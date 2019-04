LIVE TMW - Emre Can: "L'Ajax non ci spaventa: vogliamo vincere"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Il dubbio sembra superato, l'indizio è chiaro: Emre Can in conferenza stampa, quanto meno come dato storico e statistico, certifica la sua ben più che probabile presenza in campo domani contro l'Ajax. Assente all'andata, l'ex giocatore del Liverpool prende infatti la parola nella pancia dell'Allianz Stadium di Torino. "Mi sento bene: non mi sono allenato la scorsa settimana ma adesso sono con la squadra, sono pronto per domani".

Sulla posizione. "Ancora non lo so, ma non lo direi certo qui con la gara domani... Vedremo quel che succederà".

E' l'anno buono per la Champions? "Per i tifosi, per tutti, la Champions è importante e lo è anche per noi. Sono stati vicini di recente, domani non sarà facile però. L'Ajax è una squadra importante ma non siamo spaventati: vogliamo giocare la nostra gara e vogliamo vincere. Sono impressionanti, li ho visti in tv e mi sono piaciuti ma lo ripeto: non siamo impauriti. Credo e penso che vinceremo la gara domani.

Sulla partita. "Non andremo certo a giocare per lo 0-0, vogliamo vincere e fare gol, cercheremo senza dubbio di segnare".

Sui rigori. "L'unico che, dopo l'allenamento, si è allenato sui rigori, sono io".

Su Allegri. "Devo dire qualcosa di positivo adesso (ride, ndr). E' un tecnico fantastico, per quel che ha fatto in questi anni alla Juventus: le finali Champions, i titoli, per come studia gli avversari nei piccoli dettagli".