EUROPA LEAGUE (21) - Gol da metà campo di Jordi Gomez, vantaggio del Nizza

Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della seconda giornata di Europa League con le dodici gare in programma alle ore 21.

Gruppo A

Cluj-Young Boys 0-0

Roma-CSKA Sofia 0-0

Gruppo B

Arsenal-Dundalk 0-0

Molde-Rapid Vienna 0-0

Gruppo C

Slavia Praga-Leverkusen 0-0

Nizza-H.Beer Sheva 1-0 (24' Gouiri)

Gruppo D

Benfica-Standard Liegi 0-0

Rangers-Lech Poznan 0-0

Gruppo E

Granada-Paok 0-0

Omonia-PSV 1-0 (30' Jordi Gomez)

Gruppo F

AZ-Rjieka 2-0 (6' rig Koopmeiners, 20' Gudmundsson)

Real Sociedad-Napoli 0-0

---

CLUJ-YOUNG BOYS 0-0

1' - Partiti!

ARSENAL-DUNDALK 0-0

1' - Partiti!

MOLDE-RAPID VIENNA 0-0

1' - Partiti!

SLAVIA PRAGA-LEVERKUSEN 0-0

1' - Partiti!

22' - Leverkusen in dieci, espulso Bellarabi.

NIZZA-HAPOEL BEER SHEVA 1-0

1' - Partiti!

24' - GOL DEL NIZZA! Francesi avanti, traversone di Atal per Gouiri che con il mancino manda in rete.

BENFICA-STANDARD LIEGI 0-0

1' - Partiti!

RANGERS-LECH POZNAN 0-0

1' - Partiti!

GRANADA-PAOK 0-0

1' - Partiti!

OMONIA-PSV 1-0

1' - Partiti!

30' - GOL DELL'OMONIA! Un capolavoro di Jordi Gomez, conclusione spiovente da metà campo e sfera a rete con il portiere degli olandesi beffato.

AZ-RJIEKA 2-0

1' - Partiti!

6' - GOL DELL'AZ! Si porta avanti subito la squadra olandese, dal dischetto non sbaglia Koopmeiners.

20' - GOL DELL'AZ! Tutto facile per i padroni di casa, imbucata di De Wit per Gudmundsson che davanti al portiere avversario appoggia in rete con il piattone destro.