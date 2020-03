live Emergenza Coronavirus - Stop campionati, ora il Consiglio. Liga a porte chiuse

vedi letture

Sono giorni estremamente difficili per l'Italia. L'allarme Coronavirus si fa sempre più insistente, i contagi aumentano e anche lo sport è alle prese con decisioni necessarie sullo svolgimento delle competizioni e sui calendari in subordine alle decisioni del governo. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

14.37 - La Spagna vieta i voli da e per l'Italia - Inter-Getafe e Siviglia-Roma potrebbero essere a rischio. Il governo spagnolo ha infatti firmato un decreto, già pubblicato sul Boletin Oficial del Estado, con cui sono proibiti tutti i voli diretti tra l'Italia e la Spagna, partendo dalla mezzanotte di oggi fino al prossimo 25 marzo.

14.23 - Ryanair sospende i voli da e per l'Italia - Con un comunicato sul proprio sito web, la nota compagnia low cost ha sospeso fino all'8 aprile tutti i voli che interessano l'Italia. Le partenze domestiche, nello specifico, saranno sospese dall'11 marzo, mentre quelle internazionali dal 13.

14.22 - Porte chiuse anche in Portogallo - La Federcalcio portoghese ha annunciato oggi, attraverso un comunicato ufficiale, che tutte le partite dei campionati professionistici si disputeranno a porte chiuse.

14.08 - Iniziato il Consiglio Federale, dal vivo solo Lotito - Il Consiglio Federale, in programma per oggi a Roma, è iniziato da pochi minuti. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e quello della Lega Serie A Paolo Dal Pino, erano attesi non in videoconferenza, ma alla fine solo il patron biancoceleste si è presentato fisicamente, per gli altri tutto sarà seguito in conference call.

14.02 - Lotito arrivato al Consiglio Federale: nessun commento e zero sorrisi - Claudio Lotito, presidente della Lazio, è arrivato per il Consiglio Federale a Roma. Non certo sorridente il numero uno biancoceleste, che non ha rilasciato commenti ed è entrato per iniziare la riunione con gli altri consiglieri.

13.58 - La Spagna ferma gli eventi sportivi - Non solo le prossime due giornate di Liga e di Segunda Division a porte chiuse. Il Governo spagnolo ha deciso questa mattina che tutti gli eventi sportivi fino al prossimo tre aprile dovranno essere disputati a porte chiuse.

Nel calcio, si disputeranno senza pubblico sia le gare di campionato che quelle di Coppa, quindi anche Siviglia-Roma, Getafe-Inter e Barcellona-Napoli. Si giocherà a porte chiuse anche l'amichevole del prossimo 26 marzo della Spagna contro la Germania.

13.50 - Il proprietario dell'Olympiacos positivo al Coronavirus - Il proprietario dell'Olympiacos e del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso, attraverso un post su Facebook: "Il virus mi ha 'fatto visita'. E sento l'obbligo di rendere pubblica la notizia. Sto bene e sto prendendo le misure necessarie e le istruzioni date dai dottori. Suggerisco a tutti i miei concittadini. Auguro a tutti una pronta guarigione".

13.43 - Rinviate gare qualificazioni asiatiche a Qatar 2022 - Il Coronavirus ferma le qualificazioni asiatiche al Mondiale di Qatar 2022. L'AFC, l'equivalente asiatico della UEFA, ha infatti comunicato il rinvio a giugno delle partite in programma nei giorni dal 23 al 31 marzo. Le nuove date, però, creano diversi problemi all'Australia, che dovrebbe affrontare Kuwait, Taiwan e Giordania, ma dal 13 giugno sarà impegnata in Copa America. A questo punto, sarà necessario riprogrammare le partite della nazionale di Melbourne, che altrimenti sarebbe costretta a rinunciare alle qualificazioni.

13.21 - Posticipata vendita biglietti Bosnia-Irlanda del Nord - Anche la federazione bosniaca ha deciso di posticipare la vendita dei biglietti per la partita valida per i playoff di qualificazione contro l'Irlanda del Nord, prevista il 26 marzo. Questo come misura preventiva circa la diffusione del Coronavirus.

13.07 - Roma-Siviglia in campo neutro? - La sfida di Europa League fra Roma e Siviglia del 19 marzo, dopo il decreto emanato ieri dal governo, si giocherà a porte chiuse. Ma secondo la Gazzetta dello Sport la società giallorossa starebbe addirittura valutando una opzione ancora più estrema: giocare la gara di ritorno degli ottavi contro gli andalusi in campo neutro in un’altra nazione.

12.42 - Ass. Sanità Piemonte: "401 casi positivi" - Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte, commenta a Sky TG 24 la situazione: "Abbiamo 401 casi positivi, 65 ricoverati in terapia intensiva e purtroppo i deceduti sono 17. I test fatti sono oltre 2 mila".

12.33 - Migliora il patron del Novara - Piccole buone notizie, come riferisce La Stampa - ed. Novara, per il Novara. Come è noto, mercoledì scorso il numero uno del club, Maurizio Rullo, è stato ricoverato presso l'ospedale di Legnano a seguito della positività al Coronavirus, ma le sue condizioni stanno ora migliorando. Rullo rimane ricoverato sotto stretta osservazione nella citata struttura sanitaria, ma la febbre, come fanno sapere dal club, negli ultimi giorni ha cominciato a scendere; ovviamente non può ricevere visite, ma è in contatto telefonico con i suoi più stretti collaboratori. E domenica anche la squadra ha voluto manifestargli vicinanza attraverso un messaggio vocale via Whatsapp.

12.25 - Si ferma anche l'Austria - Anche l'Austria attua il piano d'emergenza in seguito alla diffusione del Coronavirus COVID-19. Il Governo ha stabilito che saranno vietati tutti gli eventi con oltre 500 spettatori. Competizioni UEFA: LASK-Manchester United, in programma giovedì, si giocherà senza pubblico mentre l'amichevole fra Austria e Turchia, in programma a Vienna il 30 marzo sarà con ogni probabilitò annullata.

12.09 - Liga e Segunda Division a porte chiuse - Non solo le gare europee a porte chiuse. Pochi minuti fa, la Liga ha reso noto che i prossimi due turni di campionato verranno giocati a porte chiuse. La decisione, che riguarda sia la prima che la seconda divisione spagnola, è stata presa dopo un confronto con il Ministero della Salute spagnolo e con i diversi Consigli Regionali. L'obiettivo è quello di provare a fermare l'epidemia di Coronavirus ed evitare quindi l'organizzazione di eventi in cui sono presenti tante persone.

12.00 - L'Austria chiude il confine - L'Austria chiude il Brennero, vale a dire il confine con l'Italia. La decisione, riferisce l'agenzia Apa, è stata comunicata dal governatore tirolese Guenther Platter: "Con l'estensione della zona protetta a tutto il territorio italiano, possiamo dire che saranno chiusi i confini, a eccezione del traffico di rientro".

11.45 - Juve-Lione a rischio? - Jean-Michel Aulas ha fatto il punto sulla disputa di Juventus-Olympique Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League che andrà in scena martedì prossimo. "Siamo nell'incertezza più totale, ad oggi la disputa del match è mantenuta - ha detto il numero uno dell'OL al canale 'BFM Business' -. Al momento, si dovrebbe giocare a Torino a porte chiuse ma so che era stato fatto un piano anche per giocare a Malta a porte chiuse (la Federazione maltese ha già scartato questa ipotesi, ndr). La situazione è variabile, la UEFA segue alla lettera i decreti dei vari Governi".

11.20 - UFFICIALE: Barça-Napoli a porte chiuse - La notizia era oramai nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità: Barcellona-Napoli del 18 marzo si giocherà a porte chiuse, al Camp Nou. Il ritorno degli ottavi di Champions League sarà quindi senza tifosi nonostante l’ottimismo delle scorse ore, come comunicato dalla società catalana sui social: “La partita di Champions League in programma per mercoledì 18 marzo fra Barcellona e Napoli, sarà giocata al Camp Nou a porte chiuse”.

11.02 - Barcellona-Napoli a porte chiuse - Manca solo l’annuncio ufficiale, ma oramai la decisione è presa. Anche Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà a porte chiuse. La decisione è stata presa questa mattina nel corso di una riunione nel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya alla quale hanno partecipato i responsabili della sanità della Generalitat de Catalunya e i dirigenti del club catalano nelle figure di Oscar Grau, Albert Soler e Ramon Canal. Per il Barcellona, che fino alle scorse ore voleva giocare col pubblico, si tratta di un mancato introito di circa 4,5 milioni di euro.

10.44 - Atalanta e Juve non rinunciano a Youth League - È di ieri la notizia della decisione dell’Inter di rinunciare alla Youth League (la Champions dei giovani) con la formazione primavera che non si è presentata per il match degli ottavi di finale contro il Rennes per evitare possibili contagi legati all’emergenza Coronavirus. Una scelta che non coincide con quella delle altre due italiane ancora in corsa: Juventus e Atalanta. Sia i bianconeri che gli orobici hanno infatti deciso di giocarsi l’accesso ai quarti di finale con i nerazzurri in campo oggi alle 15 a Coverciano contro il Lione e i bianconeri domani alle 16 contro il Real Madrid alla Continassa.

10.38 - Siviglia-Roma, UEFA non dà ancora comunicazioni - Nonostante l'annuncio arrivato dalle autorità spagnole, la UEFA non ha ancora ufficialmente comunicato che Siviglia-Roma (ed eventualmente anche Barcellona-Napoli) si giocherà a porte chiuse.

10.09 - Amichevoli con Inghilterra e Germania a forte rischio - Due giornate di campionato rinviate e attesa per la decisione sulle due amichevoli della Nazionale italiana di Roberto Mancini contro Inghilterra e Germania. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport entrambe le sfide sono a fortissimo rischio, in attesa di notizie certe e ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.

9.55 - UFFICIALE: Rinviate tutte le gare di C - Dopo il decreto del governo, si tratta soltanto di atti formali, che sono comunque necessari. In attesa che lo stesso annuncio arrivi da Lega Serie A e Lega B, la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020.

9.40 - Oggi consiglio FIGC - Resta in programma, in conference call, il Consiglio Federale straordinario già convocato per oggi dal presidente Gravina. All'ordine del giorno, la sospensione del campionato, in pratica già decisa dal governo, ma soprattutto le modalità per portarlo avanti una volta che l'emergenza coronavirus terminerà. E ovviamente c'è da capire come relazionarsi con la UEFA, sia per le competizioni che interessano i nostri club che per quanto riguarda l'avvio di Euro2020, con gara inaugurale peraltro prevista proprio a Roma.

00.11 - Barcellona-Napoli a porte chiuse o no? - Le autorità spagnole sono chiamate a decidere sulla disputa della gara tra catalani e azzurri con o senza pubblico. Domattina alle 9, scrivono i media iberici, si terrà una riunione decisiva. Il governo preme per giocare a porte chiuse, il Barcellona vorrebbe i suoi tifosi, o quantomeno gli abbonati: quella di limitare a questi ultimi l'ingresso è (a sorpresa) una decisione possibile.

MARTEDÌ 10 MARZO

23.55 - Ecco il DPCM: stop campionati, gare Champions ed Europa League permesse- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato pochi minuti fa il DPCM che amplia all'intero territorio italiano le restrizioni già applicate da domenica a Lombardia e 14 province.

Per quanto riguarda lo sport, sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in impianti chiusi al pubblico; sarà inoltre consentito disputare, sempre a porte chiuse, eventi e competizioni sportive internazionali. Salvi quindi i prossimi impegni di Champions ed Europa League, in attesa di eventuali nuove comunicazioni da parte del CONI, della FIGC o della UEFA.



22.56 - Tutte le gare che saranno rinviate - Dopo l'annuncio del premier Conte, è attesa per quella che sarà a questo punto soltanto una ratifica da parte della FIGC e delle varie leghe circa la sospensione dei rispettivi campionati. Ecco quali partite di Serie A saranno rinviate.

22.28 - Le reazioni dei media - La notizia è ovviamente una sola, in questi minuti. Qui le aperture dei principali media del nostro Paese dopo la decisione del governo Conte di allargare a tutta l'Italia le restrizioni applicate per la Lombardia e le altre 14 province già dichiarate zona rossa nella notte di domenica.

21.59 - Spagna verso le porte chiuse - Il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa, in conferenza stampa ha confermato che anche il Governo spagnolo e la Liga stanno pensando di avviare il processo che porterà a giocare il campionato spagnolo a porte chiuse: "Quando avremo adottato una decisione su cui stiamo lavorando, la comunicheremo. Se domani adotteremo nuove norme in merito allo sport, le renderemo note immediatamente". Di conseguenza, anche Barcellona-Napoli di Champions League dovrebbe giocarsi a porte chiuse.

21.48 - Conte: "Stop al campionato" - Nella conferenza con cui ha annunciato nuove restrizioni per tutta Italia, il premier Giuseppe Conte ha annunciato anche lo stop ai campionati: "A questo punto non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio: dispiace dirlo ma i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo che siano utilizzate le palestre per lo svolgimento di attività sportive".

21.37 - Di Maio: "Tutta Italia come la Lombardia" - "Tutta Italia come la Lombardia, verso una nuova stretta". L'AdnKronos riporta le parole di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri che ha anticipato il provvedimento deciso dal Consiglio dei ministri: "Regole ferree ovunque, un nuovo sacrificio".

20.54 - UFFICIALE: Siviglia-Roma a porte chiuse - Il ministero della Salute spagnolo ha annunciato che la partita tra Siviglia e Roma valida per gli ottavi di finale di andata di Europa League si giocherà a porte chiuse. Dopo ore di incertezza, la decisione delle autorità spagnole per contrastare il contagio da coronavirus è arrivata nella tarda serata di oggi.

20.38 - La7: governo pronto ad allargare zona rossa - Il governo è pronto ad allargare le misure restrittive previste per la Lombardia e le altre 14 province già dichiarate zona rossa all'intera Italia. Lo dovrebbe annunciare, riporta il tg de La7, a breve il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa in diretta su Facebook. Il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi poi domattina.

20.18 - Paziente 1 fuori da terapia intensiva - Buone notizie per Mattia, il 38enne ormai diventato noto a livello mediatico come il "paziente uno" del coronavirus in Italia, ricoverato da tempo presso l'ospedale di Pavia. Come annunciato da Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, il giovane è infatti uscito dalla terapia intensiva e adesso respira in maniera autonoma.

19.52 - Sospeso il campionato Primavera - Con una nota ufficiale, la Lega Serie A facente capo al presidente Paolo Dal Pino ha comunicato la sospensione del campionato Primavera 1 2019/2020. Questo il testo integrale: "Si comunica che tutte le gare del Campionato Primavera 1 TIM, in programma a partire dal 10 marzo 2020, sono sospese e rinviate a data da destinarsi".

19.50 - Ministro Spadafora: "Al lavoro per il decreto" - Dopo la riunione di oggi a Roma, indetta dal presidente del CONI Giovanni Malagò, e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Federazioni degli Sport di Squadra, arrivano le parole del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che commenta così la decisione di fermare le attività sportive fino al 3 aprile con richiesta di decreto: "Ho appreso con piacere l’esito dell’incontro svoltosi oggi al Foro Italico con il presidente del CONI, Giovanni Malagò e i presidenti delle Federazioni degli Sport di squadra. Ringrazio tutti per la serietà, la collaborazione e la presa di coscienza della gravità della situazione. Sono già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani".

19.39 - Siviglia-Roma a porte chiuse - Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma Siviglia-Roma si disputerà in assenza di pubblico. Analogo provvedimento potrebbe essere preso per Barcellona-Napoli, dopo la diffusione del contagio da coronavirus anche in Spagna.

19.27 - Caputo esulta con un cartello: "Andrà tutto bene, state a casa" - Dopo la rete siglata al Brescia, l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo si è fatto consegnare un foglio con su scritto poche ma significative parole da mostrare alle telecamere e quindi ai telespettatori: “Andrà tutto bene. #restateacasa”. Un messaggio di speranza in tempi di emergenza coronavirus, ma pure un appello alle persone affinché vengano seguite le indicazioni del governo: restare a casa, evitando inutili spostamenti, per contenere la diffusione del virus.

19.06 - Gallera: "Se la gente sta a casa vinciamo la battaglia" - Intervistato da Sky TG 24, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, GIulio Gallera, indica la via: "Se la gente sta a casa, se va a lavorare e torna a casa, noi la battaglia la vinciamo. Altrimenti bisognerà utilizzare strumenti di restrizione. Ma dobbiamo cambiare da oggi. Bisogna ridurre al massimo la vita sociale"

18.56 - Il tiro al volo si ferma - Il Presidente Federale Luciano Rossi,sentito il parere di tutti i Consiglieri Federali,sospende l’organizzazione e lo svolgimento di tutte gare federali programmate nel calendario FITAV (Federazione Italiana Tiro Al Volo) fino alla data del 3 aprile p.v. Invitiamo le nostre ASD e tutti i nostri tesserati al rispetto di quanto previsto nel DPCM e confidiamo nella comprensione e collaborazione di tutta la famiglia federale.

18.37 - Calcagno (AIC): "Scelta responsabile" - Il vicepresidente AIC, Umberto Calcagno, commenta così la decisione del CONI: "Credo che sia un atteggiamento responsabile. È giusto che il sistema si assuma una responsabilità di questo tipo in un momento di eccezionalità come questo". E sugli allenamenti: "Bisognerà approfondire. Una buona organizzazione e una cura degli aspetti sanitari potrà permettere di continuare la normale attività di preparazione".

18.20 - Per fermare il calcio si aspetta decreto o FIGC - Perché le decisioni del CONI diventino effettive è però necessario un nuovo Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri che lo imponga, o viceversa (per quanto riguarda il calcio) una decisione in tal senso del consiglio federale FIGC, che si riunirà domani in conference call.

17.52 - STOP AD OGNI ATTIVITA' SPORTIVA FINO AL 3 APRILE Questo il comunicato apparso sul sito del CONI dopo la riunione odierna indetta dal presidente Giovanni Malagò:

Si è svolta oggi pomeriggio al Foro Italico una riunione, indetta dal presidente del CONI Giovanni Malagò, e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Federazioni degli Sport di Squadra, unitamente al Segretario Generale Carlo Mornati.

Dopo aver ascoltato le opinioni di tutti gli intervenuti (alcuni in presenza, altri via Skype), il Presidente Malagò ha pubblicamente ringraziato i Presidenti federali e le Federazioni per la grande coesione e l’apprezzata unità di intenti manifestate in un’occasione così delicata per il Paese e in particolare per il mondo dello sport che non ha precedenti nella storia.

Confermando che in ogni azione e circostanza la tutela della salute è la priorità assoluta di tutti, al termine della riunione il CONI all’unanimità ha stabilito che:

- tutte le decisioni prese dalle singole FSN e DSA fino ad oggi sono da considerarsi corrette e nel pieno rispetto delle norme e delle leggi emanate e attualmente in vigore;

- sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020;

- per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità;

- di chiedere alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;

- viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.

Il Presidente Malagò è stato delegato da tutti di informare oggi stesso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sulle risultanze dell’incontro.

Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne.

Il CONI da giorni sta sostenendo e continuerà a sostenere le singole Federazioni in tutte le iniziative che intenderanno intraprendere con le rispettive organizzazioni internazionali (europee e mondiali) al fine di armonizzare i calendari e gli eventi anche in vista delle prossime scadenze legate alle qualificazioni olimpiche.

17.23 - Basile-Eintracht di Europa League cancellata Basilea-Eintracht Francoforte non si giocherà. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera ha annunciato che il 19 marzo la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League non verrà disputata, nemmeno a porte chiuse. "La polizia della città di Basilea ha deciso di non approvare la disputa di questo match al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea", si legge nel comunicato.

Si tratta della prima gara organizzata dall'UEFA che non verrà disputata per l'emergenza Coronavirus. "Situazioni speciali richiedono una dose speciale di comprensione", ha dichiarato il CEO del Basilea Roland Heri.

17.14 - Viceministro dell'Interno: "Carcere per chi viola limitazioni zona rossa" "Se si incappa in un controllo e non si hanno le motivazioni previste può incorrere in due reati penali: o l'art. 650 del codice penale (inosservanza provvedimenti delle Autorità) con una condanna fino ai tre mesi, oppure il rischio sale fino a tre anni se gli viene riconosciuto l'attentato a salute pubblica". Lo ha specificato Matteo Mauri, viceministro dell'Interno a 24Mattino su Radio 24 rispondendo a una domanda sui rischi che corre chi si sposta al Sud senza validi motivi, riporta FanPage.

16.55 - Lo Monaco anticipa: "Si va verso stop e spostamento al 5 aprile" Così a TuttoMercatoWeb il consigliere federale Pietro Lo Monaco, ex direttore generale del Catania, anticipa ciò che verrà deciso domani dal Consiglio della FIGC a causa dell’emergenza Coronavirus. “Parteciperò in Conference call. L’orientamento generale è di spostare i campionati. Sarà un consiglio critico, con tante situazioni da sviscerare. Credo che i campionati - continua Lo Monaco - riprenderanno il 5 aprile”.

16.43 - Barelli (Federnuoto): "Siamo di fronte a un'emergenza" Così Paolo Barelli, Presidente Federnuoto, dopo la riunione straordinaria del CONI. "Serve un’indicazione precisa e poi seguirla da parte del Governo. Non si può mettere sulle spalle dello sport più o meno sensibili. Siamo di fronte a un’emergenza e quindi è corretto che il Governo dica cosa fare e tutti devono seguire quelle direttive. Se dovessero arrivare ordinanze più restrittive tutte le federazioni le rispetterebbero” Sul calcio: “Io sono convinto che il calcio dovrà fermarsi. Stanno aspettando la decisione governativa”

15.25 - Serie D: "Stop alle attività" Il Presidente della LND, Cosimo Sibilia, su Twitter. "Oggi il direttivo della LND riunito in videoconferenza ha ritenuto di andare oltre le prescrizioni del DPCM 8 marzo. Era necessario prendere una decisione coerente con il momento che sta vivendo l'Italia. Stop a tutte le nostre attività fino al 3 aprile".

14.47 - Pro Vercelli: "Pronti a perdere a tavolino" Il Presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo. "È da irresponsabili continuare in questa maniera e se dovremo perdere le partite a tavolino le perderemo senza problemi".

14.11 - Ligue 1 a porte chiuse Decisione straordinaria delle autorità francesi. Ligue 1 a porte chiuse fino al 15 aprile.

13.27 - Riunione straordinaria del CONI Vista l’emergenza epidemiologica e le misure urgenti in materia di contenimento per la diffusione del virus COVID 19 nel nostro Paese, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha indetto una riunione straordinaria per oggi pomeriggio alle ore 15.00 in Sala Giunta con le Federazioni degli Sport Professionistici (Calcio, Pallacanestro, Golf e Ciclismo) e degli Sport di Squadra (Baseball, Softball, Handball, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Hochey Ghiaccio, Hockey Prato, Hockey a Rotelle, Football Americano, Cricket e Palla Tamburello). All’incontro sono state invitate anche le due Federazioni di servizi (Medici Sportivi e Cronometristi). I Presidenti impossibilitati a presenziare di persona si collegheranno via Skype.

12.55 - Di Maio: "Sì a stop campionati" Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, ha esternato solidarietà nei confronti del collega Vincenzo Spadafora che in questi giorni ha espresso una posizione netta a favore delle stop dei campionati. “Ci sono misure che richiedono il massimo della responsabilità, lo dico al mondo del calcio. Esprimo la mia vicinanza al Ministro Spadafora che in questo momento sta cercando di convincere tutto il mondo del calcio che è meglio non giocare. Perché se ci sono dei giocatori positivi, questi a loro volta possono contagiarne degli altri e, tornando a casa, possono contagiare altri cittadini".

12.34 - La Lega Pro: "Chiederemo di usare il mese di giugno" Il Presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, a Tuttomercatoweb.com. "Noi, come Lega Pro, chiederemo ovviamente di utilizzare al massimo tutto il mese di giugno, poi affronteremo anche il problema relativo alle scadenze del 16: vogliamo allentare il problema finanziario, dando respiro ai club".

11.45 - PSG-Dortmund a porte chiuse La partita di Champions League fra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse. Lo ha stabilito la Prefettura di Parigi che ha deciso di applicare le misure preventive già annunciate nei giorni scorsi a seguito dell'emergenza Coronavirus. La partita è in programma mercoledì alle ore 21.

11.15 - Il CONI chiede chiarezza sullo svolgimento dei campionati - Importanti parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, in merito alla prosecuzione del campionato: "La Federazione può confermare di andare avanti o meno, ma tutti devono andare nella stessa direzione, tutti gli sport. Io dico che tutti gli sport devono andare verso la stessa direzione, mi pare che il Paese lo stia chiedendo”.

11.05 - La situazione in Serie A. Domani si deciderà sull'eventuale stop del campionato - Ieri sono state recuperate cinque partite della settima giornata del girone di ritorno. Il quadro verrà completato oggi, con Sassuolo-Brescia in programma alle 18.30. Calendarizzate per mercoledì 18 marzo le tre gare che non sono state disputate per l'emergenza Coronavirus, mentre per Inter-Sampdoria - così come per le semifinali di ritorno di Coppa Italia - ancora non c'è una data. Ma adesso la questione è ancora più stringente: andare avanti o meno? L'AIC e il Governo hanno preso una posizione netta a favore dello stop del campionato e domani ci sarà un Consiglio Federale che deciderà sul tema.

11.00 - La situazione in Serie B. Domani si deciderà sull'eventuale stop del campionato - Un chiaro comunicato, quello della Lega B, nella quale proprio ieri è stato ricordato che la categoria "si è sempre attenuta alle prescrizioni contenute dai decreti emessi dalle competenti autorità e dal Governo. Stessa condotta trasparente e lineare ha mantenuto anche in occasione della 28a giornata di campionato", che terminerà questa sera con il monday night tra Chievo Verona e Cosenza. Ma la serie cadetta non si è mai fermata, è stata solo rinviata la gara tra Ascoli e Cremonese della 25^ giornata, per il resto match a porte chiuse nelle zone a rischio (quelle del centro-nord) fin da subito: la giornata che sta per andare in archivio, come le prossime, si disputeranno - fino a quando non saranno prese misure diverse - senza la presenza del pubblico. In attesa che venga poi decisa la data del recupero dell'unico confronto non giocato.

10.55 - La situazione in Serie C. Domani si deciderà sull'eventuale stop del campionato - Un chiaro comunicato, quello della Lega B, nella quale proprio ieri è stato ricordato che la categoria "si è sempre attenuta alle prescrizioni contenute dai decreti emessi dalle competenti autorità e dal Governo. Stessa condotta trasparente e lineare ha mantenuto anche in occasione della 28a giornata di campionato", che terminerà questa sera con il monday night tra Chievo Verona e Cosenza. Ma la serie cadetta non si è mai fermata, è stata solo rinviata la gara tra Ascoli e Cremonese della 25^ giornata, per il resto match a porte chiuse nelle zone a rischio (quelle del centro-nord) fin da subito: la giornata che sta per andare in archivio, come le prossime, si disputeranno - fino a quando non saranno prese misure diverse - senza la presenza del pubblico. In attesa che venga poi decisa la data del recupero dell'unico confronto non giocato.