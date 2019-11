LIVE TMW - Euro 2020, sorteggi dei playoff: Scozia-Israele e Norvegia-Serbia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12.19 - Termina qui il sorteggio dei playoff per Euro 2020.

12.17 - Nel percorso A la finalista che giocherà in casa sarà la vincente di Bulgaria-Ungheria.

12.17 - Nel percorso B la finalista che giocherà in casa sarà la vincente di Bosnia-Irlanda del Nord.

12.16 - Nel percorso C la finalista che giocherà in casa sarà la vincente di Norvegia-Serbia.

12.16 - Nel percorso D giocherà in casa la vincente di Georgia-Bielorussia.

12.15 - Ora è il turno di sorteggiare in quale Nazione si giocheranno le finali.

12.14 - Questo è il quadro del percorso A: Islanda-Romania e Bulgaria-Ungheria

12.14 - Sono rimaste tre squadre. La prima sorteggiata è l'Ungheria, la seconda la Bulgaria, infine la Romania.

12.13 - Questo pertanto il quadro completo del Percorso C: Scozia -Israele e Norvegia - Serbia

12.12 - Israele è stato sorteggiato nel Percorso C

12.11 - Le semifinali si giocheranno il 26 marzo, la finale secca il 31 marzo.

12.08 - È iniziata la cerimonia dei sorteggi. Presente anche Angelos Charisteas, eroe di Euro 2024 quando con un suo gol in finale permise alla Grecia di vincere il torneo. Sarà lui a estrarre i nomi.

11.58 - Il 30 novembre a Bucarest verranno invece sorteggiati i sei gironi di Euro 2020 che avrà luogo in 12 città di 12 Paesi differenti. Le quattro qualificate dei playoff saranno inserite in quarta fascia.

11.54 - Percorso D

È previsto un sorteggio per determinare solo quale vincitrice delle semifinali giocherà la finale in casa. Le semifinali sono le seguenti:

Semifinale 1 (1 - 4): Georgia - Bielorussia

Semifinale 2 (2 - 3): Macedonia del Nord - Kosovo

11.53 - Percorso C

Le tre vincitrici dei gironi della Lega C sono confermate e giocheranno le seguenti semifinali:

Semifinale 1 (1 - 4): Scozia - (squadra da sorteggiare)

Semifinale 2 (2 - 3): Norvegia - Serbia

È previsto un sorteggio per determinare la squadra che completerà il Percorso C tra Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania. È inoltre previsto un sorteggio per determinare quale vincitrice delle semifinali giocherà la finale in casa.

11.53 - Percorso B

È previsto un sorteggio per determinare solo quale vincitrice delle semifinali giocherà la finale in casa. Le semifinali sono le seguenti:

Semifinale 1 (1 - 4): Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord

Semifinale 2 (2 - 3): Slovacchia - Repubblica d’Irlanda

11.52 - Percorso A

L’Islanda (squadra della Lega A) è confermata:

Semifinale 1 (1 - 4): Islanda - Squadra da conf.

Semifinale 2 (2 - 3): Squadra da conf. - Squadra da conf.

Le rimanenti tre squadre della Lega C - Bulgaria, Ungheria, Israele e Romania - verranno assegnate al Percorso A per completare gli abbinamenti delle semifinali in ordine di classifica:

La miglior classificata gioca la semifinale 2 in casa.

La squadra successiva in classifica gioca la semifinale 2 fuori casa.

La squadra successiva in classifica gioca la semifinale 1 fuori casa.

È inoltre previsto un sorteggio per determinare la vincitrice delle semifinali del Percorso A che giocherà la finale in casa.

11.49 - Questo il tabellone:

Percorso A: Islanda

Percorso B: Bosnia ed Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord

Percorso C: Scozia, Norvegia, Serbia

Percorso D: Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia

Queste le quattro squadre rimaste che verranno collocate nel Percorso A (3) e nel Percorso C (1): Bulgaria, Israele, Ungheria, Romania

11.45 - Road to Euro 2020. Alle 12 a Nyon verrà effettuato il sorteggio tra le 16 squadre rimaste in corsa attraverso il "salvagente" della Nations League. Quattro posti rimasti disponibili per Euro 2020, che arriveranno tramite quattro final four.