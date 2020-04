live Emergenza Coronavirus. Stop calcio in Argentina, Spadafora: "Ripresa sia graduale"

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

22.13 - Brescia al fianco del ministro Spadafora - Attraverso il proprio sito ufficiale, il Brescia annuncia il proprio sostegno totale al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo le dichiarazioni di questa sera: "La società Brescia Calcio esprime pieno sostegno nei confronti del Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, per le decisioni serie e responsabili adottate. In una situazione tanto delicata quale sta attraversando il nostro Paese, siamo certi che il Ministro, seguendo la linea fin qui tenuta, saprà indirizzare la pratica del calcio e della Serie A nelle modalità più corrette e appropriate".

21.30 - Spadafora: "Calcio importantissimo per il paese, ma i sondaggi dicono di chiudere" - Il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, oggi intervenuto in diretta su Facebook, ha parlato così della Serie A: "La riapertura deve essere graduale. "La riapertura deve essere graduale. Possiamo provare a fare un ragionamento sul calcio senza pregiudizi? I sondaggi dicono che la maggior parte degli italiani vorrebbero chiudere qui il campionato, ma io non voglio farmi condizionare dai sondaggi. Questo solo per dirvi che sarebbe molto più facile chiudere qui il campionato, come auspica la comunità scientifica. Io però sono consapevole che il calcio è importante sia come elemento sociale sia dal punto di vista economico. Il miliardo e mezzo che il calcio paga al Fisco contribuisce al fondo dello Stato per tutte le altre discipline. Portare avanti il mondo del calcio è perciò importantissimo per il nostro Paese, ma lo dobbiamo fare in sicurezza. Ricordate quando la Lega Serie A non si è fermata? Quante squadre sono andate in quarantena? La FIGC ha presentato un protocollo ed è stato preso in considerazione". Il ministro ha parlato anche delle polemiche piovute oggi, in seguito alle sue dichiarazioni di ieri.

20.22 - Pres. Federcalcio Argentina: "Tutti i campionati sono finiti" - Dopo Belgio (manca però l'annuncio ufficiale) e Olanda, anche l'Argentina dichiara definitivamente sospeso, a causa del Coronavirus, il proprio campionato: presidente della Federcalcio (AFA) Claudio 'Chiqui' Tapia lo ha annunciato oggi: "Tutti i campionati sono finiti, e domani questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza. Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto".

19.28 - Superata quota 3 milioni di persone affette dal virus - Più di 3 milioni di persone al mondo affette da CoViD-19 dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dall'aggregatore di dati della John Hopkins University: di questi, circa un terzo solo negli Stati Uniti. Spagna, Italia e Francia i paesi europei più colpiti.

18.53 - Prof. Tranquilli: "Il calcio deve aspettare" - Il professor Carlo Tranquilli, componente della commissione medica della FIGC, ex medico della nazionale under 21 e direttore dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, commenta così all'ANSA il mancato via libera alla ripresa dal 4 maggio degli allenamenti per il calcio. "Non posso decidere io - aggiunge -, ma dico che in questo momento c'è ancora il rischio di contagio, quindi in una situazione dove sui posti di lavoro dovremo stare a un metro di distanza l'uno dall'altro e con la mascherina non mi sembra possibile far riprendere gli sport di contatto come calcio e basket. Ci si può allenare individualmente, ma anche qui va fatto un distinguo: ora un maratoneta può allenarsi da solo, non certo fare una gara in gruppo con altri".

18.15 - Protezione Civile, il bollettino - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 1.739 i nuovi contagi che si sono registrati nell'ultimo giorno. I casi registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 199.414, mentre gli attualmente positivi sono 105.813, con un decremento di 290 pazienti rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono decedute 333 persone affette da COVID-19 per un totale di 26.977 dall'inizio dell'epidemia. Sono .696 i nuovi guariti, 66.624 in totale. Qui tutti i numeri di oggi.

17.37 - Dalla UEFA 265 milioni per le federazioni - Dopo la FIFA, anche la UEFA corre in soccorso delle federazioni con aiuti economici che possano aiutarle nel superare l'emergenza Coronavirus: La "UEFA ha erogato 236,5 milioni di euro per aiutare le sue 55 federazioni affiliate ad affrontare le sfide del COVID-19 nei rispettivi paesi", si legge come incipit del comunicato ufficiale.

16.50 - Assemblea di Lega in settimana, si torna a parlare di contratti- In settimana potrebbe esserci una nuova Assemblea della Lega Serie A. Sul tavolo, tra le tante questioni, anche il futuro dei contratti: occorrerà trovare una posizione condivisa sul modo di affrontare il prolungamento degli accordi dei calciatori oltre il 30 giugno per poi sedersi a un tavolo con l'Assocalciatori.

15.20 - La FIFA ha proposto all'IFAB i 5 cambi - La FIFA ha chiesto all'IFAB di aumentare il numero di sostituzioni, portandole a cinque. Un provvedimento necessario per aiutare i giocatori a tornare a pieno regime dopo la sosta forzata causata dall'emergenza sanitaria globale. Un portavoce della FIFA ha dichiarato a 'Sky Sports Uk': "Quando riprenderanno le competizioni, è probabile che si debba affrontare un calendario congestionato, con una frequenza di partite più alta del normale. La sicurezza dei giocatori è una delle principali priorità della FIFA. La nostra preoccupazione, in questo senso, è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di potenziali infortuni per gli sforzi profusi. Alla luce di ciò, e alla luce della sfida affrontata a livello globale, la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione delle Federazioni".

14:40 - Gravina: "Condizioni poste dal Governo ci consentiranno di ripartire" - "La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del CONI e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio. - ha spiegato il presidente della FIGC Gabriele Gravina in un comunicato - Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni".

13.27 - Le seconde case - Era uno dei punti più attesi del nuovo decreto da parte degli italiani in cerca di un po' di aria ma la formulazione delle nuove norme non scioglie i dubbi. Anzi. Perché se è certo che non si potrà uscire dalla propria regione, e dunque non è consentito raggiungere le seconde case che si trovano in altra regione, non è affatto detto che non lo si possa fare se si ha una casa al mare, in campagna o in montagna all'interno della regione di residenza. Nel precedente decreto, quello in vigore ancora fino al 3 maggio, infatti è scritto: " Resta vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze". Nel nuovo decreto non c'è più traccia di questo divieto

12.12 - Il dubbio sui "congiunti" - Repubblica.it prova a spiegare quello che fin dalle parole di Giuseppe Conte è stato un vero e proprio rebus, ovvero che dal 4 maggio saranno considerati "necessari gli spostamenti per incontrare congiunti". Ma che si intende per congiunti? Fino a che grado di parentela si può estendere il termine? Sicuramente i genitori, i figli, le sorelle, i fratelli, dunque i familiari di primo grado? Ma possiamo estendere anche a nonni, nipoti, zii, cugini? E soprattutto: i compagni, i conviventi non legati da alcuna unione civile? Forse sì stando alle parole utilizzate ieri dal premier Conte durante la conferenza stampa quando ha parlato di "famiglie rimaste troppo a lungo divise dal lockdown". Certo è che è necessario un chiarimento interpretativo del governo per non creare confusione anche perché, essendo ancora in vigore l'autocertificazione e dunque i controlli sugli spostamenti, ogni cittadino deve sapere con certezza cosa può fare e cosa no e dunque chi può andare a trovare e chi no.

11.40 - Rezza (ISS): "Senza il lockdown sarebbe stato un disastro" Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato a Radio 24: "Se non ci fosse stato il lockdown sarebbe stato un disastro. Quando qualcuno pensa che il nemico siano le misure di contenimento, non è così. Il nemico è il virus. Se noi mollassimo del tutto le misure di contenimento, l’economia e la società italiana ne risentirebbero comunque in maniera gravissima perché avremmo un virus che scorrazza per l’Italia. Abbiamo una pandemia in corso. Sono sempre decisioni dolorose e che non si prendono mai a cuor leggero.

10.45 - Bocciato il protocollo medico FIGC Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla ripresa dello sport e spiega che il protocollo della FIGC è stato bocciato e che ne servirà uno nuovo, adesso. Oggi la FMSI, a Federazione dei medici sportivi, presenterà un documento al ministro Speranza con le proprie raccomandazioni. Gli allenamenti di gruppo, dal 18 maggio, dovrebbero postulare test sierologici, tamponi e visite approfondite simili all'idoneità sportiva. Il rischio sono anche gli infortuni, per gli staff servirebbero tre settimane ma più i tempi si allungano, più c'è il rischio playoff.

09.50 - I calciatori dopo la Pellegrini Il calcio resta sospeso con gli allenamenti che potranno prendere il via dal 18 maggio. Prima Federico Pellegrini di Cristiano Ronaldo, prima Filippo Tortu di Romelu Lukaku, spiega Il Corriere della Sera: da lunedì prossimo, infatti, sono consentite le sedute di lavoro solo agli atleti delle discipline sportive individuali. I calciatori potrebbero correre in un parco cittadino ma è impensabile che succeda e non solo per motivi di sicurezza.

09.20 - Dal 4 maggio via alla fase 2 Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha annunciato l'inizio dell'attesa Fase 2 dal 4 maggio. Riaperture, limitazioni e provvedimenti, nel link di seguito tutte le tempistiche e le modalità delle misure per la Fase 2 .

09.00 - Lotito: "Sfido la Juve in una gara secca per il titolo" Lunga intervista a Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulle colonne di Repubblica. Tanti concetti sulla discussa ripresa del campionato da parte del numero uno biancoceleste. "Il calcio riprenda, lo dico contro i miei interessi. Noi siamo già in Champions e risparmierei quattro mesi di stipendi. Io ragiono per il sistema". E ancora. "Sfido la Juventus, decidiamo lo Scudetto in una partita unica". E poi. "Non tutti lavorano nell'interesse del sistema, rischiamo di mandarlo a gambe. Alcune società stanno preparando un documento condiviso per mettere a nudo i rischi effettivi che corrono".

LUNEDI 27 APRILE