LIVE TMW - Emery: "Ramsey incredibile, è concentrato solo sull'Arsenal"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

23.57 - Conclusa la conferenza stampa di Unai Emery.

23.56 - Perché fate fatica sulle palle lunghe? "Dobbiamo difendere bene, sempre meglio, e in maniera efficiente".

23.53 - Che problemi potrà trovare la vostra squadra nel match del San Paolo? "Ci troveremo dinanzi la qualità del Napoli e una bella atmosfera. Sappiamo che sono molto forti a Napoli, ma ho fiducia nei miei giocatori e nella mia squadra. Avremo tanto rispetto per il Napoli, ma anche tanta consapevolezza in noi. Possiamo essere felici del fatto che in casa riusciamo a ottenere buone prestazioni, sta a noi adesso migliorare anche quelle in trasferta".

23.50 - Il Napoli ha chiuso meglio fisicamente la partita. "I miei giocatori stanno bene, serviranno tutti per questo finale di stagione. Lunedì in campionato ci saranno altri giocatori. Quella di stasera è stata una gara importante in termini di intensità fisica e lo stesso sarà giovedì, quindi dobbiamo prepararci bene".

23.49 - Cambia la consapevolezza in casa. "Ogni partita è sempre difficile, vinciamo in casa perché ci sentiamo molto bene e abbiamo grande consapevolezza. In trasferta dobbiamo combattere con squadre che nel loro stadio hanno i nostri stessi sentimenti. A Napoli i nostri avversari reagiranno in maniera diversa, bisognerà essere forti e competitivi. Quando abbiamo il possesso della palla dobbiamo fare qualcosa di più anche in trasferta, giocare come in casa. E' una sfida da vincere per provare a fare qualcosa di impostante in questa stagione".

23.46 - Grande partita di Ramsey. "Per me è stato incredibile, eccezionale. Si vede che vuole fare qualcosa di importante per noi, si sente parte di questo club e ci sta dando molto di quello che può. Pensa sempre al collettivo, voglio godermi questo momento con lui e voglio vincere qualcosa con lui. E' totalmente concentrato sull'Arsenal".

23.44 - Quante possibilità dà alla sua squadra di passare il turno? "Cinquanta e cinquanta. Il 2-0 è un buon risultato, ci può dare qualche vantaggio, ma giocare fuori casa non è facile. Resta il 50% di possibilità di passare il turno".

23.42 - Adesso servirà più consapevolezza in trasferta? "Per noi il risultato è molto importante e ci può dare consapevolezza. Dobbiamo continuare a lavorare, oggi è solo la prima parte. Dobbiamo rispettarli molto. Terzo gol? Credo il risultato sia giusto, anche loro hanno avuto un paio di occasioni. Anche noi abbiamo avuto occasioni per segnare il terzo gol, ma il 2-0 è un buon risultato. In trasferta serviranno 90 minuti molto diversi, avranno il pubblico tutto dalla loro parte e la nostra sfida sarà essere competitivi anche fuori casa".

23.40 - Ha inizio la conferenza stampa: "Sono felice al 50%, stasera era importante portarla a casa. Ci sono state due frazioni molto diverse. Nel primo tempo abbiamo attaccato bene, segnato due gol e non abbiamo concesso occasioni. Il secondo tempo è stato diverso, ci hanno pressato di più, ma la nostra transizione è stata buona e abbiamo avuto comunque tante occasioni. Il 2-0 è un buon risultato, ma sappiamo che a Napoli sarà difficile. Il nostro obiettivo adesso è restare competitivi".

23.15 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Unai Emery, allenatore dell'Arsenal che dalla pancia dell'Emirates Stadium commenterà la sfida contro il Napoli pochi minuti dopo il fischio finale. Il match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League s'è concluso 2-0 a favore dei gunners.