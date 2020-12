live EUROPA LEAGUE (21) - Finali: Milan e Tottenham primi, fuori il Feyenoord

Sesta giornata di Europa League, alcuni verdetti ancora da assegnare. Benvenuti in questa diretta testuale di tutti i match delle ore 21 da Antonino Sergi, in campo anche il Milan.

Gruppo G

Leicester-AEK 2-0 (12' Under, 14' Barnes)

Braga-Zorya 2-0 (61' aut Hanna, 67' Horta)

Gruppo H

Celtic-Lille 3-2 (22' Julien, 24' Ikoné, 28' McGregor, 71' Weah, 74' Turnbull)

Sparta Praga-Milan 0-1 (23' Hauge)

Gruppo I

Maccabi Tel Aviv-Sivasspor 1-0 (67' Saborit)

Gruppo J

Tottenham-Anversa 2-0 (57' Vinicius, 71' Lo Celso)

Ludogorets-LASK Linz 1-3 (46' Manu, 57' Wiesinger, 62' Renner, 67' Madsen)

Gruppo K

Dinamo Zagabria-CSKA Mosca 3-1 (28' Gvardiol, 42' Orsic, 75' Kastrati, 77' Bistrovic)

Wolfsberger-Feyenoord 1-0 (31' Jovelic)

Gruppo L

Hoffenheim-Gent 4-1 (21' Beier, 26' Skov, 49' Beier, 64' Kramaric, 81' Fortuna)

Slovan Liberec-Stella Rossa 0-0

LEICESTER-AEK 2-0

1' - Partiti!

12' - GOL DEL LEICESTER! Si porta in vantaggio la formazione inglese, girata vincente con il mancino di Cengiz Under.

14' - GOL DEL LEICESTER! Nel giro di due minuti arriva il raddoppio, destro deviato di Barnes che si infila in rete.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

---Finale---

BRAGA-ZORYA 2-0

1' - Partiti!

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

62' - GOL DEL BRAGA! Goffa autorete di Hanna, pallone che termina in rete.

67' - GOL DEL BRAGA! Appena entrato Ricardo Horta ci mette la firma.

---Finale---

CELTIC-LILLE 3-2

1' - Partiti!

22' - GOL DEL CELTIC! Si portano in vantaggio gli scozzesi, colpo di testa vincente su azione di corner del centrale Julien.

24' - GOL DEL LILLE! Subito il pareggio dei francesi, tap-in vincente di Ikoné su assist di Yazici.

28' - GOL DEL CELTIC! Ancora una volta avanti il Celtic, McGregor dal dischetto non sbaglia.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

71' - GOL DEL LILLE! Grande girata di Timothy Weah per il pareggio del Lille.

75' - GOL DEL CELTIC! Torna avanti il Celtic, Turnbull con la stoccata vincente.

---Finale---

MACCABI-SIVASSPOR 1-0

1' - Partiti!

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

67' - GOL DEL MACCABI! Grande gol di Saborit, qualificazione ad un passo.

---Finale---

TOTTENHAM-ANVERSA 2-0

1' - Partiti!

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

57' - GOL DEL TOTTENHAM! Arriva il gol del Tottenham, Vinicius raccoglie una corta respinta del portiere avversario dopo una punizione di Bale.

71' - GOL DEL TOTTENHAM! Arriva anche il bis del Tottenham, assist di Bale per il tocco morbido di Lo Celso.

---Finale---

LUDOGORETS-LASK 1-3

1' - Partiti!

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

46' - GOL DEL LUDOGORETS! Avvio con il botto per i padroni di casa, la rete di Manu appena entrato.

57' - GOL DEL LASK! E' arrivato il gol del pari dopo innumerevoli tentativo, conclusione vincente di Wiesinger.

62' - GOL DEL LASK! Dal dischetto non sbaglia Renner, la ribalta il LASK.

67' - GOL DEL LASK! Ancora gli austriaci, anche Madsen per il tris.

---Finale---

DINAMO ZAGABRIA-CSKA MOSCA 3-1

1' - Partiti!

28' - GOL DELLA DINAMO! Su azione di corner si sblocca la sfida, colpo di testa vincente di Gvardiol.

42' - GOL DELLA DINAMO! Ci mette la firma anche l'ex Spezia Orsic con il colpo di testa vincente, primo gol in Europa League per lui.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

75' - GOL DELLA DINAMO! Arriva anche il tris della Dinamo, Kastrati parte sulla linea del fuorigioco ed appoggia in rete.

77' - GOL DEL CSKA! Si infrange l'imbattibilità della Dinamo, il destro di Bistrovic per il primo gol subito nella competizione dai croati.

---Finale---

WOLFSBERGER-FEYENOORD 1-0

1' - Partiti!

31' - GOL DEL WOLFSBERGER! Jovelic trova il secondo gol della sua Europa League, austriaci avanti.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

---Finale---

HOFFENHEIM-GENT 4-1

1' - Partiti!

21' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Tedeschi meritatamente avanti, colpo di testa vincente di Baier.

26' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Ancora i tedeschi, arriva il raddoppio. Parte sul filo del fuorigioco Skov che si presenta a tu per tu con il portiere e lo salta prima di depositare in rete.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

49' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Ancora Beier, grande gol con il destro da fuori area.

63' - GOL DELL'HOFFENEHIM! Arriva anche il poker, mancava la firma di Kramaric che è arrivata puntuale.

81' - GOL DEL GENT! Accorcia le distanze la squadra belga con Fortuna.

---Finale---

SLOVAN LIBEREC-STELLA ROSSA 0-0

1' - Partiti!

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

---Finale---