LIVE TMW - Empoli, verso la Juve. Caputo: "Ronaldo out un piccolo vantaggio"

13.12 - Maietta in esclusiva E' uno dei veterani dell'Empoli e della Serie A, Domenico Maietta. Classe '82, sabato sfiderà la Juventus che sarà orfana di Cristiano Ronaldo, out per infortunio dopo il ko patito in Nazionale. "Sorridere è normale ma a metà... La Juve è una corazzata, ha grandi campioni. Il mio passato alla Juventus? Sono passati diciotto anni, sono stato sei anni e sono cresciuto lì. Mi ha dato tanto, sono contento: uscire da una società del genere, anche se era un'altra società, ti riempie d'orgoglio". Questo uno stralcio dell'intervista completa rilasciata a Tuttomercatoweb.com da Maietta che potrete trovare su queste colonne.

12.58 - Caputo sulle sfide con Juve e Napoli L'attaccante dell'Empoli, Francesco Caputo, ai nostri microfoni, ha fatto anche il punto sulle prossime due sfide contro Juventus e Napoli: "Sono due gare toste, belle da giocare però. All'andata contro la Juventus abbiamo fatto bene, chiudendo anche il primo tempo in vantaggio, hanno anche sofferto per portare a casa la vittoria. Col Napoli pure, abbiamo avuto la chance di pareggiarla e perso poi per le occasioni nel finale. Ce la giocheremo con tutte a viso aperto".

12.30 - Caputo in esclusiva Francesco Caputo contro Cristiano Ronaldo è la sfida che non ci sarà. "Non mi aspettavo di segnare così tanto, subito, ma sono sempre stato convinto di far bene". Non parla solo di se, l'attaccante classe '87 dell'Empoli, prossimo avversario bianconero, intervistato da Tuttomercatoweb.com al Castellani. "Non è che segno da solo però eh... Se ho fatto tredici gol, è grazie alla squadra. Poi la Juventus l'affronteremo senza Ronaldo, e questo non può che andare a nostro favore: parliamo di un giocatore fuori categoria ma ne hanno tantissimi a cui prestare attenzione". Questo uno stralcio dell'intervista completa che troverete a breve sulle nostre colonne.

11.50 - Seduta terminata E' terminato adesso il lavoro in campo nel sussidario del Castellani. Dopo il lavoro di forza in palestra, la squadra ha lavorato col pallone con partitelle a campo ridotto.

11.17 - Squadra in campo Azzurri in campo in questi istanti nel sussidiario del Castellani, mancano i Nazionali col gruppo che sarà al completo da giovedì. Vento forte a Empoli, dopo il lavoro in palestra gli azzurri stanno lavorando agli ordini dello staff di Andreazzoli.

11.07 - Ancora Di Lorenzo Il terzino dell'Empoli, Giovanni Di Lorenzo, ha affrontato ai nostri microfoni anche l'argomento relativo alla corsa salvezza: "Forse l'Udinese è quella più in difficoltà, che ha cambiato di recente guida tecnica. Il Bologna si sta riprendendo con Mihajlovic, la Spal ha fatto una grande vittoria con la Roma, sarà lottata fino alla fine e dovremo essere bravi a sbagliare il meno possibile. Se sbagli due partite sei fuori, dobbiamo continuare a lavorare e vedremo dove saremo".

10.35 - Di Lorenzo in esclusiva "Spiace per il giocatore ma per noi è una notizia positiva....". Sincero e diretto. Dal Carlo Castellani di Empoli, Giovanni Di Lorenzo, terzino destro della formazione azzurra, è chiaro. L'assenza prevista di Cristiano Ronaldo contro i toscani per la difficilissima trasferta di sabato non è stata certo accolta con dispiacere dai ragazzi di Aurelio Andreazzoli, come ammesso dal terzino a Tuttomercatoweb.com in esclusiva. Questo uno stralcio delle dichiarazioni del giocatore, a breve l'intervista completa sul sito. "Vedendo quello che ha fatto all'andata, a loro mancherà un giocatore importantissimo ma se non ci sarà, saremo tutti un po' più felici. Dopo la Juventus il Napoli? Abbiamo due partite difficilissime sulla carta, dobbiamo affrontarle tranquilli, spensierati. Quando affrontiamo queste squadre serve spregiudicatezza, dovremo essere bravi mettendoli in difficoltà".

10.00 - Squadra in palestra - L'Empoli è adesso al lavoro in palestra all'interno del Castellani. Dirigerà poi la seduta il secondo Lazzini, coadiutiuvato da Muzzi e Aliboni, tutti disponibili tranne il lungodegente Mchedlidze e Diks, vittima di un'infiammazione al ginocchio. Rientrato dalla Nazionale il difensore Rasmussen, ancora impegnati con le rappresentative invece Bennacer, Krunic, Veseli, Nikolaou, Traoré e Dragowski.

09.30 - Un giorno con l'Empoli - Una società modello. Riferimento da lunghi anni per i settori giovanili, per la crescita dei talenti. Per scovare anche allenatori, oltre che calciatori. Sabato alle ore 18, gli azzurri sfideranno la Juventus che sarà senza Cristiano Ronaldo dopo l'infortunio patito nella serata di ieri. Tuttomercatoweb.com è al Castellani per raccontare la giornata della formazione di Aurelio Andreazzoli.