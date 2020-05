live Emergenza Coronavirus, Serie A: le ultime dal Consiglio di Lega. Protezione Civile, i dati

Coronavirus e calcio: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su come il virus sta condizionando il nostro mondo. Premi F5 per aggiornare la pagina se ci segui da desktop.

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20.34 - Calendario e diritti tv: Assemblea di Serie A convocata d'urgenza per venerdì 29 maggio - Se giovedì il governo darà il libera al campionato, l'indomani potrebbe prendere forma il calendario per portare a termine la stagione. Il tema sarà affrontato infatti dal Consiglio e, subito dopo, dall'Assemblea, convocata d'urgenza alle 11.30. All'ordine del giorno c'è anche l'analisi del 'piano B', ossia un format con brevi fasi di playoff e playout nel caso non ci fossero le condizioni per disputare tutte le partite, come previsto dal comunicato dell'ultimo Consiglio della Federcalcio. L'assemblea affronterà anche il tema dei rapporti con i licenziatari dei diritti tv, Sky, Dazn e Img, che non hanno pagato l'ultima rata della stagione.

19.40 - Calendario Serie A, Coppa Italia e diritti tv: il comunicato ufficiale dopo il Consiglio di Lega - Calendario per la ripartenza della Serie A e diritti tv. Sono stati questi i due argomenti trattati, questo pomeriggio, dal Consiglio di Lega. Il quale, al termine della riunione, ha diramato anche un comunicato ufficiale nel quale sono riassunte le tematiche sotto la lente d'ingrandimento: "Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi pomeriggio, ha confermato, per quanto riguarda il rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi, la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte dall'Assemblea dello scorso 13 maggio. Il Consiglio di Lega ha, inoltre, analizzato le diverse ipotesi di calendario che consentano la disputa di tutte le restanti gare di Serie A TIM e di Coppa Italia e ha deciso, nelle more dell'incontro istituzionale che si terrà giovedì con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, di aggiornarsi su questo tema venerdì mattina".

19.14 - TMW - Consiglio di Lega, non ci sarà sconto per le tv. Calendario: ripartire coi recuperi il 13 - Due gli argomenti trattati con particolare attenzione nel Consiglio di Lega di Serie A di quest'oggi, vale a dire l'ipotesi di calendario con cui la Serie A potrebbe ripartire da metà giugno e il rapporto con i broadcaster: partendo da questo tema, è stata ancora una volta ribadita la volontà di non fare sconti per i diritti tv futuri. Le società di massima serie inoltre aspettano il pagamento dell'ultima rata relativa alla stagione 2019/20 in virtù dell'imminente ripresa del campionato. Sia questa posizione, che quella riguardante il calendario di giugno e luglio, saranno sottoposte domani in assemblea. Per quanto riguarda il calendario le date di ipotetica ripresa delle gare sono quelle già anticipate: 13 o 20 giugno. L'ipotesi preferita resta partire il 13 con i recuperi (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma) e poi a cascata finire il campionato, mettendo così tutte le squadre in situazione di parità di gare, utile anche a determinare le griglie per eventuali playoff/playout senza complicati calcoli matematici.

18.14 - I dati della Protezione Civile di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 57.674 tamponi e individuati 397 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 52.942, 2.358 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 78 persone affette dal coronavirus per un totale di 32.955 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale il numero dei guariti: sono 144.658, +2.677 rispetto a ieri. Qui tutti i numeri di oggi.

17.40 - Pulcini: "Strakosha non la il CoViD-19, è una fake news" - Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato delle voci che vorrebbero alcuni giocatori della lazio positivi al virus: "Esistono tante fake news in questo periodo. Non scendo nel dettaglio perché non posso, ma ho parlato con le persone interessate, quelle intelligenti che non si mettono a perdere tempo e ci siamo fatti una risata. Strakosha non ha il Covid-19, nessuno lo ha. Sono stati i primi in Italia ad andare a casa, chi semina, raccoglie. Tutto è sereno e tranquillo. Tamponi? Non faccio la partita sul campo, se parlo della Bundesliga che ne ha fatti 20mila, non faccio commenti. Accetto, condivido e rispetto le regole del Governo, ma lasciate lavorare i dottori con la loro professionalità e competenza per tutelare la salute di tutto lo staff, anche quella del cuoco".

16.53 - Si parla anche del rapporto con i broadcaster - In attesa di sapere giovedì se e quando (il 13 o il 20 giugno) il campionato riprenderà, il Consiglio di Lega Serie A è riunito per discutere del calendario, del 'piano B' per proseguire con playoff e playout, nonché del rapporto con i broadcaster, che non hanno saldato l'ultima rata stagionale dei diritti tv.

15.55 - Consiglio di Lega: si discutere della ripartenza dai recuperi - Iniziato in questi minuti il Consiglio di Lega di Serie A: secondo Sky, si sta discutendo sulla possibilità (nel caso in cui venga ufficializzata la ripresa del campionato) di riprendere la Serie A con le partite Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, sfide della 25esima giornata di Serie A mai disputate il 21 e 22 febbraio scorsi, a causa dell'inizio della pandemia CoViD-19. Il nuovo orientamento sembra essere questo: della possibilità di ricominciare con i recuperi se ne sta parlando in queste ore nel Consiglio della stessa Lega. L'idea di base sarebbe quella di mettere in pari tutte le squadre, il prima possibile, per numero di incontri giocati. Come data di ripresa, restano in piedi le due solite ipotesi: 13 e 20 giugno.

15.29 - Udinese, Marino si aspetta cause: "Avvocati pronti" - Pierpaolo Marino pone l'attenzione sul problema prestiti con scadenza al prossimo 30 giugno in vista di una ripresa che dovrebbe impegnare la Serie A fino ad agosto: "Ogni caso fa storia a sé. Trattare il prestito di un giovane è diverso rispetto a quello di un giocatore titolare in Serie A. Non si possono comunque ritesserare, quindi i giocatori resterebbero fermi fino a settembre, dallo scorso marzo. Non so in quanti possano concedersi questo lusso. Ci sono avvocati pronti ad agire per la tutela dei giocatori. Quelli a scadenza sono un problema grosso e mi aspetto qualche causa. Non possiamo imporre a un giocatore di prolungare un contratto scaduto. Non escludo che qualche tesserato non si accordi per restare".

14.42 - Pradè: "Protocolli speciali per Agudelo e Venuti" - Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato al Tgr Rai Toscana a proposito della ripresa degli allenamenti viola: "Quelli che sono stati colpiti dal Covid hanno un protocollo particolare. Devono fare una settimana di lavori personalizzati: abbiamo iniziato con Agudelo e Venuti, dalla prossima settimana saranno in gruppo".

14.06 - “Dopo stop prolungato alto rischio di infortuni” - Walter della Frera, componente della Commissione Medica FIGC, analizza a Radio Punto Nuovo i rischi legati, tra infortuni e caldo, alla ripresa del campionato: “Nel protocollo, non siamo entrati nella definizione degli orari delle gare da disputare. Dal mio punto di vista, senza partite amichevoli, uno stop prolungato, potrebbe portare un alto rischio di infortuni. Detto ciò, giocare ad in un orario caldo, ogni tre giorni, può portare a disidratazione e tantissime alte cose che abbassano il rendimento".

13.56 - Riunione UEFA-ECA: novità sulla Champions? - Dalla riunione UEFA-ECA in corso di svolgimento quest'oggi arriveranno aggiornamenti sulla ripresa della Champions. L'ipotesi da tenere più in considerazione in questo momento è quella che prevederebbe il ritorno degli ottavi di finale il 7-8 agosto, con i quarti che sarebbero giocati il 13-14 agosto in gara secca e campo neutro. Semifinali e finale invece a Istanbul, in una sorta di final four.

13.24 - In Bundesliga infortuni aumentati del 266% - Cresce anche la preoccupazione per il ritorno in campo e i conseguenti infortuni. I dati della Bundesliga, in questo senso, non sono confortanti: nelle prime due giornate di ripresa si registra un aumento del 266% negli infortuni, passati da 0,27 a 0,88 a partita (nella prima giornata sono stati ben 12). Attualmente, considerando anche i lundodegenti, gli infortunati nel massimo campionato tedesco sono attualmente 65.

12.34 - Playoff sì o no - Il tema dei playoff divide Lega Serie A e FIGC: l'idea non dispiace al presidente Gravina, che la propone anche per la prossima stagione, ma trova contrari (almeno per concludere l'annata in corso) tutti i club del massimo campionato.

10.54 - Trenta società di Serie D pronte alla diffida - Con la chiusura del campionato di Serie D da parte della FIGC la LND ha comunicato i propri verdetti alla Federazione per quanto riguarda la stagione 2019/2020. Promosse in Serie C le prime di ogni girone e retrocesse in Eccellenza le quattro ultime di ogni raggruppamento. 30 fra le 36 società retrocesse hanno preparato una diffida da inviare a Governo, CONI e FIGC per far valere le proprie ragioni.

10.21 - Aulas scrive al governo francese - Lunga lettera del presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, indirizzata al Primo Ministro e al Ministero dello Sport francese. Di seguito alcuni punti: "La Bundesliga ha ripreso a giocare il 16 marzo, la Spagna lo farà l'8 giugno. Italia, Russia e Portogallo hanno riavviato gli allenamenti collettivi e l'Inghilterra sta lavorando a una ripresa dopo il 19 giugno. Come può la Francia non essere retrocessa molto rapidamente e vedere il suo calcio professionistico svalutato?".

9.42 - Diretta gol in chiaro: percorso impervio - Intanto, il Ministro Spadafora è pronto al decreto per modificare la legge Melandri e consentire la messa in onda in chiaro della diretta gol del campionato (riguarderebbe le gare delle 18,45), ma attende un'intesa tra la Lega calcio, Sky e DAZN a tal riguardo. Nel caso l'ipotesi diventi concreta, si sono fatte avanti sia Rai che Mediaset: entrambe ricordano che, in questo scenario, la messa in onda gratuita delle partite ridiscuterebbe l'impianto dei diritti tv e ritengono che a quel punto sarebbe opportuno consentirla anche alle tv generaliste.

9.11 - Ripresa il 13 o il 20 giugno - Per quanto riguarda la ripresa in concreto, le ipotesi in campo sono due: far ripartire il campionato di Serie A il 13 giugno con i recuperi della 25^ giornata (Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma), oppure ricominciare il 20 con il calendario completo della 27^ giornata per poi recuperare quelle gare in un secondo momento.

8.50 - Protocollo al CTS, giovedì incontro chiave - Ricordiamo gli appuntamenti di questa settimana: domenica la FIGC ha trasmesso il protocollo per la ripresa delle partite al Ministro Spadafora, che lo ha sottoposto al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico. Si attende un responso entro giovedì 28, quando lo stesso Spadafora incontrerà il presidente Gravina e le altre componenti federali per confermare la data della ripartenza: il 13 o il 20 giugno. Al netto del consiglio di Lega che andrà in scena oggi, sarà poi determinante l'assemblea dei club venerdì per decidere il calendario.

8.11 - Oggi Consiglio di Lega - Appuntamento in Lega Serie A: nella giornata odierna si riunirà infatti il consiglio. Tra i temi all'ordine del giorno non vi è il calendario, per il quale si aspetterà il vertice Spadafora-FIGC di giovedì 28 e l'assemblea dei club del massimo campionato in programma venerdì, anche se è probabile che, almeno in via informale, se ne parlerà anche oggi per arrivare poi con una proposta concreta all'assemblea. Tema caldo, invece, i diritti tv: come noto, la questione verte intorno al pagamento della sesta rata della stagione in corso da parte delle emittenti licenziatarie (Sky, Dazn, IMG). Una situazione che si sbloccherebbe con la ripresa del campionato, ma i club sono già pronti al braccio di ferro e oggi scade l'ultimatum già inviato alle tv per il pagamento.

MARTEDÌ 26 MAGGIO -

22.50 - Sibilia: "Il campionato successivo potrebbe ripartire a fine settembre o inizio ottobre" - Cosimo Sibilia, vicepresidente FIGC e Presidente LND, parla così ai microfoni di Radio Kiss Kiss della ripresa dei campionatI: "Aspetto giovedì prossimo, ci sarà l’incontro tra le componenti federali e il Ministro dello Sport Spadafora alle ore 18:30, via video conferenza. Se le condizioni sanitarie miglioreranno ci saranno più chance di ripartire. Spadafora si è tenuto molto distaccato dal dare indicazioni, chiaramente arrivati al punto in cui siamo non è più possibile non prendere una decisione finale per cercare di riprendere, altrimenti non ci saranno poi le condizioni dal punto di vista temporale per chiudere tutto a fine agosto e riprendere a settembre. Il campionato successivo ripartirebbe a fine settembre o inizio ottobre. Sono tutte ipotesi sul tavolo, bisogna valutare tutto e poi prendere una decisione. Punto essenziale è come e quando riprendere a giocare".

22.05 - AIC, Calcagno: "Giocare ogni 3 giorni, alle 16.30 noi siamo contrari" - Il vicepresidente dell'Assocalciatori Umberto Calcagno ha parlato a TGCom delle modalità di ripresa: "Giocare ogni 3 giorni sottoporrà i calciatori a rischi maggiori e l’orario delle 16:30 per le partite estive è sbagliato, siamo contrari. Sulla questione stipendi - ha aggiunto - non è semplice trovare una soluzione condivisa. Rimandare le scadenze e fare le cause sugli stipendi di marzo e aprile non è la chiave giusta per noi”.

21.10 - Ulivieri: "Consapevoli che sarà una cosa arrangiata per arrivare ai verdetti sportivi" - Dopo le parole arrivate in mattinata, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha ribadito la propria idea sulla ripartenza del campionato: "L'importante è ripartire con A e B, poi per la Serie C vedremo cosa si potrà fare. Bisogna essere consapevoli che non sarà una cosa normale, sarà una cosa arrangiata, ristretta nel tempo, ci saranno difficoltà ed anomalie e bisognerà saper gestire la situazione per arrivare ad avere verdetti decisi dal campo. Preparazione? Il tempo c'è, i ragazzi non si sono mai fermati, tutti gli allenatori li hanno sempre seguiti, manca il ritmo gara che lo acquisisci giocando, non avremo forse i ritmi che c'erano prima dello stop, ma vedremo un buon calcio".

20.19 - Domani Consiglio di Lega A: il calendario sarà un tema caldo - Calendario e diritti tv sono i temi caldi del Consiglio della Lega Serie A convocato per domani, all'antivigilia del vertice con la Federcalcio e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in cui si deciderà se e quando ripartirà il campionato. Il 13 e il 20 giugno sono le due date prese in considerazione per ricominciare a giocare (l'obiettivo è chiudere il campionato il 2 agosto) e ci sono due ipotesi per il turno inaugurale. Fra i club c'è chi, per armonizzare subito la classifica anche nell'eventualità di un nuovo stop, spinge per cominciare con i recuperi della 25ma giornata, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. E chi invece vuole rispondere alla grande attesa degli appassionati con le 10 partite della 27ma giornata, per poi recuperare la 25ma immediatamente dopo con un turno infrasettimanale. Su questo, così come sul piano B con playoff e playout, il Consiglio dovrebbe dare un'indicazione su cui poi si esprimerà l'Assemblea, probabilmente settimana prossima.

19.34 - Parejo indica la via: "Dovremo tutti abituarci a questa vita "- Il capitano del Valencia, Dani Parejo, ha commentato ai microfoni di Movistar TV l'emergenza Coronavirus in Spagna e il sempre più vicino ritorno del calcio: "È un gran segnale il ritorno del calcio, significa che stiamo tornando alla normalità. Sarà complicare garantire un livello di sicurezza al 100%, credo che dovremo tutti abituarci a questa vita fino alla scoperta del vaccino. Dobbiamo imparare a convivere col rischio, altrimenti il mondo si fermerebbe".

18.44 - Protezione Civile, il bollettino: 300 nuovi contagiati (-1.294 positivi rispetto a ieri). 92 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 35.241 tamponi e individuati 300 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 55.300, 1.294 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 92 persone affette dal coronavirus per un totale di 32.877 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale il numero dei guariti: sono 141.981, +1.502 rispetto a ieri. In basso i dati.

Attualmente positivi: 55.300 (-1.294)

Deceduti: 32.877 (+92, +0,3%)

Guariti: 141.981 (+1.502, +1,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 541 (-12, -2,2%)

Tamponi: 3.482.253 (+35.241)

Totale casi: 230.158 (+300, +0,1%)

17.40 - Braconaro (Commissione medica FIGC): "Gestione di un positivo resta il nodo più importante" - Francesco Braconaro, professore che fa parte della commissione medico-scientifica della FIGC, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' per parlare della ripresa del campionato: "Più libertà comporta più test sierologici e tamponi. La gestione di un eventuale giocatore positivo al Covid resta il nodo più importante. Il calciatore positivo verrà sottoposto ad una quarantena di 14 giorni obbligatoria mentre il resto della squadra potrà continuare ad allenarsi. Un contagio potrebbe anche verificarsi all’interno di un match tra due squadre contrapposte. Accidentalmente un calciatore potrebbe contagiarsi anche presso il proprio domicilio. Oggi la gestione del Covid è regolamentata dal decreto del Presidente dei Ministri. L’auspicio è che le curve epidemiologiche e il numero di contagi continuino a calare. Io invito tutti ad usare la prudenza, usare la mascherina. Siamo tutti provati da queste lunghe restrizioni ma se non vogliamo ritornarci è fondamentale che ognuno sia rispettoso di se stesso e degli altri”.

17.08 - Ufficiale: in Germania riparte anche la terza divisione. Si ricomincia il 30 maggio - Non solo Bundesliga e Zweite Bundesliga. Questa mattina, la Federcalcio tedesca s'è riunita e ha votato a favore della ripartenza della terza divisione. Plebiscito a favore del sì, con 222 voti favorevoli, 12 contrari e 16 astenuti. In Germania la 3. Liga ricomincerà con la 28esima giornata il 30 maggio e, salvo complicazioni, arriverà a conclusione il 4 luglio.

16.55 - LaLiga riparte, Tebas: "Ci piacerebbe ricominciare l'11 giugno col derby di Siviglia" - "C'è la possibilità di ripartire l'11 giugno e sarebbe una partita unica. Sarebbe una gara tributo a tutte le vittime di coronavirus e spero che quella data possa essere confermata". A dirlo, nel corso della trasmissione 'El Partidazo' è stato il presidente de LaLiga Javier Tebas che ha parlato della ripartenza del massimo campionato spagnolo dopo l'ok del Premier Sanchez a partire da lunedì 8 giugno. "Vorremmo - ha detto - che quella gara fosse il derby di Siviglia, da disputare alle 10 di sera". Tebas ha poi annunciato che entro giovedì dovrebbe arrivare il calendario definitivo. Le partite verranno giocate in due fasce orarie durante la settimana e in tre fasce orarie nel week-end: "Durante la settimana, le gare saranno giocate alle 19.30-20.00 e alle 21:30-22:00. Nel fine settimana, le partite verranno giocate alle 17:00, alle 19:30 e alle 21:30-22:00", ha detto Tebas.

15.55 - Dott. Castellacci: "Difficile giocare alle 16,30" - Anche il professor Enrico Castellacci, presidente dei medici sportivi italiani e storico ex medico sociale della Nazionale italiana, critica l'idea di giocare nel primo pomeriggio, in particolare alle 16.30: "È difficile giocare a quell'ora perché in estate fa molto caldo. Mi ricordo il mondiale in Brasile, giocammo con un tasso di umidità del 90% all’1,00 del pomeriggio. Sono climi difficili da sopportare. È un orario che avrei evitato puntando su altre fasce orarie”.

15.21 - Si riparte dai recuperi della 25^ giornata? - In attesa di conoscere la data di ripresa della Serie A, il massimo campionato potrebbe sapere almeno da quali gare si ripartirà. Nel Consiglio di Lega di domani, infatti, si affronterà la possibilità di ricominciare il campionato con i recuperi della 25^ giornata: si tratta di Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari.

15.16 - Pregliasco: “Da metà luglio possibile riapertura stadi” - Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano, nonché direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi ha parlato del possibile ritorno alle porte aperte: “Da metà luglio sarà possibile che ci sia una piccola porzione di spettatori negli stadi. Per ridurre il più possibile la circolazione del virus bisogna agire con cautela. Spero che un vaccino arrivi presto, ma ancora non sappiamo se il Covid-19 dà un'immunità per lungo o breve periodo. Per ora bisognerà conviverci, il vaccino richiederà almeno un anno e mezzo".

14.26 - Gastaldello: “Scandaloso giocare alle 16,30” - Ospite di Radio Rai, anche il difensore del Brescia, Daniele Gastaldello, commenta la possibile ripresa: "Resto sempre della mia idea. Non parlavo di paura, non bisogna averne, ma finire questo campionato è una forzatura per me. Si va incontro a dei rischi per l'incolumità dei calciatori. Giocare così tante partite, con temperature alte, non sarà semplice. Giocare alle 16.30 è una cosa scandalosa, non è fattibile".

13.28 - Rizzoli: "Si potrà dialogare, ma con rispetto" - Il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, commenta il protocollo sulle partite trasmesso ieri dalla FIGC al Ministro Spadafora: "Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara: quindi confronto tra due persone, non uno contro quattro. Il rispetto parte proprio dalla distanza".

12.57 - Playoff per questa stagione o per la prossima - In questi giorni, la Lega Serie A discuterà anche dei playoff, piano B della FIGC per completare la stagione. Ma non solo: nelle idee di Gravina, infatti, vi sarebbe anche la possibilità di adottarli per la prossima annata. Il campionato 2020-21 potrebbe andare in scena così: regular season da 19 giornate (solo girone di andata, anche perché probabilmente sarà a porte chiuse) e poi playoff tra le prime 10 squadre, playout tra le ultime 10.

11.38 - Spadafora ieri: “Giovedì decidiamo, 13 o 20 giugno la ripresa” - Ospite ieri sera del TG3, il Ministro Spadafora ha così analizzato il momento: “Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno. Poco fa è arrivato il protocollo per la ripresa del campionato, ed è molto simile nelle regole a quello degli allenamenti: giovedì prossimo ho convocato FIGC e Lega, insieme decideremo se e quando ricominciare anche qui in Italia. Partite in chiaro? Molti mi chiedono di fare riferimento al modello tedesco. In Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c'è la Diretta Gol in chiaro, pur con le singole partite riservate agli abbonati, dovremo assolutamente pensarci anche in Italia così da evitare assembramenti di tifosi nei bar. Sono disponibile, se serve, a mettere nello stesso provvedimento della riapertura del campionato, anche questa cosa".

10.51 - Ulivieri: "La stagione finirà" - Intervenuto su Radio Rai, Renzo Ulivieri, presidente dell'assoallenatori, dice la sua sulla conclusione della stagione: "Finirà? Secondo me sì, ma se si pensa alla normalità non sarà così. Ci troveremo di fronte a situazioni nuove, sia per i giocatori che per gli allenatori, così come per gli arbitri. Non si sarà pubblico. Questa situazione anomala spero che ci faccia arrivare fino alla fine della stagione".

10.20 - Cosa succede all’estero - La Bundesliga, come noto, è già tornata in campo. Tra i big five, la Ligue 1 francese è invece l’unico fermo in via definitiva, anche se non mancano le polemiche (il presidente del Lione ha definito “da idioti” questa decisione). In Spagna, il premier Sanchez ha dato il via libera alla Liga a partire dall’8 giugno: più probabile che si riparta il 12, anche se al momento non è stato ancora predisposto un calendario. La Premier League è ancora alla fase di studio: da oggi, i club potranno tornare a lavorare a livello collettivo. Non vi sono ancora date né decisioni: mercoledì i club del massimo campionato inglese terranno una riunione per discuterne. In un quadro, quello del Regno Unito, che è ormai diventato da diverse settimane il più complicato e drammatico d’Europa a livello sanitario.

9.35 - Gli appuntamenti - Come detto, il 28 sarà il turno dell'incontro Spadafora-Gravina, quello veramente decisivo. Prima e dopo, però, vi saranno altri appuntamenti interni al mondo del calcio per capire in che direzione si andrà: a partire da domani, quando si terrà il consiglio direttivo di Lega Serie A, sempre con i diritti tv come tema caldissimo. Poi il 28, appunto, mentre probabilmente venerdì andrà in scena un'assemblea dei club. Sul piatto la proposta, cara allo stesso Gravina, di playoff e playout come alternativa al completamento "regolare" della stagione. A inizio giugno (il 3 o il 4 ma non è stato ancora convocato) è previsto un nuovo Consiglio Federale, al quale la Lega Serie A dovrà arrivare pronta con una risposta concreta anche su questo tema e sull'eventuale organizzazione degli spareggi.

9.25 - Protocollo partite al CTS, giorni clou fino al 28 - Quella che inizia oggi è una settimana decisiva, anzi la settimana decisiva, per capire se il campionato 2019/2020 potrà ripartire. Nel tardo pomeriggio di ieri la FIGC ha trasmesso al Ministero per lo Sport il nuovo protocollo, quello relativo alle partite: poche novità rispetto a quello previsto per gli allenamenti collettivi, a partire dalla quarantena per tutto il gruppo squadra in caso di nuovo contagio, che resta un ostacolo. Si è scelta la strada di non escluderla sin da subito per evitare uno scontato altolà da parte del Comitato Tecnico Scientifico, con la speranza, visto l’andamento dell’emergenza, di poter rivedere la norma nell’immediatezza dell’eventuale ripresa del campionato. Data cerchiata in rosso il 28 maggio: in quell’occasione il ministro Spadafora incontrerà le componenti federali, a partire dal presidente FIGC Gabriele Gravina. Sul piatto, il sì o il no alla ripresa del campionato: sempre ieri, lo stesso Spadafora si è detto molto possibilista circa una risposta positiva alle richieste del calcio. La Serie A potrebbe a quel punto ripartire il 13 o il 20 giugno.