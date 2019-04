LIVE TMW - Emery: "Questo Arsenal può vincere l'Europa League"

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

15.15 - Conclusa la conferenza stampa.

Ci pensate ad andare in Champions League tramite l'Europa League? "Io ho fiducia nella mia squadra e anche in Premier tutto è nelle nostre mani visto che abbiamo una gara in meno rispetto al Chelsea. Certo, possiamo vincere l'Europa League e questo a prescindere dalla Premier ci porterebbe in Champions".

Sente la pressione per la qualificazione? "No, per me è normale giocare questi match. Ogni momento è importante e intenso, i giocatori domani dovranno scendere in campo con lo spirito giusto. Abbiamo già vissuto in passato momenti così".

Contro l'Everton si sono viste diverse difficoltà. "Ognuno anche in quel match ha provato a dare il suo contributo. L'importante è avere equilibrio e un ottimo rendimento in avanti con la coppia Aubameyang-Lacazette".

Cambia il vostro modo di giocare in casa? "L'Europa League è una competizione lunga tra fase a gironi ed eliminazione diretta. Negli ultimi due turni, abbiamo giocato la prima in trasferta e abbiamo perso, salvo poi ribaltare il discorso qualificazione in casa. Vogliamo essere competitivi in entrambe le gare, domani vogliamo giocare e vincere. Il Napoli in trasferta è una squadra pericolosa, hanno transizioni veloci e tanti schemi. La partita non sarà semplice".

Tu hai vinto tre Europa League, Ancelotti tre Champions League. "Ho grande rispetto per Ancelotti, ha grande esperienza. Le mie sfide arrivano ogni giorno, io non penso a ciò che ho fatto in passato ma in questo momento alla mia carriera con l'Arsenal. Per noi questo sarà davvero un test difficile, hanno grandi giocatori".

Cosa ti aspetti da questa partita? Voi giocate meglio in casa. "Questa partita potrà darci tante indicazioni. L'equilibrio tra i reparti sta migliorando, quando giochiamo in casa sappiamo che è importante sia vincere che non subire gol. Il Napoli ha ottimi giocatori e sicuramente disputeranno una gara migliore di quella di domenica scorsa".

Chi è la favorita? "Cinquanta e cinquanta. Il Napoli ha una grande storia ed è secondo in Serie A alle spalle della Juventus. E' un team importante, arriva dalla Champions League e ha un gruppo forte, ha battuto anche il Liverpool. Noi crediamo in noi, ma sarà un match difficile".

Perché Aubameyang è partito dalla panchina contro l'Everton? "Perché non era al meglio, era sotto antibiotici. Adesso però sta meglio e può giocare dall'inizio. Momento di Ozil? In questo momento concentriamoci sulla partita, è molto importante per la nostra stagione".

Come stanno Koscielny e Xhaka? "Vedremo domani. Per noi la cosa migliore è avere ogni calciatore a disposizione, poi si decide"

14.50 - Ha inizio la conferenza stampa: "Preferisco aspettare domani prima di scegliere i giocatori. Domani ci giochiamo tanto. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, ma abbiamo chiaro il nostro focus".

14.20 - Ritardo di circa 30 minuti rispetto al programma. Inizialmente prevista alle 14.00, la conferenza stampa di Emery - come comunicato in sala stampa - avrà inizio alle 14.30.

14.00 - Giornata di vigilia in casa Arsenal. Domani, i gunners affronteranno il Napoli nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Tra pochi minuti, dalla sala conferenze del Training Center della squadra inglese, parlerà il tecnico basco Unai Emery.