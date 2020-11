live EUROPA LEAGUE (21) - Poker Arsenal, bene la Stella Rossa di Stankovic

Gruppo A

Young Boys-CSKA Sofia 3-0 (2', 32' Mambimbi, 17' Sulejmani)

Gruppo B

Arsenal-Molde 4-1 (22' Ellingsen, 45' Willock, 62 aut Sinyan, 68' Pepé, 88' Willock)

Gruppo G

Leicester-Braga 4-0 (20', 48' Iheanacho, 64' Praet, 80' Maddison)

Zorya-AEK Atene 1-4 (7' Tankovic, 34' Mantalos, 54' Livaja, 80' Kochergin, 82' Livaja)

Gruppo H

Celtic-Sparta Praga 1-3 (26', 45', 76' Julis, 65' Griffiths)

Milan-Lille 0-3 (22' su rig, 54', 58' Yazici)

Gruppo I

Villarreal-Maccabi Tel Aviv 4-0 (4', 52' Bacca, 71' Baena, 81' Nino)

Gruppo J

Anversa-LASK 0-1 (54' Eggestein)

Gruppo K

Dinamo Zagabria-Wolfsberger 1-0 (76' Atiemwien)

Feyenoord-CSKA Mosca 3-1 (63' Haps, 71' Kock, 72' Geertruida, 81' aut Senesi)

Gruppo L

Hoffenheim-Slovan Liberec 5-0 (22', 29' Dabbur, 54' Grillitsch, 70', 74' Adamyan)

Stella Rossa-Gent 2-1 (12' Kanga, 32' Odjidja-Ofoe, 58' Katai)

YOUNG BOYS-CSKA SOFIA 3-0

1' - Partiti!

2' - GOL DELLO YOUNG BOYS! Alla prima occasione è subito avanti lo Young Boys, scavetto di Mambimbi che beffa il portiere bulgaro.

17' - GOL DELLO YOUNG BOYS! Tutto facile per i padroni di casa, finta e destro vincente in area di rigore di Sulejmani.

32' - GOL DELLO YOUNG BOYS! Ancora Mambimbi, tris degli svizzeri con il tuffo di testa dell'attaccante.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

Fine partita

ARSENAL-MOLDE 4-1

1' - Partiti!

22' - GOL DEL MOLDE! Arsenal sotto in casa, grande conclusione ad incrociare di Ellingsen che batte Leno.

45' GOL DELL'ARSENAL - Tap in vincente di Willock dopo un errore della difesa del Molde, parità a Londra.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

62' - GOL DELL'ARSENAL! Londinesi avanti, autorete di Sinyan che mette dentro il traversone di Willian.

69' - GOL DELL'ARSENAL Cross di Saka e conclusione vincente di Pepé, avanti di due gol la squadra di Arteta.

88' - GOL DELL'ARSENAL! Si diverte adesso l'Arsenal, gol di Willock dopo l'assist di Pepé.

Fine partita

LEICESTER-BRAGA 4-0

1' - Partiti!

20' - GOL DEL LEICESTER! Avanti gli inglesi, bravo e fortunato Iheanacho che vince un rimpallo con il portiere avversario e manda in rete.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

48' - GOL DEL LEICESTER! Ancora Iheanacho, doppietta per il nigeriano con il mancino dal limite dopo l'assist di Cengiz Under.

64' - GOL DEL LEICESTER! La chiude la squadra di Rodgers, tap-in di Praet sul secondo palo.

80' - GOL DEL LEICESTER! Maddison ci mette la firma, sfrutta l'assist di Perez e manda in rete.

Fine partita

ZORYA-AEK 0-3

1' - Partiti!

7' GOL DELL'AEK! Arriva il vantaggio greco, cross in mezzo di Livaja per Tankovic che non sbaglia con il mancino.

34' - GOL DELL'AEK Azione in solitaria di Pedro Mantalos, lo spagnolo poi tutto solo davanti al portiere non sbaglia.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

54' - GOL DELL'AEK! Azione personale e gol di Marko Livaja, grande prestazione dell'ex Inter.

80' - GOL DELLO ZORYA! Accorcia lo Zorya, conclusione da fuori vincente di Kochergin.

82' - GOL DELL'AEK! La richiude nuovamente la squadra greca, ancora una volta Livaja.

Fine partita

CELTIC-SPARTA PRAGA 1-4

1' - Partiti!

26' - GOL DELLO SPARTA! Palo e ribattuta di Julis, a Glasgow è lo Sparta Praga a passare in vantaggio.

45' - GOL DELLO SPARTA PRAGA! Buone notizie per il Milan, lo Spara raddoppia con Julis di destro. Doppietta per lui.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

65' - GOL DEL CELTIC! Griffiths per gli scozzesi, conclusione vincente e suona la carica dopo un primo tempo da dimenticare.

76' - GOL DELLO SPARTA! Serata indimenticabile per Julis, tocco vincente e tripletta per lui.

90' - GOL DELLO SPARTA! I cechi la stravincono, l'ex Bologna Krejci sigla di testa il poker.

Fine partita

VILLARREAL-MACCABI 4-0

Calcio d'avvio alle ore 22.10

1' - Partiti!

4' - GOL DEL VILLARREAL! Subito avanti gli spagnoli, colpo di testa vincente su azione di corner di Carlos Bacca.

Fine primo tempo

52' - GOL DEL VILLARREAL! Ancora Bacca, un gol per tempo e spagnoli avanti di due reti.

71' - GOL DEL VILLARREAL! La chiude il Villarreal, tacco di Bacca per Baena che con il mancino spedisce in rete.

81' - GOL DEL VILLARREAL! Arriva anche il poker del Villarreal, tap-in vincente in spaccata di Fer Nino.

Fine partita

ANVERSA-LASK LINZ 0-1

1' - Partiti!

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

54' - GOL DEL LASK! Arriva il vantaggio austriaco, stoppa e mancino al volo in area piccola di Eggestein che non sbaglia.

Fine partita

DINAMO ZAGABRIA-WOLFSBERGER 1-0

1' - Partiti!

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

76' - GOL DELLA DINAMO! Atiemwien porta avanti la squadra croata con gli ospiti in dieci.

Fine partita

FEYENOORD-CSKA MOSCA 2-0

1' - Partiti!

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

63' - GOL DEL FEYENOORD! Si sblocca a Rotterdam, tap-in vincente del terzino sinistro Haps.

71' - GOL DEL FEYENOORD! Tutto facile adesso per gli olandesi, grande conclusione dalla distanza di Kocku che si insacca in rete.

72' - GOL DEL FEYENOORD! Dopo il gol arriva anche l'assist per Kocku, tap-in vincente di Geertruida.

80' - GOL DEL CSKA! Autorete di Senesi che anticipa il proprio portiere con un colpo di testa.

Fine partita

HOFFENHEIM-SLOVAN LIBEREC 5-0

1' - Partiti!

22' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Avanti i tedeschi, conclusione vincente di Dabbur che manda in rete con un tocco con la punta del destro.

29' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Ancora Dabbur, punizione di Skov e spaccata vincente dell'ex Salisburgo.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

54' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Conclusione dalla distanza di Grillitsch, deviazione decisiva e portiere battuto. Partita in ghiaccio.

71' - GOL DELL'HOFFENHEIM! I tedeschi calano anche il poker, gol del giovane armeno Adamyan.

74' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Ancora una volta Adamyan, stavolta tap-in per l'armeno.

Fine partita

STELLA ROSSA-GENT 2-1

1' - Partiti!

12' - GOL DELLA STELLA ROSSA! Arriva il vantaggio dei padroni di casa, conclusione vincente da parte di Kanga al primo gol stagionale.

32' - GOL DEL GENT! Conclusione di Odjidja-Ofoe, deviazione decisiva e pallone in fondo al sacco per il pari del Gent.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

58' - GOL DELLA STELLA ROSSA! Torna avanti la squadra di Dejan Stankovic, punizione vincente di Katai e raddoppio dei serbi.

Fine partita