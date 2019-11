LIVE TMW - Euro 2020, alle 18 il sorteggio a Bucarest: rischio CR7 per l'Italia

Fonte: Con la collaborazione dei nostri inviati a Bucarest, Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

Il grande giorno è arrivato, oggi saranno rese note tutte le avversarie dell'Italia nel prossimo Europeo itinerante in programma quest'estate tra Azerbaijan, Danimarca, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Russia, Scozia, Spagna e Ungheria. Segui come di consueto il LIVE di TMW per conoscere in tempo reale l'esito del sorteggio di Bucarest, insieme a tutte le voci dei protagonisti e le curiosità sulle Nazionali impegnate!

17.36 - Amichevoli con Inghilterra e Germania per gli azzurri - Due impegni di livello per preparare il prossimo Europeo. Come riporta Sky Sport, l'Italia a marzo affronterà in amichevole l'Inghilterra a Wembley e la Germania in uno stadio tedesco ancora da definire.

17.00 - I Gruppi di Euro 2020 - Questi i sei Gruppi di Euro 2020, in attesa del sorteggio:

Gruppo A (città ospitanti: Roma, Baku)

Italia

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Finlandia/Galles

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenhagen)

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia/Galles

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

Ucraina

Olanda

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

Gruppo D (Londra, Glasgow)

Inghilterra

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso C spareggi

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

Spagna

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso B spareggi

Gruppo F (Monaco, Budapest)

Germania

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

16.28 - Le fasce del sorteggio - Ecco le quattro fasce del sorteggio in programma oggi alle ore 18 a Bucarest:

Fascia 1

Belgio

Italia (nazione ospitante)

Inghilterra (nazione ospitante)

Germania (nazione ospitante)

Spagna (nazione ospitante)

Ucraina



Fascia 2

Francia

Polonia

Svizzera

Croazia

Olanda (nazione ospitante)

Russia (nazione ospitante)

Fascia 3

Portogallo

Turchia

Danimarca (nazione ospitante)

Austria

Svezia

Repubblica Ceca

Fascia 4

Galles

Finlandia

Vincente Percorso A spareggi (Islanda, Bulgaria, Ungheria, Romania)

Vincente Percorso B spareggi (Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord)

Vincente Percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele)

Vincente Percorso D spareggi (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia)

16.03 - Come funziona il sorteggio? - "Ho chiesto alla Federcalcio se ci devo andare per forza". Così Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha chiarito quanto tenga al sorteggio di Bucarest. La Nazionale oranje sa già che affronterà l'Ucraina come testa di serie. Ancora più clamorosa è la situazione del Belgio (e infatti De Bruyne ha definito il tutto "una farsa"): in quanto Nazionale di prima fascia non ospitante, la selezione guidata da Martinez sa già che affronterà Russia e Danimarca (nazioni ospitanti di seconda e terza fascia). Di fatto, i Diavoli Rossi voleranno a Bucarest solo per scoprire se affronteranno Finlandia o Galles come squadra di quarta fascia.

Al netto del complicato meccanismo relativo alle nazioni ospitanti (devono giocare in casa almeno le ultime due gare del girone, e questo spiega l'obbligatoria unione di Russia e Danimarca col Belgio, che giocherà fuori casa tutte le partite), vi sono anche ulteriori restrizioni. Considerate le tensioni in alcune zone del Vecchio Continente, il Comitato Esecutivo UEFA ha infatti escluso alcune possibilità di incrocio libero in sede di sorteggio. Da tenere presente che queste limitazioni valgono esclusivamente per la fase a gironi: nulla vieta che le nazionali interessate possano poi sfidarsi nelle gare a eliminazione diretta.

Nello specifico, non possono finire nello stesso raggruppamento:

- Bosnia-Erzegovina/Kosovo

- Serbia/Kosovo

- Russia/Kosovo

- Ucraina/Russia