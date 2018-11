LIVE TMW - Euro U21, il sorteggio: Italia con Spagna, Polonia e Belgio

Premi F5 per ricaricare la pagina

E' andato in scena a Bologna il sorteggio della fase a gironi dell'Europeo U21 che si terrà nel 2019 in Italia. Azzurri padroni di casa e inseriti nel Gruppo A, prima fascia anche per Germania e Inghilterra. Si parte il 16 giugno, finale il 30 giugno. 12 squadre che parteciperanno alla kermesse, sorteggio non certo benevolo per gli azzurrini di Di Biagio: la Spagna è la big che l'Italia non riesce a evitare, occhio pure a Polonia e Belgio con le loro 'cantere' ricchissime di talenti. Questo il live del sorteggio dei gironi e tutte le informazioni che riguardano Euro U21 del 2019.

Girone A

- Italia

- Spagna

- Polonia

- Belgio

Girone B

- Germania

- Danimarca

- Serbia

- Austria

Girone C

- Inghilterra

- Francia

- Romania

- Croazia

INIZIA IL SORTEGGIO DELLA FASE A GIRONI

18.15 - MARCHETTI SUL PALCO Sale sul palco il segretario generale della UEFA, Giorgio Marchetti. "Questa competizione è una pietra miliare per i giocatori del calcio internazionale. Pirlo, Figo, Thiago Alcantara, sono giocatori che hanno vinto per esempio il titolo di miglior giocatore. Sarà così anche nel 2019".

18.13 - PIRLO SUL PALCO "Ho ricordi unici della vittoria dell'Europeo Under 21 -dice Andrea Pirlo, ambasciatore della competizione-, vincerlo a quell'età ti fa capire che stai arrivando a qualcosa di importante. L'Italia oggi? Stiamo preparando l'Europeo al meglio, speriamo che possa esserci un bel clima, che non venga fischiato l'inno nazionale come accade a volte, che ci sia voglia di tifare per tutte e non solo per l'Italia".

18.05 - GRAVINA SUL PALCO Sul palco c'è Gabriele Gravina, nuovo Presidente della FIGC. "E' un onore essere qui a presentare il sorteggio: pur essendo la Nazionale che ha vinto più volte, è la prima in cui l'Italia ospita la competizione. Ringrazio la Uefa per averci scelti, l'Europeo dell'Under 21 è una manifestazione dal grande valore sportivo e sociale. Giocheranno i campioni del futuro ed è un orgoglio accoglierli qui".

18.00 - VIA AL SORTEGGIO - Ci siamo. A Bologna parte il sorteggio della fase a gironi dell'Europeo Under 21. Presenta, dalla Lamborghini Factory, Mia Ceran.

17.55 - RAMBAUDI: "DI BIAGIO CONVOCHI I BIG" Roberto Rambaudi, ex calciatore e ora opinionista Rai, parla dell'Europeo Under 21 che attende l'Italia nel 2019. "Le convocazioni? Dico Chiesa, Donnarumma, Barella. Di Biagio deve andare all'Europeo con l'artiglieria pesante, non ci sono dubbi".

17.52 - GIRONE PIU' FACILE E GIRONE DI FERRO Danimarca, Austria, Romania come possibile sorteggio 'facile' per l'Italia. Francia, Belgio, Croazia come girone di ferro. Fioccano le ipotesi, certamente dalla Fascia 2 quelle fa evitare sono Francia e Spagna.

17.50 - A BREVE IL SORTEGGIO Sala stampa gremita a Sant'Agata Bolognese, il futuro dell'Under 21 è nelle mani di Andrea Pirlo che è testimonial della kermesse.

17.30 - MEZZ'ORA AL VIA Tra trenta minuti prenderà il via del sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21 che si terrà in Italia nel giugno del 2019. Sorteggio a Bologna, location anche della finale del 30 giugno.

17.27 - LE DATE Queste le date dell'Europeo U21 che si giocherà in Italia nel 2019.

Gruppo A: 16, 19, 22 giugno

Gruppo B: 17, 20, 23 giugno

Gruppo C: 18, 21, 24 giugno

Semifinali: 27 giugno

Finale: 30 giugno

17.20 - GLI STADI L'Europeo U21 del 2019 si svolgerà in Italia. Si giocherà al Dall'Ara di Bologna, al Tricolore di Reggio Emilia, al Dino Manuzzi di Cesena, al Nereo Rocco di Trieste, al Friuli di Udine ed al San Marino Stadium di Serravalle.

17.12 - LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA Semifinale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B o C o Vincente Gruppo C. Semifinale 2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C

17.05 - IL TORNEO Ogni squadra affronterà un'altra del girone una sola volta. Le vincenti dei gironi e la migliore seconda andranno in semifinale dove si giocherà col formato a eliminazione diretta. La competizione servirà anche come qualificazione UEFA per il torneo di calcio maschile delle Olimpiadi del 2020 in Giappone.

16.51 - LE FASCE Posizione 1 nel Gruppo A: Italia

Fascia 1: Germania (campione in carica), Inghilterra

Fascia 2: Spagna, Danimarca, Francia

Fascia 3: Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia, Romania

16.40 - IL SORTEGGIO - Il sorteggio suddividerà le 12 squadre in tre gironi da quattro (A, B, C). L'Italia verrà posizionata nel Gruppo A come squadra 1, con le altre due squadre con miglior coefficiente nel ranking Under 21 a occupare le posizioni B1 e C1. Le successive tre squadre nel ranking sono in seconda fascia e occuperanno le posizioni A2, B2 e C2. Le restanti tre in terza fascia.

16.35 - LE SQUADRE Queste le squadre qualificate: Italia (organizzatrice), Croazia (vincitrice Gruppo 1), Spagna (vincitrice Gruppo 2), Danimarca (vincitrice Gruppo 3), Inghilterra (vincitrice Gruppo 4), Germania (vincitrice Gruppo 6, campione in carica), Belgio (vincitrice Gruppo 6), Serbia (vincitrice Gruppo 7), Romania (vincitrice Gruppo 8), Francia (vincitrice Gruppo 9), Polonia (Spareggi), Austria (Spareggi)

16.30 - SORTEGGIO EURO U21 - Si terrà alle ore 18:00 il sorteggio della fase finale dell'Europeo Under 21 che si giocherà in Italia. Dodici qualificate in tre gironi da quattro, la kermesse si giocherà in Italia e vedrà la partecipazione di 12 squadre: l'Italia organizzatrice, le nove vincenti della fase a gironi di qualificazione e le due vincitrici degli spareggi.