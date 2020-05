live Emergenza Coronavirus, tutte le parole di Spadafora. Protezione Civile, il bollettino

Coronavirus e calcio: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

18.13 - Protezione Civile, il bollettino: 652 nuovi contagiati (-1.638 positivi rispetto a ieri). 130 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 75.380 nuovi tamponi e individuati 652 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 59.322, con un decremento di 1.638 persone rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 130 persone affette da coronavirus per un totale di 32.616 morti dall'inizio dell'epidemia. Sale a 136.720 il numero di guariti, +2.160 rispetto a ieri. Ecco i dati.

Attualmente positivi: 59.322 (-1.638)

Deceduti: 32.616 (+130, +0,4%)

Dimessi/Guariti: 136.720 (+2.160, +1,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 595 (-45, -7%)

Tamponi: 3.318.778 (+75.380)

Totale casi: 228.658 (+652, +0,3%)

18.01 - Ministro Spadafora: "Lunedì la FIGC mi invierà il protocollo per la ripresa del campionato" Non solo il protocollo per gli allenamenti collettivi, pubblicato proprio questo pomeriggio dal Governo. Nel corso della sua intervista ai microfoni di 'Rai Uno', il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato che lunedì la FIGC invierà al suo Ministero anche il protocollo per ll svolgimento delle partite in sicurezza: "L'altra novità - ha detto nel corso del suo intervento - è che lunedì 25 riceverò il protocollo per la ripresa del campionato. Appena lo riceverò, le trasferirò immediatamente al Cts per far sì che nell'incontro di giovedì 28 si possa già avere un orientamento del Cts sulla questione e quindi in quella data dire se ci sono le condizioni per riprendere e quando".

17.55 - Serie A, ecco il protocollo! Il documento definitivo per la ripresa degli allenamenti di squadra - Come anticipato dal ministro Spadafora, arriva finalmente a livello ufficiale il protocollo per la ripresa degli allenamenti della squadre di calcio professionistico e degli arbitri. Pochi minuti fa, attraverso il portale dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio, è stato diffuso il comunicato che consentirà ai club di Serie A, Serie B e Serie C la ripresa degli allenamenti collettivi a tutti gli effetti. Tra le novità del documento, la necessità di effettuare test ogni 4 giorni, la possibilità di evitare il maxi-ritiro preventivo per tutta la squadra, con l’isolamento fiduciario che scatta soltanto nel momento in cui venga accertata la positività di un calciatore al COVID-19. Qui potete trovare un'analisi approfondita del documento, che è invece disponibile in versione completa a questo link.

17.43 - Spadafora: "Pubblicato il protocollo per gli allenamenti collettivi. Ripresa? Il 28 decideremo" - Vincenzo Spadafora ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Rai Uno', nel corso della trasmissione 'La vita in diretta': "Pochi minuti fa abbiamo pubblicato il protocollo che consente alla FIGC e alle squadre di Serie A di riprendere gli allenamenti collettivi, c'è il definitivo ok del Cts. L'altra novità è che lunedì 25 riceverò il protocollo per la ripresa del campionato. Appena lo riceverò, le trasferirò immediatamente al Cts per far sì che nell'incontro di giovedì 28 si possa già avere un orientamento del Cts sulla questione e quindi in quella data dire se ci sono le condizioni per riprendere e quando". (Clicca qui per leggere la news completa!)

13.47 - Malagò: "C'è egoismo da parte dei presidenti di Serie A" - Dopo aver parlato dell'eventualità dei playoff per finire il campionato, Giovanni Malagò a Radio Incontro Olympia ha commentato l'atteggiamento dei presidenti dei club di Serie A: "C'è egoismo da parte di tutti i presidenti sul fatto di voler giocare o no? Si, tutti hanno in qualche modo un condizionamento da una posizione di classifica - aggiunge il presidente del Coni - e non mi sento di dire che ci sono buoni e cattivi. Questo forse è nella natura umana che ci possono essere delle spinte, in virtù anche del fatto che nel momento in cui si è fermato tutto uno era ad un punto dalla retrocessione o dallo scudetto".

11.32 - Parla Malagò: "Playoff? Ho chiesto di elaborare un piano B" - "Non si può ricominciare senza avere una soluzione in caso non si riesca a portare a termine il campionato". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, in diretta su Radio Incontro Olympia: "Lo ripeto da due mesi. Di 15 sport di squadra in Italia, solo il calcio è rimasto vivo: gli altri si sono tutti fermati senza assegnare scudetto e retrocessioni. Adesso - continua Malagò - anche se ci sono tutte le condizioni per ripartire con la Serie A, c’è sempre qualche piccola possibilità che ci possa essere qualche ostacolo. Playoff? Io ho chiesto di elaborare un piano B, poi sta alla FIGC decidere quale. In Germania hanno messo in sicurezza tutto il sistema, facendo subito l’accordo con le televisioni, qui in Italia non c’è niente. Non si può parlare se non si sanno le cose".

11.11 - Rabiot alla Continassa - Dopo i risultati dei test di ieri, che hanno dato esito negativo, per Adrien Rabiot è tempo di tornare ad allenarsi alla Continassa. Il centrocampista francese è arrivato questa mattina al centro sportivo della Juventus, per iniziare la preparazione in vista della probabile ripresa del campionato. Di seguito il video del suo arrivo da profilo Twitter di TMW:

10.40 - Dg Cagliari: "Lavoriamo per trasferte sicure" - Il dg del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato del tema ripresa a La Gazzetta dello Sport: “I trasferimenti in aereo per noi rientrano nella normalità, avere partite così ravvicinate ci porterà a fare considerazioni diverse rispetto al solito. Ma saremo felici di essere tornati a fare il nostro lavoro. Tutti gli organi preposti stanno lavorando con professionalità per far sì che tutte le trasferte siano sicure, attraverso la costruzione di percorsi protetti che saranno validi in tutte le città che ospiteranno le partite”.

VENERDÌ 22 MAGGIO

22.35 - Tommasi: "C’è chi in questi giorni sta davvero in difficoltà, e la gente pensa ai grandi ingaggi" Il presidente dell'AIC Damiano Tommasi, intervenuto ai microfoni dell’Ansa, riguardo le delibere del Consiglio Federale di ieri, che hanno sospeso i campionati dilettantistici, e indicato la ripresa per Serie A, B e C. Queste le parole dell'ex centrocampista della Roma: "’È una situazione eccezionale, per il Coronavirus, e si pensa di risolverla con le solite logiche: provo a scaricare sull’altro il problema, se possibile anche a fregarlo. È questo che mi preoccupa, e direi non solo nel calcio. Il calcio chiede soldi al Governo lamentando buchi, esige il saldo dalle tv perché si gioca, non paga i calciatori quando sono il lockdown e poi dice che si va in campo con la possibilità di pagare un solo mese di stipendio su 5: vi pare una logica di sistema? Vi pare che facciamo tutti parte dello stesso business? O che siamo tutti sulla stessa barca? Però l’opinione comune è che il calciatore in fondo non si può lamentare. C’è chi in questi giorni sta davvero in difficoltà, e la gente pensa ai grandi ingaggi: ma il problema è della maggioranza che vive di calcio, non della parte, minoritaria, che si arricchisce. Nelle serie minori ci sono giocatori convocati fuori sede, si devono pagare l’affitto ma hanno certezza di un solo stipendio, magari al minimo: non mi stupirei se non andassero, ragionando al fatto che i primi soldi guadagnati sono quelli risparmiati. Il calciatore è colui che rischia in prima persona, andando in campo, e si scarica su di lui tutto il peso di questa crisi. Se vogliono questo, non dicano poi che salvano il calcio.“

21.30 - In Spagna sicuri: la Liga riparte il 12 giugno - Secondo quanto riportato da COPE, la Liga tornerà venerdì 12 giugno e la partita che sancirà il ritorno del massimo campionato spagnolo sarà il derby di Siviglia, in programma al "Sanchez Pizjuan". LaLiga pensa di comunicare ufficialmente il calendario ai club il 28 maggio.

20.12 - Durissimo comunicato dell'Assocalciatori: "Stupore e imbarazzo per le decisioni prese" - Durissimo comunicato dell'Assocalciatori, che ha commentato le decisioni prese durante il Consiglio Federale FIGC tenutosi ieri. Clicca qui per leggere il comunicato completo .

19.35 - Ripresa Serie A, previste tre fasce orarie per le partite da disputare - Novità sulla ripresa del campionato e sugli orari che dovrebbero avere le gare fissate nel prossimo calendario dalla Lega di Serie A. Questa ha previsto tre finestre, anche per venire incontro alle tv ore 16,30, 18,45 e 2. Lo spiega Repubblica.it.

18.15 - Protezione Civile, il bollettino del 21 maggio - Di seguito i dati odierni forniti dalla Protezione Civile

Attualmente positivi: 60.960 (-1.792)

Deceduti: 32.486 (+156, +0,5%)

Guariti: 134.560 (+2.278, +1,7%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 640 (-36, -5,3%)

Tamponi: 3.243.398 (+71.679)

Totale casi: 228.006 (+642, +0,3%)

17.45 - I calciatori della Juventus sono tutti negativi - Sono tutti negativi i test ai giocatori della Juventus. Anche per Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain, gli ultimi a rientrare in Italia dal lungo periodo trascorso in patria. Entrambi potranno così interrompere anticipatamente la quarantena e unirsi al gruppo di Maurizio Sarri. Il club bianconero ha infatti comunicato sul proprio sito: "ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato i test diagnostici che hanno dato esito negativo; in questi giorni riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi".

15.29 - Sottosegretario Salute Zampa: "Ripartenza Serie A? Presto arriveranno notizie confortanti" - Il calcio verso la ripartenza. L'ha detto quest'oggi, ospite di 'Radio Capital', anche Sandra Zampa, Sottosegretaria al Ministero della Salute che s'è mostrata piuttosto fiduciosa sulla riprese dei campionati: "Io credo che andiamo nella direzione della Germania e anche il Ministro Spadafora l'ha anche detto. Mi sono ritrovata casualmente in questo discorso perché tutto è passato per il nostro Ministero, ci ho lavorato molto e credo che presto avremo notizie confortanti per i tifosi". La data in cui su questo tema arriveranno certezze è il 28 maggio. In quella occasione il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà i vertici delle Leghe e della FIGC e si deciderà se e come ripartire.

15.20 - Anche la C verso la ripresa ma i medici di terza serie sono pronti a iniziative clamorose - I campionati professionistici riprenderanno il loro corso: questo è quanto emerso ieri dal Consiglio Federale. Ma la decisione non ha trovato l'approvazione dell'associazione medici italiani di calcio (Lamica), guidata da Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale, soprattutto per quando riguarda la ripresa in Serie C: il protocollo sanitario attuale è un'ipotesi irricevibile, e i medici della terza serie, come hanno già comunicato alla FIGC, sono pronti anche a iniziative clamorose. A ora, solo la Reggiana sembra essere su una posizione diversa, e pronta a dare il via all'attuazione delle procedure necessarie per il rispetto del protocollo sanitario vigente: a comunicarlo, lo stesso club mediante una nota ufficiale.

14.50 - Mancini: "Spero possa riprendere il campionato, anche se i miei giocatori arriveranno stanchi" - "Io non vorrei dire nulla che mi sembra ci sia un gran caos. Se dovessi parlare da allenatore della Nazionale spererei che si finisse qui per ricominciare con calma. Il prossimo anno ci saranno una serie infinite di partite e potrebbero arrivare stanchi i giocatori. La mia speranza, però, è comunque che si possa riprendere". Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, torna a parlare e ai microfoni di Roma Radio dice la sua anche sulla possibile ripartenza: "Come mi sembra questo nuovo calcio: "Non è facile, ma penso questo: mi sembra che nel calcio ci siano stati veramente pochi giocatori che sono stati infettati dal virus. Questo significa che non è così semplice infettarci tra di noi giocando all'aperta. Io spero le mascherine scompaiano al più presto. Certo è diverso il calcio senza pubblico, è un calcio un po' particolare".

14.10 - Il protocollo resta un rebus: molti club non l'hanno ricevuto. E per i medici è "inattuabile" - Il protocollo per la ripresa degli allenamenti diventa un rebus. Dopo gli annunci di Spadafora e Gravina sull’approvazione da parte del CTS, ne attendiamo da un paio di giorni la pubblicazione, ma al momento tutto tace. E non finisce qui: secondo Il Messaggero, diverse società sostengono di non averlo ricevuto. Altri aspettano che venga ufficialmente validato dal Governo. E per molti cambiare i termini del discorso da quarantena a isolamento fiduciario della squadra in caso di nuovo contagio non cambia la sostanza: molti medici di Serie A lo avrebbero comunque definito “inattuabile” nelle conversazioni tra di loro. (Clicca qui per leggere la news completa!)

13.35 - TMW - Brescia, ancora allenamenti individuali facoltativi: non c'è Balotelli, né mister Lopez - Ancora in alto mare in casa Brescia l'organizzazione delle sedute di allenamento. Non sono state ancora organizzate e al momento, all'interno del centro sportivo, non s'è ancora presentato nemmeno Mario Balotelli, al pari di tanti altri giocatori visto che non sono ancora partite le convocazioni. Assente anche mister Diego Lopez, che sta osservando i 14 giorni di isolamento. Le rondinelle in queste ore stanno provvedendo all'organizzazione di tamponi per giocatori e staff per poi seguire le direttive del protocollo stilato da Lega e FIGC. Per ora, però, la scelta di andare al centro sportivo delle rondinelle da parte dei calciatori resta facoltativa.

12.30 - Il summit Conte-FIGC non è più necessario. Così il Premier ha ammorbidito Spadafora - Il famoso summit, tanto atteso nei giorni scorsi, fra il premier Giuseppe Conte e i vertici del mondo del calcio non è più necessario. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega come il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sia stato “ammorbidito” dallo stesso Conte. Dietro la svolta arrivata nelle scorse ore per la ripresa degli allenamenti collettivi e la possibile ripartenza del campionato, insomma, c’è comunque lo zampino di Conte che stava per prendere in mano il dossier calcio. Non è successo, ma il Premier ha lasciato capire al Ministro che in caso di prosecuzione della linea dell’intransigenza lo avrebbe fatto.

A quel punto Spadafora, secondo la ricostruzione del quotidiano, ha preso atto di quanto la mancanza di dialogo fra lui stesso e la Serie A stesse assumendo i contorni di un caso politico e ha aperto alla trattativa.

10.52 - Serie A dal 13 giugno al 2 agosto? Il possibile calendario, c'è spazio anche per la Coppa Italia Il Corriere dello Sport analizza la possibile composizione del calendario di Serie A in caso di ripresa il 13 giugno, come auspicato da Lega e FIGC. In quel fine settimana andrebbe in scena la 27^ giornata, big match Atalanta-Lazio. Qualche giorno dopo, il 17 gugno, spazio ai recuperi della 25^ giornata (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari). Quindi via alla programmazione “regolare” a partire dal 21 giugno con una giornata ogni 3-4 giorni per arrivare alla 38^ giornata il 2 di agosto. Nel mezzo spazio anche per la Coppa Italia, competizione il cui termine era stato messo in discussione nei giorni scorsi: l’1 luglio le semifinali di ritorno, il 22 luglio la finale. (Clicca qui per leggere la news completa!)

10.21 - Dal calciomercato al campionato '20/'21. Le date (ancora ipotetiche) della prossima stagione - Nella giornata di ieri erano circolate le prime date per quel che riguarda il prossimo calciomercato. Un argomento solo sfiorato dal Consiglio Federale di ieri, l’argomento principale è ovviamente stato quello della ripartenza del campionato. Le prime indiscrezioni parlano di una finestra fra l’1 settembre ed il 2 ottobre 2020, mentre la Gazzetta dello Sport fa una previsione con 3 giorni in più a disposizione, dall’1 settembre al 5 ottobre.

09.33 - Consiglio Federale, tutte le decisioni di ieri: campionati di A, B e C da finire entro il 20 agosto - Il Consiglio Federale andato in scena ieri ha messo dei paletti importanti all’interno della tribolata stagione ancora in corso. Il termine ultimo per la conclusione del campionato è fissato al prossimo 20 agosto (ben oltre la data indicativa proposta dalla UEFA, il 3 agosto), con la stagione che chiuderà ufficialmente i battenti il 31 di agosto per dare il via alla nuova l’1 di settembre. Quindi il mercato, le cui date saranno svelate più avanti, ma intanto si potranno depositare dei contratti preliminari dall’1 giugno al 31 agosto. Questo il comunicato della FIGC in merito a tutte le decisioni prese: "Il Consiglio ha assunto una delibera in cui si indica la regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche. In subordine, qualora la ripresa non dovesse essere possibile, si procederà a modifiche di format e, in caso di definitiva interruzione, di definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi che premino il merito sportivo". (Clicca qui per leggere la news completa!)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO

22.41 - Le parole di Tommasi - Damiano Tommasi, ha affermato al sito ufficiale dell'AIC: "Sapete che cosa significa? Che siamo stati in campo fino al 15 marzo, che i calciatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto! Sono deluso e preoccupato. Si prendono delle decisioni con mascherine e call conference, e poi si mandano in campo gli altri. Cioè i calciatori. Ed ecco come sono ripagati. Gli imprenditori del calcio chiedono i soldi a tutti – Uefa, Fifa, governo – per non pagare i calciatori…E noi dovremmo essere contenti? Domani ci vedremo, analizzeremo la situazione. Sono veramente deluso e preoccupato per come vanno le cose in questa Federazione e in questo calcio".

20.45 - Il prossimo calciomercato - L'apertura della prossima finestra di calciomercato potrebbe essere dal 1 settembre al 2 ottobre 2020. Il discorso è stato affrontato oggi nel Consiglio Federale ma non essendo all'ordine del giorno, non si è proceduto a nessuna votazione e per questo il discorso resta comunque aperto.

19.00 - Parla Ghirelli - Attraverso una nota il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato la decisione del Consiglio Federale di far ripartire i tre campionato professionistici bocciando di conseguenza quanto deciso dall'Assemblea di Lega Pro a larghissima maggioranza: "Devo parlare il linguaggio della verità: quello che è uscito dal Consiglio federale non mi soddisfa per nulla. La Serie C ha una sua evidente specificità nel campo professionistico, altrimenti non si capirebbe perché ci sono A, B ed appunto Serie C. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i sessanta medici sociali, dovevamo fare gli ipocriti e non parlare il linguaggio della verità? Il calcio va veramente riformato nella sua cultura. Noi non siamo in grado di assicurare la certezza delle misure per salvaguardare la salute". Clicca qui per la notizia completa.

18.22 - Il bollettino della Protezione Civile di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 67.195 nuovi tamponi e individuati 665 nuovi positivi al COVID-19. Il numero degli attualmente positivi è di 62.752, 2.377 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 161 persone affette da Coronavirus per un totale di 32.330 decessi in Italia dall'inizio dell'epidemia. I casi totali sono 227.364: di questi, 132.282 i guariti, 2.881 in più rispetto a ieri. Qui tutti i dati.

18.12 - Ulivieri dopo il Consiglio Federale: "Fatta la scelta giusta" - "La volontà di riprendere i campionati chiudendo la stagione il 31 agosto è la cosa più giusta da pensare e che la Federazione potesse fare". Si è espresso così a Tuttomercatoweb.com il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, oggi presente al Consiglio Federale. "C'è necessità di calcio in A, B e C. L'obiettivo della Federazione è che si arrivi alla definizione delle classifiche in base al merito sportivo, che è poi la linea ispirata dall'UEFA".

17.35 - Serie A, con un nuovo stop si passerà ai playoff - "Se i campionati dovessero essere nuovamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria dovrà essere individuato un nuovo format per completare la stagione (brevi fasi di playoff e playout). In caso di definitiva interruzione definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi", è uno dei passaggi più importanti del comunicato della FIGC. In caso di nuovo stop dunque playoff e playout per decidere Scudetto, coppe e retrocessioni.

16.53 - Serie A, B e C riprendono: stagione da concludere entro il 31 agosto - Dopo il Consiglio Federale di oggi, la FIGC ha diramato il seguente comunicato sulle decisioni prese: "Il Consiglio ha assunto una delibera in cui si indica la regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche. In subordine, qualora la ripresa non dovesse essere possibile, si procederà a modifiche di format e, in caso di definitiva interruzione, di definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi che premino il merito sportivo". Qui il comunicato integrale sulla ripresa di A, B, e C.

16.14 - Sibilia: "Hanno chiuso la Lega Dilettanti" - Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, a Roma per il Consiglio Federale, ha lasciato la sede dell'incontro e confermato la decisione di far riprendere non solo il campionato di Serie A, ma anche quelli di B e C. "Hanno chiuso la Lega Dilettanti, le altre vanno avanti", lo stringato commento captato dal nostro inviato.

15.59 - TMW - Consiglio Federale, la stagione si chiuderà il 31 agosto. Campionati da finire entro il 20 - Ultimi aggiornamenti dal Consiglio Federale: la stagione 2019/2020 si allunga ancora. Le componenti FIGC sono pronte a deliberare una ulteriore estensione, fino al 31 agosto (dopo che in precedenza la lancetta era stata portata al 2 dello stesso mese). I campionati di Serie A, B e C, che nelle intenzioni della FIGC riprenderanno non appena sarà possibile (a differenza della Serie D) e senza playoff Scudetto, dovrebbero in questo modo concludersi entro il 20 agosto, mentre la data del 31 è fissata per ragioni contrattuali e per allinearsi alla UEFA (ieri il presidente Ceferin ha chiarito che la data del 3 agosto era un'indicazione). È atteso il comunicato della Federcalcio in tal senso, anche se la riunione decisiva sarà quella del 28 maggio tra Gravina, Spadafora e Dal Pino, quando Governo e istituzioni calcistiche valuteranno anche l’andamento del contagio con l’obiettivo di riprendere i campionati.

15.14 - Ultime dal Consiglio Federale, il calcio italiano vuole ripartire: atteso il comunicato - Si va verso la ripresa dei campionati, in attesa dell’incontro del 28 maggio tra Gravina, Spadafora e Dal Pino. Sono queste le indiscrezioni che trapelano, riferisce Sky, dal Consiglio Federale in corso di svolgimento, a Roma e in videoconferenza. Nel pomeriggio è atteso un comunicato della FIGC in cui, pur senza decisioni definitive, si farà riferimento all’intenzione del calcio italiano a livello professionistico (quindi A, B e C): ripartire, soprattutto dopo l’ok arrivato dal CTS al protocollo sugli allenamenti collettivi. Dato che non si è parlato di playoff, nelle intenzioni delle componenti federali la ripresa dovrebbe essere “regolare”. Seguiranno aggiornamenti, ma da oggi il calcio italiano è un po’ più fiducioso sulla possibilità di riprendere, e soprattutto finire, la stagione.

14.22 - Bologna, tutti negativi i tamponi della seconda tornata - Secondo giro di tamponi in casa Bologna tutti con esito negativo. Questo è quanto pubblicato da La Gazzetta dello Sport questa mattina che parla anche del prossimo set di test già fissati fra qualche giorno così come quelli sierologici.

14.02 - Marani: "Il Consiglio Federale di oggi deciderà che i campionati di A, B e C ripartiranno" - Ore di attesa per il calcio italiano, mentre si sta svolgendo il Consiglio Federale di oggi. Proprio di questo parla Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport: “Se vogliamo, l'incontro di oggi dice una cosa abbastanza prevedibile, che è quella che si giocherà. Ma è una notizia: oggi uscirà dal Consiglio Federale che i campionati professionistici ripartono, questa è la delibera che verrà presa. Poi di altre cose, playoff o simili, si parlerà in seguito. Ma se non ci saranno problemi i campionati ripartiranno”.

13.50 - Premier League, dei sei casi positivi tre sono del Watford. Uno di essi è un calciatore - Sei casi positivi di coronavirus in Premier League. Uno di essi si è scoperto ieri appartiene al Burnley ed è nello specifico il vice-allenatore Ian Woan. Tre casi invece appartengono al Watford ed è lo stesso club a renderlo noto con un comunicato ufficiale. Si tratta di un giocatore e di due membri dello staff, i cui nomi non sono stati resi noti.

13.22 - Sport di squadra, ecco le linee guida per gli allenamenti. Ora manca solo il protocollo FIGC - Arriva le linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra. Attraverso il proprio portale online, l’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato le linee guida per tornare ad allenarsi in sicurezza anche a livello collettivo. Per la loro attuazione saranno poi necessari dei protocolli specifici per ciascuno sport. Sotto questo punto di vista, per quel che riguarda il calcio professionistico, manca soltanto la pubblicazione del protocollo FIGC, redatto dalla Serie A e approvato nella giornata di ieri dal Comitato Tecnico Scientifico. A questo link, intanto, è possibile consultare le linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra e per lo sport di base.

12.10 - Via al Consiglio Federale - E' iniziato il Consiglio Federale. Tutti i protagonisti attesi saranno collegati in video-call, ad esclusione del presidente Gravina, dei consiglieri romani (Lotito e Ghirelli) e di Sibilia, che sono presenti fisicamente.

11.38 - Ok alle sedute collettive, ma la Roma rimanda tutto a domani. Oggi giorno libero - C’è l’ok del CTS agli allenamenti di gruppo, ma la Roma rimanda tutto a domani. Questa mattina, infatti, Fonseca ha concesso il giorno libero alla sua squadra in attesa che il nuovo protocollo venga trasmesso alla Figc. Al Fulvio Bernardini si sono presentati comunque Cristante e Mirante per delle sedute di massaggi, al di la della dirigenza che continua a lavorare su più fronti (mercato e piano industriale). Non appena poi il protocollo giungerà in Federazione a Trigoria sono già pronti per iniziare con le sedute di squadra, ma senza ritiro. In caso di positivo scatterà la quarantena all’interno di una struttura scelta dal club ma con la possibilità di non fermare gli allenamenti fatta eccezione per il contagiato. Saranno consentite anche le partitelle all’interno delle sedute.

10.57 - Ceferin sicuro: "Scommetto un milione che gli Europei si faranno nel 2021" - Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato al Guardian facendo il punto della situazione nel calcio europeo. Circa lo spostamento di Euro 2020: "Non potevo formire fino alle 4 del mattino. A quell'ora ho preso la decisione e sono andato a dormire per un paio d'ore". Scommetterebbe un milione di dollari che Euro 2020 si giocherà nel 2021? "Sì, lo farei. Non so perché non dovrebbe succedere. Non penso che il virus durerà per sempre. Penso che cambierà prima di quanto si pensi".

10.21 - Serie A, sciolto il nodo quarantena si punta a seguire il modello Germania per le partite - La nuova positività di un calciatore nel corso di questa fase di allenamenti, che da oggi potranno anche essere collettivi, non fa più paura alla Serie A dopo che ieri è stato dato il via libera all'eventuale proseguo degli stessi anche in caso di contagio. Certo, in caso di nuovi positivi la squadra andrebbe in quarantena preventiva per due settimane, ma l'aver scongiurato l'ipotesi dell'isolamento totale ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Serie A. Tra l'altro, qualora la situazione generale dei contagiati dovesse migliorare ancora, è possibile che decada anche questo principio di quarantena, con una normativa che permetterebbe alle squadre di svolgere ugualmente le partite, come accade in Germania.

09.50 - Malagò: "Sono il primo a fare il tifo per la ripartenza del calcio, ma serve un piano B" - Nel giorno del Consiglio Federale che deciderà le sorti della stagione calcistica interrotta lo scorso mese di marzo per l’inizio della pademia di Coronavirus La Gazzetta dello Sport propone una lunga intervista a Giovanni Malagò, presidente del CONI. Questo il suo pensiero sulla possibile ripresa dei campionato di calcio: “Sono il primo a fare il tifo perché il calcio riprenda - spiega -. Ma dopo pochi giorni alla parola calcio si è sostituita la parola Serie A. Dilettanti e Lega Pro, hanno capito abbastanza presto che con certe dinamiche di protocollo non erano in condizioni di riprendere. La Serie B ha votato da poco per ricominciare. Da mesi insisto: puntiamo a ripartire ma non essendo possibile fare previsioni di lunga scadenza, viste tutte le variabili esistenti, deve esistere anche un piano B. Non averlo è un errore”.

09.20 - Oggi il Consiglio Federale: come potrebbe ripartire la Serie A? In ballo anche playoff e playout - Dopo l’annuncio di ieri del Ministro Spadafora sulla ripresa degli allenamenti di squadra, quella di oggi sarà un’altra giornata campale per il calcio italiano. Alle 12 infatti prenderà il via il Consiglio Federale indetto dal presidente Gabriele Gravina: i massimi vertici del calcio dovranno discutere della ripresa degli allenamenti, of course, ma anche e soprattutto tracciare una o più strade da seguire per l’immediato futuro. Le domande a cui cercare una risposta sono tante, ma due in particolare sembrano avere un peso specifico più importante delle altre: Come procedere se il campionato di Serie A potrà ripartire? Cosa fare se la situazione epidemiologica obbligherà a fermare tutto?

00.10 - Galles, ufficiale lo stop al campionato: i Connah's Quay Nomads dichiarati campioni I Connah's Quay Nomads, che al momento dello stop del campionato gallese aveva 4 punti di vantaggio sui New Saints, sono stati ufficialmente dichiarati campioni del Galles. La federcalcio gallese ha infatti deciso di mettere la parola fine al campionato, fermo per l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19. La squadra allenata dal britannico Mark McGregor ha cosi conquistato il primo titolo della propria storia, mettendo fine all'egemonia dei News Saints, che si erano aggiudicati gli ultimi otto titoli di fila.

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO

23.38 - Coronavirus, è al Burnley uno dei 6 positivi di Premier: si tratta del vice allenatore Ian Woan - È al Burnley uno dei sei positivi della Premier League. Lo stesso club ha confermato che Ian Woan, vice allenatore, ha contratto il Coronavirus. Il tecnico è asintomatico e andrà in quarantena per sette giorni in vista di un nuovo test lunedì.

23.23 - Emergenza Coronavirus. La Slovenia annuncia la ripartenza: il 5 giugno si torna in campo - La Federcalcio slovena ha fissato la data in cui il campionato, sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus, ripartirà. Si tratta del 5 giugno quando le squadre scenderanno in campo per la 26^ giornata. Il calendario nel dettaglio sarà comunicato nel corso della prossima settimana, ma intanto sono state fissate le date della Coppa di Slovenia con le semifinali che si giocheranno 9 e 10 giugno e la finale il 24 giugno.

23.01 - Coronavirus, calciatore dello Slavia Praga positivo: ripresa del campionato a rischio - Slavia Praga interamente in isolamento fino a giovedì dopo la positività di un calciatore al test del Coronavirus. Ad annunciarlo sui propri canali ufficiali è stato lo stesso club della capitale, che ha già fissato nel week-end i prossimi controlli. Il campionato ceco dovrebbe ripartire la settimana prossima, con lo Slavia impegnato dinanzi al Mlada Boleslav subito martedì 26 maggio. Una sfida che rischia però di slittare qualora dovessero arrivare altri risultati positivi nel successivo giro di tamponi.

22.27 - Milan, prima giornata di tamponi al centro sportivo. A seguire il pranzo... a distanza - Prima giornata di tamponi a Milanello. Tutti i giocatori della rosa oggi si sono sottoposti all'esame sul coronavirus e lo rifaranno ancora nei prossimi giorni, probabilmente giovedì. In caso di doppia negatività la squadra potrebbe poi ricominciare ad allenarsi in gruppo con le partitelle, come previsto dal nuovo protocollo. Oggi intanto sono proseguiti gli allenamenti individuali specifici sulla forza, mentre nei prossimi giorni la squadra si concentrerà più sulla tecnica con l'utilizzo del pallone. Tutta la rosa - ad eccezione di Kessie, ancora in quarantena dopo essere rientrato dalla Costa d'Avorio - ha lavorato sia la mattina che il pomeriggio così farà anche domani. La squadra ha pranzato a Milanello: per restare distanziati e non violare alcuna norma, i giocatori hanno mangiato divisi in due sale su due turni, con porzioni monouso da self service e senza camerieri.

21.46 - Ok a sedute collettive, Gravina: "C'è soddisfazione. Già a lavoro per protocollo ripresa Serie A" - "La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia": lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, commentando il parere positivo del comitato tecnico scientifico che da' il via agli allenamenti colletivi e annunciando che la commissione medica della Figc e' gia' al lavoro per il protocollo per il via al campionato. "Ho espresso al ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, e al ministro della salute, Roberto Speranza, la mia soddisfazione e quella della federazione per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato".

19.59 - Tommasi: "4 settimane di allenamento necessarie. Serie A 13 o 20 giugno? Non poniamo limiti" - Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha parlato a Rai Sport della ripartenza degli allenamenti di squadra autorizzata dal Cts (e poi dal governo) e in generale della discussione pubblica in merito alla situazione della Serie A: “E’ giusta la cautela che si sta usando in tema di ripresa del calcio? La prudenza prima di tutto, servono certezze dal punto di vista medico. I tempi che ci aspettiamo e di cui abbiamo bisogno però non coincidono con quelli della scienza, speriamo di poter accelerare nelle prossime settimane. Abbiamo chiesto che ci sia un organo di controllo che possa dare a tutti le stesse garanzie di sicurezza. Quante settimane di allenamento serviranno? Almeno 4, anche se alcuni ragionano su 6 settimane. Diciamo che comunque almeno 4 servono per evitare infortuni. 13 giugno o 20 giugno, quale la data più credibile per la ripartenza del campionato? Non poniamo limiti se vogliamo essere in grado di ripartire, le 4 settimane per gli allenamenti non devono ssere un problema, anzi vediamole come necessarie per tornare in forma ed evitare infortuni. I giocatori non vedono l’ora di tornare in campo”.

19.31 - SPAL, i test medici effettuati da staff tecnico e giocatori hanno dato tutti esiti negativi - Buone notizie in casa SPAL. Come comunicato dallo stesso club, infatti, l'esito dei test - a cui sono stati sottoposti i giocatori e staff - è risultato negativo. Questo il testo del comunicato: "SPAL srl comunica che le analisi mediche effettuate nei giorni scorsi da staff tecnico e giocatori della prima squadra biancazzurra hanno dato tutte esiti negativi".

18.44 - Spadafora conferma: "Via libera agli allenamenti di squadra. Decisione su Serie A il 28 maggio" - Il Cts ha dato il via libera al nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra per le 20 società di Serie A. A confermarlo in modo ufficiale, tramite i microfoni di Rai2, è il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Mi sembra un'ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere. Sono state fatte valutazioni attente, la FIGC ha rivisto la prima proposta e questo ha aiutato. Ci sono chiarimenti su tempi di quarantena ed isolamento, si raccomanda il fatto che la necessità di tamponi non vada ad incidere sui cittadini e si evita l'autoisolamento iniziale in modo di consentire alle squadre di avviare l'attività pur non avendo i centri sportivi capaci di accogliere tutto il gruppo. Niente quarantena di squadra? E' così, ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo. E' stato fatto per il paese, è giusto che anche il calcio possa riprendere in sicurezza. Entro il 28 maggio decideremo la data di ripartenza del campionato".

18.23 - Protezione Civile, il bollettino: 813 nuovi contagiati (-1.424 positivi rispetto a ieri). 162 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 63.158 nuovi tamponi e individuati 813 nuovi positivi al COVID-19. Il numero degli attualmente positivi è di 65.129, 1.424 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 162 persone affette da Coronavirus per un totale di 32.169 decessi in Italia dall'inizio dell'epidemia. I casi totali sono 226.699: di questi, 129.401 i guariti, 2.075 in più rispetto a ieri. Di seguito i dati:

Attualmente positivi: 65.129

Deceduti: 32.169 (+162, +0,5%)

Dimessi/Guariti: 129.401 (+2.075, +1,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 716 (-33, -4,4%)

Tamponi: 3.104.524 (+63.158)

Totale casi: 226.699 (+813, +0,4%)

17.59 - Il CTS approva protocollo senza quarantena di squadra. Tamponi frequenti ai calciatori - Via libera agli allenamenti di squadra. Il CTS (comitato tecnico scientifico, ndr), dopo aver ricevuto domenica sera dal Governo il protocollo con le modifiche della Serie A, nelle ultime 48 ore si è dedicato a valutare attentamente le nuove disposizioni. L’ok è arrivato e da domani le squadre di A possono continuare con le sedute di gruppo. Ancora niente partitelle e lavoro sugli schemi ma un passo avanti è stato fatto. Non è più previsto il ritiro e soprattutto in caso di positivo scatterà la quarantena per tutta la squadra che potrà comunque continuare ad allenarsi in una struttura scelta dal club, fatta eccezione per il contagiato. Decisiva per la ripresa del campionato e per inserire le partitelle negli allenamenti, sarà la curva dei contagi. Dovesse continuare a scendere si procederebbe alla definizione di nuovi step.

17.40 - Calcagno (AIC): "Il CTS ci dia una mano o chiude il calcio e tutti gli sport di squadra" - Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori e consigliere della FIGC, interviene in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, per affrontare i principali temi all'ordine del giorno per quanto riguarda la ripresa della Serie A: "Fiducioso per un via libera alla ripresa? Sì, devo esserlo. La nostra responsabilità è di farsi trovare pronti se le autorità ci diranno che possiamo convivere col virus. Stiamo facendo ragionamenti, sembra ci siano partiti contrapposti nel nostro mondo ma la verità è che ci siamo affidati a chi se ne intende, e stiamo lavorando perché il nostro sport, che prevede il contatto, sia attuabile. Se non fosse arriverebbero problemi". (Clicca qui per leggere la news completa!)

17.15 - Coronavirus, trovati sei nuovi positivi in Premier League tra giocatori e staff tecnico - Sei positivi, di tre club differenti. È questo l'esito dei test del Coronavirus svolti tra domenica e lunedì tra i calciatori e gli staff tecnici dei club di Premier League. Ad annunciarlo, attraverso fonti interne alla Lega del massimo campionato inglese, è su Twitter il giornalista Jason Bourne.

16.09 - Conte: "I sacrifici hanno dato i loro frutti" - Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto questo pomeriggio nel corso della 73esima Assemblea Generale dell'OMS per dare la testimonianza dell'Italia nella lotta al COVID-19. "Questo virus ha cambiato le nostre vite", ha detto Conte che ha parlato dell'emergenza che ha dovuto affrontare il nostro paese, il primo in Europa ad essere pesantemente colpito dal coronavirus. "A marzo dovevamo prendere misure drastiche per contenere la diffusione del virus e dopo due mesi i dati epidemiologici sono incoraggianti e confermano che i nostri sforzi e sacrifici hanno dato i loro frutti".

15.15 - Il Ministro Spadafora: "L’obiettivo non è solo quello di far ripartire il campionato, ma di riuscire a farlo terminare" - Ai taccuini di 'Italpress', il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della ripresa dei campionati: "Tutti speriamo che il campionato possa ripartire il prima possibile ma al momento non ci sono certezze, come detto anche dal premier Conte. L’obiettivo che dobbiamo realizzare non è solo quello di far ripartire il campionato, bensì di riuscire a farlo terminare”. Clicca qui per l'intervista completa.

14.20 - Per l'Europeo rinviato al 2021 tre città a rischio - Come riporta 'Marca', tre città delle 12 scelte per ospitare le partite del prossimo Europeo potrebbe rinunciare a causa dei problemi derivanti dalla pandemia. La Federcalcio spagnola ha categoricamente smentito che una di queste sia Bilbao.

12.40 - A rischio le trasferte europee in Inghilterra - Isolamento di 14 giorni per coloro che arriveranno nel Regno Unito. Questo è quanto deciso dal Governo britannico, che non intende esentare dalla quarantena (concessa a poche categorie tra cui i diplomatici e i trasportatori) gli sportivi. Un problema non da poco per il calcio europeo, che di fatto bloccherebbe Champions ed Europa League. Niente di ufficiale, come dichiarato da una fonte al Sun, ma la direzione è questa. Le restrizioni decise da Downing Street saranno riviste ogni tre settimane durante l'estate. Allo stato attuale cinque squadre britanniche sono coinvolte nelle coppe europee: Manchester City e Chelsea in Champions; Manchester United, Wolverhampton e Rangers in Europa League.

12.00 - UEFA, Ceferin: "Fine dei tornei entro il 3 agosto una raccomandazione, non una scadenza - Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, in una lettera inviata a 'Le Parisien' ha chiarito la sua posizione relativa alla conclusione dei campionati: "Le date del 20 luglio (per le federazioni classificate dal 16° al 55° posto nel ranking UEFA) e del 3 agosto (dal 1° al 15° posto) sono state menzionate nelle presentazioni fatte durante gli incontri con segretari e presidenti delle 55 associazioni affiliate alla UEFA il 21 aprile e nelle riunioni tra gruppi di lavoro. Tuttavia, durante queste riunioni, abbiamo sempre menzionato che queste date sono solo raccomandazioni, formulate provvisoriamente e non ufficiali".

11.12 - I playoff tornano di moda - Tra i temi che saranno affrontati domani (consiglio al via alle 12), anche i playoff e i playout, soluzione, come detto, particolarmente gradita a Gravina in alternativa al campionato regolare. Incertezza sul numero delle squadre che vi parteciperebbero: per i playoff, qualcuno ha ipotizzato 12, ma le prime quattro difficilmente accetterebbero di ridiscutere la qualificazione in Champions, classifica alla mano praticamente già certa. In coda, le distanze sono molto risicate e qualsiasi decisione potrebbe scontentare una delle contendenti.

10.30 - Domani stop D, non B e C - Il Consiglio Federale di domani sancirà lo stop definitivo al calcio dilettantistico. Per quanto riguarda Serie B e C, nonostante in questo caso vi sia stata una richiesta pressoché unanime della Lega Pro, è improbabile che la FIGC decreti conclusa la stagione: il presidente Gravina vuole esplorare tutte le possibilità di ripresa prima di arrendersi.

10.11 - Oggi risposta del CTS. Nasce il protocollo per le partite? - Non solo il protocollo per la ripresa degli allenamenti individuali, sul quale peraltro oggi potrebbe arrivare una risposta del Comitato Tecnico Scientifico. In mattinata, la commissione medica della FIGC si riunirà per studiare il nuovo protocollo medico per la ripresa delle partite.

8.58 - Attesa per il nuovo protocollo. Domani Consiglio Federale - Cresce l'attesa per il responso del Comitato Tecnico Scientifico sul nuovo protocollo inviato dalla Lega Serie A. I temi caldi: no quarantena di squadra in caso di nuovo contagio, niente maxi-ritiro e molti tamponi in più per ciascun club. Intanto, la FIGC ha sospeso tutti i campionati fino al 14 giugno: una mossa obbligata, visto il DPCM in vigore da ieri, ma in ogni caso la ripartenza della Serie A per il 13 è a serio rischio, il tempo stringe. Domani si terrà il Consiglio Federale: la FIGC decreterà la sospensione della Serie D, più difficilmente di B e C. Tornando al massimo campionato, il presidente Gravina è tornato alla carica con i playoff e i playout, nel caso non si possa far ripartire il campionato.

MARTEDÌ 19 MAGGIO

22.52 - FIFA, Infantino: "Partita per raccogliere fondi" - FIFA Foundation organizzerà per la prima volta nella sua storia una partita di calcio per raccogliere fondi per ACT, Access to COVID-19 Tools, una sorta di collaborazione mondiale per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’accesso a nuove tecnologie sanitarie, siano esse diagnostiche, terapeutiche o vaccinali, nella lotta al Coronavirus. Il presidente Gianni Infantino, tramite il sito ufficiale, ha così commentato: “E’ nostra responsabilità dimostrare solidarietà e continuare a fare tutto il possibile per partecipare e supportare gli sforzi nella lotta alla pandemia".

21.57 - Repubblica: Gravina potrebbe imporre i playoff - La situazione legata alla ripartenza e quindi al futuro del calcio italiano continua ad essere ricca di punti di domanda ed in attesa di colpi di scena. Quel che è certo è che il presidente Gabriele Gravina proverà in ogni modo a far sì che il calcio possa ripartire, che il campionato 2019/2020 possa concludersi. E in passato, sebbene non ci siano mai state aperture particolari in tal senso, l’idea dei playoff e dei playout come alternativa al “classico” calendario è stata tirata in ballo dallo stesso numero uno della FIGC. Secondo la Repubblica, UEFA e Governo avrebbero già dato una mano a Gravina se questa dovesse essere la strada: Ceferin ha detto che è possibile cambiare i format, il governo ha snellito la giustizia sportiva rendendo i possibili ricorsi più “gestibili” dal punto di vista temporale. Il Dl Rilancio, inoltre, gli permetterebbe di “imporre” i playoff-playout alla Serie A attraverso il Consiglio federale. L'ipotesi più probabile al momento prevederebbe dei playoff da 12 squadre con la classifica congelata al 9 marzo: Le prime quattro (Juventus, Lazio, Inter e Atalanta) andrebbero ai “quarti di finale”. La 5^ (Roma) sfiderebbe la 12^ (Cagliari), la 6^ (Napoli) contro l’11^ (Sassuolo), la 7^ (Milan) contro la 10^ (Bologna) e l’8^ (Verona) contro la 9^ (Parma). I playout, di conseguenza, sarebbero fra le ultime 8, quindi Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, SPAL e Brescia.

20.52 - Pozzo: "Bundesliga ripartita come peggio non poteva" - C'è chi giudica frettolosa la ripartenza della Bundesliga: “Sono ripartiti peggio che non si poteva nonostante lo abbiano venduto come un trionfo ma è successo quello che si prevedeva a livello di infortuni. 8 lesioni nelle prime 6 partite, altrettante solo per il Borussia Dortmund dopo una singola giornata. La riprova che se non fai una buona preparazione paghi il conto. E il tutto con una partita a settimana mentre noi dovremmo farne due, per cui servirebbe una rosa di 30 giocatori per arrivare in fondo ed ammortizzare tutti gli infortuni”, ha detto il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo.

19.58 - FIGC, campionati sospesi fino al 14 giugno - Con provvedimento del presidente Gabriele Gravina, la FIGC ha disposto la sospensione fino al 14 giugno di tutte le competizioni calcistiche organizzate sotto l’egida federale. Un atto dovuto dopo il DPCM del 17 maggio. Di seguito il comunicato: "Il Presidente Federale - visto il Comunicato Ufficiale n. 193/A del 4 maggio 2020; - visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; - preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto; - visto l’art. 24 dello Statuto Federale; - sentiti i Vice-Presidenti delibera di sospendere sino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della FIGC. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile".

19.25 - La situazione delle venti squadre di Serie A - Il Parma è già in ritiro, ma presto potrebbe essere seguito da tutte le squadre di Serie A, una volta arrivato l'ok per gli allenamenti collettivi, con un protocollo che attende di essere perfezionato. Intanto le formazioni italiane continuano ad allenarsi in modo individuale, per far crescere una condizione che non può essere al massimo dopo due mesi di stop. Qui un quadro completo delle 20 società del massimo campionato .

18.50 - Protezione Civile, il bollettino: 451 nuovi contagiati (-1.798 positivi rispetto a ieri). 99 morti in 24h - In basso i dati:

Attualmente positivi: 66.553 (-1.798)

Deceduti: 32.007 (+99, +0,3%)

Guariti: 127.326 (+2.150, +1,7%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 749 (-13, -1,7%)

Tamponi: 3.041.366 (+36.406)

Totale casi: 225.886 (+451, +0,2%)

18.03 - Mercoledì giornata cruciale per il futuro del calcio italiano: alle 12, via al Consiglio Federale - Ci sarà mercoledì a partire dalle ore 12.00 la riunione del Consiglio Federale. A rendere noti i dettagli quest'oggi ci ha pensato la stessa FIGC, con un comunicato apparso sul sito ufficiale. Questo il testo integrale: "La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali".

17.18 - UEFA, slitta la riunione del Comitato Esecutivo. Il 25 maggio non sarà più data vincolante - Come vi avevamo annunciato negli scorsi giorni, la UEFA ha deciso di far slittare l'aut-aut per la conclusione dei campionati che era previsto per il 25 maggio e per questo motivo ha deciso di concedere alle Federazioni e Leghe ulteriore tempo prima di dare un responso definitivo. "La UEFA - si legge - ha annunciato oggi che la prossima riunione del suo Comitato Esecutivo, originariamente prevista per il 27 maggio, è stata rinviata al 17 giugno 2020, a causa dell'esistenza di alcuni punti aperti rimanenti riguardanti un piccolo numero di sedi proposte per la riorganizzazione di UEFA EURO 2020 il prossimo anno". In realtà c'è anche dell'altro. La decisione si concilia, come detto, anche con le richieste delle Federazioni e dei Governi che oggi, a una settimana dal 25 maggio, non hanno ancora ben chiare le idee sulla ripartenza. E vogliono evitare di prendere una decisione frettolosa nel giro di sette giorni.

17.10 - Grecia, il campionato riparte il 6 giugno: si giocheranno poule scudetto e retrocessione - Il campionato greco riparitrà il 6 di giugno. È questa la decisione della Federcalcio ellenica, dopo che la Nazione ha risposto bene al Coronavirus con solamente 163 morti su 2834 casi acclarati. La stagione regolare si era conclusa, quindi si giocheranno solamente la poule scudetto (10 partite) e quella retrocessione (14).

16.48 - Premier League, via libera agli allenamenti da domani. Ammesse sedute in piccoli gruppi - I club di Premier League potranno tornare ad allenarsi da domani. Questo è quanto votato dai club del massimo campionato. Le squadre, pertanto, potranno seguire le sedute in piccoli gruppi. Ricordiamo che il calcio in Inghilterra è stato sospeso dal 3 aprile a tempo indeterminato mentre l'ultima partita di Premier League risale al 9 marzo.

16.16 - Juventus, oggi ancora allenamenti a gruppetti. Domani è atteso anche Cristiano Ronaldo - Allenamento ancora a piccoli gruppi scaglionati oggi per la Juventus, al centro sportivo della Continassa. Ultimo giorno senza Cristiano Ronaldo che oggi termina il periodo di quarantena dopo il ritorno dal Portogallo: CR7 dovrebbe tornare quindi in campo domani. Nella settimana potranno riprendere anche de Ligt e Szczesny - il giorno previsto è mercoledì . poi Khedira e Matuidi ed infine i sudamericani Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro. Unica eccezione Gonzalo Higuain, rientrato in Italia soltanto venerdì scorso: per l'argentino, quindi, niente allenamenti fino al 30 maggio.de.

15.31 - AIC, Calcagno e il no ai ritiri collettivi: "Se c'è un positivo bisogna fermare tutta la squadra" - "Nella stesura degli ultimi protocolli non ci hanno coinvolti, ma molte osservazioni da noi rivolte poi alla fine sono stati accolte. C'è unità d'intenti". A parlare è Umberto Calcagno, vice-presidente dell'AIC che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' nel corso della quale s'è detto soddisfatto per i passi in avanti che si sono registrati nelle ultime ore. (Clicca qui per leggere la news completa!)

14.02 - Scozia, ufficiale: il campionato non andrà avanti. Celtic incoronato campione - La Premiership scozzese ha annunciato oggi che i club hanno ritenuto all'unanimità che il campionato non può continuare. Per questo motivo la stagione 2019-20 è da considerarsi definitivamente conclusa. Pertanto, il Celtic è stato incoronato campione di Scozia. Si tratta del 51° titolo per gli hoops, il nono consecutivo. Altro verdetto decretato la retrocessione degli Hearts in Championship.

11.20 - I prossimi appuntamenti - Attesa per il responso del CTS sul nuovo protocollo, trasmesso nella giornata di oggi. Una risposta dei tecnici potrebbe arrivare nel giro di un paio di giorni, anche per valutare i dati dei contagi in questo inizio di settimana, un fattore decisivo per capire cosa ci riserverà il futuro. Mercoledì sono in programma sia il vertice Gravina-Dal Pino-Conte che il Consiglio Federale.

10.50 - A meno di modifiche, il 13 giugno non si può ripartire - Il nuovo DPCM, in vigore da oggi e fino al 14 giugno, proibisce eventi sportivi di ogni ordine e grado. Salve novità, sulle quali il Governo sembra comunque disponibile a fare valutazioni, la data per la ripresa del campionato di Serie A dovrebbe quindi slittare almeno al 20 giugno. Ma la situazione, come ben sapete, è in continuo divenire.

10.19 - Pozzo: "Vogliamo giocare, ma non il 13 giugno" - Ospite di Radio 1, il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo spiega il suo punto di vista: "Noi vogliamo giocare, lo ribadisco. Non sono d'accordo sul 13 giugno, è un insulto all'intelligenza. Se ascolta un qualsiasi preparatore atletico le dirà che un giocatore fermo in casa per due mesi e mezzo, un giocatore ha bisogno di almeno un mese di allenamenti veri, non quelli che stiamo facendo ora. Parliamo di sedute agonistiche con partitelle e scontri fisici. Noi siamo ancora oggi alle prese con allenamenti individuali e graduali. Devo ringraziare il Governo per la prudenza".

9.44 - E il calcio? Il punto - Fase 2 per l’Italia, non ancora per il calcio italiano. Al momento, le squadre dovranno ancora seguire le regole relative agli allenamenti individuali. Unica eccezione dovrebbe essere il Parma, che seguirà il “vecchio” protocollo, accettato da FIGC e Governo ma non dalla Lega Serie A, cioè quello che prevede un maxi-ritiro per il gruppo squadra. Ore di attesa per il nuovo protocollo: ieri FIGC e Serie A lo hanno trasmesso al ministro dello Sport, che oggi lo invierà al Comitato Tecnico Scientifico. Tra le novità: niente clausura e soprattutto niente quarantena in caso di nuovo contagio. Per capire se le proposte saranno accettate dal CTS serviranno tempi brevi, ma comunque si parla di almeno un paio di giorni. Intanto, a meno di ulteriori rinvii è previsto per mercoledì 20 il Consiglio Federale: a cavallo di questo appuntamento, il presidente FIGC, Gravina, dovrebbe incontrare il premier Conte: la data del 13 giugno per la ripresa della Serie A resta un’ipotesi, ma più complicata perché i tempi si stanno restringendo. La UEFA aspetta indicazioni circa la conclusione della stagione, ma in questo caso la deadline del 25 maggio è diventata soltanto indicativa.

9.39 - Da oggi inizia la Fase 2 - Da questa mattina finisce a tutti gli effetti il lockdown imposto all’Italia da inizio marzo. Restano alcune limitazioni: sarà possibile spostarsi senza limiti solo all’interno della Regione in cui ci si trova, mentre per valicare i confini regionali sarà necessaria l’ormai ben nota autocertificazione, relativa a motivi di lavoro, necessità o salute, ovvero al ritorno al proprio domicilio, residenza o abitazione. Da oggi, inoltre, ripartono diverse attività quali ristoranti, bar, negozi. Bisognerà attendere il 25 maggio per palestre, piscine e simili, mentre la strada verso il ritorno di cinema e teatri sarà più lunga: il governo considera possibili questo tipo di aperture a partire dal 15 giugno. Tutti gli allentamenti, come ha ricordato il premier Conte, potranno essere riconsiderati in relazione a un eventuale incremento della curva epidemiologica.