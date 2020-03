live Emergenza Coronavirus - Serie A il 3 maggio. Ipotesi stop al FairPlay Finanziario

vedi letture

Sono giorni estremamente difficili per l'Italia. L'allarme Coronavirus si fa sempre più insistente, i contagi aumentano e anche lo sport è alle prese con decisioni necessarie sullo svolgimento delle competizioni e sui calendari in subordine alle decisioni del governo. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

12.40 - FairPlay Finanziario bloccato per un anno? - L'UEFA pensa di bloccare per un anno il Fair Play Finanziario. A Nyon sono nate due commissioni proprio per esaminare i provvedimenti da prendere in questo delicato momento per tutto il calcio europeo e superare l'emergenza del flagello Coronavirus. Sono già partiti i lavori per il nuovo calendario, mentre la prossima settimana il presidente Ceferin ha convocato i rappresentanti degli stakeholder del calcio per un nuovo summit. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, viste le grandi manovre economiche che i vari Stati stanno facendo in questo periodo di emergenza, la UEFA potrebbe aiutare le società europee, non tenendo conto dei rossi di bilancio che fatalmente potrebbero maturare negli esercizi in corso.

11.40 - Bergamo e Brescia unite - "Divisi sugli spalti, uniti dal dolore". Questo il messaggio scritto in uno striscione con un giocatore dell'Atalanta e uno del Brescia abbracciati, affisso a Sarnico, comune a cavallo delle due province di Brescia e Bergamo. Sono giorni molto difficili per la Lombardia e i tifosi dei due club hanno voluto lanciare questo messaggio di unione per sentirsi ancora più vicini gli uni con gli altri.

11.11 - Parla Chiellini - Nel corso dell'iniziativa 'Webathon x il Piemonte', maratona social per sostenere gli ospedali del territorio, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha raccontato anche il suo isolamento volontario al J Hotel a causa dell'emergenza Coronavirus che ha messo sotto scacco l'intero Paese, coinvolgendo direttamente anche la rosa bianconera: "L'isolamento volontario lo sto trascorrendo al J Hotel, perché da fine gennaio la mia famiglia è a Livorno. Oltre a me ci sono Rugani, un paio di fisioterapisti e i due chef della struttura. Mi mancano le mie bambine, che non vedo da due mesi. Sono in camera da una settimana, esco in corridoio soltanto al mattino mentre mi rifanno la stanza. Nel frattempo stiamo facendo i tamponi: io devo ancora farlo, ma per fortuna anche i due casi che abbiamo avuto sono pressoché asintomatici".

09.00 - Esercito per i controlli - "Pronto l'esercito per i controlli": questa l'apertura odierna del Corriere della Sera. Verso misure più restrittive per supermercati e passeggiate. Crescono i contagi nella provincia di Milano. Mattarella, appello ai leader. Da noi più morti che in Cina. Emergenza e vittime a Madrid, gli hotel trasformati in ospedali.

00.01 - Primo giocatore positivo nella pallavolo - Earvin N’Gapeth è il primo pallavolista positivo al Coronavirus. Lo schiacciatore francese attualmente allo Zenit Kazan, con un passato a Modena, lo ha comunicato tramite i propri social, parlando di 3 giorni complicati a causa dei sintomi e invitando tutti a restare nelle proprie abitazioni: “State tutti a casa, non succede solo agli altri”.

VENERDI' 20 MARZO

23.40 - Il comune di Fondi è zona rossa - Il comune di Fondi, nel Lazio, è ufficialmente ‘zona rossa’. Proprio come lo era, ad esempio, Codogno. Il motivo, spiega la Repubblica, è da ricercare in una festa per anziani andata in scena lo scorso 25 febbraio che ha di fatto creato una sorta di piccolo focolaio (oltre 40 i casi di positività accertati). Per questo, la Regione Lazio ha disposto, con un comunicato sui propri canali social, il divieto di uscita e di ingresso nel comune in provincia di Latina.

21.41 - I contagi nel mondo - L’emergenza Coronavirus non colpisce solo l’Italia, anzi. Anche tanti altri paesi, europei e non, stanno soffrendo particolarmente il diffondersi del virus Covid-19. Nel nostro paese i contagiati sono oltre 33mila, mentre la Spagna conta oggi 17.395 casi. In aumento anche i numeri della Germania, oltre 14mila, e degli Stati Uniti che hanno superato i 10 mila positivi. Nel resto del mondo continua a preoccupare la situazione dell’Iran, con oltre 18mila casi, e quella della Corea del Sud con 8.565 tamponi positivi. In tutta Europa, per capire la grandezza e la serietà del problema, i contagiati sono oltre 100mila.

20.59 - Telefonata Conte-Fontana: chiesto l'Esercito per la Lombardia - Nella serata di oggi, racconta SkyTg24, è andata in scena una telefonata fra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il quale avrebbe chiesto l’utilizzo dell’esercito per un aiuto nel far rispettare le regole vigenti. “Massiccio utilizzo dell'Esercito come presidio, insieme alle forze dell'ordine, per garantire il ferreo rispetto delle regole vigenti, partendo dalle 'corsette' e dalle passeggiate il liberta’”, le parole di Fontana riportate dall’emittente.

20.09 - Conte: "300 medici nelle zone calde" - Il premier Giuseppe Conte è tornato sull’emergenza Coronavirus, spiegando come nelle zone calde dell’epidemia siano in arrivo medici da tutto il paese: “300 medici arriveranno da tutta italia a sostegno delle zone più colpite dal coronavirus. Siamo al fianco delle comunità che sono in prima linea nell'affrontare questa emergenza, continuiamo a combattere questa battaglia insieme a loro”, riporta repubblica.it.

19.26 - Ripresa allenamenti il 4 aprile? - Un tavolo tecnico informale tra i club per programmare la ripresa degli allenamenti. Ad eccezione del Presidente Lotito che vorrebbe far riprendere la squadra già lunedì, tutte le società hanno siglato oggi un protocollo d’intesa in videoconferenza. C’è l’accordo sul 4 aprile, sarà la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza Coronavirus. Quasi tutta la Serie A ha le idee chiare, prima la salute e poi il calcio. Covid-19 permettendo, dal 4 aprile le squadre potranno tornare ad allenarsi. Aspettando buone nuove dalla Protezione Civile...

18.10 - Il bollettino della Protezione Civile - Consueto bollettino della Protezione Civile, con Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della stessa Protezione Civile, che ha parlato in conferenza stampa diramando i numeri. Nella giornata di oggi si registrano 415 guariti in più, 4440 totali. I nuovi casi sono invece 4480, in aumento rispetto a 24 ore fa, per un totale di 33190. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 14935, mentre 2498 sono in terapia intensiva. Infine i decessi: sono 427 i deceduti, per un totale di 3405. Il numero di vittime in Italia per coronavirus ha superato quelle complessive della Cina. Come riportato da Angelo Borrelli nel bollettino odierno della Protezione Civile i decessi, nel focolaio del virus, le vittime registrate fino a questo momento sono 3245.

17.34 - In Cina i casi interni sono zero - Importante notizia dalla Cina sull'emergenza Coronavirus. La Commissione Nazionale della salute ha infatti reso noto che per la prima volta il Paese non ha registrato nuovi casi di contagi domestici, mentre sono stati 34 quelli arrivati dall'estero. A riportarlo è repubblica.it.

17.14 - Quattro club di Liga rifiutano il tampone - Quattro club di Liga hanno rifiutato di sottoporsi al test per il coronavirus: si tratta di Eibar, Valladolid, Osasuna e Celta Vigo. La ragione è dovuta al fatto che i giocatori dei rispettivi club non stanno mostrando sintomi e che preferiscono che i tamponi vengano destinati a persone in questo momento più bisognose.

16.30 - Higuain "scappa" in Argentina - L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha lasciato l'Italia la scorsa notte per sfuggire alla pandemia del Covid-19 e ritirarsi in Argentina. La sua scelta viola in tutto e per tutto la quarantena imposta dalla Juventus dopo i casi di positività di Rugani e Matuidi. Nelle scorse ore, secondo quanto riportato da Repubblica.it, l'attaccante di sarebbe sottoposto al tampone per il Covid-19, risultando negativo e si è presentato all'aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come lui non fosse positivo al coronavirus, mentre un jet privato che lo attendeva in pista. Gli agenti della Polaria non hanno dunque potuto far altro che autorizzare il volo.

14.46 - Il Sion licenzia 9 giocatori - Il FC Sion Christian Constantin avrebbe licenziato con effetto immediato nove dei suoi giocatori, che non avevano accettato accordi di breve durata proposti dal club elvetico per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo riporta Blick.

14.27 - La Premier League ferma almeno fino al 30 aprile - Il calcio in Inghilterra non ripartirà prima del 30 aprile. È questa la decisione presa da FA, Premier League, EFL e Women's Super League, insieme alla Professional Footballers' Association e alla League Managers Association.

14.10 - Club chiederanno taglio stipendi dal 15 al 30% - Il tema del taglio degli stipendi dei giocatori è all'ordine del giorno e secondo quanto riportato da Il Mattino in Lega c'è già una bozza di intesa tra presidenti che punta a chiedere ai tesserati una decurtazione a fine anno del loro ingaggio tra il 15 e il 30%, a seconda dello stipendio.

13.50 - Gravina ribadisce: "3 maggio ipotesi" - Ospite di Radio Punto Nuovo, il presidente FIGC Gravina ribadisce le ipotesi per il futuro: "Il Ministro Spadafora ha ipotizzato quella data perché ci stiamo lavorando diversi giorni con la Federazione. Nel momento in cui il campionato Europeo è stato spostato al 2021, ci siamo posti una serie di date per capire quando partire. L'idea è 3 Maggio perché con qualche turno settimanale possiamo finire al 30 giugno, ma non escludiamo 10 e 17 e quindi sforare".

12.14 - Tampone negativo per Jorge Jesus -Terzo tampone per Jorge Jesus, che questa volta ha dato esito "negativo". Una buona notizia per il tecnico del Flamengo, che ne ha dato l'annuncio attraverso il suo account Twitter:

11.40 - Anche la Libertadores si ferma - La Copa Libertadores, la Champions del Sud America, è sospesa almeno fino al 5 maggio. Lo ha comunicato la Conmebol.

10.51 - Pausa estiva più corta - Sia i club che l’AIC sono d’accordo sul fatto che lo stop di questo campionato non "rovini" anche il prossimo. I giorni attuali di stop forzato verranno contati ai tesserati come ferie e la pausa estiva sarà dunque ridotta al massimo ad un paio di settimane.

9.34 - Tagli agli stipendi, domani riunione - I club di Serie A, nella giornata di domani, si riuniranno (a distanza) per proporre una bozza relativa ai tagli agli ingaggi da sottoporre all'assocalciatori. L'idea è arrivare a una decurtazione del 20-30%. Da parte dell'AIC, al momento, l'intenzione è quella di attendere per capire l'entità economica delle perdite dei club e le richieste concrete ai giocatori. Non c'è comunque chiusura assoluta a questa ipotesi.

8.54 - Conte: "Il blocco sarà prorogato" - Il blocco totale del Paese e la chiusura delle scuole saranno inevitabilmente prorogati a dopo il 3 aprile. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte al Corriere della Sera. Non sono allo studio ulteriori provvedimenti restrittivi.

GIOVEDÌ 19 MARZO

23.14 - Parla il ministro Spadafora - "Il 3 maggio? la data che noi auspichiamo ma non diamolo per certo. Le decisioni si prendono in un momento di grande responsabilità. Non è possibile pensare a porte aperte, vedremo nelle prossime settimane. Sarei molto cauto a dire che si riparte nella normalità. È più un auspicio che non una certezza, il mondo del calcio ha capito con ritardo le istanze. Eviterei di ripetere la noncuranza che la Lega Serie A ha già dimostrato".

23.00 - Gravina sul campionato - Così Gabriele Gravina a Telelombardia. "Il 3 maggio? Data che abbiamo ipotizzato. Abbiamo iniziato a mettere giù un calendario che possa iniziare il 3 maggio fino al 30 giugno. Probabilmente avremo bisogno di qualche giorno a luglio e per questo ci siamo già rivolti alle autorità del nostro paese e alle autorità calcistiche internazionali UEFA e FIFA".

22.17 - Parla Tommasi - "Il tema della sostenibilità del sistema calcio durante e dopo questa crisi globale è ovviamente tema di estremo interesse per tutti quelli che vivono in questo sistema, calciatori compresi. Tutti abbiamo l'interesse che l'equilibrio economico venga preservato e proprio per questo dobbiamo valutare tutti gli elementi del momento": così, all'ANSA il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi.

21.27 - Ulivieri: "Seguiremo Gravina" - Intervenuto in esclusiva a QSVS su Telelombardia e Top Calcio 24 il Presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri ha parlato del possibile taglio agli stipendi: "Abbiamo risposto subito ‘parliamone’. Quando parla Gravina che rappresenta tutti noi credo si debba ascoltare e seguire”.

19.21 - Commisso: "Abbiamo 8-10 infetti" - Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo il mondo: "Abbiamo tre del nostro staff che sono in ospedale più altri che hanno preso il virus senza essere in ospedale per un totale di 8/10 infetti. Abbiamo una situazione grave con questa malattia ed è giusto aiutare coloro che sono in prima linea in questa lotta. È un nostro dovere aiutarli. Siamo arrivati già oltre 400mila euro e di questo sono molto contento".

18.19 - Misure speciali per calciomercato - La FIFA, in un comunicato odierno, ha parlato anche del futuro del calciomercato spiegando di aver messo in calendario una valutazione della necessità di emendamenti o dispense temporanee ai regolamenti FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori per proteggere i contratti sia per i giocatori che per i club e regolare i periodi di registrazione dei giocatori;

15.00 - Gravina conferma: "Serie A può ripartire il 2-3 maggio - Al microfoni di 'Tutti Convocati', il presidente dell FIGC Gabriele Gravina: "Non prendo in considerazione un piano di estrema crisi, mi preoccuperebbe per il nostro Paese. Spingiamo sull'acceleratore dell'ottimismo. Lavoriamo sull'ipotesi di riprendere il 2 maggio e quindi di poter completare i campionati. Eventualmente sforando a luglio se non dovessimo farcela al 30 giugno".

14.16 - La Serie A potrebbe ripartire il 3 maggio - Il Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora al 'TG1' s'è così espresso sul ritorno in campo in Serie A: "Ritengo che la Serie A possa tornare a giocare il 3 maggio, poi valuteremo se a porte aperte o a porte chiuse. A questo si aggiungeranno le competizioni internazionali, come Europa League e Champions League, che si aggiungeranno al campionato".

12.25 - Positivo il presidente del Ludogorets - A Kiril Domuschiev, proprietario del Ludogorets e presidente di KRIIB, è stato diagnosticato il Coronavirus. La notizia è stata data dallo stesso imprenditore.

12.03 - Positivo un attaccante brasiliano in Cina - Primo caso di positività al COVID-19 anche tra i calciatori che militano Cina. E' risultato positivo al test Dorielton, attaccante brasiliano classe '90 di proprietà del Meizhou Hakka, club di seconda divisione.

9.26 - Condizioni in netto miglioramento per Hudson-Odoi - Il sito ufficiale del Chelsea rende note le condizioni di Callum Hudson-Odoi: le condizioni del giocatore risultato positivo al test del coronavirus migliorano a vista d'occhio. Continua l'auto-isolamento per chi è stato in contatto con lui in ogni caso, coi Blues che non vogliono correre rischi.

9.06 - Firmato il decreto legge Cura Italia - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge Cura Italia. Dopo la firma del capo dello Stato, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo contiene le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In arrivo un'indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi, le partite IVA e non solo.

MERCOLEDÌ 17 MARZO

22.25 - Altri sei casi nella Liga spagnola - Con un comunicato diramato dal proprio sito ufficiale, l'Espanyol ha annunciato la positività al coronavirus di sei tesserati fra giocatori e staff tecnico. Tutti sono affetti da sintomi lievi e stanno rispettando le indicazioni mediche.

21.33 - Zaccagni positivo, è il secondo caso di oggi in Serie A - Mattia Zaccagni è il primo calciatore dell'Hellas Verona a risultare positivo al Coronavirus. Seconda positività della giornata in Serie A dopo Matuidi della Juventus.

20.45 - Ratificata la chiusura frontiere europee - I capi di Stato dei 27 Paesi dell'Unione Europea si sono riuniti in videoconferenza ed è stata praticamente ratificata la chiusura delle frontiere europee, una decisione senza precedenti. La durata sarà di 30 giorni.

19.31 - Altro caso in Serie A: è Matuidi, della Juventus - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto di aver constatato oggi la positività di un secondo calciatore, dopo Daniele Rugani, al Coronavirus-Covid-19. Si tratta del francese Blaise Matuidi.

19.06 - Rinviati anche gli Europei U21 e la Nations League - Non c'è solo Euro2021 a essere stato rinviato per la questione Coronavirus. Nella giornata di oggi la UEFA ha deciso di rimandare anche le finali della prossima Nations League, l'Europeo Under21 e l'Europeo femminile, tutti programmati tra giugno e luglio 2021.

17.40 - Rinviato anche il Mondiale per Club - La FIFA ha disposto il rinvio del Mondiale per Club (FIFA Club World Cup). Nel comunicato ufficiale diramato dal massimo organismo calcistico mondiale si legge che la manifestazione verrà riprogrammata in un secondo momento, quando ci sarà maggiore chiarezza sulla situazione dello sport mondiale, nel 2021, nel 2022 o nel 2023.

16.10 - Il CIO prosegue con l'organizzazione di Tokyo 2020 - Nel giorno in cui la UEFA ha annunciato il rinvio dell'Europeo, il CIO - attraverso un comunicato - ha reso noto che l'organizzazione dell'Olimpiade di Tokio sta andando avanti.

15.16 - C'è anche il comunicato UEFA: Europei rinviati al 2021 - Dopo l'anticipazione della federcalcio norvegese, la UEFA ha diramato pochi istanti fa un comunicato nel quale annuncia il rinvio al 2021 degli Europei di calcio. Adesso è davvero ufficiale. Per conoscere le modalità di svolgimento, ovviamente, bisognerà attendere i prossimi mesi.

15.05 - UFFICIALE: rinviata la Copa America - Adesso c'è il comunicato della CONMEBOL: a causa dell'evoluzione dell'emergenza Coronavirus, la 47^ edizione della Copa America è rinviata al 2021. Avvio l'11 giugno, finale l'11 luglio.

14.50 - Finale Champions il 27 giugno - È stata fissata per il 27 giugno la nuova data in cui si giocherà la finale di Champions League. Come riporta Marca, in attesa di capire come e quando riprenderanno anche le competizioni europee, la UEFA ha deciso di fissare una nuova data per l'atto conclusivo della competizione europea per club più importante che si terrà a Istanbul. Tre giorni prima, a Danzica, la finale di Europa League.

13.57 - Tampone negativo per Florenzi - Come comunicato nella giornata di ieri, Alessandro Florenzi è stato sottoposto al tampone per stabilire la sua positività o meno al Covid-19 e il risultato è stato negativo. L'ex capitano della Roma non rientra dunque nel 35% della rosa del Valencia che ha contratto il virus dopo la gara contro l'Atalanta della scorsa settimana.

13.45 - UFFICIALE: slitta l'Europeo al 2021 - Attraverso i suoi canali ufficiali, la Federazione norvegese ha anticipato l'UEFA e ha reso nota la decisione di far slittare l'Europeo al 2021. Si disputerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021.

11.33 - Hertha Berlino in quarantena: giocatore positivo - L'Hertha Berlino si ferma. Squadra, staff tecnico e dipendenti in quarantena per 14 giorni, dopo che un calciatore è stato trovato positivo al test per il Coronavirus. Secondo la 'Bild', si tratta di Maximilian Mittelstadt, difensore tedesco classe '97

00.11 - Emergenza Coronavirus, il calcio si ferma anche in Argentina - E' ufficiale: anche in Argentina il calcio si ferma a causa del Coronavirus. La decisione è stata presa di comune accordo da governo e federcalcio locale (Afa).

MARTEDÌ 16 MARZO

23.24 - UEFA chiederà 300 milioni per rinviare Euro2020 - La UEFA sarebbe pronta a chiedere a titolo di risarcimento 300 milioni di euro ai propri club e alle leghe europee per rinviare gli Europei di un anno. Secondo quanto riferito dal The Athletic, nella giornata di domani i vertici di Nyon chiederanno ai propri stakeholder di farsi carico di questa cifra, già quantificata come costo per il rinvio di Euro2020.

22.49 - Valencia, il 35% della rosa è contagiato - "Circa il 35% della rosa è stato contagiato". Pochi minuti fa, il Valencia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un nuovo comunicato in cui annuncia che ci sono altri giocatori positivi al COVID-19, oltre ai già segnalati Garay, Gayà e Mangala

22.40 - L'allenatore del Flamengo positivo al primo test - L'allenatore del Flamengo, Jorge Jesus, è risultato positivo al primo test per il coronavirus, anche se non c'è certezza assoluta. Come riporta il club, si attendono i risultati del secondo test.

20.09 - Sampdoria, dimesso il medico sociale. Colley negativo all'ultimo test - Il medico sociale della Sampdoria, Amedeo Baldari, sul suo profilo facebook ha rivelato di essere stato dimesso. Anche lui era stato contagiato dal coronavirus insieme ad altri calciatori blucerchiati. Buone notizie anche per il difensore Colley che su instagram ha fatto sapere di essere risultato negativo all'ultimo test.

19.32 - Stop in Brasile: si ferma campionato Carioca dopo quello Paulista - Dopo lo stop al campionato Paulista a tempo indeterminato, anche la Federcalcio dello Stato di Rio de Janeiro dopo una riunione col sindacato di allenatori e giocatori ha annunciato lo stop della competizione per 15 giorni a causa dell'emergenza Coronavirus.

17.50 - In Germania niente calcio per tutto marzo - Bundesliga e 2.Bundesliga rimarranno ferme almeno fino al prossimo 2 aprile. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della DFL. Un nuovo vertice tra i club, dopo quello di oggi, è previsto il 30 marzo.

17.24 - Le società vogliono concludere il campionato - Le società di Lega Serie A, riunite in call conference oggi, hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il Campionato di Serie A TIM, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall’Uefa.

17.20 - L'ADISE: "Chiusura calciomercato non cambia" - Nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni, il vicepresidente ADISE, Claudio Molinari, ha fatto il punto sulla possibile scadenza dei contratti il 15 luglio e sull'eventuale slittamento del calciomercato: “Oggi questo non rappresenta un grandissimo problema. Quindici giorni si recuperano... la chiusura non cambierebbe, il mercato chiuderebbe sempre il 31 agosto".

16.22 - 9 maggio termine ultimo per ripresa - I club si sono riuniti e hanno stabilito come termine ultimo per riprendere il campionato la data del 9 maggio. Allo studio svariate ipotesi, tra queste anche quella di allungare tutti i contratti (calciatori, sponsorizzazioni e diritti televisivi) al 15 luglio tramite una deroga che coinvolga la norma delle regole Noif. Nei prossimi giorni le parti si aggiorneranno nuovamente per tracciare una linea anche in base ai dati della Protezione Civile e delle Istituzioni sulla pandemia Covid-19. Durante la conference call non è stato previsto lo stop definitivo al campionato. Mentre gli Europei dovrebbero slittare di un anno, così come chiederà la FIGC. Lavori in corso, la Serie A studia il futuro dinanzi ad un’emergenza di tutti i settori.

15.14 - Parla Rugani - Ospite dei canali della Juventus Daniele Rugani torna a parlare della sua positività al COVID-19. Queste sue parole: "Voglio tranquillizzare tutti dicendo che sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge. Mi ritengo fortunato anche se è stata una bella botta anche perché sono stato il primo nell'ambiente. Speso sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano capito la gravità del problema".

13.50 - Rinviato il Consiglio Federale - La FIGC, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo.

12.11 - Tampone per Florenzi - Alessandro Florenzi, giocatore del Valencia, sarà sottoposto al tampone per stabilire la sua positività o meno al Coronavirus. Dopo l'annuncio dei cinque giocatori del club spagnolo contagiati nelle scorse ore anche l'ex capitano della Roma farà dunque il test.

LUNEDÌ 16 MARZO

16:28 - Gravina: "Campionati anche dopo il 30 giugno" - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare oggi in collegamento con Sportmediaset XXL: "La dead-line è il 30 giugno, eventualmente vediamo se sforare oltre il 30. Le squadre devono allenarsi? Se il campionato dovesse riprendere a inizio maggio io lascerei perdere la questione allenamenti, per il momento".

14:56 - Elche, è Jonathas il giocatore positivo al Covid-19 - È Jonathas de Jesus il giocatore dell'Elche risultato positivo al Coronavirus. Lo rivela lo stesso attaccante brasiliano nel corso di una diretta su Instagram.

14:06 - Valencia, cinque casi di positività - Il Valencia comunica che sono stati riscontrati cinque casi di positività al Covid-19 del club tra tecnici e giocatori della prima squadra.

12.04 - Emergenza Coronavirus, primo calciatore contagiato in Liga: è Garay del Valencia - Dopo i due casi in casa Alaves (ma non si tratta di calciatori), arriva anche la notizia del primo giocatore di Liga contagiato dal virus COVID-19. Si tratta di Ezequiel Garay, difensore del Valencia, alle prese tra l'altro con un brutto infortunio.

DOMENICA 15 MARZO -

18.40 - Positivo Bereszynski Anche Bartosz Bereszyński positivo al Coronavirus. Come nel caso di Depaoli è lo stesso giocatore ad annunciarlo sul suo profilo Instagram.

17.35 - Anche Depaoli positivo - Anche Fabio Depaoli, terzino della Sampdoria, è positivo al COVID-19. È lo stesso giocatore a comunicarlo sul proprio profilo Instagram.

16.15 - La Lega pensa di ripartire il 2/5 - Repubblica fa il punto sul piano della Serie A per riprendere le attività. Il campionato dovrebbe riprendere il 2 maggio forse a porte chiuse e concludersi il 30 giugno (si spera) a porte aperte. E' il piano della Lega Calcio. Ripartire ad aprile, subito dopo la fine del lockdown italiano, è impossibile ma resta da capire cosa farà ora la UEFA ufficialmente con gli Europei.

15.40 - La denuncia dell'AIC - Con un comunicato diffuso agli organi di stampa, l'assocalciatori ha preso posizione in maniera piuttosto dura contro i club italiani che continuano a convocare i propri calciatori, per allenamenti in piccoli gruppi o per il controllo della temperatura corporea.

14.11 - Medici Serie A: “No a ripresa allenamenti” - Dopo il battibecco tra Agnelli e Lotito, i medici dei club di Serie A prendono posizione in maniera netta e unanime. No alla ripresa degli allenamenti prima di un netto miglioramento dell’emergenza Coronavirus: lo scrivono in una nota ufficiale.

12.28 - Due casi nell'Alaves - Con un comunicato ufficiale l'Alaves ha reso noto che due elementi della struttura tecnico-sportiva, non è chiaro se giocatori o componenti lo staff, sono risultati positivi al test per il contagio da Coronavirus. La società spagnola specifica che i due sono asintomatici e in ottime condizioni.

12.05 - Anche l’arbitro Guida in isolamento - Non soltanto Juventus e Inter: dopo la notizia della positività al contagio di Rugani, anche l’arbitro della gara, Marco Guida, ha scelto di mettersi in isolamento. Lo riferisce Sportmediaset.

11.00 - Gravina: "Spostare gli Europei, finiamo i campionati" - “Gli Europei vanno rinviati, ma i campionati sono da concludere”. Parola di Gabriele Gravina. Intervistato da Il Messaggero, il presidente della FIGC dice la sua sulla situazione del calcio, fermo per combattere il Coronavirus.

10.07 - Fiorentina, altri tre casi - ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze.

00.05 - La UEFA studia Champions ed Europa League a partita unica - La UEFA farà tutto il possibile per non variare le date delle finali di Champions ed Europa League, rispettivamente in programma il 30 e il 27 maggio. Si discuterà infatti sulla possibilità di organizzare le restanti fasi finali delle due competizioni a partita unica (una volta completate le doppie sfide già iniziate).

SABATO 14 MARZO

23.33 - Primo caso in Bundes - Primo caso di Coronavirus anche in Bundesliga. A risultare positivo è stato il difensore classe 2000 del Paderborn, Luca Kilian.

22.31 - Udinese in quarantena - In seguito alla positività al Coronavirus di Dusan Vlahovic della Fiorentina, l'Udinese - ultima avversaria del club viola in campionato - ha reso noto di aver adottato tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

20.55 - European Leagues: "I campionati vanno conclusi" - "Per l'European Leagues è fondamentale che le competizioni nazionali possano essere completate in questa stagione, per limitare l'impatto negativo sull'intero ecosistema calcistico". E' quanto afferma in un comunicato l'associazione di 27 leghe calcistiche nazionali, dopo una riunione d'emergenza del Consiglio direttivo.

19.16 - Anche Dusan Vlahovic positivo al COVID-19 - ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus - COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

18.57 - De Siervo: "Giocheremo quando lo diranno i medici" - “Quando torneremo a giocare? Quando lo decideranno i medici”. Abbastanza lapidario, ma non poteva essere altrimenti, Luigi De Siervo. L’amministratore delegato della Lega Serie A, raggiunto da repubblica.it, ha così replicato alla domanda sulla speranza di rivedere a un certo punto il calcio italiano tornare in campo.

18.14 - Altri quattro contagiati in casa Sampdoria - L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-Covid-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova.

16.23 - Anche la Bundes si ferma - Anche la Bundesliga cede al Coronavirus. La federcalcio tedesco ha appena comunicato lo stop del campionato.

12.51 - Annullata Inghilterra-Italia - Niente amichevole per gli azzurri a fine marzo: la FA ha infatti comunicato l’annullamento della gara tra le due nazionali, in programma il prossimo 27 marzo a Wembley.

12.32 - Ufficiale: anche la Premier si ferma - È ufficiale, la Premier League si ferma. Dopo la riunione di oggi con i club, tutte le attività si fermano almeno fino al 3 aprile. La Premier League, si legge nel comunicato ufficiale, riprogrammerà le partite in calendario quando sarà in grado di farlo. Oltre al massimo campionato inglese sono sospesi i tornei della EFL, ossia Championship, League One e League Two.

11.20 - Comunicato UEFA: si fermano Champions ed Europa League - Rinviate Champions ed Europa League. Ad annunciarlo è stata la UEFA con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

11.00 - La Ligue1 si ferma - A seguito dell'annuncio del Presidente della Repubblica sulle precauzioni da utilizzare al fine di evitare la diffusione del COVID-19, la Ligue de Football Professionel ha deciso all'unanimità stamattina di sospendere immediatamente i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 fino a nuovo avviso.

07.53 - Hudson-Odoi del Chelsea positivo - Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Chelsea ha comunicato che Callum Hudson-Odoi è risultato positivo al Covid-19. Tutta la squadra maschile adesso andrà in isolamento seguendo le linee guida sanitarie del governo.

VENERDÌ 12 MARZO

23.30 - Arsenal, positivo il tecnico Arteta. La Premier si riunisce d'urgenza domani mattina - Mikel Arteta è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stato l'Arsenal inglese sul proprio sito ufficiale. Alla luce di questa positività, la Premier League ha deciso di riunirsi d'urgenza.

22.50 - Francia: sospesi i campionati - La Federcalcio francese ha annunciato l'immediata sospensione di tutti i campionati.

19.45 - Comunicato Juve - 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario. Lo rende noto la società bianconera.

17.18 - Rinviate Juve-Lione e City-Real - Adesso è ufficiale. La UEFA ha comunicato, attraverso Twitter, che le partite di Champions League tra Juventus e Lione e tra Manchester City e Real Madrid sono state rinviate a causa dei giocatori bianconeri e spagnoli che sono in isolamento.

16.05 - UFFICIALE: stop all'Eredivisie - Salta l'Eredivisie. Il primo ministro dei Parsi Bassi, Alexander Bakker, ha disposto la sospensione degli eventi sportivi almeno fino al 31 marzo. Questo per fronteggiare all'emergenza Coronavirus

15.55 - L'Equipe - l'UEFA martedì annuncerà lo slittamento dell'Europeo al 2021. E lo stop - Secondo il quotidiano francese L'Equipe, nella riunione di martedì la UEFA annuncerà lo slittamento al 2021 dell'Europeo.

15.20 - Gabbiadini positivo - L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

12.10 - UFFICIALE: sospesa la Liga - Si ferma anche il campionato spagnolo. Questa mattina, LaLiga ha comunicato che prima divisione e seconda divisione si fermano per le prossime due giornate.

11.10 - Cristiano Ronaldo resta in Portogallo - Dopo essere volato in patria per essere vicino alla madre, Cristiano Ronaldo vi resterà fino al termine dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus. Il campione portoghese, inoltre, sarebbe pronto a prendere posizione pubblicamente per la sospensione del calcio anche a livello europeo e internazionale, condividendo le azioni dell'Italia, e non l'inazione della UEFA, in materia.

08.18 - Il tweet di Rugani: "Sto bene!" - Daniele Rugani, primo calciatore di A positivo al coronavirus, in piena notte ha twittato: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".

GIOVEDÌ 12 MARZO

23.55 - Comunicato dell'Inter - FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione.

23.05 - Rugani positivo - Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.

18.25 - La Lega invita i club di Serie A a non allenarsi - Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha invitato i club di Serie A a sospendere gli allenamenti per sette giorni.

17.44 - Coronavirus è pandemia globale - Il Coronavirus è classificato come una pandemia globale. L'annuncio, pochi istanti fa, è arrivato direttamente dall'OMS in una conferenza stampa che si sta tenendo a Ginevra.

16.30 - UFFICIALE: rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe - Con un comunicato la UEFA ha reso noto il rinvio delle due partite, a causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole.

MERCOLEDÌ 11 MARZO

12.25 - Si ferma anche l'Austria - Anche l'Austria attua il piano d'emergenza in seguito alla diffusione del Coronavirus COVID-19. Il Governo ha stabilito che saranno vietati tutti gli eventi con oltre 500 spettatori.

9.55 - UFFICIALE: Rinviate tutte le gare di C - Dopo il decreto del governo, si tratta soltanto di atti formali, che sono comunque necessari. In attesa che lo stesso annuncio arrivi da Lega Serie A e Lega B, la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020.

MARTEDÌ 10 MARZO

21.48 - Conte: "Stop al campionato" - Nella conferenza con cui ha annunciato nuove restrizioni per tutta Italia, il premier Giuseppe Conte ha annunciato anche lo stop ai campionati: "A questo punto non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio: dispiace dirlo ma i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo che siano utilizzate le palestre per lo svolgimento di attività sportive".

17.53 - Ligue 1 a porte chiuse Decisione straordinaria delle autorità francesi. Ligue 1 a porte chiuse fino al 15 aprile.

17.52 - STOP AD OGNI ATTIVITA' SPORTIVA FINO AL 3 APRILE - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il CONI ha stabilito che:

- tutte le decisioni prese dalle singole FSN e DSA fino ad oggi sono da considerarsi corrette e nel pieno rispetto delle norme e delle leggi emanate e attualmente in vigore;

- sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020;

- per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità;

- di chiedere alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;

- viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.

Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne.