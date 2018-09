LIVE TMW - Empoli, Andreazzoli: "Mano di Laxalt non fischiata nel primo tempo"

© foto di Federico Gaetano

23.36 - Si è conclusa la conferenza di Andreazzoli.

Quanto è importante aver recuperato Mchedlidze? "Ci è servito per dare chili e statura, così come Rasmussen. Si prevedeva un finale come è stato, perciò mi servivano centimetri e peso. Su di lui puntiamo molto, ed ora che entra in condizione noi dobbiamo dargli la convinzione nelle sue capacità di recuperare le situazioni. Stasera era l'occasione giusta, già condivisa dal pubblico. Anzi, voglio fare un elogio ai nostri tifosi. La cornice è stata bellissima, ho sentito l'affetto dei nostri. Ne abbiamo bisogno ma non basta mai".

Come ha giocato Traore? "Per me è stato molto bravo ed ho fatto fatica a toglierlo perché negli ultimi venti minuti è uno che dà qualcosa di più. Serviva però dare una mano a chi raschiava il barile. Avrebbe però meritato di rimanere in campo. Non sembrava un ragazzo, ma un giocatore già di un certo tipo".

Il Milan concede pause? "Chiedetelo a Rino, lo saprà meglio di me. Il Milan mi piace moltissimo per come interpreta il gioco, e per l'idea che trasmette il suo allenatore. Ci sono anche gli avversari, come l'Empoli di stasera che ha fatto il possibile per creare difficoltà. Gli abbiamo in realtà dato anche una mano, facendogli l'assist del primo palo. Ho visto immagini, che poi vedrete e non so perché non siano state viste. Non c'è solo Donnarumma ad aver fatto una parata in area, ma anche Laxalt".

Su Terracciano: "Gli ho fatto i complimenti, specie l'ultima è stata miracolosa e mi ha fatto gridare. L'Empoli ha bisogno anche del suo portiere anche se fino ad ora non ne aveva mai avuto. Abbiamo giocato anche un po' incerottati, ed ottenere il premio finale è una dose di energia. E ne avevamo bisogno, dato che ultimamente spesso tornavamo con niente a casa dopo aver fatto tanto".

Differenze tra primo e secondo tempo? "Nel primo tempo ho visto due squadre che si sono combattute. Abbiamo avuto due grosse occasioni noi come le ha avute il Milan, non potevamo pensare di controbattere la loro qualità. Abbiamo fatto il 47% di possesso, loro il 53. Arrivare così vicini ad una squadra che nel finale ha attaccato. Nella prima ora si è giocato quasi ad armi pari. Ma non ho visto quella sofferenza che dite".

23.29 - Ecco Aurelio Andreazzoli in sala stampa.

Tra qualche minuto arriverà Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, nella sala stampa del Castellani per la consueta conferenza stampa del post-partita, dopo il pareggio dei toscani contro il Milan.