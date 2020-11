live EUROPA LEAGUE (21) - Leverkusen cala il poker, torna in vantaggio il Granada

Quarta giornata di Europa League, si entra ormai nel vivo della competizione. Benvenuti in questa diretta testuale di tutti i match delle ore 21 da Antonino Sergi, in campo anche le italiane Napoli e Roma.

Gruppo A

Cluj-Roma 0-2 (47' aut Debeljuh, 67' Veretout)

Gruppo B

Dundalk-Rapid Vienna 0-3 (12' Knasmullner, 37', 58' Kara, 63' Shields)

Gruppo C

Nizza-Slavia Praga 1-3 (14' Lingr, 60' Gouiri, 64' Olaynka, 75' Sima)

Bayer Leverkusen-Hapoel Beer Sheva 2-1 (30' Schick, 48' Bailey, 59' Shwiro, 76' Demirbay, 80' Alario)

Gruppo D

Rangers-Benfica 2-2 (7' Arfield, 69' Roofe, 77' aut. Tavernier, 81' Pizzi)

Standard Liegi-Lech Poznan 1-1 (63' Ishak, 65' Tapsoba)

Gruppo E

Granada-Omonia Nicosia 2-1 (7' Suarez, 60' Asante, 76' Soro)

PSV-Paok 3-2 (4' Varela, 14' Tzolis, 20' Gakpo, 51' Madueke, 54' Malen)

Gruppo F

Napoli-Rjieka 1-0 (41' Politano)

AZ-Real Sociedad 0-0

Gruppo J

Tottenham-Ludogorets 4-0 (16', 34' Vinicius, 63' Winks, 73' Lucas Moura)

-----------

DUNDALK-RAPID VIENNA 1-3

1' - Partiti!

12' - GOL DEL RAPID! Capolavoro di Knasmullner, conclusione con il destro dai trenta metri che si insacca all'incrocio dei pali.

37' - GOL DEL RAPID! Arriva il meritato raddoppio, colpo di testa vincente di Kara.

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

58' - GOL DEL RAPID! Grande conclusione di Kara, pallone sotto l'incrocio.

63' - GOL DEL DUNDALK! Rigore vincente di Shiedls che accorcia il risultato.

NIZZA-SLAVIA PRAGA 1-3

1' - Partiti!

14' - GOL DELLO SLAVIA! Lingr sblocca il punteggio con una grande conclusione dalla distanza.

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

60' - GOL DEL NIZZA! Pari del francesi, palo di Atal e Gouri a porta vuota sulla ribattuta non sbaglia.

63' - GOL DELLO SLAVIA! Torna avanti lo Slavia, gol del solito Olayinka.

75' - GOL DELLO SLAVIA! Lo chiude con un colpo di testa Sima per lo Slavia.

BAYER LEVERKUSEN-HAPOEL BEER SHEVA 4-1

1' - Partiti!

30' -GOL DEL BAYER! La formazione di Leverkusen si porta in vantaggio con il colpo di testa di Patrik Schick.

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

48' - GOL DEL LEVERKUSEN! Ha segnato Bailey con una grande conclusione con il mancino.

59' - GOL DELL'HAPOEL! Accorcia l'Hapoel, clamoroso errore difensivo e Shwiro a porta vuota non sbaglia.

76' - GOL DEL LEVERKUSEN! Punizione perfetta di Demirbay e terzo gol delle Aspirine.

80' - GOL DEL LEVERKUSEN! C'è gloria anche per Alario, il Leverkusen cala il poker.

RANGERS-BENFICA 2-2

1' - Partiti!

7' - GOL DEI RANGERS! Padroni di casa in vantaggio, Arfield ribadisce in rete il pallone che aveva colpito la traversa con Tavernier.

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

69' - GOL DEI RANGERS! Conclusione di destro vincente da fuori area di Roofe per gli scozzesi.

77' - GOL DEL BENFICA! Accorcia il Benfica con l'autorete di Tavernier.

82' - GOL DEL BENFICA! Rimonta dei portoghesi, entra e pareggia Pizzi.

STANDARD LIEGI-LECH POZNAN 1-1

1' - Partiti!

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

62' - GOL DEL LECH! In superiorità numerica si porta avanti il Lech, gol di Ishak.

63' - GOL DELLO STANDARD! Subito il pari con il tap-in vincente del nuovo entrato Tapsoba.

GRANADA-OMONIA NICOSIA 2-1

1' - Partiti!

7' - GOL DEL GRANADA! Subito avanti gli spagnoli, conclusione perfetta con il destro di Luis Suarez.

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

60' - GOL DELL'OMONIA! Asante pareggia il conto alla prima occasione della gara.

76' - GOL DEL GRANADA! Conclusione di Soro che porta avanti nuovamente il Granada.

PSV-PAOK 3-2

1' - Partiti!

4' - GOL DEL PAOK! Avanti i greci alla prima occasione, deviazione vincente di Varela in area di rigore che trafigge il portiere olandese.

14' - GOL DEL PAOK! Raddoppio dei greci, gol al volo con il mancino di Tzolis.

20' - GOL DEL PSV! Accorciano gli olandesi, diagonale vincente di Gakpo.

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

51' - GOL DEL PSV! Arriva il pareggio dei padroni di casa, assist di Gakpo per Madueke che non sbaglia.

54' - GOL DEL PSV! La ribalta il PSV, tap-in vincente a porta vuota di Malen.

AZ-REAL SOCIEDAD 0-0

1' - Partiti!

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

TOTTENHAM-LUDOGORETS 4-0

1' - Partiti!

16' - GOL DEL TOTTENHAM! Avanti gli inglesi, tutto solo davanti al portiere avversario non sbaglia l'ex Napoli Vinicius.

34' - GOL DEL TOTTENHAM! Ancora Vinicius, doppietta per l'attaccante brasiliano.

--Fine primo tempo--

46' - Ripartiti!

64' - GOL DEL TOTTENHAM! C'è gloria anche per Winks per il tris degli Spurs.

73' - GOL DEL TOTTENHAM! Assist di Vinicius per il destro vincente di Lucas Moura.