live Emergenza Coronavirus, ok agli allenamenti collettivi dal 18. Scontro sui diritti TV

vedi letture

Coronavirus e calcio: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su come il virus sta condizionando il nostro mondo

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

12.30 - CTS: 15 giorni di isolamento dopo la ripresa degli allenamenti. Poi si valuterà sul campionato - Nuovi aggiornamenti sulle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico in ordine alla possibile ripresa del calcio. Secondo quanto riferito dall’Ansa, tra le raccomandazioni del CTS vi sarebbe la necessità per le squadre di rimanere in isolamento per 15 giorni dalla ripresa degli allenamenti di gruppo. Solo al termine di questo periodo sarà possibile valutare l’eventuale ripresa del campionato, mentre ieri il Ministro Spadafora aveva parlato della necessità di una settimana per questo tipo di valutazioni.

12.17 - Comunicato Cagliari: tutti negativi - Buone notizie in casa Cagliari. Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, tutti i test fatti ai giocatori sono infatti risultati negativi: "Il Cagliari Calcio comunica che i test molecolari e sierologici, svolti nella giornata di ieri, hanno dato tutti esito negativo al Covid-19 per tutte le persone coinvolte. I test sono stati effettuati nel Centro sportivo di Assemini dal personale sanitario dell’Ats Sardegna. Lo screening medico dei calciatori proseguirà con le visite cardiologiche presso il centro Korian di Quartu Sant’Elena in programma a partire da oggi".

10.56 - Bundesliga in riunione giovedì - La Federazione tedesca, si legge sul sito ufficiale della DFL, si riunirà nella giornata di giovedì 14 maggio in assemblea generale con tutti i 36 club di Bundesliga e 2.Bundesliga. Oltre alla situazione generale a poche ore dalla ripartenza del campionato, sarà dato il via libera definitivo alle 5 sostituzioni per partita dopo l’ok arrivato nei giorni scorsi dall’IFAB.

10.35 - Lega Serie A vs TV: è linea dura - Non solo la ripresa del campionato. Una delle questioni calde riguarda infatti l’ultima rata dei pagamenti delle Pay Tv per la stagione. Oggi si terrà un consiglio di Lega, domani Assemblea: l’orientamento prevalente tra i 20 club del massimo campionato è ora quello di inseguire la linea dura, portando in tribunali le TV se confermeranno l’intenzione di non pagare.

9.40 - Chi gioca dove? - Non solo l'Italia, ovviamente, è impegnata nel faticoso percorso verso la ripresa del calcio giocato. In tutto il mondo vi sono campionati già in campo, altri già fermi e poi c'è la maggioranza che valuta il da farsi. Nel nostro Focus, tutti gli aggiornamenti.

8.20 - Via libera agli allenamenti collettivi, oggi gli ultimi passaggi - Dopo l'ok ricevuto ieri dal CTS, i club di Serie A e la FIGC lavorano per la ripresa degli allenamenti collettivi. Oggi sarà completato il lavoro di riscrittura del protocollo, da domani le società convocheranno formalmente i giocatori per dare il via, a partire da lunedì prossimo, alle sessioni di gruppo che sono il passaggio indispensabile per provare a tornare in campo.

MARTEDÌ 12 MAGGIO -

23.22 - Malagò: "Salviamo lo sport dilettantistico" - Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella diretta Facebook “Sport: ripartiamo dalla base”: “Lo sport italiano è fondato sulle società sportive dilettantistiche - ha spiegato il numero uno dello sport italiano -. Questo stop forzato provocherà diversi feriti, forse anche qualcosa di peggio. La priorità è mantenere in vita queste società, prima ancora di parlare di sgravi fiscali, iniziative per gli impianti e supporti dal sistema bancario”.

22.10 - Preziosi avverte: "Se non si riprende è l'apocalisse" - Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ai microfoni de 'La politica nel pallone' mostra di avere cambiato decisamente idea sulla ripresa del campionato dopo lo stop per il Coronavirus: "Se il campionato non ripartisse ci troveremmo davanti a uno scenario apocalittico. Sarebbe letteralmente un disastro, speriamo di poter tornare a giocare, sarebbe la soluzione migliore in assoluto anche se sappiamo che sono decisioni che passano sopra le nostre teste. Noi siamo pronti e in attesa del protocollo. Sky? Aspettiamo di capire cosa succederà, con loro abbiamo un accordo e ci aspettiamo che venga rispettato".

21.22 - Anche il Cagliari taglia uno stipendio - Il Cagliari "taglia" la mensilità di aprile, seguendo l'esempio di Juventus, Parma e Roma, le altre società di Serie A che sono già intervenute sugli stipendi dei propri tesserati, costretti a fermarsi per lo stop al campionato dovuto al Coronavirus: "La società Cagliari Calcio comunica che nella giornata odierna è stata raggiunta una transazione con tutti i giocatori della prima squadra che prevede la rinuncia agli emolumenti della mensilità di aprile 2020. Il Presidente Tommaso Giulini ringrazia gli atleti che hanno sottoscritto l’accordo per la sensibilità dimostrata nel voler concretamente contribuire a tutelare la società, in un periodo particolarmente complicato e di difficile previsione in merito alla evoluzione futura. Come richiesto anche dai firmatari del documento, tale transazione contribuirà a portare ad una drastica riduzione dello strumento della cassa integrazione per i dipendenti della società".

20.40 - Spadafora: "Al primo positivo, quarantena di squadra" - Altro intervento pubblico del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ai microfoni di Rai 1, ospite del telegiornale serale, fa il punto sulla ripresa del calcio di Serie A e non solo: "Il CTS chiede delle modifiche vincolati al protocollo FIGC: per esempio di garantire che se durante gli allenamenti dovesse emergere un positivo, la squadra e tutto lo staff rimangano in quarantena senza contatti esterni oppure che siano i medici ad assumersi le responsabilità dell'attuazione del protocollo. Ma anche che i test molecolari siano a carico delle società e non a discapito dei cittadini: se la FIGC accetterà queste cose, gli allenamenti di squadra potranno ricominciare. Quando potrà ricominciare il campionato? La linea di prudenza è quella giusta, Serve almeno un’altra settimana per capire la curva dei contagi e poi decidere sul campionato

19.50 - CTS: "Squadre in quarantena generalizzata in caso di una positività al Coronavirus" - Una quarantena di 14 giorni per tutta la squadra in caso di positività anche di un solo componente del collettivo: è questa la richiesta che, secondo quanto riportato dall'ANSA il Comitato Tecnico-Scientifico che lavora a supporto del Governo ha fatto alla FIGC per concedere la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal prossimo 18 maggio.

19.01 - Atalanta, otto stranieri in quarantena a Zingonia: per loro allenamenti separati - Dopo la pausa domenicale sono ripresi oggi gli allenamenti individuali dell'Atalanta, cominciati martedì 5 maggio al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La formula, causa distanziamento sociale, prevede la suddivisione in quattro spicchi del campo principale e del campo 5 retrostante su turni di quattro giocatori per volta a partire dal mattino. Training personale e separato - riporta Sky Sport - invece per gli otto tornati recentemente dai rispettivi Paesi e in quarantena ufficiale da sabato presso la sede di Zingonia per due settimane: i tedeschi Gosens e Czyborra, lo sloveno Ilicic, il croato Pasalic, l'olandese Hateboer, lo svizzero Remo Freuler, il nazionale albanese Berat Djimsiti (che risiede in Svizzera) e il franco-senegalese Adrien Tameze.

18.55 - Sottosegretario Salute Zampa: "Bolla sterile per far tornare il calcio. A Conte l'ultima parola" - Dopo le parole arrivate nel pomeriggio di venerdì che hanno aperto dopo diverse settimane di incertezza alla ripresa della Serie A, l’Onorevole Sandra Zampa, Sottosegretaria al Ministero della Salute, ha parlato ancora, ai microfoni di GR Parlamento, della ripresa degli allenamenti di squadra: "È stata individuata una possibile via d'uscita tecnica, sostanzialmente quella di una bolla sterile nella quale entrano giocatori e staff negativi, un grande ambiente sterile senza presenza di virus: e dovranno tutti restare in isolamento, come una grande famiglia. Tutelerà la loro salute, e quella di chi sta con loro, ma chiede un grande sacrificio, quello dell'isolamento assoluto, e un'assunzione di responsabilità da parte della Lega calcio. È possibile così che dentro questo ambiente riprendano gli allenamenti di squadra. L'ultima parola spetterà poi al presidente del Consiglio, Conte, e al consiglio dei ministri. Al governo spetterà valutare gli altri aspetti del problema, che non è solo sportivo ma tocca un indotto occupazionale ed economico importante: tutti temi che dovranno essere messi sul tavolo"

18.22 - Juventus, proseguono gli allenamenti individuali. E Demiral continua col percorso riabilitativo - Continuano gli allenamenti individuali dei giocatori della Juventus. In questi giorni - si legge nella nota ufficiale del club bianconero - sono presenti al JTC Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey e Rugani. Merih Demiral, intanto, prosegue intanto il suo percorso riabilitativo presso il J Medical.

18.10 - I Ministri Speranza e Spadafora: "CTS ha esaminato il protocollo FIGC, avanti con prudenza" - Dichiarazione congiunta da parte dei ministri di Sport e Salute, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza circa la ripresa del calcio: “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.

18.07 - Protezione Civile, il bollettino: 744 nuovi contagi (-836 rispetto a ieri). 179 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore.

Attualmente positivi: 82.488 (-836)

Deceduti: 30.739 (+179, +0,6%)

Guariti: 106.587 (+1.401, +1,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 999 (-28, -2,7%)

Tamponi: 2.606.652 (+40.740)

Totale casi: 219.814 (+744, +0,3%)

16.40 - Austria, il Ministro Kogler: "La tipico Bundesliga dovrebbe ripartire entro i primi giorni di giugno" - Anche l'Austria si avvia verso la ripresa del calcio giocato. Dopo una settimana di confronti tra il Ministero della Salute, i rappresentanti della tipico Bundesliga e l'Associazione calcistica austriaca (ÖFB), Governo e istituzioni del calcio sembrano aver trovato la quadra. "Credo si potrà tornare a giocare tra fine maggio e i primi giorni di giugno", ha detto nella serata di ieri il vice cancelliere e ministro dello sport Werner Kogler. Annunciata la ripresa degli allenamenti di gruppo a partire da venerdì 15 maggio, ma già mercoledì dovrebbe essere annunciato il programma esatto per la ripresa dei giochi. In Austria il campionato è fermo al 22esimo turno.

16.15 - Norvegia, semaforo verde da parte del Governo: il campionato comincerà il 16 giugno - Il Governo norvegese ha dato il via libera alla ripresa del massimo campionato. Allenamenti già in corso e possibilità di organizzare le sedute fino a un massimo di 20 persone. Il campionato 2020 partirà il 16 giugno. "Siamo molto lieti che al calcio di punta sia stato dato il via libera per ricominciare. Anche se sarà un calcio diverso e senza pubblico, esso comunque porterà molta gioia ed entusiasmo a molte persone", ha detto il presidente della Federcalcio norvegese Terje Svendsen.

15.24 - Premier, il Governo dà il via libera - Via libera del Governo inglese per la ripartenza della Premier League. Dal 1° giugno, il campionato inglese potrà ricominciare, anche se rigorosamente a porte chiuse. Questa mattina Boris Johnson e il suo Governo hanno presentato un piano per la ripartenza della Gran Bretagna dopo il lockdown e hanno dato il via libera alla ripartenza dello sport professionistico, che dovrà seguire i protocolli previsti nel programma di 60 pagine presentato questa mattina per andare di nuovo in scena. Una buona notizia per la Football Association, che sta valutando la ripartenza del campionato il prossimo 12 giugno.

14.31 - SPAL: "In B senza giocare? Faremo ricorso" - Nella sua conferenza stampa di oggi, il presidente della SPAL, Walter Mattioli, ha parlato anche di cosa farebbe il club in caso di retrocessione senza terminare il capionato: "In questi mesi abbiamo fatto centinaia di ore di videoconferenza, ma ci sono diversi scenari usciti sui giornali che in realtà non sono mai stati discussi. Noi dobbiamo farci trovare pronti, logico che brucia se ti dicono che sei penultimo e devi retrocedere senza poter giocare. Faremo tutti i ricorsi possibili. Noi siamo pronti a giocarcela fino in fondo, stiamo bene mentalmente e crediamo di potercela fare. Se ci fossero le condizioni ci stiamo. Ci dispiace solo perché non avremo i nostri tifosi al seguito. Anche io leggo che Gravina vorrebbe che fosse il governo a decidere queste situazioni. Di certo però non c'è nulla".

13.55 - Portogallo, il protocollo - I primi test in Portogallo hanno rivelato otto giocatori contagiati, più due membri dello staff. Casi positivi noti al Benfica (David Tavares), Vitoria Guimaraes (tre casi), Famalicao (cinque casi) e Moreirense.

La FPF intanto ha divulgato le normative sanitarie: i casi positivi non obbligheranno i colleghi alla quarantena. I casi identificati saranno isolati per evitare una catena di trasmissione. Prima della ripresa delle competizioni i calciatori eseguiranno due test, a distanza di 14 giorni. Durante questo periodo gli atleti dovranno mantenere la distanza di sicurezza. Una volta che entrambi i test daranno esito negativo, calciatori, staffe e arbitri saranno abilitati all'allenamento collettivo e alle competizioni ufficiali. Necessario un test a 48 ore dall'inizio delle partite. Incontri nel minor numero possibile di stadi, approvati dal Ministero della Salute. Partite nelle isole solo viaggiando in charter. Niente assembramenti superiori a 10 persone.

12.55 - La Bundes riparte sabato - A cinque giorni dalla ripresa della Bundesliga, tutte le squadre hanno cominciato la loro settimana in isolamento obbligatorio. Dopo aver effettuato i test per il COVID-19, i club sono partiti per i ritiri negli alberghi delle loro città o nelle strutture di proprietà. Nel protocollo anche una regola particolare: i giocatori dovranno rifarsi i letti per evitare contatti con il personale dell'albergo.

12.34 - Il nodo da sciogliere - Il calcio italiano studia la ripartenza e il nodo da sciogliere resta lo stesso. Ed è legato alla procedura da seguire qualora emergesse una positività tra i tesserati. Come comportarsi? Isolare il soggetto e sottoporre tutti ai test per poi riprendere in caso di assenza di nuovi contagiati o mettere in quarantena tutto il gruppo? La seconda ipotesi, chiaramente, porterebbe il campionato a rischiare di saltare già dalle prime giornate.

11.00 - Le date della settimana - 11 maggio E' atteso il parere del Comitato Tecnico Sportivo sui protocolli per la ripresa degli allenamenti di squadra. In caso di luce verde, via dal 18 maggio alle sedute di gruppo. Il Ministro Speranza si confronterà con Conte dopo l'eventuale placet del CTS.

12 maggio Consiglio di Lega: sul tavolo ovviamente la ripresa del campionato di Serie A e la tematica dei diritti tv che ha creato una spaccatura tra chi vuole trattare coi broadcaster e chi è per la sottura subito. In programma anche un Consiglio dei Ministri dove si affronterà il tema del calcio italiano, con Speranza e Spadafora che relazioneranno a Conte sulla questione.

13 maggio Assemblea di Lega tra le componenti del calcio italiano, le tematiche centrali resteranno sempre ripresa e diritti.

14 maggio Giunta straordinaria del CONI. Si parlerà della ripartenza degli sport italiani, ovviamente anche del calcio. Ci sarà anche la presenza di Casasco del CTS. Lo stesso giorno, audizione del Ministro Spadafora alla Camera dei Deputati.

Altri appuntamenti Alla fine della settimana l'incontro tra il Primo Ministro Conte e il numero uno della FIGC, Gravina. Le parti discuteranno della questione relativa alla riapertura. Poi, il 18-19 maggio, quando dovrebbero ripartire gli allenamenti di squadra, è previsto anche un Consiglio Federale per ratificare l'eventuale ripartenza del campionato. A seguire l'ultima parola da parte del Presidente del Consiglio che prima di dare il placet, vorrà valutare anche la curva dei contagi in seguito all'allentamento delle misure sul lockdown.

10.16 - Trattativa per i diritti tv - Infuria la polemica tra calcio italiano e broadcaster. Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, Presidenti di Napoli e Lazio, non vogliono fare sconti a SKY e DAZN per il mancato pagamento della terza rata per la ritrasmissione della Serie A. Giuseppe Marotta e Andrea Agnelli, però, sono per la trattativa. Sarà una settimana decisiva per il campionato e per i club.

10.03 - Verso la ripresa: oggi il via libera agli allenamenti - Il comitato tecnico scientifico prende tempo ma è atteso il via libera per il 18 maggio per gli allenamenti di squadra. Si passerà alle sedute di gruppo, tra il 7 e il 14 giugno potrebbe poi scattare la Serie A ma il nodo dei nuovi positivi frena il campionato.

LUNEDÌ 11 MAGGIO