LIVE TMW - Empoli, Andreazzoli: "Vogliamo mantenere la Serie A a tutti i costi"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: a cura di Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

14.25 - Ritorno in sella non semplice per Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, che oggi presenterà in conferenza stampa la sfida al Frosinone, prima gara dal suo ritorno come allenatore azzurro dopo l'esonero di Iachini. Attraverso TMW vi proporremo la diretta scritta delle parole del tecnico, che inizierà a parlare a minuti, restate con noi:

Sulla partita di domani: "Noi vogliamo i tre punti, a prescindere dal nostro avversario che comunque ha cambiato allenatore e conosco bene. Spero che il Castellani ci dia una spinta ma non posso prevedere come andrà domani, sia noi che il Frosinone abbiamo bisogno di vincere e fare tre punti. Con Baroni fanno 1,3 punti di media in trasferta, è tanta roba.

Sul suo ritorno: "Io sono venuto qua a dicembre del 2017 e lo so quanta fatica abbiamo fatto con la società e con i calciatori, ma anche col pubblico e la partecipazione che ci ha messo per arrivare a questo punto. Noi vogliamo difendere la categoria, siamo convinti di rimanere in Serie A a tutti i costi. Per irmanere in questa categoria dobbiamo confrontarci con tutti. Io e i miei calciatori ci siamo meritati questa categoria e vogliamo mantenerla ad ogni costo, ce lo meritiamo e speriamo che domani possa venire tanta gente".

Sulla corsa salvezza: "Se l'Empoli fa l'Empoli ha buone chance di uscire da questa situazione. Dobbiamo guardarci in casa, essere noi stessi e pronti a sacrificarci ancora di più. Tutti quanti dobbiamo tirare il carro, nell'interesse comune. Così l'Empoli diventa più forte di quello che è e si gioca le sue chance. Guardiamo solamente a noi".

Sugli interpreti: "Oggi qualche dubbio ce l'ho, a differenza del passato. C'era da inseguire una filosofia dell'allenatore ma con una realtà che era cambiata. Non voglio allontanarmi dalla mia idea ma devo fare i conti con la realtà. Ma non possiamo fare stravolgimenti, non c'è neanche la necessità di farli".

Sullo spirito: "Ieri sono arrivato nello spogliatoio e ho parlato di questo con i ragazzi. Quando vuoi confrontarti e non hai paura di nessuno, è tanta roba. Quel pilastro lì da costruire è difficile, e se ci riesci ti vogliono mesi. Serve quella mentalità che ha il nostro pubblico: non si accontenta. Questa è la mia mentalità, io voglio fare le cose in grande e bene. Perché so che così facendo ho dei vantaggi".

Su Ucan al posto di Zajc: "L'ho visto in crescita, anche a Napoli ricordo bene che giocò una gran partita. Zajc faceva un casino della Madonna ma scombinava, era il classico trequartista che piace a me. Ucan ha altre, ottime, caratteristiche che forse ora la squadra ha bisogno in altra maniera. L'ho comunque trovato ulteriormente migliorato".