancelli del "Mugnaini": in mattinata due gruppi di allenamento - Prosegue il lavoro al "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco della Sampdoria. Il club blucerchiato mercoledì scorso ha aperto le porte del proprio centro sportivo per delle sedute facoltative sul campo. Nella mattinata di oggi si sono riaperti i cancelli. Al Poggio si sono alternati due gruppi di volontari per allenamenti individuali.

13.25 - Napoli, test terminati: domenica riprendono gli allenamenti a Castel Volturno. Il comunicato - Dopo due mesi torna a "ripopolarsi" il centro sportivo di Castel Volturno. Adesso è infatti ufficiale: da domenica 10 maggio i giocatori del Napoli potranno allenarsi nel centro sportivo del club, individualmente e nel rispetto delle normative vigenti. A comunicarlo il club stesso in una nota in cui ha ufficializzato la conclusione di tutti i test diagnostici preventivi: "Terminati gli esami diagnostici, da domani 10 maggio presso il Training Center i calciatori del Napoli potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste", la nota ufficiale del club.

12.50 - Spadafora sulla ripresa: "Andamento contagi e dubbi del Cts, la prossima settimana decideremo" - Il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni del Seilatv Bergamo: "Una data per la ripartenza? La prossima settimana, prima del 18 maggio, saremo in grado di capire, sulla base dell'analisi della curva, l'andamento dei contagi dopo questa prima apertura. A breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo adottato dalla FIGC. Capiremo se le perplessità che il Comitato tecnico-scientifico ha espresso sono state superate o se purtroppo restano tali. Queste due cose insieme, ci consentiranno di decidere".

12.20 - Lione, l'annuncio del presidente Aulas: "Da noi nessun giocatore positivo" - "Nessun positivo nel Lione". L'annuncio arriva direttamente da Jean-Michel Aulas. Il presidente rossoblu ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Le Progres soffermandosi sulla situazione nel club: "I calciatori, uomini e donne, sono stati controllati giovedì. Non ci sono casi positivi. Utilizziamo le procedure raccomandate con i test che noi abbiamo acquistato. I nostri cinque medici si sono sempre dati molto da fare nel corso della pandemia".

11.44 - Serie A, la strategia federale: tamponi subito, poi solo test sierologici - Come sottolinea il Corriere dello Sport, in via Allegri ogni dettaglio della ripartenza del campionato è valutato con grande attenzione e, appurato che lo scoglio della positività e delle due settimane di quarantena non solo per il contagiato ma anche per i contatti stretti è insuperabile, Gravina e i suoi uomini si stanno attrezzando per aggirare l'ostacolo. Le parole d'ordine sono ritiri (non maxi, ma... mini) e soprattutto test sierologici. (Clicca qui per leggere la news completa)

11.21 - Lettera di Sky alla Lega A: non pagherà l'ultima rata dei diritti tv. Lo scontro con i club è vicino - Mentre il calcio prova faticosamente a trovare la quadra per ripartire, la questione diritti tv rischia di peggiorare drasticamente. Secondo la Gazzetta dello Sport ieri sera Sky avrebbe inviato una lettera alle società e alla Lega per ribadire un concetto: non pagherà la sesta ed ultima rata, anche perché non sono arrivate controproposte. Anzi, 19 club su 20 hanno già emesso fatturazione e chiederanno il rispetto dei contratti in essere. Lo scontro è vicino, spiega il quotidiano, e di certo il tema sarà caldo durante l’assemblea di Lega di mercoledì.

11.08 - Juventus, Dybala alla Continassa per il primo allenamento - Finalmente Paulo Dybala. Dopo la lunga battaglia contro il Coronavirus, il talento argentino della Juventus è tornato alla Continassa per tornare ad assaporare il campo dopo la lunga quarantena.

10.55 - Coronavirus, il portiere della Real Sociedad Remiro positivo al test sierologico - Nuova caso di Covid-19 nella Liga spagnola. Il portiere della Real Sociedad Remiro è risultato con il test sierologico svolto nella giornata di mercoledì. Secondo quanto riporta AS, l'estremo difensore del club basco, che è asintomatico ed era risultato negativo al tampone, non ha svolto l'allenamento con la squadra nella giornata di ieri e si trova presso la sua abitazione in quarantena.

10.46 - Oggi via libera agli allenamenti, lunedì il protocollo? Il ritiro blindato durerà massimo 15 giorni - L’operazone ripartenza del mondo del calcio, scrive la Gazzetta dello Sport, ieri ha segnato un gol. Già oggi dovrebbe arrivare il definitivo via libera agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio, dopo il prudente sì del Comitato tecnico scientifico e l’ok dei ministeri di Sport e Salute. Se tutto dovesse essere confermato, da lunedì 18 le squadre potranno lavorare con “normalità”, con tanto di lavoro tecnico, schemi, partitelle e quindi contatti. Il tutto, come sottolineato dal sottosegretario Zampa ieri, con ritiro permanente di tutte le componenti squadra di almeno due settimane.

00.21 - Il Milan riabbraccia Ibrahimovic. Lo svedese tornerà a Milano nella giornata di lunedì - Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milano lunedì. Dopo gli ultimi contatti con la società, lo svedese ha calendarizzato il suo rientro in Italia in modo tale da poter osservare i tempi d'attesa della quarantena per poi allenarsi a Milanello.

SABATO 9 MAGGIO

22.34 - Esito dell'incontro FIGC-CTS è stato positivo. Possibile fine dei tornei dopo il 2 agosto - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'esito dell'incontro fra il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e il Comitato Tecnico-Scientifico avrebbe dato esito positivo per la ripartenza dei tre campionati professionistici italiani ovviamente in base all'evoluzione dell'epidemia di Coronavirus. I campionati potrebbero avere delle partenze differenziata con la Serie A che comincerebbe per prima seguita poi da Serie B e Serie C (che però ieri ha deciso per lo stop, che ora andrà ratificato dal Consiglio Federale). Inoltre si sarebbe aperto uno spiraglio per consentire di posticipare la fine della stagione oltre la data del due agosto, data fissata dalla UEFA per la conclusione della stagione calcistica.

21.40 - Napoli, inizio degli allenamenti posticipato a domenica. Domattina il risultato dei tamponi - Non domani, ma domenica mattina. Il Napoli di mister Gattuso tornerà ad allenarsi a Castel Volturno soltanto tra due giorni. Contrariamente a quanto emerso nelle scorse ore, infatti, il risultato del secondo ciclo di tamponi per il covid-19 dei tamponi fatti ai giocatori della rosa - indispensabili per poter tornare ad allenarsi - è ancora in fase di analisi ed arriverà soltanto nella mattinata di domani.

19.50 - Lega Serie A, convocata assemblea d'urgenza per il 13 maggio: sul tavolo diritti tv e ripresa - La Lega Serie A ha convocato un'assemblea d'urgenza in videoconferenza per mercoledì 13 maggio. Fra gli argomenti all'ordine del giorno - si legge nel comunicato - oltre alle comunicazioni del Presidente e dell'AD, i club si aggiorneranno in merito alla possibile ripresa del campionato e al rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021.

19.15 - Nicchi (AIA): "Noi continueremo a usare il VAR" - "Non dovremmo avere problemi per utilizzare il Var". Il presidente dell'Aia Marcello Nicchi spiega a Tuttomercatoweb.com che in Serie A verrà probabilmente trovata la soluzione giusta per continuare ad usarlo qualora riprenda il campionato. Oggi l'IFAB, in accordo con la FIFA, ha infatti annunciato che alla ripresa dei giochi sarà facoltativo l'utilizzo del VAR, ma per il numero uno degli arbitri italiani nel nostro campionato non si cambierà strada. "La ditta che ci fornisce le immagini verificherà in tempi celeri se i locali che fino ad oggi sono stati utilizzati per il Var sono idonei e se gli spazi consentiranno un adeguato distanziamento sociale. Ma anche se in questo caso non potessero essere rispettate le norme c'è comunque un rimedio: considerando che le partite saranno a porte chiuse non si farà fatica a trovare altri spazi più ampi dove poter lavorare. Dunque sulla carta non dovrebbero esserci problemi".

18.15 - Il bollettino dell'8 maggio - Di seguito i dati forniti quest'oggi dalla Protezione Civile:

Attualmente positivi: 87.961 (-1.663)

Deceduti: 30.201 (+243, +0,8%)

Guariti: 99.023 (+2.747, +2,9%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.168 (-143, -10,9%)

Tamponi: 2.445.063 (+64.775)

Totale casi: 217.185 (+1.327, +0,6%)

17.00 - Boniek attacca la FIFA: "Con 5 cambi non è calcio" - Zibì Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha attaccato la FIFA per la scelta dei 5 cambi: “Noi non la adotteremo nel campionato polacco. Così non è calcio. E' una decisione senza alcun fondamento, adottata solo per populismo da chi evidentemente non sa come funziona una partita di calcio, e solo per compiacere le pressioni esterne". Clicca qui per l'intervista completa.

14.51 - La sottosegretaria alla salute Zampa apre... Alla riapertura In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute che ha aperto in maniera netta alla ripresa del campionato in Italia: "Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspettano. Il via libera ancora non c'è, ma si va verso una buona direzione. Per ora il confronto riguarda l'allenamento individuale, oggi torneranno tutti a discutere del problema e la strada della soluzione è stata immaginata come una sorta di clausura della squadra".

14.31 - Via libera dell'IFAB alle 5 sostituzioni - L'IFAB ha preso una decisione sulla possibilità di svolgere cinque cambi durante i novanta minuti. Il board che decide le regole del calcio ha consentito le cinque sostituzioni a partita, più una in eventuali supplementari. Questo per ovviare ai problemi dati dal Coronavirus e per i tanti impegni ravvicinati delle squadre.

14.26 - Brusaferro (ISS) sulla ripresa del campionato: "Cts al lavoro" - Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità nella conferenza stampa odierna organizzata dalla Protezione Civile ha risposto così sulla possibile ripresa del campionato: "E' un tema la cui competenza spetta al Comitato tecnico-scientifico, che sta valutando e sta prendendo in considerazione il protocollo della FIGC e delle altre Federazioni. Credo che poi quando ci sarà completezza sui dati disponibili il comitato dirà la sua. Il Cts per ora per atleti di interessa nazionale ha consentito l'allenamento individuale. Poi, valutando l'andamento epidemiologico e i vari protocolli, si cercherà di dare una risposta appropriata e sostenibile, tenendo conto che viviamo in un contesto europeo e quindi dobbiamo cercare - nei limiti del possibile - di armonizzarci ad esso".

Nessuna possibilità, invece, sulla riapertura degli stadi al pubblico: "Sarebbe un raduno di massa che nello stadio epidemiologico attuale non è possibile", ha detto.

12.52 - Valencia, non ci sono più positivi - Nessun caso positivo al Valencia, secondo quanto riportato da Super Deporte. Una bella notizia per il club che era stato il più colpito fra quelli spagnoli, tanto da avere il 35% della rosa positivo. Il prossimo passo per la squadra sarà quello di tornare sabato agli allenamenti, seguendo il protocollo che prevede sessioni individuali.

12.42 - Inter, negativi tutti i giocatori sottoposti ai test - FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi. Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica.

11.27 - Stadi neutri grazie agli impianti di B? La Repubblica oggi in edicola spiega che con la nube dei contagi sempre viva, c'è il rischio che uno degli ostacoli alla ripresa siano le Regioni. Per questo la Serie A ha studiato anche un Piano B, pur convinta di poter giocare le gare negli stadi di casa. Disputare le partite in impianti di cadetteria, con Empoli, Benevento e Frosinone che sarebbero all'occorrenza stadi neutri ad hoc anche per quanto riguarda VAR, goal line technology, telecamere e illuminazione.

10.42 - Bocciato il modello tedesco La Federazione vorrebbe adottare il modello tedesco, ovvero isolare solo l'eventuale positivo e consentire agli altri di continuare a lavorare. Il Comitato Tecnico Scientifico, su questo punto, è sembrato intransigente. Il decreto governativo parla chiaro: quattordici giorni di quarantena per chi ha contratto il virus e per tutti quelli che sono stati a contatto col soggetto infettato.

09.55 - Priorità a sport individuali Il Governo emetterà un verdetto forse già oggi. Potrebbe essere qualcosa di concreto su cui lavorare, non necessariamente un sì o un no, per arrivare al protocollo. Qualcosa, in questa direzione, si sarebbe mosso ma dovrebbe esser data precedenza agli sport individuali.

08.47 - Fiorentina, test di idoneità Test di idoneità per i giocatori della Fiorentina nella giornata di oggi. Il primo ad arrivare al Centro Sportivo è Erick Pulgar, in precedenza i sanitari. Ieri la notizia di sei positivi, tre giocatori e tre dello staff. Atteso in giornata anche l'arrivo di Franck Ribery.

VENERDI' 8 MAGGIO

23.48 - Ripresa Serie A: toccherà a Conte l'ultima parola -Si riparte o no? Sky prova a dare una panoramica su chi deciderà per il calcio: il ministro Speranza dovrà valutare il report del CTS, ma la sensazione sempre più forte e netta è che deciderà direttamente il presidente del Consiglio Conte, che nei prossimi giorni incontrerà Gravina e il presidente della Lega di serie A, Dal Pino.

23.15 - Liga riparte il 20 giugno secondo il tecnico del Leganes - C'è la data di ripartenza della Liga. Non ancora ufficialmente, ma il tecnico del Leganés, Javier Aguirre, fa sapere a Marca Claro che i club sono stati informati: "Il 20 di giugno riparte la Liga e terminerà il 26 luglio. Sono molto contento. Domani ricominciamo ad allenarci".

21.02 - Altri quattro casi in Serie A: colpita ancora la Sampdoria - Attraverso il proprio sito ufficiale la Sampdoria comunica la positività di quattro giocatori al Coronavirus, di seguito il comunicato: "L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo".

19.04 - Sei nuovi positivi nella Fiorentina - Comunicato della Fiorentina in merito alle nuove positività individuate dal club dopo gli ultimi controlli effettuati. Ecco il testo integrale: "A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo".

18.40 - Spadafora apre agli allenamenti il 18 maggio - Su Facebook, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora parla così delle ultime novità per il mondo che lo riguarda, in particolare sull'incontro tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC di questo pomeriggio: "Il Consiglio di sport e salute oggi ha approvato le 34mila domande per i bonus da 600 euro e sono stati inviati bonifici per i lavoratori sportivi, entro lunedì dovrebbero avere tutti il bonus. Ci abbiamo messo un po' di più del previsto per alcune verifiche, ma a maggio saremo più rapidi. Si è appena concluso l'incontro tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC per il protocollo per la ripresa del calcio degli allenamenti di squadra che dovrebbero riprendere il 18. So che è stato un incontro molto approfondito, con tante richieste dei medici e ora il CTS, su questa base, stenderà una valutazione che verrà inviata al Ministero della Salute e subito dopo resa noto al Ministero dello Sport e a tutti quanti. Mi auguro che le problematiche siano state risolte e che il 18 possano riprendere gli allenamenti di squadra, non solo del calcio ma anche di tutte le altre discipline sportive".

18.25 - Tamponi e gestione di positività tra i temi della riunione CTS-FIGC - Arrivano le prime indiscrezioni dopo l'incontro tra il Comitato tecnico-scientifico e la FIGC per la ripresa del campionato. Trattati i temi più caldi come la disponibilità dei tamponi e la gestione dei casi di positività, ma le decisioni verranno prese dopo che il Ministro Speranza avrà visionato le relazioni. La FIGC ha dato la massima disponibilità e garantito la collaborazione per risolvere tutte le problematiche e ha messo sul tavolo l'esempio della Germania sulla gestione delle positività, per capire se può essere applicata in Italia oppure se le misure dovranno essere più restrittive. Come previsto si è trattato dunque di un incontro interlocutorio, in attesa dei pareri del Governo una volta che avrà ricevuto la relazione".

18.17 - Il bollettino della Protezione Civile -

Attualmente positivi: 89.624 (-1.904)

Deceduti: 29.958 (+274, +0,9%)

Guariti: 96.276 (+3.031, +3,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.311 (-22, -1,7%)

Tamponi: 2.381.288 (+70.359)

Totale casi: 215.858 (+1.401)

18.09 - Parla Ceferin - Dalle colonne del sito di Allgemeine Zeitung, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha elogiato la scelta della Bundesliga di ripartire e indicato il modello tedesco come un esempio per le altre federazioni: "È stata il risultato di un dialogo costruttivo e di un'attenta pianificazione tra le autorità calcistiche e i politici. E sono fiducioso che la Germania fornirà a tutti noi un brillante esempio di come possiamo riportare il calcio - con tutta la sua eccitazione, emozione e imprevedibilità - nella nostra vita. È una grande notizia che le autorità tedesche abbiano concordato che la Bundesliga può tornare. Trovo sia un grande e positivo passo per riportare le persone alla loro vita con ottimismo. Auguro a tutti coloro che sono coinvolti un grande successo".

17.43 - Ghirelli a TMW - Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, a pochissimi minuti dalla fine dell’assemblea con la quale si è deciso la linea da portare al Consiglio Federale per il futuro della terza serie, ha parlato a TMW: "Detto che starà al Consiglio Federale prendere la decisione finale abbiamo optato per la sospensione del campionato, dando priorità alla salute di tutti così come abbiamo fatto dallo scorso 21 febbraio quando decidemmo di rinviare Piacenza-Sambenedettese, e con la conseguente promozione in Serie B delle tre società prime nei rispettivi gironi, ovvero Monza, Vicenza e Reggina, il blocco alla retrocessioni in Serie D e ai ripescaggi dalla medesima categoria”.

17.18 - Concluso l'incontro FIGC-Cts - L'incontro tra il comitato tecnico-scientifico del Governo e la FIGC è terminato da pochi minuti. Adesso si attende il responso, che potrebbe dare il via libera alla ripresa della Serie A.

16.55 - Serie C, sospeso il campionato. Monza, Vicenza e Reggina in B - Arrivano le decisioni dall’assemblea di Lega Pro alle battute finali in questi istanti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è stata definita la sospensione dei campionati, con la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, le prime tre dei gioroni, il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla Serie D. La quarta promossa dovrebbe essere il Carpi, in base in base alla media ponderata che emerge dal rapporto gare giocate-punti. A questo punto l'ultima parola spetterà al Consiglio Federale che dovrà ratificare il tutto.

15.56 - In corso vertice FIGC-Comitato tecnico scientifico - È iniziato il vertice tra FIGC e Comitato tecnico scientifico: sul tavolo il protocollo che dovrebbe consentire ai club di Serie A di riprendere le sedute di allenamento collettivo a partire dal 18 maggio.

15.41 - Spadafora alla Camera: "Il calcio? Attendiamo il risultato del vertice FIGC-Cts sul protocollo" - "Calcio? Sta iniziando il vertice tra FIGC e Cts sul protocollo della Federcalcio. Attendiamo i risultati di questa valutazione". Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, in Commissione Cultura alla Camera: "Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche - prosegue Spadafora - per cui il protocollo sarà diverso. Nel prossimo decreto ci sarà un fondo a disposizione delle società dilettantistiche. Nel Dpcm in vigore dal 18 maggio il mio auspicio è che in quel decreto possa esserci la data certa per la riapertura dei centri sportivi ancora chiusi. Stiamo lavorando in questo senso".

14.55 - Il programma ufficiale della giornata di Bundesliga: apre Dortmund-Schalke. Il Bayern il 17 - E' ufficiale il calendario della prima giornata di Bundesliga che ripartirà il 16 maggio. Di seguito il programma delle partite:

16 maggio: Borussia Dortmund-Schalke 04, RB Lipsia-Friburgo, Hoffenheim-Herta Berlino, Fortuna Dusseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach

17 maggio: Colonia-Mainz

18:00: Union Berlino-Bayern Monaco

18 maggio: Werder Brema-Bayer Leverkusen

14.21 - Tommasi: "Vediamo la luce, ma dobbiamo ancora aspettare. Contratti, situazione complicata" - "Con l'inizio della Fase 2 si prova a vedere un po' di luce. I nostri comportamenti avranno conseguenze tra 15 giorni, per cui attenendoci alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico la speranza è che la luce sia ancora più chiara in futuro". Parla così Damiano Tommasi, presidente dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori), ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La soluzione ora non c'è. La nostra attenzione è rivolta alle fasce di reddito più basse e alla salute degli atleti. Al di là dell'aspetto della sostenibilità e tutti i conti che si stanno facendo, sicuramente ci sono da tener presente le categoria non professioniste che hanno atleti che però svolgono come professione il calcio. Siamo in contatto con gli altri sindacati europei e di tutto il mondo per la salute, uno dei temi che più ci sta a cuore".

14.10 - L'annuncio dalla Germania: Bundesliga al via il 16 maggio. Terminerà il 27/28 giugno - La Bundesliga 2019/2020 riprenderà ufficialmente il via il 16 maggio. Lo ha spiegato l'ad della DFL, Christian Seifert, in conferenza stampa. "Il rischio di infezione per i giocatori è estremamente basso e non è più alto rispetto ad altri settori". Nessuna gara il venerdì 15 (tecnicamente è nella prima metà del mese, ndr), sarà un campionato "in libertà vigilata". Il termine della stagione è fissato per il 27/28 giugno.

11.44 - Coronavirus, Sportiello guarito. Comunicato Atalanta: "Negativo a due tamponi in 48 ore" - Il portiere dell'Atalanta Marco Sportiello, unico contagiato della rosa bergamasca, è guarito dal Coronavirus. Questo il comunicato apparso sul sito della soocietà: "Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale"

10.50 - Milan, via agli allenamenti - Il Milan ha rimesso in moto la macchina organizzativa e da stamattina ha aperto il centro sportivo di Milanello per i primi allenamenti individuali. Un primo gruppo più mister Stefano Pioli e il medico sociale saranno presenti a Carnago per le esercitazioni individuali, mentre nel pomeriggio entrerà il secondo gruppo, più corposo rispetto al primo, ma sempre molto limitato. Ecco intanto i primi giocatori ad arrivare: si tratta dei fratelli Donnarumma, del difensore Matteo Gabbia, del centrocampisti Biglia e di Hernandez. Gli ultimi sono Duarte e Bonaventura, mentre Pioli e i membri del suo staff sono già nel centro sportivo milanista.

10.31 - Premier League, svolta in vista: Johnson presenta il piano per far tornare i tifosi a ottobre? - Notizia importante sul calcio inglese riportata dal Mirror. Il tabloid spiega che il pm Boris Johnson ha in mente un piano di riapertura in cinque punti che prevederebbe, come tappa finale, il ritorno dei tifosi sugli spalti già per il mese di ottobre. Domenica Johnson presenterà le 50 pagine del suo piano che vorrebbe attuare nella prima fase già da lunedì.

09.01 - Oggi Gravina incontra il Cts per il protocollo - Oggi pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, ci sarà l’attesissimo incontro fra la FIGC, nella persona del presidente Gabriele Gravina e il Comitato tecnico scientifico nel quale si metterà mano al protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio. La Federazione recepirà le indicazioni del Cts e poi dovrà migliorare il protocollo, il cui punto più critico sembra essere quello legato alla quarantena per i “contatti stretti” dell’eventuale nuovo positivio. Cosa succede, in sostanza, se un giocatore si ammala in ritiro o durante il periodo delle partite? Su questo e tanti altri punti le parti si confronteranno prima di mettere per iscritto quanto deciso.

GIOVEDI' 7 MAGGIO

23.29 - Incontro tra Conte, Gravina e Dal Pino - Domani alle ore 15.30 ci sarà l'incontro tra il Comitato tecnico-scientifico del Governo e la Federcalcio per trovare un accordo sul protocollo medico sanitario in vista della ripresa del campionato, ma secondo quanto riportato da Sky Sport nei giorni successivi si sarà un altro incontro molto importante, quello tra il premier Giuseppe Conte, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e quello della Lega Serie A, Paolo Dal Pino.

19.05 - Torino: giocatore positivo al Covid-19 dopo i test - Un giocatore del Torino è risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati dai giocatori prima della ripresa degli allenamenti. A comunicarlo è stato lo stesso club granata sul proprio sito ufficiale, senza rivelare l'identità del calciatore: "Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato".

18.16 - In casa Juve anche Dybala è guarito - "Il mio volto dice tutto. Sono finalmente guarito dal Covid-19". Con questo breve messaggio sul proprio profilo Instagram, Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha comunicato a tutti la sua guarigione dal Coronavirus. Subito dopo è arrivata anche la conferma bianconera.

18.05 - Il bollettino della Protezione Civile - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 369 i decessi che si sono registrati nelle ultime ore tra le persone affette da COVID-19 per un totale di 29.684 decessi dall'inizio dell'epidemia. Delle ultime 24 ore sono stati effettuati 64.263 tamponi e sono stati trovati 1.444 nuovi positivi, che in generale sono calati di 6939 persone in virtù degli 8.014 guariti che si sono registrato nell'ultimo giorno. Attualmente, quindi, i positivi in Italia sono 91.528. Qui tutti i numeri di oggi.

17.15 - Il Milan torna in campo: domani primo allenamento individuale - Anche il Milan torna in campo. Domani mattina il primo gruppo di calciatori scenderà sui terreni del centro sportivo di Milanello per la ripresa degli allenamenti individuali. In attesa del 18 maggio, data in cui tutte le squadre di A dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo, anche i rossoneri hanno ricominciato le attività.

15.58 - Arriva l'annuncio della Merkel, la Bundesliga riparte a metà maggio - "La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio". Ad annunciarlo, dopo le indiscrezioni delle ultime ore, direttamente la cancelliera Angela Merkel, che ha dato il via libera alla ripresa dei campionati in Germania. "Ovviamente - ha detto - bisognerà farlo seguendo le adeguate norme igieniche".

15.40 - Spadafora: "Al momento è impossibile fissare una data per la ripresa del campionato" - "Negli ultimi 3 giorni il dibattito è diventato sempre più aspro. L'idea di definire ora e subito la data della ripresa del campionato contrasta con quella di definire i passi sulla base dell'andamento dei dati. In Europa, in questo momento, le uniche date certe sono quelle dei paesi che hanno deciso di bloccare i campionati, di bloccarli per sempre. La stessa Inghilterra ha rinviato di un altra settimana la ripresa degli allenamenti", così il ministro Vincenzo Spadafora quest'oggi.

15.32 - Il cancelliere Merkel e i governatori degli stati stati federati della Germania hanno trovato un accordo: la Bundesliga ricomincerà, senza pubblico come nel resto d'Europa, nella seconda metà di maggio. La data esatta sarà scelta dai dirigenti del massimo campionato tedesco, a breve arriverà anche l'annuncio.Incassato il via libera dalla cancelliera Merkel per la ripresa del campionato, la DFL (Federcalcio tedesca) ha convocato una riunione generale tra i club di prima e seconda divisione, ovviamente in videoconferenza. L'associazione, i club e i rappresentanti del DFB discuteranno e decideranno sui dettagli della ripresa.

15.02 - Duka: "Semifinali e finali di Champions a Istanbul" - Armand Duka, presidente della federazione calcistica albanese e membro del comitato esecutivo UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della fase finale della Champions: “C’è la possibilità che per la Champions League si possano giocare anche le semifinali ad Istanbul oltre che la finale. Il PSG giocherà le partite di Champions, così come il Lione. Per le altre partite si sta pensando come ci si può organizzare. Ci potrebbe essere una partita secca, con semifinali e finale giocata ad Istanbul".

14.43 - In Serie A possibile ripartenza il 12 giugno - Contatti febbrili nelle ultime ore fra la Serie A e la federazione calcistica. Considerando che gli allenamenti individuali sono stati permessi dal 4 di maggio e quelli collettivi solamente dal 18, l'idea è quella di ripartire con il campionato dal 12 di giugno. È questa la data ideale che è stata cerchiata in rosso da quasi tutti. Si ripartirebbe dalla ventisettesima, con Atalanta-Lazio, Bologna-Juventus, Inter-Sassuolo e via dicendo.

14.32 - Finale Champions confermata a Istanbul il 29 agosto - Il presidente della Federcalcio turca Nihat Özdemir ha annunciato quest'oggi la ripartenza del campionato nel fine settimana del 12 giugno e s'è detto fiducioso sulla conclusione della stagione in Turchia entro fine luglio. Il numero uno del calcio turco, nel corso della conferenza stampa, s'è poi detto fiducioso sulla disputa della finale di Champions League a Istanbul: "Speriamo di completare i nostri campionati nel migliore dei modi alla fine di luglio, daremo i nostri trofei sul campo e incoroneremo la stagione ospitando la finale di UEFA Champions League nel nostro paese ad agosto".

14.22 - Ripresa allenamenti Premier slitta a 18 maggio - La ripresa degli allenamenti delle squadre inglesi, prevista per l'11 maggio, sarà con ogni probabilità slittata al 18. Questo per le riserve mostrate circa i rischi che corrono i calciatori. In merito quattro medici sociali dei 20 di Premier League hanno sollevato alcuni dubbi. Il protocollo per la ripresa del torneo è stato redatto dal dottor Mark Gillet, dopo una consultazione con le altre leghe europee, tra cui Liga spagnola e Bundesliga tedesca.

14.10 - In Turchia campionati pronti a ripartire - I campionati di calcio in Turchia riprenderanno nel fine settimana dal 12 al 14 giugno. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio di Ankara (Tff), Nihat Ozdemir, al termine di una riunione del Consiglio direttivo dell'organismo. Ieri sera, il ministro della Salute turco Fahrettin Koca aveva dichiarato che a decidere sulla ripresa dei tornei dopo lo stop per il Covid-19 sarebbe stato il suo organismo di autogoverno, avendo un via libera di fatto del governo. Lunedì erano ripresi gli allenamenti di diverse squadre della Superlig, la serie A turca, ma almeno un calciatore del club della capitale Ankaragucu è risultato positivo al coronavirus.

13.45 - Federcalcio spagnola pensa a cambio format - Forse ispirata dall'Italia, anche la Federazione spagnola pensa ad un cambio di format per le serie inferiori. E' di oggi la decisione di chiudere la stagione attuale e al contempo riformare il campionato di Segunda Division B, in pratica la Serie C spagnola. In particolare, non vi sarebbero retrocessioni dalla Segunda Division (la Serie B), mentre le promozioni sarebbero decise (previo ok delle autorità sanitarie) sulla base di playoff svolti in una sede unica e con gara unica. Nella prossima stagione, la Segunda B (che non è un campionato professionistico) sarebbe così composta da cinque gruppi, ognuno da 20 squadre. Dalla stagione successiva (2021/22), invece, dovrebbe essere creata una nuova categoria tra la Serie B e Serie C. Questa proposta della RFEF sarà sottoposta all’esame della Comisión Delegada venerdì 8 maggio.

12.50 - Brusaferro: "Il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto" - Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, parla al Corriere della Sera soffermandosi, tra le altre cose, anche sulla possibile ripresa del campionato: "Siamo in fase di valutazione, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco".

9.40 - Il premier Conte: "Convocheremo il mondo dello sport per un vertice sulla ripresa" - "Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive". Così premier Giuseppe Conte in un'intervista pubblicata stamattina sul Fatto Quotidiano ha parlato anche dell'attuale situazione calcistica. "Non ho ancora messo mano al dossier, ma sentiremo e concorderemo. C'è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico".

MERCOLEDI' 6 MAGGIO

23.24 - 'Gladbach: negativo secondo tampone tesserati - Arrivano nuovi aggiornamenti circa di due tesserati del Borussia Moenchengladbach che sarebbero risultati positivi al test sul Covid-19. Secondo quanto riporta il Kicker, nella giornata di ieri il giocatore in questione, che comunque si trova in quarantena così come il fisioterapista, è stato sottoposto ad un secondo tampone che avrebbe dato esito negativo.

22.48 - FIFA: sì alle 5 sostituzioni - Arrivano dalla Spagna alcune novità su come potrebbe essere il calcio alla ripresa. Secondo quanto riportato da Marca la FIFA sta infatti preparando un documento con le norme di sicurezza da tenere sia in campo che negli allenamenti. Ci sarà l'apertura alle cinque sostituzioni per partita, operati però in tre momenti, mentre per quel che riguarda la proposta della FA di poter giocare gare da 45' per gestire meglio il massiccio numero di incontri ancora da disputare, la richiesta sarà respinta.

20.54 - Giovedì o venerdì incontro Comitato tecnico-scientifico-FIGC - Il Consiglio Federale in programma per venerdì è stato rinviato, con tanto di comunicato da parte della FIGC e Sky Sport ha rivelato il perché di questa decisione. Nella giornata di oggi c'è infatti stato un contatto tra il Comitato tecnico-scientifico del Governo e la Federcalcio che si sono dati appuntamento a domani per fissare l'incontro tanto atteso tra giovedì o venerdì. Un incontro decisivo per capire se il protocollo andrà bene o meno e se si potrà riprendere il campionato.

20.08 - Comunicato della FiGC - La FIGC ha rinviato il Consiglio Federale in programma per venerdì e successivamente ha emesso il seguente comunicato: "Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media, la FIGC precisa che nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari, ma i lavori si sono interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie.".

18.56 - Rinviato il Consiglio Federale - Il Consiglio Federale in programma per venerdì, per discutere della ripresa del campionato, è stato rimandato. Secondo quanto riportato da Sky Sport la decisione è stata presa perché servono ulteriori approfondimenti sul tema dell'emergenza.

18.05 - Il bollettino della Protezione Civile -

• Attualmente positivi: 98.467 (-1513)

• Deceduti: 29.315 (+236, +0,8%)

• Dimessi/Guariti: 85.231 (+2.352, +2,8%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.427 (-52, -3,5%)

• Tamponi: 2.246.666 (+55.263)

Totale casi: 213.013 (+1.075, +0,5%)

17.12 - Bundesliga: altro giocatore positivo - Nella giornata di ieri, la Federazione tedesca ha annunciato che tra gli oltre 1700 test effettuati per la ripresa degli allenamenti sono state riscontrate dieci positività. Tre riguardano il Colonia, che ha messo in quarantena i diretti interessati. Una la Dinamo Dresda e un'altra l'Erzgebirge Aue, che ha optato per la quarantena di tutta la squadra fino a giovedì. Adesso, dalla stampa tedesca, emergono altre due positività. Il 'Rheinische Post' fa infatti sapere che tra i dieci positivi ci sono anche un giocatore e un fisioterapista del Borussia Mönchengladbach. La società al momento non conferma, ma fa sapere che darà ulteriori informazioni dopo i risultati della seconda ondata di test svolti nella giornata di ieri.

*** Ripresa allenamenti individuali: la situazione delle 20 squadre di Serie A ***

16.05 - La Premier si prende altri tre giorni di tempo - La Premier ha rinviato la riunione prevista per venerdì a lunedì, in conseguenza ad un altro spostamento: il Primo Ministro Boris Johnson ha preferito attendere ancora per dare gli ultimi aggiornamenti sul lockdown, spostando il suo intervento da giovedì a domenica. E la Premier vuole riunirsi solo dopo gli aggiornamenti del governo.

15.25 - Dalla UEFA: c'è un piano B alla ripartenza ad agosto - Zoran Lakovic, National association director della UEFA, fa il punto sulla situazione delle coppe europee che ancora non hanno una precisa collocazione nella ripartenza: "La UEFA sta monitorando la situazione sanitaria in Europa. Abbiamo una serie di scenari su come far proseguire la Champions League e l'Europa League in estate. Lo scenario attuale, che abbiamo rivelato a tutte le Federazioni e i club, è che la competizione continui ad agosto, con le finali programmate alla fine del mese. Quindi, questo è uno scenario che è ancora valido e sul quale stiamo lavorando. Ci auguriamo che questa ipotesi non cambi, ma in tal caso abbiamo alcune alternative pronte. L'obiettivo era e rimane completare la stagione".

13.58 - A Roma striscioni contro la ripartenza del calcio- Striscioni dei tifosi della Roma contro la ripresa del campionato apparsi quest'oggi in città. "Il concetto è chiaro, per voi conta meno la salute del denaro! Finché l'emergenza non è finita, nessuna partita! Società e calciatori donate soldi e tamponi a famiglie e dottori!", si legge su uno striscione. Un altro invece recita: "Italia in emergenza sanitaria e sociale. Questo campionato si deve fermare!".

13.27 - Segretario ECA: "Tanti club rischiano di sparire" - Michele Centenaro, segretario generale dell’ECA (l’associazione dei club europei), analizza la possibile ripresa dei campionati in una intervista concessa a polesine24.it: “La situazione è molto delicata, per alcuni versi direi ‘esistenziale’. Credo che il calcio di alto livello saprà superare la crisi, non senza scossoni, ma più giù, nella piramide il rischio per il calcio di base è altissimo. Senza un adeguato supporto dalle federazioni regionali, dai comuni e dalle comunità stesse molti club rischiano di sparire. E' un problema sociale oltre che sportivo".

11.39 - Bundesliga, domani è il giorno decisivo - Giorno decisivo, quello di domani, per il futuro del calcio tedesco con il cancelliere Angela Merkel che scioglierà le riserve. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, i rappresentanti dei governi federali hanno deciso di dare il via libera alla ripresa della Bundesliga, presumibilmente il 15 maggio. Già nella giornata di ieri il Membro del Bundesrat tedesco, Armin Laschet, aveva dato segnali incoraggianti alla ripresa, così come il Ministro degli Interni, Horst Seehofer, aveva definito "plausibile" la ripartenza del massimo campionato di calcio.

11.11 - L'AssoCalciatori inglese propone di ridurre i tempi di gioco - Ospite della BBC, Gordon Taylor, chief executive dell'Associazione calciatori professionisti, (l'equivalente inglese di Damiano Tommasi, ndr) propone di limitare il tempo in campo dei giocatori: "Accorciare i due tempi della partita quando si riprenderà a giocare dopo l'emergenza coronavirus, devono essere più corti dei tradizionali 45 minuti". Una novità che potrebbe rivoluzionare lo sport, almeno quello che si giocherà in tempo di emergenza sanitaria.

10.38 - Finale di campionato al Sud? Napoli è pronta - Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, nel corso di una intervista con la Gazzetta dello Sport commenta l'ipotesi di campionato al sud per ridurre i rischi: "Bisogna seguire la linea dei contagi e vedere queste due settimane. Chiaro che al Sud il contagio è meno diffuso e si può accelerare. Sport, cultura e bellezza sono asset importanti per la ripresa e l’immagine del paese. Penso ancora a quel Napoli-Barcellona che mi sono goduto al San Paolo a fine febbraio. Io ipotizzerei per il calcio una ripartenza con l’estate, il 21 giugno. Sarebbe un torneo, quasi un campionato a parte, ma si concluderebbe e Napoli è pronta. Sarei per la trasmissione delle partite in chiaro. Va creato un accesso popolare al calcio. Ricordiamoci che sarebbe un torneo ai tempi della pandemia a porte chiuse".

10.11 - La Juve riabbraccia CR7 e fa rientrare altri 9 giocatori - Nella serata di ieri, a bordo del suo lussuosissimo jet privato, Cristiano Ronaldo ha fatto rientro a Torino dopo settimane a Madeira. Il portoghese, come noto, dovrà ora restare 14 giorni in quarantena prima di poter nuovamente uscire di casa e quindi tornare alla Continassa. CR7 ad ogni modo è il primo rientrante dei giocatori che erano ancora all’estero. Oltre a lui nei prossimi giorni, entro la settimana, arriveranno anche Higuain (Argentina), Khedira (Germania), Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa (Brasile), Szczesny (Polonia), De Ligt (Olanda), Matuidi e Rabiot (Francia).

9.35 - I presidenti di A chiedono blocco retrocessioni, no di Gravina - Secondo Repubblica, i presidenti di Serie A chiedono sgravi fiscali e date certe perla ripresa, fosse anche settembre. Alcuni hanno anche proposto alla Federcalcio di chiedere al governo un decreto che permetta di bloccare promozioni e retrocessioni, sul modello del decreto "salva calcio" del 2003: l'effetto sarebbe una Serie A con 22 squadre e una B a 20 o a 21. Il presidente Gravina però non sembra neanche valutare la possibilità, piuttosto pensa di risolvere il campionato con playoff e playout: non porterà la proposta al Consiglio federale di venerdì, prima aspetterà di capire cosa vorrà decidere il governo.

09.05 - Ancora Spadafora: "A metà maggio previsione realistica sulla ripresa - Torna a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera per affrontare nuovamente il tema della ripresa del campionato: “Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di ripartire, ma lo deciderà il governo. Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici, oggi non disponibili. A metà maggio si potrà fare una previsione realistica”.

00.55 - Spadafora: "Ripresa campionato? Io me lo auguro" - Ospite stasera di Rai1, il ministro Vincenzo Spadafora ha confermato la sua idea sulla ripresa del campionato: "Oggi non abbiamo gli elementi per capire se a metà giugno potrà riprendere. Ripresa Serie A? Io me lo auguro vivamente e sarebbe surreale se così non fosse, essendo io il ministro dello Sport. I toni di questi giorni sono stati dovuti anche a una pressione eccessiva per una scelta immediata. Dipenderà anche da queste due settimane, dall'impatto che ha avuto la riapertura".

MARTEDI' 5 MAGGIO

23.10 - Rivoluzione format all'orizzonte - Calcio italiano che lavora ad una profonda ristrutturazione del sistema che dia una nuova sostenibilità a tutto il movimento dopo la crisi nata dalla pandemia di Coronavirus. Secondo quanto rivelato in anteprima da Sportitalia il primo step sarebbe quello della riduzione del numero complessivo delle formazioni professionistiche, con un passaggio dalle 100 attuali (20 in Serie A, 20 in Serie B e 60 in Serie C) a 60. La Serie A non dovrebbe essere toccata sul fronte dei format, che rimarrà dunque a 20 squadre.

22.30 - Tommasi: "Entro venerdì il protocollo per la ripresa" - "Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell'attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità". Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, nel corso di una diretta Facebook. "Sicuramente una delle criticità da affrontare è quella della gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus - spiega Tommasi - Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. L'8 maggio, venerdì, abbiamo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere non dico il protocollo approvato ma almeno capire perché eventualmente non è stato ancora validato".

21.22 - Malagò torna a chiedere un'alternativa alla ripartenza - Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni del TgSport su Rai Due della ripartenza dello sport italiano: "Mi sono permesso di dire che il calcio ha il diritto e il dovere di provare a finire il campionato ma che è indispensabile avere un'alternativa per evitare che tutto vada a carte quarantotto".

20.25 - Ronaldo torna in Italia - Il campione per eccellenza è pronto a ri