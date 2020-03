live Emergenza Coronavirus - Rugani positivo, stop della Liga. Stasera si gioca in E.League

Sono giorni estremamente difficili per l'Italia. L'allarme Coronavirus si fa sempre più insistente, i contagi aumentano e anche lo sport è alle prese con decisioni necessarie sullo svolgimento delle competizioni e sui calendari in subordine alle decisioni del governo. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

14.25 - Comunicato dell'UEFA: riunione con tutte le Federazioni il 17 marzo. Stasera si gioca - La UEFA ha diramato un comunicato per annunciare che martedì 17 marzo andrà in scena un summit con i rappresentanti delle 55 federazioni, dell'ECA, dell'European League e della FIFPro per discutere il da farsi in vista delle competizioni nazionali ed Europee, Euro 2020 incluso. Nessuna menzione invece sulle sei gare di Europa League di questa sera, che a questo punto dovrebbero andare regolarmente in scena.

12.45 - UEFA pronta a sospendere tutte le partite? - La UEFA, scrive 'Marca', è pronta a sospendere già da oggi tutte le partite, quindi anche le sei gare ancora in programma per questa sera valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

12.10 - UFFICIALE: sospesa la Liga - Si ferma anche il campionato spagnolo. Questa mattina, LaLiga ha comunicato che prima divisione e seconda divisione si fermano per le prossime due giornate.

12.00 - Real Madrid in quarantena - Real Madrid in quarantena. La misura è scattata dopo che un cestista è risultato positivo al al Coronavirus-COVID-19. In quarantena anche la squadra di calcio, visto che le due squadre si allenano nello stesso centro sportivo.

11.41 - La Roma si ferma: ripresa il 16 marzo - La notizia della positività al Coronavirus del difensore della Juventus, Daniele Rugani, e la conseguente quarantena annunciata dall'Inter scombina i piani per un possibile recupero della partita di Europa League dei nerazzurri col Getafe, in programma stasera e rinviata insieme a Siviglia-Roma. Nel frattempo, anche in casa giallorossa la seduta di allenamento di oggi è stata annullata. La ripresa è fissata lunedì 16 marzo alle ore 11.

11.20 - Juve, isolamento e tampone per tutti - Dopo il contagio riscontrato in Rugani, oltre alla quarantena di 14 giorni, nel giro di 4-5 giorni l'intera squadra della Juventus sarà sottoposta a tampone. In ogni caso, i bianconeri non potranno riprendere gli allenamenti prima del 25 marzo. Stesso discorso per l'Inter: quasi impossibile riprendere a giocare il 4-5 aprile.

11.10 - Cristiano Ronaldo resta in Portogallo - Dopo essere volato in patria per essere vicino alla madre, Cristiano Ronaldo vi resterà fino al termine dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus. Il campione portoghese, inoltre, sarebbe pronto a prendere posizione pubblicamente per la sospensione del calcio anche a livello europeo e internazionale, condividendo le azioni dell'Italia, e non l'inazione della UEFA, in materia.

10.50 - Juve-Lione, manca solo il rinvio - Dopo la positività al Coronavirus da parte di Daniele Rugani, difensore della Juventus, la sfida di Champions contro il Lione verrà ovviamente rinviata. I dirigenti bianconeri, appena venuti a conoscenza del contagio del proprio giocatore, hanno contattato la UEFA chiedendo indicazioni su come muoversi e oggi è attesa la comunicazione ufficiale. Da parte di Ceferin e della Federazione europea del calcio, ci si attende una maggiore tempestività nelle risposte e negli interventi, cosa che fino a questo momento non c'è stata.

10.20 - Le leghe europee chiederanno di rinviare Euro2020 - Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa mattina le principali Leghe calcistiche europee, con la Serie A in testa, chiederanno alla UEFA di rinviare al 2021 l'Europeo al momento previsto per questa estate. I vertici del calcio italiano si riuniranno in videoconferenza insieme a quelli di Premier, Liga, Ligue 1 e Budesliga per chiedere lo slittamento o addirittura, come detto, il rinvio, della competizione per Nazionali, con l'obiettivo di dare la possibilità a tutti di terminare i rispettivi campionati nazionali.

08.18 - Il tweet di Rugani: "Sto bene!" - Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del difensore del primo calciatore contagiato in Serie A, dopo i casi in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace. A comunicarlo è stata la stessa Juventus, ieri sera. Intanto, il calciatore in piena notte ha twittato: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".

GIOVEDI' 12 MARZO

23.55 - Comunicato dell'Inter - FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie.

23.20 - Rugani positivo: le reazioni della stampa - Ecco le aperture dei maggiori quotidiani italiani, che hanno subito riportato una notizia che può portare pesanti ripercussioni sul prosieguo della stagione e della Champions League.

23.05 - Rugani positivo - Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.

21.53 - Parla Giuseppe Conte - Nuova conferenza stampa per il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che ha annunciato: "Ringrazio tutti voi che state cambiando le abitudini di vita e compiendo sacrifici. Non è facile ma le vostre rinunce danno un grande contributo al Paese. L'Italia sta dando una grande prova di forza e tutti ci stanno guardando, apprezzandoci per il grande rigore. Adesso dobbiamo compiere un altro passo: disponiamo la chiusura delle attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad esclusione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, di farmacie e parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare corse per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo negozi, bar, pub e ristoranti, lasciando la possibilità di fare vendita a domicilio. Chiudono anche i parrucchieri, i centri estetici e le attività produttive, che dovranno lavorare in smart working. Le industrie potranno continuare a svolgere le loro attività ma evitando il contagio e rispettando le regole. I turni di lavoro dovranno essere gestiti. Resta garantito il servizio pubblico, come i trasposti. La regola madre resta la stessa, dobbiamo limitare gli spostamenti a motivi di salute o necessità".

20.55 - Ronaldo resta a Madeira - Arrivano aggiornamenti su Cristiano Ronaldo direttamente dal sito della Juventus. Come riportato dal club bianconero il portoghese resterà infatti a Madeira "in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso".

18.25 - La Lega invita i club di Serie A a non allenarsi - Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha invitato i club di Serie A di sospendere gli allenamenti per sette giorni: "Alla luce dell’interruzione del Campionato fino al 3 aprile è fortemente consigliata per le Società non impegnate nelle coppe Europee la sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni". Discorso che, al momento, non possono prendere in considerazione i club che devono preparare le gare europee. "Si richiede - si legge - alla UEFA e FIFA la consueta sensibilità verso le tematiche mediche e sociali, ponendo prioritaria attenzione alla tutela della salute del mondo professionistico, pur nel rispetto delle esigenze sportive".

17.44 - Coronavirus è pandemia globale - Il Coronavirus è classificato come una pandemia globale. L'annuncio, pochi istanti fa, è arrivato direttamente dall'OMS in una conferenza stampa che si sta tenendo a Ginevra.

17.20 - Inter-Getafe, recupero possibile con gara unica in un campo neutro - Inter-Getafe (e quindi anche Siviglia-Roma) potrebbe essere recuperata con gara unica su campo neutro. A svelarlo, il dg del club spagnolo: "C'è la possibilità che il turno possa risolversi attraverso una gara secca e in un campo neutro", ha dichiarato Clemente Villaverde.

16.30 - UFFICIALE: rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe - Con un comunicato la UEFA ha reso noto il rinvio delle due partite: "A causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le partite della UEFA Europa League Siviglia-Roma e Inter-Getafe non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito"

10.22 - Porte chiuse in Slovenia e Austria - La Federcalcio turca ha informato che gli incontri amichevoli contro Slovenia, in programma a Lubiana il 27 marzo; e Austria, in programma a Vienna il 30 marzo, si giocheranno a porte chiuse.

08.30 - Rinviata Manchester City-Arsenal - La sfida di questa sera fra Manchester City ed Arsenal è stata rinviata a causa dell'emergenza legata al Coronavirus. Come si legge sul sito dei Gunners, l'Arsenal ha incontrato l'Olympiacos nei sedicesimi di finale di Europa League: il proprietario della squadra greca, Evangelos Marinakis, è risultato al Covid-19, con diversi giocatori dell'Arsenal che lo hanno incontrato subito dopo la gara (che si è giocata lo scorso 27 febbraio).I giocatori, seguendo le linee dettate dal governo, sono stati messi in auto-isolamento per 14 giorni a casa e per questo motivo non sarebbero potuti essere disponibili per la sfida di questa sera. Per questo motivo - si legge nel comunicato - la Premier League ha deciso di rinviare il match.

MERCOLEDI' 11 MARZO

17.44 - Euro 2020 non si tocca: il comunicato - La UEFA non ha alcuna intenzione di posticipare l'Europeo al prossimo 2021. Secondo quanto riporta il portale spagnolo As, il massimo organismo del calcio europeo avrebbe confermato infatti le date del torneo in programma quest'estate, con cerimonia d'apertura proprio a Roma il 12 giugno. I contatti tra UEFA e OMS vanno avanti senza sosta, ma al momento è da scartare la possibilità che si possa annullare (o rimandare) Euro 2020 nonostante l'emergenza Coronavirus che sta affliggendo il continente.

16.55 - La FIGC chiede di slittare al 31 maggio - La FIGC, attraverso un comunicato ufficiale, conferma le parole di Ghirelli sulla possibilità che la Serie A non si concluda e propone di far slittare il termine dei campionato al 31 maggio: "Con riferimento al recupero delle gare della Serie A, tenuto conto che le altre Leghe non hanno scadenze internazionali e quindi una più ampia marginalità di programmazione, il presidente federale ha proposto alla Lega di Serie A, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio". Un nuovo Consiglio è stato fissato per il 23 marzo.

16.10 - Ghirelli: "Si tratta per far giocare Siviglia-Roma. Scudetto? Si potrebbero disputare i playoff" - Terminato a Roma il Consiglio della FIGC, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato queste dichiarazioni ai cronisti presenti: "I calendari? Ogni Lega farà le sue proposte. Le Coppe Europee si giocano? C'è un risultato positivo ottenuto dalla Federcalcio sul decreto del Governo che consente di giocare le coppe europee. Questo ha un peso sia sul versante internazionale che locale. Adesso c'è in corso una trattativa con l'UEFA e la Spagna sul fatto che la Roma giochi o non giochi. Spero che alla fine si giochi. Scudetto? Ci sono diverse idee: non assegnare, assegnare e fare i play. Ora ci sono tutte in ballo. Poi si discuterà. Io ho espresso la mia. L’unica volontà sicura è che si decida prima della ripresa del campionato per evitare interessi".

15.26 - Bundesliga, due gare a porte chiuse - Il derby della Ruhr fra Borussia Dortmund e Schalke 04, in programma sabato 14 marzo alle ore 15.30, si giocherà a porte chiuse. Così è stato deciso dalla Città di Dortmund a seguito dell'emergenza Coronavirus, che sta colpendo particolarmente la Renania Settentrionale-Vestfalia. Stessa sorte per il recupero del 21° turno, Borussia Monchengladbach-Colonia, in programma domani.

14.22 - Porte chiuse anche in Portogallo - La Federcalcio portoghese ha annunciato oggi, attraverso un comunicato ufficiale, che tutte le partite dei campionati professionistici si disputeranno a porte chiuse.

13.58 - La Spagna ferma gli eventi sportivi - Non solo le prossime due giornate di Liga e di Segunda Division a porte chiuse. Il Governo spagnolo ha deciso questa mattina che tutti gli eventi sportivi fino al prossimo tre aprile dovranno essere disputati a porte chiuse.

13.43 - Rinviate gare qualificazioni asiatiche a Qatar 2022 - Il Coronavirus ferma le qualificazioni asiatiche al Mondiale di Qatar 2022. L'AFC, l'equivalente asiatico della UEFA, ha infatti comunicato il rinvio a giugno delle partite in programma nei giorni dal 23 al 31 marzo. Le nuove date, però, creano diversi problemi all'Australia, che dovrebbe affrontare Kuwait, Taiwan e Giordania, ma dal 13 giugno sarà impegnata in Copa America. A questo punto, sarà necessario riprogrammare le partite della nazionale di Melbourne, che altrimenti sarebbe costretta a rinunciare alle qualificazioni.

12.25 - Si ferma anche l'Austria - Anche l'Austria attua il piano d'emergenza in seguito alla diffusione del Coronavirus COVID-19. Il Governo ha stabilito che saranno vietati tutti gli eventi con oltre 500 spettatori. Competizioni UEFA: LASK-Manchester United, in programma giovedì, si giocherà senza pubblico mentre l'amichevole fra Austria e Turchia, in programma a Vienna il 30 marzo sarà con ogni probabilitò annullata.

12.09 - Liga e Segunda Division a porte chiuse - Non solo le gare europee a porte chiuse. Pochi minuti fa, la Liga ha reso noto che i prossimi due turni di campionato verranno giocati a porte chiuse. La decisione, che riguarda sia la prima che la seconda divisione spagnola, è stata presa dopo un confronto con il Ministero della Salute spagnolo e con i diversi Consigli Regionali. L'obiettivo è quello di provare a fermare l'epidemia di Coronavirus ed evitare quindi l'organizzazione di eventi in cui sono presenti tante persone.

11.20 - UFFICIALE: Barça-Napoli a porte chiuse - La notizia era oramai nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità: Barcellona-Napoli del 18 marzo si giocherà a porte chiuse, al Camp Nou. Il ritorno degli ottavi di Champions League sarà quindi senza tifosi nonostante l’ottimismo delle scorse ore, come comunicato dalla società catalana sui social: “La partita di Champions League in programma per mercoledì 18 marzo fra Barcellona e Napoli, sarà giocata al Camp Nou a porte chiuse”.

9.55 - UFFICIALE: Rinviate tutte le gare di C - Dopo il decreto del governo, si tratta soltanto di atti formali, che sono comunque necessari. In attesa che lo stesso annuncio arrivi da Lega Serie A e Lega B, la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020.

MARTEDÌ 10 MARZO

21.48 - Conte: "Stop al campionato" - Nella conferenza con cui ha annunciato nuove restrizioni per tutta Italia, il premier Giuseppe Conte ha annunciato anche lo stop ai campionati: "A questo punto non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio: dispiace dirlo ma i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo che siano utilizzate le palestre per lo svolgimento di attività sportive".

20.54 - UFFICIALE: Siviglia-Roma a porte chiuse - Il ministero della Salute spagnolo ha annunciato che la partita tra Siviglia e Roma valida per gli ottavi di finale di andata di Europa League si giocherà a porte chiuse. Dopo ore di incertezza, la decisione delle autorità spagnole per contrastare il contagio da coronavirus è arrivata nella tarda serata di oggi.

17.52 - STOP AD OGNI ATTIVITA' SPORTIVA FINO AL 3 APRILE Questo il comunicato apparso sul sito del CONI dopo la riunione odierna indetta dal presidente Giovanni Malagò:

Si è svolta oggi pomeriggio al Foro Italico una riunione, indetta dal presidente del CONI Giovanni Malagò, e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Federazioni degli Sport di Squadra, unitamente al Segretario Generale Carlo Mornati.

Dopo aver ascoltato le opinioni di tutti gli intervenuti (alcuni in presenza, altri via Skype), il Presidente Malagò ha pubblicamente ringraziato i Presidenti federali e le Federazioni per la grande coesione e l’apprezzata unità di intenti manifestate in un’occasione così delicata per il Paese e in particolare per il mondo dello sport che non ha precedenti nella storia.

Confermando che in ogni azione e circostanza la tutela della salute è la priorità assoluta di tutti, al termine della riunione il CONI all’unanimità ha stabilito che:

- tutte le decisioni prese dalle singole FSN e DSA fino ad oggi sono da considerarsi corrette e nel pieno rispetto delle norme e delle leggi emanate e attualmente in vigore;

- sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020;

- per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità;

- di chiedere alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;

- viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.

Il Presidente Malagò è stato delegato da tutti di informare oggi stesso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sulle risultanze dell’incontro.

Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne.

Il CONI da giorni sta sostenendo e continuerà a sostenere le singole Federazioni in tutte le iniziative che intenderanno intraprendere con le rispettive organizzazioni internazionali (europee e mondiali) al fine di armonizzare i calendari e gli eventi anche in vista delle prossime scadenze legate alle qualificazioni olimpiche.

14.11 - Ligue 1 a porte chiuse Decisione straordinaria delle autorità francesi. Ligue 1 a porte chiuse fino al 15 aprile.

11.15 - Il CONI chiede chiarezza sullo svolgimento dei campionati - Importanti parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, in merito alla prosecuzione del campionato: "La Federazione può confermare di andare avanti o meno, ma tutti devono andare nella stessa direzione, tutti gli sport. Io dico che tutti gli sport devono andare verso la stessa direzione, mi pare che il Paese lo stia chiedendo”.