LIVE TMW - Euro2020, oggi sorteggi a Dublino: cerimonia inaugurale a Roma

10.35 - Il video su Twitter di presentazione di Euro2020

Time to get excited for #EURO2020 🤩

ℹ️ Qualifying draw

🗓️ Today

⏰ 12:00 CET | 11:00 BST

📺 https://t.co/lmRXe65EBp pic.twitter.com/1LRRtqDmj5

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 2 dicembre 2018