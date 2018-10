LIVE TMW - Empoli, Andreazzoli: "Usciamo vincenti anche nella sconfitta"

23.05 - Si è conclusa qui la conferenza stampa di Andreazzoli.

Come si accoglie il fatto di giocare bene ma non raccogliere punti? "Il calcio è fatto di due componenti: una è difendersi bene, e il bel gioco, e l'altro è la produttività. E noi lo siamo: lo dicono i numeri e le occasioni. Siamo nella condizione ideale, ci manca solo l'energia che deriva da un risultato positiva. Quella che ti fa credere in te stesso ed aumentare le chance di fare risultato. La squadra non mostra cali, anzi cresce. Anche stasera abbiamo fatto un passo in avanti. Noi siamo convinti che la strada sia quella giusta".

Come ha giocato la difesa? "Sono stati bravissimi. Avendo di fronte certi attaccanti così forti non gli hanno fatto combinare nulla. Abbiamo gestito bene e siamo stati bravi anche in costruzione. Non posso rimproverargli nulla. Abbiamo avuto situazioni importantissime per chiudere il primo tempo in vantaggio. Poi però giochi contro Nzonzi, Dzeko e Fazio... i centimetri avanzano: De Rossi e Manolas sono i più piccoli. Abbiamo concesso loro solo tre calci d'angolo e un paio di punizioni laterali. Su una di queste abbiamo pagato. Rimane la convinzione di quanto siamo capaci di fare. Usciamo vincenti, anche se è chiaro che è il punteggio quello che ti dà maggiore energia. Ma noi sappiamo che il nostro sostegno è solo il gioco, e se valutiamo quello ne siamo contenti. Sappiamo che può migliorare ma credo che siamo già ad un ottimo punto. Purtroppo è un cliché: potremmo mandare le registrazioni delle volte scorse".

Cosa è piaciuto della squadra? "Tra perdere, pareggiare o vincere forse avremmo meritato quest'ultimo risultato. Lo 0-2 può farlo suonare strano ma i dati oggettivi e la gara sono sotto gli occhi di tutti. Non posso che ringraziare i ragazzi per come hanno affrontato una grande squadra, con le idee chiare. L'unico appunto è sul primo tempo: potevamo far male e non siamo stati capaci di essere precisi. Anche il secondo è andato bene: sotto di un gol era difficile mantenere quell'atteggiamento, anche se siamo stati più precisi. Oltre ai vari pali ci mancava il rigore sbagliato...".

22.59 - Ecco Andreazzoli in sala stampa.

L'Empoli è stato sconfitto 0-2 in casa dalla Roma nell'anticipo serale del sabato per l'8^ giornata di Serie A. Tra qualche minuto Aurelio Andreazzoli, allenatore della squadra toscana, si presenterà nella sala conferenze del Castellani per analizzare ai microfoni della stampa il ko subito dalla sua squadra.